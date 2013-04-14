Об экологических взглядах подростков и развитии рыбоводства в зоне Приаралья

ОБЗОР ПРЕССЫ, 14 апреля. /УЗИНФОРМ/. "Они поучаствовали в республиканском конкурсе "Энергия и среда обитания" среди учащихся школ и лицеев, и стали победителями. Конкурс проводится, начиная с 2008 года, в рамках международной школьной программы "Использование ресурсов и энергии". На первом этапе соревнуются школьники в своих странах, а затем отбираются лучшие из 19 стран-участниц. Наши ребята уже не раз становились призерами международного конкурса "Энергия и среда обитания". Мечтают о большой победе и в 2013-м, поясняет независимая газета "Новости Узбекистана".

К защите проектов, которой завершился республиканский этап, ребята готовились не один месяц. Задача, которую ставит Международная программа SPARE, — перейти от обсуждения глобальных проблем к практическим действиям школьников, их семей и местных сообществ. С учетом разных склонностей ребят, определены три направления: теоретическое по использованию возобновляемых источников энергии в школе и дома, практическое и информирование общества.

Сперва свои проекты школьники, которых волнует состояние окружающей среды, докладывали однокашникам в родных стенах. Выслушивали замечания и вопросы, старались "отбиться". Доработанные проекты вынесли на суд жюри, а окончательная защита состоялась в представительстве Россотрудничества в Узбекистане.

По темам можно определить, что волнует подростков. Одна из них – "Роль зеленых насаждений в сохранении климата города", другая – "Энергосбережение в школе", еще одна – "Отходы бумаги – в доходы". Ребята доказывали, что тополь – чемпион по очистке воздуха и лучше многих других древесных культур поглощает городские шумы. Доказывали, что в школах есть реальная возможность сократить расход электроэнергии, и объясняли, как этого добились в своей. А когда зашла речь о бумаге, сразили цифрой, сколько сберегли за год, взявшись ее беречь. Обычно учителя и ученики за год расходовали 4200 кг бумаги. В нынешнем году получается на полтонны меньше и, по подсчетам ребят, это сбережет восемь деревьев. "Если все школы республики, а их – более десяти тысяч, станут беречь бумагу, то удастся сохранить целый лес!".

Еще одна группа подростков, озабоченных качеством воздуха, готовя проект, четыре дня вела наблюдения на оживленном перекрестке. Фиксировала погоду, сколько проезжает в зависимости от времени суток автобусов, легковых машин, грузовиков, сколько минут они стоят на красный свет... На защите проекта эта группа тоже была убедительна: "При строительстве новых дорог надо учитывать рельеф местности, розу ветров, вдоль трасс высаживать деревья-чемпионы по очистке воздуха".

Среди теоретических проектов общий интерес вызвала идея широкого внедрения в стране солнечных водогрейных коллекторов. Схема – простая. В пересчете на условное топливо эти коллекторы позволят летом экономить 5,5 млн тонн, а зимой – 3,7 млн тонн. Идея сделать "солнечные дороги" с покрытием из фотоэлектрических панелей казалась не столько теоретической, сколько фантастической. Но часто новое, за которым будущее, кажется из области невозможного. Паренек доказывал, что дорога нагревается, образуется тепло, надо ставить парогенератор и получать энергию. Как это сделать технически, он пока не знает. Но выучится на инженера и найдет решение.

Были и другие оригинальные проекты по теории и практике сбережения ресурсов. Насколько осведомлены о необходимости беречь ресурсы взрослые и дети? Об этом шла речь еще на одной защите. Ребята провели социологический опрос. Что показал? Взрослые оказались менее активны, чем школьники. Более сорока процентов школьников отметили личную заинтересованность в решении экологических проблем и более половины готовы к активным действиям. Очевидно, что участники конкурса "Энергия и среда обитания" – в их числе".

В недалеком прошлом ихтиофауна Арала насчитывала 20 видов рыб, в том числе таких редких, как шип из семейства осетровых. Были времена, когда в море ежегодно вылавливали до 30 тысяч тонн рыбы. После обретения независимости Узбекистан предпринял колоссальные усилия для смягчения Аральского кризиса. В апреле 2009 года на встрече руководителей стран-участниц МФСА глава нашего государства предложил концепцию программы дальнейшей деятельности на период 2011-2015 годы, вспоминает корреспондент газеты "Правда Востока".

Только в последнее время для стабилизации экономической обстановки в зоне Приаралья Узбекистан реализовал проектов более чем на 1,5 млрд долларов. В частности, осуществляется комплексный проект по созданию малых локальных водоемов в дельте Амударьи общей площадью 230 тысяч гектаров, что позволит существенно восстановить биоразнообразие и увеличить занятость населения за счет участия в развитии рыбоводства.

Региональные власти взяли твердый курс на активное развитие этой отрасли. Каракалпакстан обладает всеми необходимыми условиями для ее успешного функционирования: наличие большого количества водоемов, близость к рынкам сбыта, а также благоприятный инвестиционный климат.

Мощный импульс дальнейшему развитию отрасли придала принятая Кабинетом Министров Республики Узбекистан Программа мер, направленных на развитие отрасли рыбоводства в республике в 2009-2011 годы. Свыше семидесяти предприятиям и фермерским хозяйствам северного региона было передано в аренду на десять лет почти 75 тысяч гектаров природных водоемов.

- В настоящее время экономические меры поддержки рыбоводческой отрасли начинают действовать, - говорит руководитель ООО "Турткуль балык" М.Хасанов, - об этом свидетельствует рост числа желающих заняться рыбоводством.

- С уверенностью можно говорить, что отрасль в регионе достигнет достойных результатов. На тендерных торгах была отмечена жесткая конкуренция, - отмечает руководитель ООО "Нукус балык" Н.Примбетов, - значит, можно считать, что водоемы Каракалпакстана обрели настоящих хозяев, идет восстановление отрасли.

В прошлом году это предприятие получило от реализации продукции свыше 480 млн сумов. "Нукус балык" арендует озеро Дауткуль площадью более 4,3 тысячи гектаров, расположенное в Кегейлийском районе, и четыре участка на озере Сарыкамыш в Кунградском районе, площадь которых превышает 1,2 тысячи гектаров. Основу производства и промысла составляют три вида рыбы - сазан, белый амур и толстолобик, выращиванием которых на предприятии занимаются шестой год. Инкубационный цех, рассчитанный на выход до миллиона мальков в год, был создан на собственные и грантовые средства Фонда охраны природы Узбекистана. Основные фонды возросли до 1,4 млрд сумов.

Самое пристальное внимание в системе проводимых мероприятий уделяется выращиванию молоди рыбы в искусственных водоемах. К примеру, фермерское хозяйство "Антика", что в Турткульском районе, направило 60 млн сумов на строительство инкубационного цеха-бассейна. Несколько лет назад для выращивания мальков в Каракалпакстане смонтировано порядка сорока пластиковых бассейнов. В постоянном поле зрения ответственных лиц остаются вопросы проведения мероприятий по углублению и очистке искусственных водоемов.

В нынешнем году согласно разработанной программе по развитию приоритетных направлений отрасли запланировано поставить на рынки республики 2,6 тысячи тонн богатой фосфором продукции. В пользование 47 хозяйствам будет предоставлено около трех тысяч гектаров естественных водоемов и 115 - искусственных. Реализация новых проектов позволит увеличить улов рыбы на 250 тонн, а также создать около 180 рабочих мест.

Самое главное, что предстоит решить специалистам отрасли в ближайшие годы - это увеличение производства рыбы на основе разведения высокопродуктивных видов и пород. Немаловажное значение имеют и разработка планов технико-технологического обновления производственной базы сельскохозяйственного рыбоводства, основанного на внедрении современного оборудования, а также строительство новых, проведение реконструкции и модернизации действующих предприятий".

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