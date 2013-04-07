advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
10.05.2018 / 15:42 msk / 17:42 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Казахстаном?
Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017

28.1% (314)  - Положительно
 17.2% (192)  - Более положительно, чем отрицательно
 31.2% (348)  - Нейтрально
 9% (100)  - Более отрицательно, чем положительно
 8.1% (90)  - Отрицательно
 6.4% (71)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 1115     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


О торговле людьми и содовом заводе на Устюрте.
07.04.2013 22:09

ОБЗОР ПРЕССЫ, 7 апреля. /УЗИНФОРМ/. Газета "Правда Востока" затронула одну из актуальных тем на сегодня – помощь пострадавшим от торговли людьми.

"Помогите, пожалуйста, если можете". Тихо, с отчаянием в голосе, с осторожной недоверчивостью обращаются с просьбой о помощи по телефону "горячей линии" те, кто стал жертвой торговли людьми.

- Их слишком часто обманывали, - говорит оператор "горячей линии" негосударственной некоммерческой организации "Истикболли авлод" ("Поколение будущего") Динара Шарафутдинова. - Во время рабства они пережили немало травмирующих душу событий, зачастую не только физически, но психически надломлены. Бывает и враждебная, агрессивная реакция. Поэтому следует расположить к себе собеседника.

Некорректное с психологической точки зрения интервью может отвратить или повторно травмировать жертву. Это разрушает все шансы на сотрудничество.

Шарафутдинова, как опытный сотрудник, работающий в столичном ННО со дня его основания - 2002 года, рассказала об основных принципах контакта с жертвами торговли людьми. Главное - не навредить. Если есть причина полагать, что ознакомительные процедуры ухудшат состояние пострадавшего, то стоит повременить. Как это было в случае с Гулей (настоящее имя изменено).

… После учебы она пригласила подружек в кафе на свой день рождения. Веселились, танцевали. По окончании праздника к ним подошла женщина. Тамара представилась руководительницей танцевальной студии. Сообщила, что идет новый набор талантливой молодежи. Посулила приятную и необременительную работу, гастроли за рубежом. Оставив визитную карточку, сказала, что будет ждать звонков.

Гуля откликнулась. И оказалась завербованной. Кто же откажется от заманчивых посулов? Предложили работу за границей. Оплатили все транспортные расходы, а также за проживание. "Вернете деньги позже, когда достаточно заработаете", - сказала Тамара и забрала паспорт.

Через пару месяцев Гуле каким-то образом удалось послать SMS-сообщение одной из подружек: "Меня обманули. Принуждают работать в каком-то борделе. Никуда не могу выйти. Помоги!".

Так прозвучал телефонный звонок на "горячую линию". Процесс оказания помощи оказался сложным и многоступенчатым. Стыд перед родителями, друзьями и знакомыми, страх перед общественным мнением сделали некогда общительную и веселую Гулю замкнутой, недоверчивой. Тогда работники "Истикболли авлод" использовали следующие принципы по работе с жертвой торговли людьми: право самой принимать решения, поощрять их и гарантировать конфиденциальность. Любые данные - анкетные, медицинские, а также записи и описания, которые дискредитируют личность или указывают местоположение жертвы, не долж-ны раскрываться без предварительного уведомления и информирования пострадавших и их письменного заявления.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 17 апреля 2008 года "О противодействии торговле людьми" и постановлением Президента страны "О мерах по повышению эффективности борьбы с торговлей людьми" от 8 июля 2008 года утвержден Национальный план действий, создана Республиканская межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми. Основные ее задачи - координация деятельности государственных органов, самоуправления граждан и ННО в области противодействия торговле людьми, организация мероприятий, направленных на повышение эффективности работы по выявлению и устранению причин и условий, способствующих торговле людьми, сбор и анализ данных о масштабе, состоянии и тенденциях торговли людьми, координация территориальных межведомственных комиссий, подготовка предложений по улучшению работы по оказанию помощи и защиты жертв торговли людьми, совершенствование законодательства, организация мероприятий по информированию населения о вопросах противодействия работорговле. Принят правительственный документ в ноябре 2008 года об образовании Республиканского реабилитационного центра по оказанию помощи и защите жертв торговли людьми, где созданы благоприятные условия проживания. Пациенты обеспечены питанием и проживанием, а также лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения. Центр содействует установлению контактов с родственниками, обеспечивает безопасность пострадавшим.

- Именно здесь Гуля, можно сказать, заново родилась, - сообщила Динара Шарафутдинова. - Комплексная и системная помощь дала свои результаты. Мы продолжаем мониторинг судеб своих подопечных. Гуля, в частности, закончила колледж. Работает кондитером. Наши сотрудники были у нее на свадьбе как самые дорогие гости.

ННО "Истикболли авлод" занимается и большой профилактической работой. Организовывает семинары-тренинги для работников профильных организаций. Благодаря такой учебно-просветительской работе "горячие линии" ныне действуют в Андижанской и Бухарской, Сырдарьинской и Сурхандарьинской, Джизакской и Самаркандской областях, Хорезме и Каракалпакстане.

"Истикболли авлод" щедро делится опытом. Проводит различные акции совместно с махаллями, районными отделами милиции, службами трудоустройства, активистами "Камолота" в школах, колледжах, шефствует над столичными детскими домами милосердия. Лучше предотвратить зло, чем с ним бороться".

"…Современный промышленный гигант на Устюрте — Кунградский содовый завод, построенный по инициативе Президента страны, сегодня занимает достойное место в ряду крупных промышленных предприятий республики. Его продукция используется как основное химическое сырье в производстве стекла и моющих средств, в цветной металлургии, легкой и бумажной промышленности, других отраслях. На предприятии работает много молодежи, опытные специалисты с высоким уровнем знаний, глубоко освоившие современные технологии, сообщает газета "Народное слово".

Среди основных потребителей продукции унитарного предприятия акционерные общества "Кварц", "Асл ойна", ООО "Asaka investment", СП "Газалкент-ойна", "Buxoro-Bahor", предприятия химической и нефтегазодобывающей отрасли, масложиркомбинаты, металлургические заводы. Только на АО "Кварц" в минувшем году было поставлено свыше 40 тысяч тонн кальцинированной соды, в целом же предприятие реализовало около 80 тысяч тонн основной продукции, а также более 76 тысяч тонн технической соли.

Гигант на Устюрте — это почти два десятка различных цехов, в которых главные компоненты — соль и известняк растворяют, дробят, карбонизируют, фильтруют, кальцинируют и упаковывают. Производственный процесс требует не только большой ответственности, но и навыков работы в команде, знаний в области управления современными технологиями. Будущих специалистов готовят в Кунградском химико-промышленном профессиональном колледже. Затем желающие смогут продолжить образование на специальном заочном отделении филиала Ташкентского химико-технологического института. Вуз и колледж находятся на территории завода, что дает молодежи возможность совмещать теорию с практикой, принимать активное участие в жизни трудового коллектива.

Сегодня первые выпускники специального заочного отделения, приехавшие на север Каракалпакстана из Ферганской долины, Бухарской и Самаркандской областей, работают на передовых позициях предприятия. В колледже, где обучается свыше 380 юношей и девушек, созданы все условия как для обучения, так и творческого развития, занятий спортом. В просторном светлом общежитии ребята чувствуют себя как дома — руководство завода считает важным заботиться о смене с первых дней ее подготовки. Поселок Елабад, ставший родным для сотен его жителей, хорошеет и расширяется с каждым годом. В Устюртской степи, где вырос данный населенный пункт, растут деревья и цветы. Шесть лет назад в беседе елабадчане с гордостью говорили, что их здесь более 900 человек! Сегодня же в поселке проживает уже свыше двух тысяч жителей, а число семей увеличилось на триста с лишним.

Анвар Хабибуллаев — начальник цеха центральной ремонтной службы, рядом с ним работают на заводе сын Рахман и супруга Джамиля Пишатдинова. Глава семьи признается, что не променяет профессию ни на какую другую — здесь он на своем месте, предприятие стало частью его жизни.

— Надеюсь, заводскую династию продолжат младшие дети и внуки, — улыбается Анвар-ака. — Запуск нового предприятия позволит обеспечить рабочими местами сотни людей, а это значит, что нас, елабадчан, будет намного больше.

В минувшем году завод принял свыше двадцати выпускников Кунградского химико-промышленного профессионального колледжа, молодых людей, закончивших другие средние специальные и высшие учебные заведения северного региона.

Еще одна добрая примета. В детском саду № 16 несколько лет назад воспитывалось около 70 ребятишек, сегодня их более ста пятидесяти. Нынешние малыши — коренные елабадчане — будущее завода, они в поселке окружены особым вниманием и заботой. В планах предприятия строительство еще одного корпуса детского сада.

— В нынешнем году для работников предприятия будет возведено тридцать домов по типовым проектам, а еще скоро появятся два трехэтажных жилых дома, — рассказывает аксакал схода граждан поселка Елабад Гулистан Хожамбергенова. — Маленький кишлак объединил тысячи судеб, собрал неравнодушных и трудолюбивых людей со всей нашей страны. В школе и детском саду работает около пятидесяти наставников и воспитателей, многие из них приехали в Елабад, когда завод только возводился. Первые выпускники общеобразовательной школы № 52, получив образование, пополнили ряды специалистов. Завод обеспечил их не только работой, но и благоустроенным жильем.

Инамжан Саттахов, начальник смены цеха обжига известняка. В производственной цепочке этот участок один из главных. Полученные углекислота и известковое молоко подаются на производство бикарбоната, затем дальнейшая химическая обработка, и кальцинированная сода готова к отправке потребителям.

Саттахов говорит, что на здоровье ни он, ни его коллеги не жалуются. Сотрудники санитарной лаборатории завода четко контролируют ситуацию, а медицинский персонал сельского врачебного пункта держит в поле зрения всех заводчан. К тому же два раза в неделю в Елабад приезжают врачи кунградской районной больницы, при местном лечебно-профилактическом центре действует несколько отделений. На страже здоровья заводчан стоят около тридцати медицинских работников, готовых прийти на помощь в любую минуту.

Управлять коллективом в тысячу с лишним человек — дело нелегкое, но директор УП "Кунградский содовый завод" Рашид Якубов признается, что когда команду единомышленников объединяет общее дело, глубокие знания, опыт и гордость за свою профессию, то можно быть уверенным в сегодняшнем и завтрашнем дне предприятия.

— В ближайшее время мы планируем приступить к выпуску йодированной соли, гиперпрессованного кирпича, открыть при заводе швейный цех, — рассказывает руководитель предприятия. — Это не только новые рабочие места, но и возможность насытить рынок необходимой продукцией.

К сказанному важно добавить, что в июне прошлого года с китайской компанией "CITIC Ltd" подписан контракт на 81,2 миллиона долларов, направленный на проектирование и поставку оборудования "под ключ" для расширения производства кальцинированной соды с увеличением добычи известняка в карьере "Джамансай" и технической соли на месторождении Барсакельмес. Согласно инвестиционной программе в нынешнем году на эти цели и строительство новых производственных мощностей будет направлено более 30 миллионов долларов, что позволит в перспективе вдвое увеличить выпуск продукции унитарного предприятия "Кунградский содовый завод".

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Совместное заявление Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
Обзор прессы с 30 апреля по 6 мая
03.05.2018
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Туркменистана Г.М.Бердымухаммедова
Обзор прессы с 23 по 29 апреля
24.04.2018
Послание Президента Узбекистана участникам и гостям национальной выставки Туркменистана
Обзор прессы с 23 по 20 апреля
24.04.2018
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии запуска Кандымского газоперерабатывающего комплекса
Обзор прессы с 16 по 22 апреля
21.04.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ