О реконструкции системы водоснабжения и развитии социальных служб

ОБЗОР ПРЕССЫ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. "…Стратегическая задача, осуществляемая в свете постановления Президента Республики Узбекистан "О мерах по реализации проекта "Реконструкция систем водоснабжения и канализации городов Коканд и Андижан и систем водоснабжения городов Фергана, Маргилан и районного центра Риштан" с участием Азиатского банка развития" от 30 июля 2010 года, привлекает своей социальной направленностью. Воплощение в жизнь регионального долгосрочного документа, рассчитанного до 2020 года, полностью улучшит обеспечение живительной влагой этих промышленных центров Золотой долины, а также прилегающих к ним населенных пунктов.

Как сообщает газета "Правда Востока", в административном центре Ферганской области, вся территория которого в лесах новостроек, по генплану до 2015 года планируется капитальная реконструкция 55 километров систем питьевой воды. Поэтапное осуществление водного проекта поддерживает финансовый пай Азиатского банка развития в 33,4 миллиона долларов.

Главным реализатором осуществляемых строительно-монтажных работ является победитель областного тендера ООО "Кувасойтаъмиркурилиш". Коллектив имеет опыт по возведению и реконструкции объектов водоснабжения. Ему предстоит провести капитальную модернизацию линий старого образца, ремонт четырех главных сооружений и 68 скважин.

- Работы ведутся по четкому графику, - отметил руководитель ООО "Кувасойтаъмиркурилиш" Дилшод Мирзоев. - Проведены топографические съемки, подготовлены гидрогеологические заключения, что дает возможность развернуть фронт работ на всех ключевых объектах. Вдоль малой кольцевой трассы проложена новая водная артерия протяженностью более пяти километров.

Правда, и в последнее десятилетие прошлого века прокладывались сети в населенных пунктах. Однако, по словам старожила махалли "Ок-Арик" Азамжона Артикова, такой комплексный, масштабный, уникальный проект по коренному улучшению системы питьевой воды осуществляется впервые. Приняты все меры для поддержания качества питьевой воды в рамках параметров современных стандартов.

- Заметили, как расширилась кольцевая дорога, - поддержал слова своего ровесника 75-летний аксакал Мадрахим Отабеков. - Отсюда хорошо видны обновленные корпуса областной детской больницы. Многочисленные газоны, декоративные деревья требуют живительной влаги. Так что и людям, и окружающим нас зеленым зонам воды хватит.

В прошлом году заменена водопроводная линия на территории махаллей "Яссави", "Кувасой", "Бахор", "Темир йул", "Аэропорт", "Нурафшон". Финансирование осуществлено за счет капитальных вложений Республиканского дорожного фонда и АБР.

Чтобы обеспечить ритмичные поставки питьевой воды жилым кварталам, городским махаллям, предприятиям и социально-бытовым объектам, на главном водном сооружении "Пакана Логон" запланирована капитальная реконструкция скважин чистых подземных источников. Они расположены в восточной части города, входящей в экологически чистую зону. В список модернизируемых объектов вошли также насосные станции, расположенные на территории жилых массивов Киргули, имени Кадыри, Текстильный.

ООО "Кувасойтаъмиркурилиш" в качестве главного исполнителя многих проектов на улицах Окарик, Навои и Яссави досрочно обеспечил сдачу всех гидротехнических объектов. Положительную оценку получила полуторакилометровая подземная водная артерия со всей инфраструктурой.

- О многом говорит появившийся в парке фонтан, - так оценивает происходящие перемены в областном центре уважаемый аксакал Усмон ота Бегматов. - А вода, доставленная из глубин, летом дарит прохладу, поит садовые участки, многочисленные парки и скверы. И на вкус она хороша. Ушли времена, когда одна колонка была на всю улицу. Правда, теперь горожане знают цену дара природы, используют его экономно, грамотно. Спасибо руководству страны, что блага соотечественников всегда в центре его внимания.

Весь комплекс перспективных задач по улучшению снабжения населения качественной питьевой водой осуществляется на основе постановления Кабинета Министров "О мерах по дальнейшему комплексному развитию и модернизации систем водоснабжения и канализации Республики Узбекистан на период 2013-2015 годов". По данным лаборатории ОАО "Фаргонасувокава", качество питьевой воды соответствует всем необходимым параметрам.

- За последнее десятилетие наша стратегия капитально изменилась, - говорит исполняющий обязанности руководителя областной группы по реконструкции водных объектов А. Умурзаков. - Если прежде мы ежегодно наращивали мощности водоснабжения, теперь главными задачами считаем водосбережение и повышение качества воды. Продолжаем поиск самых чистых подземных источников. В работе по модернизации сети, которую ведем уже несколько лет, используем современные технологии ремонта и обновления линий.

Модернизация источников питьевой воды Коканда также входит в список государственных комплексных целевых программ. Здесь проведен тендер - кому предоставить проект капитальной модернизации водной системы, оцениваемый в 61,3 млн долларов. По первому лоту комплекс созидательных работ первого этапа на 23,2 млн долларов доверен ООО "Кувасойтаъмиркурилиш". Второй проект, реализацию которого ведет коллектив ООО "Жуйдамтаъмирчи", оценивается в 30 млн долларов и завершится до конца 2015 года. Работы начались здесь с доставки трубопроводов востребованного размера. Высокими темпами продолжается создание девяти скважин, модернизация 17 действующих. Всего в Коканде запланировано капитально реконструировать 67,5 километра артерий питьевой воды.

Работы, осуществляемые на территории Маргилана и Риштана, также входят в список государственных комплексных целевых проектов. Прежде чем приступить к их реализации, было решено укрепить материально-техническую базу местных филиалов "Сувокава".

Водный проект, реализуемый на территории Ферганы, Коканда, Маргилана и Риштана, является важной составляющей эффективного решения социально-экономических вопросов. Он прежде всего направлен на создание лучших условий жителям, дальнейшее динамичное развитие этого густонаселенного региона".

…Негосударственные некоммерческие организации Узбекистана приступили к работе по развитию социальных служб в регионах страны, сообщает газета "Народное слово".

Реализуемая в Узбекистане политика сильной социальной защиты населения направлена на обеспечение действенного участия как государственных организаций, так и национальных институтов гражданского общества в предоставлении социальных услуг гражданам. В стране накоплен достаточный опыт в проведении сильной и адресной социальной поддержки населения со стороны общественных организаций.

Программа развития ООН в Узбекистане стремится всесторонне поддерживать инициативы отечественных партнеров по повышению роли ННО в оказании социальных услуг.

В рамках выполнения Государственной программы "Год семьи" под эгидой Парламентской комиссии по управлению средствами Общественного фонда по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан проведен совместный грантовый конкурс "Вовлечение ННО в процесс предоставления социальных услуг уязвимым семьям". Он послужил примером успешного взаимодействия отечественных и международных организаций в сфере развития гражданского общества и повышения социальной защиты населения в Узбекистане. Соорганизаторами конкурса выступили: Общественный фонд по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан, Фонд "Форум культуры и искусства Узбекистана", Фонд поддержки социальных инициатив, Республиканский благотворительный фонд "Махалла", а также Программа развития ООН в Узбекистане.

Согласно решению Парламентской комиссии по управлению средствами Общественного фонда при Олий Мажлисе Республики Узбекистан по итогам конкурса было поддержано 19 проектов на общую сумму свыше 280 миллионов сумов. При этом 72,8 процента грантовых средств конкурса были профинансированы за счет средств Государственного бюджета Узбекистана и средств отечественных фондов. Поддержанные проекты направлены на дальнейшее усиление адресной социальной защиты, расширение производства протезно-ортопедических изделий, технических средств реабилитации, расширение доступа к социальным, медико-социальным услугам, включая обслуживание на дому одиноких престарелых лиц, пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе, вовлечение ННО в деятельность по предоставлению социальных услуг, в том числе услуг по трудоустройству.

Следует особо отметить пять проектов по созданию инновационных социальных служб. Помимо ряда специалистов по оказанию социальных услуг, в штат каждой из пяти входит социальный работник, осуществляющий социальное сопровождение опекаемого, включая определение проблем и потребностей, разработку и реализацию индивидуального плана помощи с привлечением родных, общественности и соответствующих специалистов, представление его интересов в государственных и негосударственных учреждениях, последующий мониторинг социального благополучия человека, над которым взято шефство.

В Бухаре на базе ННО "Ойдин нур" (г. Бухара, ул. Ругангарон, 31, тел. (8 365) 223-58-58 реализуется пилотный проект по поддержке службы социальной реабилитации пострадавших от семейных конфликтов. Проект предполагает оказание бесплатной помощи психолога, социального работника и юриста.

В Карши на базе ННО "Фонд милосердия и здоровья" (г. Карши, проспект Ханабад, 28, тел. (+998 91) 470-77-03 осуществляется пилотный проект по созданию службы персональных помощников для лиц с инвалидностью, одиноких и престарелых, нуждающихся в дополнительном уходе. В Самарканде воплощается в жизнь проект по созданию службы социальной реабилитации

женщин в сложной жизненной ситуации на базе ННО "Рахимдиллик" (г. Самарканд, ул. Фирдауси, 35, тел. (+998 90) 224-84-27. В его рамках будут подготовлены персональные помощники из числа безработных женщин для оказания услуг по уходу и присмотру за нуждающимися гражданами. Подготовка и трудоустройство персональных помощников намечено организовать совместно с подразделениями Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

В Самаркандской области реализуется проект по созданию службы занятости для лиц с инвалидностью на базе Пастдаргомского общества инвалидов (Самаркандская область, г. Джума, ул. Х. Олимжона, 57, тел. (+ 998 93) 33-82-36. В рамках проекта предусмотрено содействие в трудоустройстве ста инвалидов, создание учебно-производственного швейного класса и оказание им психологической, социальной и, в случае необходимости, юридической помощи.

В Ташкенте на базе ННО "Истикболли авлод" (г. Ташкент, Чиланзарский р-н, квартал 1, д. 25, кв. 31, тел. (+998 71) 276-94-44 осуществляется проект по социальной реабилитации женщин, пострадавших в ситуации, связанной с торговлей людьми, а также по профилактике в этом вопросе. В ходе его будет создано социальное предприятие по обучению профессиям и трудоустройству жертв торговли людьми с целью их социально-психологической реабилитации.

Все проекты осуществляются с привлечением ННО, являющимися победителями решением Парламентской комиссии по управлению средствами Общественного фонда по поддержке ННО и других институтов гражданского общества. Реализация этих пилотных программ позволит апробировать инновационные для Узбекистана социальные услуги для последующего анализа и внедрения в практику как на базе ННО, так и на базе государственных структур. А еще, что не менее важно, призвана способствовать дальнейшему укреплению социального партнерства между ННО и государственными организациями.

Социальные службы — это учреждения, предоставляющие услуги, направленные на поддержку социально уязвимых групп, в целях создания возможностей для самостоятельной успешной жизни в обществе…".

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