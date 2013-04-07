О торговле людьми и содовом заводе на Устюрте.

ОБЗОР ПРЕССЫ, 7 апреля. /УЗИНФОРМ/. Газета "Правда Востока" затронула одну из актуальных тем на сегодня – помощь пострадавшим от торговли людьми.

"Помогите, пожалуйста, если можете". Тихо, с отчаянием в голосе, с осторожной недоверчивостью обращаются с просьбой о помощи по телефону "горячей линии" те, кто стал жертвой торговли людьми.

- Их слишком часто обманывали, - говорит оператор "горячей линии" негосударственной некоммерческой организации "Истикболли авлод" ("Поколение будущего") Динара Шарафутдинова. - Во время рабства они пережили немало травмирующих душу событий, зачастую не только физически, но психически надломлены. Бывает и враждебная, агрессивная реакция. Поэтому следует расположить к себе собеседника.

Некорректное с психологической точки зрения интервью может отвратить или повторно травмировать жертву. Это разрушает все шансы на сотрудничество.

Шарафутдинова, как опытный сотрудник, работающий в столичном ННО со дня его основания - 2002 года, рассказала об основных принципах контакта с жертвами торговли людьми. Главное - не навредить. Если есть причина полагать, что ознакомительные процедуры ухудшат состояние пострадавшего, то стоит повременить. Как это было в случае с Гулей (настоящее имя изменено).

… После учебы она пригласила подружек в кафе на свой день рождения. Веселились, танцевали. По окончании праздника к ним подошла женщина. Тамара представилась руководительницей танцевальной студии. Сообщила, что идет новый набор талантливой молодежи. Посулила приятную и необременительную работу, гастроли за рубежом. Оставив визитную карточку, сказала, что будет ждать звонков.

Гуля откликнулась. И оказалась завербованной. Кто же откажется от заманчивых посулов? Предложили работу за границей. Оплатили все транспортные расходы, а также за проживание. "Вернете деньги позже, когда достаточно заработаете", - сказала Тамара и забрала паспорт.

Через пару месяцев Гуле каким-то образом удалось послать SMS-сообщение одной из подружек: "Меня обманули. Принуждают работать в каком-то борделе. Никуда не могу выйти. Помоги!".

Так прозвучал телефонный звонок на "горячую линию". Процесс оказания помощи оказался сложным и многоступенчатым. Стыд перед родителями, друзьями и знакомыми, страх перед общественным мнением сделали некогда общительную и веселую Гулю замкнутой, недоверчивой. Тогда работники "Истикболли авлод" использовали следующие принципы по работе с жертвой торговли людьми: право самой принимать решения, поощрять их и гарантировать конфиденциальность. Любые данные - анкетные, медицинские, а также записи и описания, которые дискредитируют личность или указывают местоположение жертвы, не долж-ны раскрываться без предварительного уведомления и информирования пострадавших и их письменного заявления.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 17 апреля 2008 года "О противодействии торговле людьми" и постановлением Президента страны "О мерах по повышению эффективности борьбы с торговлей людьми" от 8 июля 2008 года утвержден Национальный план действий, создана Республиканская межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми. Основные ее задачи - координация деятельности государственных органов, самоуправления граждан и ННО в области противодействия торговле людьми, организация мероприятий, направленных на повышение эффективности работы по выявлению и устранению причин и условий, способствующих торговле людьми, сбор и анализ данных о масштабе, состоянии и тенденциях торговли людьми, координация территориальных межведомственных комиссий, подготовка предложений по улучшению работы по оказанию помощи и защиты жертв торговли людьми, совершенствование законодательства, организация мероприятий по информированию населения о вопросах противодействия работорговле. Принят правительственный документ в ноябре 2008 года об образовании Республиканского реабилитационного центра по оказанию помощи и защите жертв торговли людьми, где созданы благоприятные условия проживания. Пациенты обеспечены питанием и проживанием, а также лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения. Центр содействует установлению контактов с родственниками, обеспечивает безопасность пострадавшим.

- Именно здесь Гуля, можно сказать, заново родилась, - сообщила Динара Шарафутдинова. - Комплексная и системная помощь дала свои результаты. Мы продолжаем мониторинг судеб своих подопечных. Гуля, в частности, закончила колледж. Работает кондитером. Наши сотрудники были у нее на свадьбе как самые дорогие гости.

ННО "Истикболли авлод" занимается и большой профилактической работой. Организовывает семинары-тренинги для работников профильных организаций. Благодаря такой учебно-просветительской работе "горячие линии" ныне действуют в Андижанской и Бухарской, Сырдарьинской и Сурхандарьинской, Джизакской и Самаркандской областях, Хорезме и Каракалпакстане.

"Истикболли авлод" щедро делится опытом. Проводит различные акции совместно с махаллями, районными отделами милиции, службами трудоустройства, активистами "Камолота" в школах, колледжах, шефствует над столичными детскими домами милосердия. Лучше предотвратить зло, чем с ним бороться".

"…Современный промышленный гигант на Устюрте — Кунградский содовый завод, построенный по инициативе Президента страны, сегодня занимает достойное место в ряду крупных промышленных предприятий республики. Его продукция используется как основное химическое сырье в производстве стекла и моющих средств, в цветной металлургии, легкой и бумажной промышленности, других отраслях. На предприятии работает много молодежи, опытные специалисты с высоким уровнем знаний, глубоко освоившие современные технологии, сообщает газета "Народное слово".

Среди основных потребителей продукции унитарного предприятия акционерные общества "Кварц", "Асл ойна", ООО "Asaka investment", СП "Газалкент-ойна", "Buxoro-Bahor", предприятия химической и нефтегазодобывающей отрасли, масложиркомбинаты, металлургические заводы. Только на АО "Кварц" в минувшем году было поставлено свыше 40 тысяч тонн кальцинированной соды, в целом же предприятие реализовало около 80 тысяч тонн основной продукции, а также более 76 тысяч тонн технической соли.

Гигант на Устюрте — это почти два десятка различных цехов, в которых главные компоненты — соль и известняк растворяют, дробят, карбонизируют, фильтруют, кальцинируют и упаковывают. Производственный процесс требует не только большой ответственности, но и навыков работы в команде, знаний в области управления современными технологиями. Будущих специалистов готовят в Кунградском химико-промышленном профессиональном колледже. Затем желающие смогут продолжить образование на специальном заочном отделении филиала Ташкентского химико-технологического института. Вуз и колледж находятся на территории завода, что дает молодежи возможность совмещать теорию с практикой, принимать активное участие в жизни трудового коллектива.

Сегодня первые выпускники специального заочного отделения, приехавшие на север Каракалпакстана из Ферганской долины, Бухарской и Самаркандской областей, работают на передовых позициях предприятия. В колледже, где обучается свыше 380 юношей и девушек, созданы все условия как для обучения, так и творческого развития, занятий спортом. В просторном светлом общежитии ребята чувствуют себя как дома — руководство завода считает важным заботиться о смене с первых дней ее подготовки. Поселок Елабад, ставший родным для сотен его жителей, хорошеет и расширяется с каждым годом. В Устюртской степи, где вырос данный населенный пункт, растут деревья и цветы. Шесть лет назад в беседе елабадчане с гордостью говорили, что их здесь более 900 человек! Сегодня же в поселке проживает уже свыше двух тысяч жителей, а число семей увеличилось на триста с лишним.

Анвар Хабибуллаев — начальник цеха центральной ремонтной службы, рядом с ним работают на заводе сын Рахман и супруга Джамиля Пишатдинова. Глава семьи признается, что не променяет профессию ни на какую другую — здесь он на своем месте, предприятие стало частью его жизни.

— Надеюсь, заводскую династию продолжат младшие дети и внуки, — улыбается Анвар-ака. — Запуск нового предприятия позволит обеспечить рабочими местами сотни людей, а это значит, что нас, елабадчан, будет намного больше.

В минувшем году завод принял свыше двадцати выпускников Кунградского химико-промышленного профессионального колледжа, молодых людей, закончивших другие средние специальные и высшие учебные заведения северного региона.

Еще одна добрая примета. В детском саду № 16 несколько лет назад воспитывалось около 70 ребятишек, сегодня их более ста пятидесяти. Нынешние малыши — коренные елабадчане — будущее завода, они в поселке окружены особым вниманием и заботой. В планах предприятия строительство еще одного корпуса детского сада.

— В нынешнем году для работников предприятия будет возведено тридцать домов по типовым проектам, а еще скоро появятся два трехэтажных жилых дома, — рассказывает аксакал схода граждан поселка Елабад Гулистан Хожамбергенова. — Маленький кишлак объединил тысячи судеб, собрал неравнодушных и трудолюбивых людей со всей нашей страны. В школе и детском саду работает около пятидесяти наставников и воспитателей, многие из них приехали в Елабад, когда завод только возводился. Первые выпускники общеобразовательной школы № 52, получив образование, пополнили ряды специалистов. Завод обеспечил их не только работой, но и благоустроенным жильем.

Инамжан Саттахов, начальник смены цеха обжига известняка. В производственной цепочке этот участок один из главных. Полученные углекислота и известковое молоко подаются на производство бикарбоната, затем дальнейшая химическая обработка, и кальцинированная сода готова к отправке потребителям.

Саттахов говорит, что на здоровье ни он, ни его коллеги не жалуются. Сотрудники санитарной лаборатории завода четко контролируют ситуацию, а медицинский персонал сельского врачебного пункта держит в поле зрения всех заводчан. К тому же два раза в неделю в Елабад приезжают врачи кунградской районной больницы, при местном лечебно-профилактическом центре действует несколько отделений. На страже здоровья заводчан стоят около тридцати медицинских работников, готовых прийти на помощь в любую минуту.

Управлять коллективом в тысячу с лишним человек — дело нелегкое, но директор УП "Кунградский содовый завод" Рашид Якубов признается, что когда команду единомышленников объединяет общее дело, глубокие знания, опыт и гордость за свою профессию, то можно быть уверенным в сегодняшнем и завтрашнем дне предприятия.

— В ближайшее время мы планируем приступить к выпуску йодированной соли, гиперпрессованного кирпича, открыть при заводе швейный цех, — рассказывает руководитель предприятия. — Это не только новые рабочие места, но и возможность насытить рынок необходимой продукцией.

К сказанному важно добавить, что в июне прошлого года с китайской компанией "CITIC Ltd" подписан контракт на 81,2 миллиона долларов, направленный на проектирование и поставку оборудования "под ключ" для расширения производства кальцинированной соды с увеличением добычи известняка в карьере "Джамансай" и технической соли на месторождении Барсакельмес. Согласно инвестиционной программе в нынешнем году на эти цели и строительство новых производственных мощностей будет направлено более 30 миллионов долларов, что позволит в перспективе вдвое увеличить выпуск продукции унитарного предприятия "Кунградский содовый завод".

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