О "ярких пятнах" хорезмских полей и развитии института махалли

ОБЗОР ПРЕССЫ, 5 мая. /УЗИНФОРМ/. "Солнечным весенним днем прибываем Хорезм. Мы – из Ташкента и Нукуса. Нас – около сорока человек: профессиональные экологи, ученые, представители ННО, общественные деятели, журналисты. Организована поездка Государственным комитетом Республики Узбекистан по охране природы, Программой малых грантов Глобального экологического фонда в Узбекистане, Экосаном. В ходе поездки, приуроченной ко Дню Земли, рассчитываем увидеть "яркие пятна" там, где прогресс, - рассказывает корреспондент независимой газеты "Новости Узбекистана".

Нас ничуть не смущают ремонтные работы перед Ургенчским государственным университетом. Так – во многих частях областного центра, идет реконструкция. А над тем, чтобы достойными были урожаи в области, лет двенадцать целенаправленно работает УрГУ, проводя научные исследования и внедряя инновационные технологии.

По камушкам прыгаем до входа, и чуть ли не с порога университета оцениваем его незаурядность. Компьютеры в фойе подключены к Интернету и окружены молодежью. Педагоги объясняют нам эту "хитрость": "У каждого студента есть свободный доступ в базу знаний. Поэтому и ленивый стремится!" Университет заключил договор с Российской государственной библиотекой о взаимном пользовании ресурсами. И сколько ж умных книг можно "достать" из запасников, чтобы стать настоящим специалистом!

В университете – девять факультетов, 6700 студентов. Студенты изучают английский, а многие и немецкий, так как есть реальная возможность отправиться на стажировку в Германию. Ездят, защищают на немецком языке международные дипломы и возвращаются, чтобы в Хорезме разрабатывать и внедрять инновации.

С чего вдруг возникла всеобщая заинтересованность в них? Наверное, с мечты увидеть не плоскую равнину, покрытую солью, а настоящий цветущий оазис даже там, где земля ничего не родит.

Первый проект Ургенчского университета по управлению земельными и водными ресурсами поддержал Центр исследования развития Боннского университета (ZEF) лет двенадцать назад. Возможно, поддержал из любопытства. А когда началась совместная работа, любопытство превратилось в серьезный научный интерес.

Как возродить в древнем Хорезме маргинальные земли? Как повысить эффективность воды, улучшить качество почвы, снизить засоление, увеличить урожаи? Сейчас, когда три фазы совместного узбекско-немецкого проекта позади, на многие вопросы ответы найдены. Есть важные результаты и по другим проектам, поддержанным ИКАРДА, ЮНЕСКО, Программой малых грантов Глобального экологического фонда (ПМГ ГЭФ), Комитетом по науке и технологиям при Кабинете Министров Узбекистана...

Пилотные территории, где инновации обкатывались, мы еще посетим. Пока же отправляемся в лабораторный корпус. Нас – большая толпа, и к микроскопам не пробиться. Но в компьютеры заглянуть легко. Их с десяток в ГИС-лаборатории, куда и втискиваемся. Студенты, хоть и поглядывают на визитеров, но заняты своим делом – они создают модели геоинформационных систем и дистанционного зондирования. Эти модели необходимы для мониторинга и управления оросительной водой. Решения предлагают на уровне полей Ассоциаций водопотребителей, региональных управлений водными ресурсами. На картах обозначены административные границы, поселения, колодцы...

Рассмотрим пеструю карту. На ней разными красками отмечены хлопковые поля, поля под машем, сорго, деревьями. Методом дистанционного зондированная определяются не только отдельные культуры, но и севообороты. Такие карты собраны за двенадцать лет, и по ним видно, как меняются культуры. На серой карте красным цветом обозначены маргинальные участки. Их нельзя использовать под посевы, но здесь можно сажать леса. Смотрим аналог пятью годами позже. Красный сменился на желтый, что означает: деревья прижились и выросли!

Нам говорят, что студенты вывели индекс маргинальности с учетом колодцев, уровня бонитета почв, возможностей орошения. Этим здесь гордятся не меньше, чем сменой красного на желтый: "Все должно быть по науке!"

У Шавата вырос лес

Белые проплешины соли напоминают о зиме. Но земледельцы знают, что причина белых ландшафтов – в засолении. Незасоленных земель в Хорезме нет, с низким бонитетом – каждый пятый гектар. Грунтовые воды находятся на уровне полутора метров, после промывок еще выше.

Белые проплешины мы наблюдаем из автобуса по дороге в учхоз университета. Здесь, в Янгибазарском районе, на учхозовской земле апробированы многие инновации, в том числе, и по реабилитации деградированных земель с помощью деревьев. Для чистоты эксперимента были выбраны два участка – один в границах учхоза, другой, маргинальный, лет восемь как заброшенный и заваленный мусором близ канала Шават. Мусор убрали и начали экспериментировать с пятнадцатью древесными породами. Остановили свой выбор на лохе узколистном (джида), тополе разнолистном (туранга) и вязе приземистом (карагач). Все они местного происхождения, быстро укореняются и растут, солеустойчивы, джида фиксируют атмосферный азот.

После двух лет фермер (он же арендатор земли) поливать посадки перестал. Корни достигли грунтовых вод и далее стали действовать как биодренаж. Насколько выгодно выращивать деревья на маргинальных землях? Ученые предложили семилетний оборот рубки и посчитали затраты и выгоды по лесоразведению. Общие затраты на гектар – семьсот евро, доход от продажи джиды и древесины – 3,5 тысячи с гектара. Солидные выгоды и от туранги. Рекомендация ученых – выращивать. А фермер высказывает нам свою точку зрения: "Чтобы вернуть к жизни маргинальные земли, нужна долгосрочная аренда и поддержка государства".

Индигоферу тоже испытывали в учхозе. Про нее узнаем, что это однолетнее растение прекрасно восстанавливает деградированные земли. Может быть использовано как богатое азотом "зеленое удобрение" для овощебахчевых культур, фруктовых деревьев, садов-виноградников. На одном гектаре урожай составляет 30-35 тонн зеленой массы, а после обработки фермер имеет 100-130 килограммов растительного пигмента индиго от синего до рубиново-красного цвета. Центнер пигмента на внутреннем рынке стоит более десяти миллионов сумов.

Этот проект был начат в 2005 году по инициативе отдела науки представительства ЮНЕСКО в Узбекистане. В 2008-м группа ургенчских ученых вывела новый сорт индигоферы "Феруз-1". В Боннском университете изучили и оценили качество узбекского индиго. На финише проекта ученые издали учебно-практическое пособие для фермеров, обучили сорок человек выращиванию этой культуры. Но пока широкого распространения она в Хорезме не получила. Спрашиваем: "Почему?" – "Наш пигмент на рынке не раскручен".

Зато поле учхоза, где до индигоферы несколько лет ничего не росло из-за засоления и деградации, теперь "раскручено" на урожай. Оно – "яркое пятно". А мы идем к другому – свежевспаханному, точнее, спланированному, тоже яркий пример. Неровности поля с помощью лазерной планировки сведены к 1-2 сантиметрам. Так вода экономится, сорняков меньше, урожай выше.

В восьмидесятые эта технология применялась, но с тех пор мало используется. Техника дороговата. Аграрии обратились в ПМГ ГЭФ за софинансированием. Этот проект принес Хорезму три планировщика. Находятся они на балансе ННО KRASS – Хорезмского агроконсультационного центра, созданного учеными и студентами Ургенчского университета, и как эстафета передаются по районам.

Тем временем в учхозе обкатываются новые проекты. Там, где прошелся лазерный планировщик, закладывается демонстрационный интенсивный сад, плодоносить которому положено уже на второй год. На пригорке строится необычная теплица – неотапливаемая, с одной стеклянной стеной, мощным полуметровым "тылом", изоляцией внутри стен и ночным термоодеялом.

Уезжать отсюда нам не хочется, так как еще не обо всем расспросили ректора университета Рузимбая Эшчанова, его сотрудников, в общем, тех, кто генерирует идеи и опробует их в учебном хозяйстве. Потом идеи внедряются на полях фермеров. Туда и отправляемся.

"Пленку клейте утюгом!"

Такой совет получаем у канала Навруз-яп. Местные жители, а нас здесь ждали и собралось их немало, включая стариков и пацанов, рассказывают, как изолировали канал. Проблема, подтолкнувшая к действиям, типичная: при длине канала в неполных три километра вода, как правило, до концевых участков не доходит. Много спорили соседи и, в итоге, Ассоциация водопотребителей Янгиарыкского района обратилась за советом к ученым УрГУ. Так появился еще один проект, который поддержала ПМГ ГЭФ, – по изоляции оросительного канала.

Малые гранты предусматривают вклад с обеих сторон. На грант приобрели толстую джизакскую полиэтиленовую пленку, а клеили ее дехкане утюгами в свободное время. Провели нивелировку канала, почистили дно, разложили изоляцию. Потом экскаватор накидал в русло грунт, чтобы ее зафиксировать. И опять руки пришлось приложить, чтобы разровнять. В 2009-м начали работы, на следующий год завершили, улучшив статистику потерь.

"От той воды, что берем в Туямуюнском водохранилище, лишь 28 процентов достается растениям. Промывка забирает треть воды, много в каналах теряется. Изолировав дно канала Навруз-яп, мы увеличили КПД с 0,49 почти в два раза. Только за полгода сэкономили более 10 млн кубометров воды. Отказались от использования насосов, так как уровень воды поднялся, и она теперь течет самотеком". Это лишь некоторые аргумента "за" местных жителей. Но есть и "против". Нет мотивации у фермеров в голове канала вкладываться и стараться. "Надо прописать в Уставе АВП про взносы", – предлагают фермеры.

Может быть, на взносы купят прибор для мониторинга засоления почв. Если по периметру поля пройти или проехать на велосипеде, то через пять минут готова карта по засолению поля. Карта засоления позволит варьировать культуры, сократить промывки. У прибора по повышению эффективности азотных удобрений принцип тот же, он проверяет азотное состояние почвы и растений. Как работают приборы, показывают наши общие знакомые из Хорезмского агроконсультационного центра. Убедительно.

Следующая остановка автобуса с участниками медиатура – в Гурленском районе, в фермерском хозяйстве "Собир гурляги". Что тут убедит? Лазерка на фермерском поле. О ней с воодушевлением говорит фермер Каримбай Собиров:

"Разница по рельефу была в 30-40 см, когда создал фермерское хозяйство в 2005-м. Через год начал свой бизнес-план. Канал углубил, создал водоем-бассейн. Коллектор заново проложил, водохозяйственную сеть переориентировал. В 2011-м начал лазерную планировку. Всего у меня 150 гектаров. В 80 га большую сумму вложил. Почему заинтересовался лазеркой? Поле в конце канала. Летом воды почти не бывает. Беру ее из дренажного коллектора. Ровнее площадь – меньше потребность. Четыре раза надо планировать, тогда поле будет как зеркало. Каждый раз после планировки мы засыпали грунт, уплотняли после полива. Разница сейчас в 3-4 см. Уберем озимые, вспашем и снова проведем планировку. Вкладываюсь, но знаю, что прибыль получу. Уже собирал урожай по 60 центнеров с гектара. Мне надо канал пленкой изолировать, поможете?"

К сожалению, нет. Пример в области показан, повторение – за свой счет. Фермер не очень расстроен, но настойчив: "У меня нет головы ученого. Я хочу внедрять новшества. Я должен приносить пользу. Прилюдно спрашиваю: какие есть успешные технологии? Буду вам звонить".

Уезжаем, заряженные оптимизмом Каримбая Собирова и других фермеров. Смотрим на смерчи, которые крутят бедную землю. Нет лесозащитных полос. А ведь успешная технология. Внедрят гурленцы – и сколько преимуществ получат, включая микроклимат на поле и рост урожайности. А другие пусть тиражируют".

"Уверенный ритм строительства гражданского общества в Узбекистане во многом задает собственный уникальный исторический опыт. Ведь по сути на протяжении тысячелетий его первые простейшие механизмы воплощала махалля. Кардинально модернизированная в годы независимости, она стала активным участником реформирования третьего сектора в нашей стране, повышения общественно-политической активности и правовой культуры жителей, уверен корреспондент газеты "Правда Востока".

Об особой роли национального института самоуправления в реализации принципа "От сильного государства - к сильному гражданскому обществу" прежде всего говорит ее законодательное закрепление. Понятие "махалля" нашло отражение в Основном Законе. В стране принято свыше двухсот нормативно-правовых документов для независимого развития представителей третьего сектора. И в том числе более сорока призваны расширить участие сходов граждан в решении важных задач и программ социально-экономического развития регионов. В первые годы независимости на них было возложено всего две функции. А сегодня они эффективно выполняют свыше тридцати полномочий органов государственной власти и управления, поэтапно переданных им в процессе демократизации.

Число махаллей в республике не только достигло десяти тысяч, но и качественно преобразована их организационная структура. Восемь комиссий охватывают все приоритетные направления деятельности - сохранение мира и согласия, национальных традиций и обычаев, повышение благосостояния жителей за счет содействия их трудоустройству, развитию частного предпринимательства и семейного бизнеса, поддержка социально уязвимых граждан, охрана материнства и детства, укрепление основной ячейки общества, воспитание гармонично развитого поколения и многие другие. В соответствии с Указом главы государства от 25 мая 2004 года "О

дополнительных мерах по поддержке деятельности Комитета женщин Узбекистана" в состав махаллей введены должности консультантов по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания.

Для привлечения в сферу наиболее квалифицированных специалистов, стимулирования труда определен комплекс правовых мер их социальной защиты и материального поощрения. В частности, согласно Указу Президента от 7 декабря 2004 года "О дополнительных мерах по усилению социальной защиты женщин, работающих на должностях консультантов по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания в органах самоуправления граждан" пенсии по возрасту им выплачиваются в полном размере. А подписанный главой государства 9 июля 2012 года Указ "О дополнительных мерах по стимулированию труда работников органов самоуправления граждан" установил ежемесячные надбавки к их должностным окладам за особые условия труда, а также другие льготы.

Старт кардинально новому этапу в совершенствовании организационно-правовых основ деятельности махаллей дала Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране. В ней было предусмотрено внесение изменений и дополнений в законы "Об органах самоуправления граждан" и "О выборах председателя (аксакала) схода граждан и его советников". Завершающий этап этих законотворческих процедур вошел в Государственную программу "Год благополучия и процветания", где в числе приоритетных вопросы расширения прав и полномочий махаллей, их благоустройства и озеленения, а также улучшения социальной поддержки молодых и нуждающихся семей и другие.

23 апреля этого года Закон "Об органах самоуправления граждан" вступил в силу в новой редакции. Она отличается от предыдущей как объемом, так и содержанием. Одно из нововведений дало махаллям право организовывать консультативные центры, которые будут всемерно помогать начинающим бизнесменам. Здесь желающие смогут узнать, какие льготы и преференции созданы в стране для развития ремесленничества, частного предпринимательства, семейного бизнеса, как составить бизнес-план и получить кредит.

Кроме того, в документе доработаны механизмы социальной поддержки жителей махаллей. Сходы граждан получили дополнительные полномочия в реализации программы оказания материальной помощи молодоженам из малообеспеченных семей при вступлении в брак и проведении свадебных торжеств, назначении пособий неработающим матерям и работающим в бюджетных организациях, а также заменяющим их лицам, имеющим детей в возрасте до двух лет. Намечено укрепление сотрудничества с центрами содействия занятости и социальной защиты населения в патронаже над одинокими престарелыми, людьми с ограниченными возможностями, малообеспеченными семьями. Усилены функции махалли в системе общественного контроля.

Большое значение имеет и вступление в силу 24 апреля этого года новой редакции Закона "О выборах председателя (аксакала) схода граждан и его советников". Нововведения будут содействовать повышению гражданской активности, обеспечению прозрачности и демократичности выборов, избранию на эти посты самых достойных, самоотверженных и профессиональных представителей общества, обладающих передовым мышлением и богатым жизненным опытом. Теперь обязательным требованием к кандидатам на должность председателя схода граждан стало объявление в своих выступлениях перед избирателями программ будущей деятельности.

Нормы закона также расширили полномочия представительных органов государственной власти в организации и проведении выборов. В частности, согласно ему Кенгаш Сената определяет конкретные сроки проведения выборов и порядок подготовительных мероприятий. Зафиксировано образование рабочих групп по организации и проведению выборов решениями сходов граждан (собраний представителей граждан), а также включение в их составы и депутатов кенгашей народных депутатов соответствующих районов (городов). Они получают право выдвигать кандидатуры на должность советника председателя с учетом мнений населения.

Реализация законов создаст дополнительные стимулы для активизации деятельности органов самоуправления граждан как центров адресной социальной поддержки населения, развития частного предпринимательства и семейного бизнеса, а также в сфере общественного контроля, укрепит их взаимодействие с органами государственной власти и управления".

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