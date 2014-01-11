Национальные парки и заповедники Узбекистана

ОБЗОР ПРЕССЫ, 11 января. /УЗИНФОРМ/. Вопросы сохранения биоразнообразия становятся наиболее актуальными в связи с их сокращением и значительными изменениями ареалов произрастания растений и обитания животных. По данным Атласа природных заповедников Узбекистана, изданного журналом Академии наук Узбекистана "Фан ва турмуш", во Всемирной сети биосферных охраняемых территорий ЮНЕСКО насчитывается 564 объекта, расположенных на территории 109 стран мира.

Растительный мир Узбекистана насчитывает около 4230 видов, 1028 родов из 138 семейств. Из дикорастущих около 577 видов – лекарственные растения. Основу животного мира Узбекистана составляют 732 вида диких позвоночных и около 14900 видов беспозвоночных животных (среди них 109 видов млекопитающих, 468 видов птиц, 60 видов рептилий, 3 вида земноводных, 92 вида рыб, около 11 тысяч видов – насекомых, 223 моллюсков, 61 вид – кольчатых червей,1179 видов круглых и 533 вида плоских червей, 850 видов простейших. В Красную книгу Узбекистана вошло 184 вида животных, из которых 77 видов беспозвоночных, 18 видов рыб, 16 видов пресмыкающихся, 48 видов птиц и 25 видов млекопитающих.

Важнейшую роль в сохранении биологического разнообразия Узбекистана играет сеть охраняемых природных территорий (ОПТ). В систему ОПТ Узбекистана входят 8 государственных заповедников, один Нижне – Амударьинский государственный биосферный резерват, 2 национальных природных парка, 9 государственных заказников и один республиканский центр по разведению редких видов животных - экоцентр "Джейран".

Ключевое место в этой сети занимают государственные природные заповедники. Согласно законодательству Республики Узбекистан государственные заповедники - территории со строгим режимом охраны, в них ведутся постоянные круглогодичные наблюдения за жизнью дикой природы. Одной из главных задач заповедников является сохранение природных ландшафтов, редких и ценных видов животных и растений в естественной обстановке для последующего обогащения ими других территорий. Работающие в них специалисты сегодня призваны активно сотрудничать с населением, находить такие формы и методы работы, которые позволят всем осознать ценность охраняемой дикой природы, роль охраняемых природных территорий в сохранении жизни на Земле.

В сохранение биоразнообразия страны вносят свой вклад Национальные природные парки.

Постановлением Правительства Республики Узбекистан от 26 августа 2011 года за № 243 создан Нижнеамударьинский государственный биосферный резерват, общей площадью 68717, 8 га. Он организован на базе государственного заповедника "Бадай – Тугай" и передачи его земель площадью 6462, 1 га в состав государственного биосферного резервата, а также за счет земельных участков: Кипчакского лесхоза Амударьинского района и Берунийского лесхоза, Берунийского района, Республики Каракалпакстан общей площадью 5106,2 га. Заповедная зона составляет 11568, 3 га и является зоной со строгим режимом охраны.

Биосферный резерват относится к категории охраняемой природной территории, выполняющей функции заповедника и заказника. Он в своей деятельности совмещает сохранение биологического разнообразия и биологических ресурсов с их не разрушающим устойчивым использованием в интересах граждан и хозяйствующих субъектов на этих территориях. В этой связи именно выполнение функции содействия устойчивому социально-экономическому развитию отличает биосферные резерваты от ОПТ.

Биосферные резерваты призваны стать не только средством, позволяющим населению, живущему в этих районах или близ них, развиваться в равновесии с природной средой, но и будут способствовать удовлетворению потребностей общества в целом. Этот подход также отражается в Национальной стратегии и плане действий по сохранению биологического разнообразия Республики Узбекистан

Еще одним ярким примером планомерной политики стало расширение площади Республиканского центра по разведению редких видов животных (Экоцентр "Джейран"). Постановлением хокима Бухарской области от 27 февраля 2009 года за № 80 на баланс Экоцентра была передана территория в 9369 га. На современном этапе Экоцентр занимается разведением редких представителей пустынной и степной фауны: джейрана, кулана, лошади Пржевальского, бухарского горного барана.

Основным нормативно-правовым актом по охраняемым природным территориям является Закон Республики Узбекистан "Об охраняемых природных территориях", принятый в декабре 2004 года.

В соответствии с ним, государственное управление в области организации, охраны и использования охраняемых природных территорий осуществляется правительством, органами государственной власти на местах, а также специально уполномоченными государственными органами: Госкомприроды, Минсельводхоз, Госкомгеологии. Государственный контроль в области охраны и использования охраняемых природных территорий осуществляется Госкомприродой и органами государственной власти на местах.

Данный закон Узбекистана явился, в том числе, и реализацией его международных обязательств по Конвенциям "О биологическом разнообразии", "Об охране мигрирующих видов диких животных", "О водно-болотных угодьях имеющих международное значение" и ряду других.

На охраняемых природных территориях ежедневно проводятся масштабные работы по восстановлению и размножению уникальной флоры и фауны. Эти территории также служат естественной базой для огромного числа научных исследований и наблюдений.

В Узбекистане реализованы и реализуются ряд международных проектов в сфере сохранения биоразнообразия и развития системы ОПТ, такие как "Укрепление устойчивости национальной системы охраняемых природных территорий путем фокусирования на заповедниках", "Интегрирование принципов сохранения биоразнообразия в нефтегазовый сектор Узбекистана", проект ПРООН, Глобального Экологического Фонда и Правительства Республики Узбекистан "Национальное планирование в области биоразнообразия для поддержки реализации Стратегического плана Конвенции о биологическом разнообразии в Узбекистане на 2011 - 2020 годы" и другие.

Благодаря мероприятиям в области Государственного управления по организации, охране и использованию охраняемых природных территорий, совместным усилиям органов государственной власти на местах, а также специально уполномоченных государственных органов и общественных организаций, охраняемые природные территории республики должны составить единую взаимосвязанную систему, обеспечивающую долгосрочное сохранение как самого биоразнообразия, так и естественной среды его обитания.

Информационная служба Госкомприроды Республики Узбекистан

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