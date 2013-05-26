О модернизации экономики и перерасчете пенсионных выплат

ОБЗОР ПРЕССЫ, 26 мая. /УЗИНФОРМ/. "…Среди намеченных главой государства приоритетных направлений развития страны особое место занимают модернизация экономики и ее ведущих отраслей, их техническое и технологическое обновление и диверсификация. Этот процесс осуществляется последовательно и поэтапно, приводит мнение доктора экономических наук Нурислома Тухлиева газета "Правда Востока".

Начавшийся в 2008 году глобальный финансово-экономический кризис еще больше усилил значение и необходимость модернизации. В этой связи глава государства особо подчеркнул, что мировой финансовый кризис обострил вопрос необходимости постоянного обновления и модернизации производства, для чего требуется мобилизация всех сил и ресурсов.

Говоря о достижениях в Андижанской области, он особо отметил, что осуществляемая широкомасштабная работа по модернизации и диверсификации, технологическому обновлению сферы промышленности, эффективному использованию имеющегося местного сырья дает весомые результаты. Ярким примером является деятельность Асакинского автомобилестроительного завода, который совместно с автомобильным гигантом "Дженерал Моторс" освоил восемь моделей современных автомобилей под брендом Chevrolet. Это без преувеличения начало нового исторического этапа в развитии промышленности страны. В Андижанской области действует множество предприятий по выпуску запасных частей для автомобилестроительной индустрии.

В Ташкентской области путем привлечения широкомасштабных инвестиций проведены технико-технологические мероприятия на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате, Бекабадском металлургическом заводе, Чирчикском и Алмалыкском химзаводах. Продолжается модернизация Нижне-Бозсуйского каскада, Фархадской и Чарвакской ГЭС, Ново-Ангренской теплоэлектростанции на Ангренском угольном разрезе.

Усовершенствование промышленной структуры осуществляется не за счет развития энергетических и сырьевых отраслей, а за счет постоянного возрастания доли машиностроения и переработки металла.

Это наиболее эффективное направление модернизации и реконструкции секторов экономики. Благодаря дальновидной, тщательно продуманной последовательной экономической политике, проводимой Президентом страны, доля готовых несырьевых товаров в экспорте Узбекистана превысила 70 процентов.

В нынешних условиях продолжающегося глобального финансово-экономического кризиса, когда даже в самых развитых странах резко снизились возможности экспорта, а экономика оказалась на грани краха, добиваться таких весомых результатов нашей стране непросто. Как отмечает глава нашего государства, просто говорить об этих цифрах, однако необходимо принять во внимание, за счет какого большого труда они достигнуты. В их основе лежат постоянный самоотверженный труд, поиск зарубежных партнеров, создание для них всех необходимых условий.

Достигаемые нашей страной высокие результаты ярко проявляются в опережающих темпах развития промышленности и росте инвестиций. С каждым годом их показатели возрастают. В 2000 году производство промышленной продукции составляло 105,9 процента, инвестиции, вложенные в основной капитал, -101 процент. До 2005 года в стране годовые темпы производства промышленной продукции превышали вложения инвестиций в основной капитал. В последние годы это соотношение заметно изменилось. В 2005 году производство продукции составило 107,2 процента, приток инвестиций - 105,7 процента. В 2010 году выпуск продукции - 108,3 процента, приток инвестиций - 113,6 процента.

В 2012 году, когда продолжался глобальный финансово-экономический кризис, объем инвестиций по сравнению с темпами производства промышленной продукции увеличился в два раза. Продукции выпущено в объеме 107,7 процента, приток инвестиций составил 114 процентов. Около 74 процентов всех инвестиций было направлено на производственное строительство, прежде всего на реализацию программ и проектов по модернизации и обновлению производства. Завершено строительство 205 крупных инвестиционных объектов общей стоимостью освоенных капитальных вложений в размере более 1,6 млрд долларов. Это является огромным практическим результатом создания в стране условий и возможностей для инвестирования, стимулирования и поддержки инвесторов.

Широко привлекаемые в экономику страны, в том числе в промышленные предприятия, инвестиции направляются на строительство новых производств, реконструкцию и модернизацию действующих, диверсификацию экономики. И это соответствует высказанному Президентом страны тезису, согласно которому "активная инвестиционная политика должна оставаться самым главным условием и источником мер, реализуемых на пути модернизации и обновления страны".

В нашей стране процесс модернизации осуществляется исходя из внутренних возможностей и вместе с тем в сотрудничестве с международными финансовыми учреждениями. Об этом свидетельствует тот факт, что 75 процентов проектов, включенных в Инвестиционную программу, финансируются за счет внутренних источников, остальные за счет иностранных.

Об эффективности проведения активной инвестиционной политики и привлечении иностранных инвестиций, ускоренном обновлении ведущих отраслей экономики говорят итоги первого квартала. Общий объем освоенных в экономике инвестиций составил 4,6 триллиона сумов и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 7,2 процента. Из общего объема капитальных вложений 68,2 процента направлено на реализацию проектов в производственных отраслях экономики.

Начата реализация 114 новых инвестиционных проектов. Завершена реализация проекта по организации производства газобетона на СП ООО "Story MaxInvest". Введены мощности по проекту "Модернизация действующего производства со строительством новой линии по выпуску цемента по сухому способу на ОАО "Бекабадцемент", осуществлен ввод 587 новых производственных объектов.

В реализации проектов, направленных на модернизацию производственного потенциала страны, важную роль играют свободные индустриально-экономические зоны. На территории СИЭЗ "Навои" на 12 введенных в эксплуатацию предприятиях произведено продукции на 18,7 миллиарда сумов. Начаты работы по реализации восьми инвестиционных проектов на территории СИЗ "Ангрен". Идет активная работа по созданию в Джизакской области СИЗ "Джизак" с филиалом в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области.

Словом, модернизация прежде всего служит ускорению перехода на наукоемкие технологии, усилению инновационной направленности производства, повышению конкурентоспособности на мировых рынках и в конечном счете дальнейшему повышению экономической мощи страны, росту благосостояния народа.

Разработанная Президентом Исламом Каримовым и реализуемая с первых дней независимости "узбекская модель" развития сегодня признана многими странами мира и вызывает большой интерес. Само время подтверждает высокую результативность коренных реформ, реализуемых в целях повышения качества и уровня жизни нашего народа".

Коллега-журналист (как и многие другие люди творческих профессий) получил письмо пренеприятного содержания из внебюджетного Пенсионного фонда. Его известили о переплате пенсии и необходимости вернуть в течение месяца около 3 миллионов сумов, - сообщает независимая газета "Новости Узбекистана".

Творчески горит он и в свои 80 лет. Пишет на темы охраны окружающей среды, науки, патентоведения. Есть у него и другие любимые темы. Но позвонил он мне не за тем, чтобы их обсудить. Упавшим голосом сказал, что получил письмо из внебюджетного Пенсионного фонда, в котором ему предлагают внести на указанный расчетный счет около 3 миллионов сумов. "За что?" – "Писал заметки и получал гонорар. Раньше гонорар был законным, теперь, как оказалось, – нет".

Постановление, по которому пенсионер, получающий гонорар или иное вознаграждение, считается работающим (соответственно, он должен получать половину пенсии), я нашла на сайте Минюста lex.uz. Называется: "Об утверждении нормативно-правовых актов, направленных на дальнейшее совершенствование порядка назначения и выплаты государственных пенсий".

Это Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан принято 8 сентября 2011 года. К нему имеется приложение № 1 "Положение о порядке назначения и выплаты государственных пенсий". Оно очень большое по объему. Так что не сразу и отыщешь, где сказано про гонорары. Им посвящена статья 166: "В случае получения дохода (гонорара, вознаграждения и др.) лицом, занятым творческой деятельностью, после назначения ему пенсии, за месяц получения дохода пенсия выплачивается в порядке, установленном для работающих пенсионеров".

В широкой прессе это приложение не публиковалось. Так что массам оно неизвестно. Может, поэтому по итогам 2011 года претензий по гонорарам со стороны Пенсионного фонда не предъявлялось. Если бы люди понесли убытки всего за три месяца, это бы не так ощутимо ударило по карману. Знали бы – и отказались от творчества в 2012-м артисты, музыканты, художники, дизайнеры, архитекторы, режиссеры, операторы... А так многие "влипли". Больше всех, вероятно, пострадали ветераны-журналисты, которые пишут небольшие заметки.

Коллега получил письмо следующего содержания: "Внебюджетный Пенсионный фонд Яккасарайского района Ташкента сообщает, что в результате проверки пенсионных дел на факт правильности назначения пенсии в соответствии с действующим законодательством, достоверности документов, подтверждающих трудовой стаж и заработные платы, проведенной согласно приказу Минфина РУз за № 165 от 29 ноября 2010 года, выявлена по вашему пенсионному делу переплата в сумме 2 млн 839 тысяч 571,5 сумов. Переполученную вами сумму просим внести на нижеследующий расчетный счет внебюджетного Пенсионного фонда Минфина (указывается расчетный счет). В случае непогашения переплаты в течение одного месяца со дня получения предупредительного письма администрация ставит вас в известность, что материалы будут переданы в соответствующие правоохранительные органы согласно ст. 65 Закона "О государственном пенсионном обеспечении граждан".

Письмо завершают подпись начальника отдела и номер телефона для справок. Письма стандартного образца получили и другие авторы, сотрудничающие в газетах. Позвонив, получили устные разъяснения о связи переплаты с гонорарами. "Мы ж не знали!" – "А это вас не оправдывает". Раз в столице так, то скольких еще ветеранов в районах и регионах ждет "сюрприз".

Как дальше жить и творить людям постарше? Мой коллега считает, что новый порядок никак не стимулирует трудоспособных людей заниматься творчеством, и даже наоборот. "Гонорары невелики. Они не покрывают половины пенсии, которую, по законодательству, теряют работающие пенсионеры. Величина гонорара, вознаграждения и др. значения не имеет. Даже если получил 1 сум, отдай половину пенсии. Фактически, это запрет на творчество".

Я решила пошутить и предложила пожилому человеку заниматься творчеством бесплатно: "Этого никто не запрещает". Неудачной была шутка. Любой профессиональный труд должен оплачиваться. Восьмидесятилетний журналист оказался в финансовой яме. Весь год старался хоть что-то к пенсии заработать. На лекарства и хлеб с маслом. Его гонорар составлял менее 100 тысяч в месяц. Не густо. Всего заработал полтора миллиона сумов с октября 2011-го. Теперь отдать в Пенсионный фонд просят в два раза больше.

Что говорится по этому поводу в ст.65 Закона, на которую ссылка в письме?

"Удержания из пенсий могут производиться:

а) на основании судебных решений, определений, постановлений и приговоров (в части имущественных взысканий), исполнительных надписей, нотариальных контор и других решений в постановлении, исполнение которых в соответствии с законодательством Республики Узбекистан производится в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

б) на основании решений районного (городского) отдела внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан в случае излишней выплаты сумм пенсий пенсионеру вследствие злоупотреблений с его стороны (в результате представления документов с заведомо неправильными сведениями, непредставления сведений об изменениях в составе членов семьи, на которых назначена пенсия по случаю потери кормильца) либо вследствие счетной или другой технической ошибки".

Судя по пункту "а", "гонорарные дела" должны рассмотреть суды. Пункт "б" вряд ли применим к этой истории, так как пенсионеры не злоупотребляли – они не представляли заведомо неправильные сведения. Напротив, ежемесячно из их творческих гонораров выплачивались в казну налоги и делались отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд. В общем, попали старики в переплет.

Чтобы разобраться в деталях дела моего коллеги, набираю номер телефона, указанный в письме. С другого конца провода консультирует юрист. Да, признает, тяжеловато придется пенсионерам-гонорарщикам, но что делать. По району таких выявлено 300 человек. Всем направлены письма о срочной выплате переплаты. "А что же раньше-то, в 2011-м, их не известили?" – "Проверка началась только в марте 2013-го. Надо бы, чтобы кто-то из родных и близких побыстрее внес за них эту сумму". "Передадите дело в суд?" – "Нет, согласно ст. 65 будем изымать переплату из пенсий без суда". "Они могут судиться с внебюджетным Пенсионным фондом?" – "Да".

В исковом заявлении могут написать свои соображения по поводу письма о переплате. Оно уже нанесло моральный ущерб, перепугав до смерти в Яккасарайском районе Ташкента 300 человек. При этом в письме не объясняется, за какой срок произошла переплата. Не ясно, за что переплатил внебюджетный Пенсионный фонд при Минфине адресатам. Надо определить, кто виноват. То, что пострадавшие не скрывали свои вознаграждения, очевидно. Каждый месяц информация из бухгалтерий и отчисления поступала и поступает, как положено, в налоговые органы и Пенсионный фонд. Также очевидно, что дело не в счетной или технической ошибке, ведь речь идет не об исключительном случае, а о сотнях. Предметом рассмотрения в суде может стать и скорость работы чиновников. "Положение о порядке назначения и выплаты государственных пенсий" вышло в сентябре 2011 года. А отреагировали в марте 2013-го.

Если без суда чиновники начнут изымать ежемесячно по половине пенсии для возмещения переплаты "согласно пункту "б" ст. 65 Закона "О государственном пенсионном обеспечении граждан", то и это можно оспорить в суде.

Наверное, можно оспорить в суде и статью 166 "Положения о порядке назначения и выплаты государственных пенсий". Незадолго до ее принятия, в мае 2011 года вышло Постановление Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова "О дополнительных мерах по дальнейшему усилению социальной защиты одиноких престарелых, пенсионеров и инвалидов на 2011-2015 годы". Постановлением утверждена "Программа дополнительных мер по усилению социальной защиты и повышения уровня и качества жизни" вышеуказанных категорий граждан. Оно соответствует мировой практике не ухудшать материальное положение ветеранов. Не должно быть наоборот".

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