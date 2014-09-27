Выступление Министра иностранных дел Республики Узбекистан А.Камилова на общих дебатах 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

ОБЗОР ПРЕССЫ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. Уважаемый господин Председатель!

Уважаемые главы делегаций, дамы и господа!

Хотел бы высказаться по некоторым важнейшим вопросам повестки дня Генеральной Ассамблеи ООН.

Первое. Сегодня глубокую тревогу и озабоченность вызывают нарастающие вызовы и угрозы региональной и международной безопасности, обостряющиеся конфликты и войны, усиление геополитического противостояния между крупными "центрами силы", способное привести к возникновению новых очагов напряженности в мире и осложнить выход из продолжающегося глобального финансово-экономического кризиса.

Узбекистан твердо убежден в том, что разрешение любых острых противоречий и столкновений возможно только политическим путем и мирными средствами, при неукоснительном соблюдении основных принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН.

Серьезную угрозу стабильности и безопасности Центральной Азии и обширного региона несет сохраняющаяся нестабильность в Афганистане, имеющая тенденцию к дальнейшему обострению. В складывающейся ситуации контрпродуктивным может явиться ускоренный вывод сил АЙСАФ, что может еще более усложнить положение дел в Афганистане.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что все заинтересованные стороны в решении афганской проблемы едины в одном – военного пути достижения мира в Афганистане нет. Об этом Президент Узбекистана Ислам Каримов заявлял еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте и в 2010 году на Саммите ООН по Целям развития тысячелетия.

Выборы президента Афганистана в текущем году ясно показали, что афганский народ устал от кровопролития и насилия, многолетней нищеты и разрухи и сегодня желает мира и стабильности, иметь право самому определять свою судьбу.

Единственно разумный путь решения афганской проблемы – это поиск политического урегулирования конфликта через мирные переговоры и достижение консенсуса, формирование коалиционного правительства, в котором были бы представлены все противоборствующие стороны и национально-религиозные группы Афганистана.

Узбекистан придерживается политики невмешательства во внутренние дела Афганистана, строит и будет развивать стабильные и дружественные отношения с ним, исходя из национальных интересов обеих стран и исключительно на двусторонней основе, оказывая поддержку тому правительству, которое изберет сам афганский народ.

Второе. В условиях продолжающегося мирового финансово-экономического кризиса, транспортно-коммуникационное развитие и укрепление регионального экономического сотрудничества являются одним из ключевых условий обеспечения стабильности и устойчивого развития Центральной Азии.

Реализация крупных инфраструктурных проектов в транспортно-коммуникационной сфере, связывающих наш регион с мировыми рынками, будет способствовать наращиванию межрегионального торгово-экономического сотрудничества, привлечению инвестиций, развитию социальной и промышленной инфраструктуры, устойчивому развитию соседних регионов.

Речь идет, в первую очередь, о таких проектах, как Международный транспортный коридор "Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман", который свяжет страны Центральной Азии с Ближним Востоком кратчайшим, надежным и безопасным маршрутом.

Событием исторического значения стало содействие Узбекистана строительству железнодорожной линии "Хайратон-Мазари-Шариф" - первой и пока единственной функционирующей железной дороги, связывающей Афганистан с внешним миром.

Третье. Сегодня, когда государства Центральной Азии, как и многие другие страны мира, испытывают растущий дефицит водных ресурсов, исключительно важное значение для жизнеобеспечения и благополучия населения региона Средней Азии приобретает справедливое и рациональное использование водных ресурсов трансграничных рек Амударьи и Сырдарьи.

Узбекистан твердо придерживается принципиальной позиции, что вопросы рационального использования водных ресурсов трансграничных рек Центральной Азии должны решаться в соответствии с общепризнанными нормами международного права и в рамках соответствующих конвенций ООН по использованию международных водотоков, в которых четко прописаны принципы недопущения ущерба окружающей среде и интересам сопредельных государств.

Считаем недопустимым продвижение отдельными странами региона проектов строительства крупных ГЭС с гигантскими плотинами без проведения международной, подлинно независимой, беспристрастной и профессиональной экспертизы.

Реализация таких проектов без тщательного анализа всего спектра их последствий может нарушить естественный сток трансграничных рек, создавая угрозу водной, продовольственной и экологической безопасности Центральной Азии, что способно привести к росту напряженности и конфликтного потенциала в регионе. Возведение таких грандиозных гидротехнических сооружений в высокогорной высокосейсмичной зоне с вероятностью землетрясений магнитудой 9 и выше баллов может создать угрозу разрушительной техногенной катастрофы.

Хочу подчеркнуть, что в условиях обострения экологических проблем все больше государств во всем мире отказываются от возведения гигантских плотин в пользу строительства малых и средних ГЭС, не наносящих вреда окружающей среде, безопасности и социально-экономическому благополучию населения.

Четвертое. Динамичное развитие экономики и модернизация всех сфер жизни страны позволяют Узбекистану обеспечивать опережающее выполнение Целей развития тысячелетия ООН.

За годы независимости экономика Узбекистана выросла почти в 5 раз, доходы наших людей на душу населения увеличились в 8,7 раза, что свидетельствуют о росте уровня и качества жизни. Годовой рост ВВП Узбекистана в последние 10 лет превышает 8%. К 2030 году предусматривается увеличение душевого показателя ВВП до 9,3 тысяч долларов.

Около 60% всех государственных расходов направляется на финансирование сферы социального развития, в том числе свыше 34,3% - на образование. Охват детей школьного возраста общеобразовательными учреждениями составляет практически 100%.

Доля женщин в структуре занятости возросла до 45,4%. Значительные успехи достигнуты в сфере улучшения здоровья матери и ребенка: уровень смертности детей в возрасте до пяти лет снизился в 1,8 раз, материнская смертность – в 1,6 раз.

Узбекистан и далее будет прилагать все усилия для скорого достижения всех намеченных планов в реализации ЦРТ и продолжит осуществление масштабных программ в области развития в период после 2015 года.

Благодарю за внимание.

УЗИНФОРМ