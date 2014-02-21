Программа социально-экономического развития Узбекистана на 2014 год распространена в качестве официального документа ООН

ОБЗОР ПРЕССЫ, 21 февраля. /УЗИНФОРМ/. 18 февраля 2014 года в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН в качестве официального документа 68-й сессии Генеральной ассамблеи распространена информация об итогах социально-экономического развития Узбекистана в 2013 году и приоритетах экономической программы на 2014 год. Информация переведена на все шесть официальных языков ООН - английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский.

Представители мирового сообщества ознакомлены с основными положениями доклада, с которым выступил Президент Ислам Каримов на заседаний Кабинета Министров Республики Узбекистан 17 января 2014 года.

Как подчеркивается в документе, несмотря на замедление темпов роста мировой экономики и усиление рисков в ее развитии, в результате последовательной реализации принятой в нашей стране стратегии реформирования и развития, нацеленной на формирование современной, конкурентоспособной и диверсифицированной рыночной экономики, в 2013 году обеспечено сохранение высоких устойчивых темпов роста, макроэкономической сбалансированности и модернизации экономики.

По итогам 2013 года прирост ВВП составил 8 процентов, объемов производства промышленной продукции — 8,8 процента, сельского хозяйства —6,8 процента, строительных работ — 16,6 процента, услуг — 13,5 процента, розничного товарооборота — 14,8 процента. Государственный бюджет исполнен с профицитом в размере 0,3 процента к ВВП. Уровень инфляции не превысил прогнозные параметры и составил 6,8 процента.

Реализация активной инвестиционной политики по ускоренному развитию и технологической модернизации промышленности, социальной, дорожно-транспортной и коммуникационной инфраструктуры обеспечила прирост объема инвестиций в основной капитал на 11,3 процента. Объем иностранных инвестиций превысил 3 млрд. долл. США, из них более 72 процента — прямые иностранные инвестиции. В рамках Инвестиционной программы завершена реализация 150 проектов производственного направления общей стоимостью около 2,7 млрд. долл. США.

Стимулирование отечественных производителей-экспортеров и реализация их конкурентных преимуществ, несмотря на нестабильность конъюнктуры мирового рынка, обеспечили рост объемов экспорта на 10,9 процента и значительное положительное сальдо внешнеторгового оборота.

Устойчиво функционирует банковская система страны, достаточность капитала которой сохраняется на уровне, превышающем минимальные международные стандарты в 3 раза, а ее ликвидность в 2,2 раза выше самых высоких требований. За истекший год совокупный капитал коммерческих банков увеличился на 25 процентов. Около 80 процентов всего кредитного портфеля банков сформировано за счет внутренних источников.

Принимаемые меры по всемерной поддержке, модернизации и интенсификации сельскохозяйственного товаропроизводства обеспечивают качественные изменения в аграрном секторе. Несмотря на неблагоприятные погодные условия и маловодье, в истекшем году выращен и собран высокий урожай по всем основным сельскохозяйственным культурам — 3,36 млн. тонн хлопка-сырца, 7,8 млн. тонн зерновых, 8,4 млн. тонн овощей.

Продолжение реализации системных мер по дальнейшему улучшению деловой среды способствовало дальнейшему развитию малого бизнеса. Создано свыше 26 000 новых субъектов в сфере малого предпринимательства, а его доля в валовом внутреннем продукте страны неуклонно растет.

Принятые меры по реализации ежегодной программы повышения занятости населения обеспечили в 2013 году трудоустройство около 970 тыс. человек, из них свыше 60,3 процента — в сельской местности.

Благодаря устойчивому и динамичному развитию экономики страны обеспечивается последовательный рост уровня и качества жизни населения. В 2013 году размеры заработной платы работников бюджетных организаций, пенсий, стипендий и социальных пособий выросли на 20,8 процента, а реальные доходы населения — на 16 процентов.

В своем докладе Президент страны обратил особое внимание на детальный анализ имеющихся нерешенных проблем и подробно остановился на программных задачах по выполнению важнейших приоритетов и направлений социально-экономического развития страны на 2014 год.

Перед руководителями министерств, ведомств, хозяйственных объединений и местных органов исполнительной власти поставлены задачи по принятию необходимых мер, направленных на обеспечение в 2014 году стабильно высоких темпов экономического развития, роста и совершенствования инвестиционного процесса, ввода в строй важнейших высокотехнологичных и современных объектов и мощностей в промышленности, а также формирование в стране полноценной конкурентной среды, являющейся ключевым фактором технического и технологического обновления и модернизации производства, выход на мировые рынки. Определены конкретные меры по формированию деловой среды, всемерной поддержке и дальнейшему стимулированию малого бизнеса, развитию социальной сферы, созданию новых рабочих мест, строительству жилья и благоустройству населенных пунктов, дальнейшему реформированию и совершенствованию образовательного процесса и здравоохранения.

Особое внимание обращено на обеспечение практической реализации программных мер, определенных в связи с объявлением текущего года Годом здорового ребенка, включая меры по обеспечению охраны материнства и детства, повышению качества начального образования, широкому вовлечению молодежи в занятия физкультурой и спортом, расширению роли общественных организаций в воспитании детей.

По итогам обсуждения поставленных вопросов на заседании правительства Республики принято решение, в котором определены практические меры по обеспечению реализации важнейших приоритетов программы социально-экономического развития страны на 2014 год.

Пресс-служба МИД Узбекистана, 21 февраля.

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