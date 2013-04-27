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О производстве импортозамещающей продукции и третейских судах
27.04.2013 13:03

ОБЗОР ПРЕССЫ, 27 апреля. /УЗИНФОРМ/. "Полимерно-мраморные ванны и габардиновая ткань, бритвы одноразовые и мельничное оборудование, шампунь с кондиционером и охлаждающие радиаторы для тракторов… Что объединяет эти настолько разные и, казалось бы, не связанные между собой предметы? Все перечисленные выше виды импортозамещающей и экспортоориентированной продукции производятся в рамках Программы локализации на предприятиях Кашкадарьинской области. Причем перечень этот далеко не полный, сообщает газета "Правда Востока".

По данным областного главного управления экономики, в Кашкадарье в рамках Программы углубления локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на 2011-2013 годы реализуется свыше 20 крупных проектов. В прошлом году предприятия, участвующие в осуществлении программы, произвели продукции свыше чем на 163,5 млрд сумов, что на 14,3 процента больше аналогичного показателя предыдущего года. Объем экспорта превысил 52,8 млн долларов - рост на 16,1 процента по сравнению с 2011 годом.

- В нашем регионе, где сосредоточено множество крупных промышленных предприятий, большая часть общего объема производства в рамках Программы локализации приходится на долю таких гигантов, как Дехканабадский завод калийных удобрений и Шуртанский газохимический комплекс, - говорит исполняющий обязанности начальника отдела прогнозирования и мониторинга развития внешнеэкономических связей Кашкадарьинского областного главного управления экономики Отабек Эргашев. - Дехканабадский завод продолжает наращивать производство калийных удобрений, которые особо ценятся на внутреннем и внешнем рынках за отменное качество, в частности, за высокое содержание в них чистого калия.

В нынешнем году прогнозный объем производства этой продукции с уровнем локализации 92 процента составляет 220 тысяч тонн. На Шуртанском ГХК вот уже который год реализуется несколько проектов, включенных в Программу локализации. В первую очередь производство напорных полиэтиленовых труб и фитингов к ним диаметром до 630 миллиметров - их в этом году предстоит выпустить 5,1 тысячи тонн. Согласно прогнозам, планируется изготовить системы капельного орошения для 2,7 тысячи гектаров площадей, алюминокомпозитные панели, широко используемые сейчас в строительстве, площадью 360 тысяч квадратных метров.

Заслуживают внимания и проекты производства сатиновых, габардиновых тканей и готовых изделий из них на СП "Cotton Road", входящем в состав акционерной компании "Узбекенгилсаноат", а также выпуска охлаждающих радиаторов для сельскохозяйственной, горнотранспортной, горношахтной техники и автобусов на СП "Автотракторрадиатор" Ассоциации "Узагромашсервис". Эти совместные предприятия, сумевшие в прошлом году добиться значительного роста основных производственных показателей, в нынешнем ставят перед собой высокую планку - на уровне почти 1,3 миллиона погонных метров хлопчатобумажной ткани и 1850 штук различных видов охлаждающих радиаторов.

Естественно, объемы производства и экспорта продукции, произведенной в рамках Программы локализации предприятиями регионального подчинения, не сопоставимы с показателями промышленных гигантов региона. Однако уже сейчас на долю местных субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства приходится почти 70 процентов проектов, осуществляемых в области. В то же время темпы роста на предприятиях регионального подчинения продолжают оставаться стабильно высокими - в прошлом году объем производства локализуемой продукции увеличился по сравнению с предыдущим годом почти вдвое.

- Наше общество производит мельничное оборудование, а также оборудование для выпуска комбикормов, - говорит руководитель ООО "Тегирмонмонтажсервис" из Китабского района Алижон Эшкобилов. - В 2012 году мы произвели и поставили запасные части и комплектующие для 5 предприятий мукомольной промышленности Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей. В настоящее время приступили к выполнению заказов еще нескольких комбинатов отрасли.

Благодаря укреплению внутриотраслевой и межотраслевой промышленной кооперации, в том числе между субъектами малого бизнеса и крупными предприятиями, местными предпринимателями-участниками Программы локализации потребителям предложены десятки видов современной конкурентоспособной продукции. Взять ООО "Bonu Cosmetics" из Касанского района. На предприятии в прошлом году произведено более 1,8 млн тюбиков шампуня, геля для душа, бальзама, эмульсии-окислителя, жидкого мыла, моющих средств и различных кремов, а часть продукции поставлена в страны СНГ. Частное предприятие "Саид Мирзо Улугбек" из города Карши выпустило 2,5 млн одноразовых бритв, а ООО "Ал-Саид" из областного центра доставило заказчикам 54,5 тонны полиэтиленовых труб диаметром от 25 до 1000 миллиметров. В нынешнем году рост объема производства локализуемой продукции на предприятиях регионального подчинения Кашкадарьинской области прогнозируется на уровне 26-27 процентов.

- Льготы, предоставляемые нашему предприятию в рамках Программы локализации, позволили за последние два-три года высвободить и направить на расширение, модернизацию и техническое перевооружение производства десятки миллионов сумов, - говорит руководитель производственного предприятия "Чирокчи кварц", специализирующегося на выпуске полевого шпата, Ахмад Холикулов. - Мы приобрели 2 большегрузных самосвала, а также дополнительное оборудование - шоковую и молотковую дробилки. Это позволило начать освоение нового месторождения кварца-песка, создать 10 рабочих мест и наладить экспорт продукции в Туркменистан и Казахстан. В этом году на средства, высвобождаемые за счет предоставленных льгот, планируем купить экскаватор и фронтальный погрузчик.

Увеличение объемов производства локализуемой продукции происходит не только за счет расширения действующих, но и путем запуска новых проектов. Таким, например, является проект ООО "Сантехйигмажихоз" из Каршинского района, наладившего выпуск из местного сырья полимерно-мраморных ванн. В прошлом году оно произвело 725 ванн, а в нынешнем планирует уже 1800. Помимо этого предприниматели Кашкадарьи продолжают разработку перспективных проектов по выпуску современной конкурентоспособной продукции из числа рекомендуемых к освоению местными производителями. Чтобы у нас с вами была возможность покупать не импортные и дорогие, а отечественные и доступные товары, по качеству не хуже привозных".

На заседании Комитета по законодательству и судебно-правовым вопросам Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан был обсужден ход исполнения Закона "О третейских судах" в городе Ташкенте.

При этом отмечалось, что данный правовой акт играет важную роль в создании института третейских судов, а также в регулировании отношений в данной сфере. В Республике в целом и в столице в частности проводится весомая работа по его исполнению. Разрешение третейскими судами, осуществляющими свою деятельность на основе объективности, законности и обеспечения равных прав сторон, споров, возникающих между субъектами предпринимательства, во многом способствует дальнейшему углублению рыночных отношений и развитию бизнес-среды в нашей стране, рассуждает корреспондент газеты "Народное слово".

Для повышения эффективности деятельности третейских судов на местах проведен ряд мероприятий, направленных на изучение норм вышеназванного закона и правильное их применение, разъяснение сути и значения данного закона. В итоге в нашей стране потенциал постоянно действующих третейских судов растет из года в год.

Так, Министерством юстиции на 1 января 2013 года в республике зарегистрировано 208 постоянно действующих третейских судов, 749 работающих в них судей поставлены на учет. В течение 2011—2012 гг. в стране было приложено немало усилий по развитию третейских судов, подготовке для них судей, проведен ряд семинаров-тренингов, учебных занятий и других мероприятий по вопросам их деятельности.

На заседании наряду с достигнутыми положительными результатами в деле создания третейских судов, исполнения Закона Республики Узбекистан "О третейских судах" были также отмечены и некоторые недостатки, имеющиеся в работе в этом направлении. В частности, говорилось о том, что встречаются случаи, когда третейскими судами рассматриваются исковые заявления по сути вопросов, не входящих в их компетенцию. Это говорит о необходимости повышения квалификации судей, а также дальнейшего совершенствования организационно-правовых мер по регистрации на местах органами юстиции постоянно действующих третейских судов, усиления работы среди хозяйствующих субъектов и предпринимателей по углубленному изучению Закона Республики Узбекистан "О третейских судах", механизма его правоприменения.

На заседании были даны рекомендации заинтересованным министерствам и ведомствам по обеспечению исполнения Закона Республики Узбекистан "О третейских судах".

В мероприятии участвовали депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, представители Верховного суда, Высшего хозяйственного суда, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Торгово-промышленной палаты, Ассоциации третейских судов Узбекистана, других заинтересованных министерств и ведомств, а также представители средств массовой информации".

УЗИНФОРМ

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