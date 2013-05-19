О Второй мировой войне и национальной премии "Олтин калам" ("Золотое перо")

ОБЗОР ПРЕССЫ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. "Случайно обнаружив сайт фронтовых посланий наших бойцов - кажется, первый отечественный сайт о Второй мировой, трудно уйти с него. Пронзительные строчки писем, написанных многие десятилетия назад на опаленной войной земле теми, кто сражался с опаснейшим врагом лицом к лицу, не отпускают и не дают о себе забыть, - рассуждает корреспондент газеты "Правда Востока"

История сайта начиналась с коллекции писем андижанца Петра Гоголева, которые он посылал с фронта жене Анне. Она жила в те годы близ железнодорожной станции Байток в Андижанской области, а позже в янгиюльском элитном хозяйстве "Кирды" Ташкентской области, но всегда бережно хранила каждую весточку - всего больше 140. Вот первое, от 17 апреля 1942-го...

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