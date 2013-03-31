О химической отрасли и фестивале традиционной культуры "Асрлар садоси-2013"

ОБЗОР ПРЕССЫ, 31 марта. /УЗИНФОРМ/. "Химическая промышленность Республики Узбекистан - один из базовых сегментов экономики страны, который закладывает основы ее долгосрочного и стабильного развития. Она поставляет сырье, различные материалы и изделия почти во все отрасли промышленности и оказывает существенное влияние на эффективность их развития.

Как сообщает газета "Правда Востока", сегодняшние достижения Государственной акционерной компании "Узкимесаноат" - результат масштабных реформ в отрасли. Чтобы понять, насколько химическая промышленность шагнула вперед за годы независимости, надо оглянуться назад и вспомнить, что к 1991 году износ основных средств производства в отрасли превышал 51 процент. На выпуск минеральных удобрений затрачивалось слишком много энергоресурсов, что приводило к их высокой себестоимости.

Президент страны поставил задачу - коренным образом перестроить химический комплекс, радикально технически его переоснастить. Был взят курс на структурные преобразования химической промышленности, активно проводились модернизация и техническое перевооружение отрасли.

Результат налицо - ежегодный прирост объемов производства находится на уровне шести-восьми процентов. Мощности предприятий позволяют полностью удовлетворять потребность страны в химической продукции, а также осуществлять ее экспорт.

В минувшем году предприятия компании выпустили товарной продукции на 1560,7 млрд сумов. Темп роста производства к аналогичному периоду предыдущего годи составил 106,1 процента. Выпущено новых видов продукции на 23,1 млрд сумов.

Основную долю продукции составляют минеральные удобрения, повышающие урожайность различных сельскохозяйственных культур. В минувшем году произведено 1221,4 тыс. тонн минеральных удобрений. В том числе азотных - 943,6, фосфорных- 152,5, калийных - 125,3 тыс. тонн.

Продолжается работа по техническому и технологическому переоснащению предприятий. Реализуемая Программа модернизации предприятий химической отрасли направлена на увеличение загрузки действующих производств, повышение конкурентоспособности продукции путем снижения себестоимости за счет энерго- и ресурсосберегающих технологий, расширение экспортного потенциала, увеличение и углубление переработки местных сырьевых ресурсов. В минувшем году заменено 162 единицы энергоемкого оборудования. На обновление производств затрачено 12 млн 428 тыс. долларов. В этом году техническое переоснащение предприятий будет продолжено.

В рамках реализации проектов, включенных в Инвестиционную программу, предприятия ГАК "Узкимесаноат" в 2012 году освоили капитальных вложений на 205,7 млн долларов, привлечено 201,44 млн долларов инвестиций. Введено в эксплуатацию новое производство по выпуску технического кремния, на 20 тыс. тонн расширены действующие производственные мощности УП "Дехканабадский завод калийных удобрений" с увеличением годовой проектной мощности до 220 тыс. тонн, проведены модернизация и техническое перевооружение производства карбамида на ОАО "Максам-Чирчик", что позволило увеличить объем продукции до 270 тыс. тонн в год.

Один из крупных инвестиционных проектов отрасли - расширение производственных мощностей Дехканабадского завода калийных удобрений. На месте пустыря возведен современный завод с огромным потенциалом и развитой инфраструктурой. Созданы системы электроснабжения, обеспечения газом, водой и связью, построена железнодорожная ветка, реконструирована автомобильная дорога. Вырос красивый поселок с коттеджами, социальными объектами. Большая часть специалистов живет в благоустроенном населенном пункте, который, как и весь перерабатывающий комплекс, расположен неподалеку от железнодорожной станции Дехканабад. Единственное такого рода предприятие в Центральной Азии позволило создать дополнительные рабочие места для сельского населения, повысить уровень жизни людей.

Сейчас продолжается строительство второй очереди завода, которая позволит довести мощности предприятия до 620 тыс. тонн калийных удобрений в год, из которых более 400 тыс. тонн будут экспортироваться.

Широкая номенклатура продукции и высокий уровень качества позволили химикам Узбекистана выйти на мировой рынок. На экспорт идет продукция более 35 наименований. Расширяется и его география. 36 стран получают продукцию химических предприятий Узбекистана. За последние годы освоен экспорт в Австралию, Монголию, Кению, Камерун, Филиппины, Азербайджан, Таиланд, Индию.

В 2012 году ОАО "Навоиазот" совместно с компанией "NeoPLANT" (Республика Корея) завершило работы по реализации проекта по организации производства технического кремния - базового сырья для производства поликристаллического кремния, который является основным элементом при производстве кристаллических и тонкопленочных фотопреобразователей, солнечных батарей, жидкокристаллических экранов. Строительные работы, поставка оборудования, монтаж с вводом в эксплуатацию были завершены в конце августа прошлого года, с сентября начался выпуск пробной продукции.

К 1 января 2013 года произведено 800 тонн технического кремния на три миллиарда сумов, создано 267 рабочих мест. Проектная мощность предприятия составляет 12 тыс. тонн продукции в год.

- С учетом высокого спроса на внешнем рынке на первом этапе планируется реализация продукции на экспорт в полном объеме, - отметил заместитель начальника департамента инвестиций компании Маъруф Абралов. - Это является своего рода предпосылкой для дальнейшего развития электротехнической промышленности. Начата проработка второго этапа проекта по дальнейшему увеличению проектных мощностей. Также начато изучение перспективного проекта по производству поликристаллического кремния, являющегося продуктом более высокого уровня.

Один из приоритетов отрасли - региональное развитие. Примером таких проектов является расширение производства кальцинированной соды на УП "Кунградский содовый завод" с увеличением добычи известняка на карьере "Джамансай" и технической соли на месторождении Барсакелмес.

Кальцинированная сода используется в производстве стекла и стеклотары, моющих и чистящих средств, а также цветной металлургии, легкой и целлюлозно-бумажной промышленности. На заводе трудоустроены 1300 человек. Построен поселок для работников предприятия. Сейчас завод, являющийся единственным на территории Центральной Азии предприятием, производящим кальцинированную соду, работает на полную проектную мощность, удовлетворяя потребности внутреннего рынка, поставляет ее и в страны СНГ. Идет ускорение производства, намечено увеличить выпуск продукции со 100 тыс. до 200 тыс. тонн в год. Финансирование проекта предусмотрено за счет средств предприятия и кредитов Народного банка, Фонда реконструкции и развития, кредитов иностранных банков. Завершение работ с вводом в эксплуатацию намечено в 2015 году. Сегодня открыто финансирование по проекту, ведутся проектные и строительные работы.

Согласно Программе локализации в прошлом году по 34 проектам произведено продукции на 333,1 млрд сумов с темпом роста 123,5 процента. Среди новых видов продукции - нитрат аммония низкой плотности, сульфат калия, технический кремний и другие. В 2013 году планируется выпуск 33 видов локализуемой продукции на 385 млрд сумов. Анализ, проведенный специалистами компании "Узкимесаноат", показал, что с 2009 по 2012 годы в отрасли освоено около 60 видов локализуемой продукции. Среди них хлорид калия, дефолианты, фосфомочевина, бикарбонат натрия, сульфат калия, косметические изделия, водно-дисперсная краска, универсальные питательные растворы.

В результате модернизации, технического и технологического перевооружения предприятий химической промышленности объем производства товарной продукции и экспорта к 2013 году увеличится, темп его роста достигнет 108 процентов по отношению к предыдущему году. Будут созданы новые рабочие места, обеспечена значительная экономия природного газа, электрической и тепловой энергии".

"Шестой Фестиваль традиционной культуры "Асрлар садоси" пройдет в Навоийской области 4-5 мая 2013 года. Открыв миру загадочную историю древней крепости Тупрак-кала в Каракалпакстане в мае прошлого года, "Асрлар садоси-2013" отправится в одну из главных естественных галерей доисторического искусства Узбекистана – урочище Сармышсай в Навоийской области, сообщает независимая газета "Новости Узбекистана".

Несмотря на то, что региональный центр Навои – очень молодой город, сама область богата историческими памятниками, такими, как мавзолеи X-XVI веков, развалины караван-сарая Рабати Малик (XI в.), древние петроглифы в горах, древняя кузница XV в., развалины средневековой крепости дома молитв Шайхуль-Нури, мечеть Намозгох, мечеть Спанджвакта, построенная в 1582 году Эмиром Абдулла-ханом, кремниевые шахты Учтута и древнее искусство Сармышсая, которые представляют особый исторический интерес.

Участники и гости "Асрлар садоси-2013" получат уникальную возможность ознакомиться с древнейшим памятником Сармышсай. Сармышсай – уникальный памятник древности – знаменитые петроглифы ущелья Сармышсая, хранящие в себе тысячи наскальных рисунков, а также другие археологические памятники. В настоящее время в ущелье Сармышсай и в его окрестностях выявлено более 10000 наскальных рисунков. На скалах высечены фигуры людей, их охотничье и боевое оружие, одежда, хозяйственные изделия. Наряду с ними живо представлены изображения различных животных, некоторые из которых давно исчезли и уже не встречаются на территории нашей страны.

На скалах выбиты изображения горного козла, архара, бизона, первобытного быка, дикой лошади или кулана, осла, верблюда, оленя, кабана, сайгака. Хорошо узнаваемы хищники – волк, лев, барс, леопард, гепард, лиса, шакал, джейран. На некоторых рисунках представлены люди в одежде, характерной для ритуальных обрядов.

В Сармышсае есть также группа изображений, относящихся к более поздним периодам, начального и позднего средневековья. Также в наскальных рисунках Сармышсая, помимо различных изображений и геометрических форм, встречаются изречения, написанные арабским письмом и кириллицей. В целом археологический ландшафт Сармышсая сохраняет в себе следы активного использования этой территории на протяжении нескольких тысячелетий. Главную роль в организации культурного ландшафта Каратага, несомненно, играют петроглифы Сармышсая, остающегося самым крупным и уникальным по сохранности памятником наскального искусства Узбекистана.

В данный момент идет подготовка к предстоящему фестивалю, прорабатывается программа мероприятий. Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что "Асрлар садоси-2013" пройдет, по уже сложившейся традиции, интересно и ярко, представит миру новые имена, интересные места и преподнесет массу приятных сюрпризов и незабываемых моментов каждому из своих гостей и участников.

Справка:

Фестиваль традиционной культуры "Асрлар садоси" (Эхо веков) презентует все разнообразие народных традиций и обычаев, прикладного искусства, национальной кухни, уникальное устное и нематериальное наследие Узбекистана. Ежегодно "Асрлар садоси" проходит в различных регионах Узбекистана с участием различных специалистов, ученых, международных гостей. В 2008 году фестиваль прошел близ Шахрисабза, в 2009 году – в Ташкентской области. С 2009 года фестиваль традиционной культуры "Асрлар садоси" проводится в сотрудничестве с ЮНЕСКО. В 2010 году фестиваль проходил в Хиве, на территории исторического памятника Ичан-Кала, в 2011-м – в Бухаре, в 2012-м – в Элликкалинском районе Республики Каракалпакстан, на территории древней крепости Тупрак-кала, и в Нукусе. За 5 лет гостями фестиваля стали около 200 тысяч человек".

УЗИНФОРМ