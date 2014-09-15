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Выступление Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на заседании совета глав государств-членов ШОС в расширенном составе
15.09.2014 17:00

ОБЗОР ПРЕССЫ, 15 сентября. /УЗИНФОРМ/. 12 сентября Президент Узбекистана Ислам Каримов принял участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, на которой выступил с программной речью.

В выступлении главы государства говорилось:

"Уважаемые главы государств!

Уважаемые участники заседания!

Прежде всего, позвольте выразить чувство искреннего уважения главам государств-членов ШОС, руководителям делегаций государств-наблюдателей и приглашенным на нынешний саммит гостям. Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону за оказанное теплое гостеприимство и хорошую организацию нашей сегодняшней встречи.

Присоединяюсь к высказанным здесь главами государств оценкам деятельности ШОС за истекший период. У нас есть сегодня все основания заявить, что Шанхайская организация сотрудничества за относительно короткий период превратилась во влиятельную международную структуру, играющую заметную роль в мировой политике. Совместными усилиями государств-членов, а также государств-наблюдателей продолжена последовательная работа по поддержанию мира и безопасности в регионе, противодействию терроризму, сепаратизму, экстремизму, наркотрафику и другим вызовам и угрозам современности на фоне возрастающего за последнее время противоборства и напряженности в различных частях мира.

Особо хотел бы отметить большую работу, которая проводится на уровне Совета национальных координаторов, Совещания секретарей безопасности и экспертов ШОС.

Уважаемые главы государств!

Пользуясь предоставленной возможностью, очень коротко хотел бы остановиться на следующих вопросах.

Ситуация, складывающаяся в Афганистане сегодня, характеризуется перманентной нестабильностью и имеет тенденцию к дальнейшему обострению. Можно с уверенностью сказать, что все заинтересованные стороны в урегулировании афганской проблемы едины в одном – военным путем нельзя достичь мира в Афганистане.

За годы войны в стране выросло целое поколение афганцев, не имеющих представления о мирной жизни. Как продемонстрировали выборы президента Афганистана в июне текущего года, афганский народ устал от бесконечного кровопролития и насилия, многолетней нищеты и разрухи и сегодня желает мира и стабильности, иметь право самому определять свою судьбу.

В то же время затягивание процесса пересчета голосов избирателей и обнародования результатов выборов президента Афганистана и официального вступления в должность нового главы государства создает большую тревогу стабильному будущему Афганистана.

Такое развитие событий способно окончательно расшатать внутриполитическую обстановку в стране, создать реальную угрозу национальной безопасности и перспективам мирного урегулирования противостояния в Афганистане, помешать достижению консенсуса в переговорных процессах и формированию коалиционного правительства, в котором были бы представлены все борющиеся стороны и национально-религиозные группировки Афганистана.

Мы должны отдавать себе отчет в том, что вывод из Афганистана международных сил содействия безопасности может привести к возрастанию угроз и росту нестабильности, расширению террористической и экстремистской деятельности и увеличению масштабов наркотрафика не только в обширном регионе Центральной Азии, но и далеко за его пределами.

В складывающейся ситуации любой образовавшийся вакуум в Афганистане может в короткие сроки заполниться различными деструктивными и террористическими группировками.

В этих непредсказуемых условиях нельзя исключить попытки отдельных политических сил и поддерживающих их государств посеять хаос и еще более усугубить положение в Афганистане. Говоря коротко – повторится ситуация, которая сегодня имеет место в Ираке.

Узбекистан строит и будет строить стабильные и дружественные отношения с Афганистаном, исходя из национальных интересов обеих стран и исключительно на двусторонней основе, оказывая поддержку тому правительству, которое изберут сами афганцы.

Анализируя положение дел, складывающееся в мировой экономике, у нас есть все основания считать, что еще далеко не полностью преодолены серьезные последствия международного финансово-экономического кризиса.

Без сомнения, такие тенденции прямо или опосредованно отражаются на ситуации и динамике развития всех участников ШОС.

В этих условиях для обеспечения устойчивого социально-экономического развития стран-членов организации, достижения конкретных практических результатов особую актуальность приобретает задача дальнейшего углубления сотрудничества по реализации крупномасштабных проектов в сферах экономики, инвестиций и транспортных коммуникаций, которые отвечали бы интересам стран региона.

Решающую роль в реализации этих задач мы отводим выдвинутой Китайской Народной Республикой и ее Председателем Си Цзиньпином инициативе по созданию «Экономического пояса Шелкового пути», призванной содействовать продвижению долгосрочных экономических интересов всех стран региона, особенно в части развития трансрегиональной транспортной инфраструктуры, существенному усилению геополитического и экономического потенциала не только его участников, но и всего региона Центральной Азии.

Очень коротко хотел бы высказать наши мнение и соображения по урегулированию украинской проблемы.

Первое. Мы поддерживаем достигнутые в Минске договоренности по мирному решению украинской проблемы, предложения и инициативы Украины и России по этому вопросу.

Второе. Убежден, что предложения узбекской стороны, которые были высказаны изначально еще 4 марта 2014 года, о том, что самым оптимальным и эффективным решением возникшей проблемы является проведение прямого переговорного процесса по прекращению противостояния в Украине и достижению мира в стране между Украиной и Россией, остаются актуальными и находят свое подтверждение и сегодня.

Третье. В любых переговорных процессах по украинской проблеме должны быть учтены и исконные интересы России, которые сложились исторически в течение многих веков.

Не учитывать эти интересы было бы серьезной ошибкой.

Пользуясь этой возможностью, позвольте поздравить Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с председательством в ШОС на очередной период и пожелать успехов в реализации этой ответственной миссии.

Благодарю за внимание".

УЗИНФОРМ

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