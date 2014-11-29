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Речь Президента Узбекистана на церемонии вручения ордена Амира Темура городу Термезу
29.11.2014 11:48

ОБЗОР ПРЕССЫ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. 28 ноября в Термезе была проведена торжественная церемония вручения городу ордена Амира Темура, присвоенного центру Сурхандарьинской области указом Президента Узбекистана Ислама Каримова от 22 августа 2014 года.

На церемонии выступил глава государства, в выступлении которого говорилось:

"Сурхандарья является одной из колыбелей человеческой цивилизации, обладающей великой историей и богатым наследием.

В годы независимости, как и все регионы страны, и Сурхандарья прошла большой путь развития.

В области построены десятки современных предприятий, магистральные дороги и мосты, торговые и бытовые объекты, учреждения образования и воспитания, медицины, культуры и спорта, новые жилые массивы, площади и аллеи.

Строительство по склонам гор, на степных просторах 223-километровой железной дороги Ташгузар–Байсун–Кумкурган стало грандиозным, историческим событием не только в жизни Сурханского оазиса, но и всей нашей страны.

Следует отметить, что 10 процентов ныне выращиваемого в стране хлопка-сырца, около 8 процентов зерна приходится на долю этой благодатной земли. В области в текущем году заготовлено более 335 тысяч тонн хлопка, 477 тысяч тонн зерна.

Мы сегодня можем с восхищением говорить о том, что в процессе воспитания здорового и гармонично развитого поколения, являющегося нашей важнейшей, приоритетной задачей, и в Сурхандарье воздвигнуты десятки новых школ, лицеев и колледжей, учреждений искусства и спорта, современное здание Термезского государственного университета, что способствует не только преображению облика области, но и коренному изменению сознания и мышления наших соотечественников, особенно молодежи.

Необходимо подчеркнуть, что проделана широкомасштабная работа по сохранению и развитию древней и неповторимой культуры, традиций и обычаев Сурханского оазиса, уникальных жемчужин нематериального наследия, получивших высокое признание ЮНЕСКО.

Мы создали единственный в регионе Средней Азии Термезский государственный археологический музей, отпраздновали 1000-летний юбилей “Алпомыша”, 2500-летие города Термеза, сказал Ислам Каримов.

В последние годы в Сурхандарье, в его центре – городе Термезе осуществлена широкомасштабная созидательная и благоустроительная работа, строительство новых домов, объектов инфраструктуры. В области в сельской местности построены 3772 комфортных дома по типовым проектам, в Термезе возведены полностью соответствующие местным условиям 36 современных многоэтажных домов.

Уникальные предметы, древние культурные памятники, которые эта земля хранит на протяжении тысячелетий и сегодня обнаруживают узбекские ученые совместно с зарубежными коллегами из различных стран в результате археологических раскопок, научных изысканий, удивляют мировую научную общественность.

К примеру, в середине I тысячелетия до нашей эры первый правитель Бактрии Зороастр заложил основы города Термеза. Изначально Термез именовался Тарамата. Удобное географическое расположение города, на торговом перекрестке, связывающем Восток и Запад, способствовало его ускоренному развитию.

Говоря об истории Термеза, следует особо подчеркнуть, что с этим городом неразрывно связано имя нашего великого предка Амира Темура, вписавшего в его летопись яркие страницы.

В великом и могущественном государстве, которое построил Сахибкиран, Термез являлся мощной, надежной крепостью.

Ученый-историк Шарафиддин Али Яздий в своей знаменитой книге "Зафарнома", описывая, как отважно и героически сражались жители Термеза с монгольскими захватчиками, назвал его "городом отважных", и в этом воплощена глубокая жизненная правда.

В годы независимости Термез превратился в один из красивейших городов Узбекистана, основную крепость на южной границе нашей страны. Сегодня Термез является одним из экономических, культурных и коммуникационных центров не только Сурханского оазиса и Узбекистана, но и всего Среднеазиатского региона.

Сегодня мы живем в сложное и тревожное время. В нашем регионе особенно большой угрозой миру и стабильности является война в Афганистане, длящаяся уже 35 лет.

Я во многих своих выступлениях, в частности, с трибун авторитетных международных форумов, обращаясь к мировому сообществу, подчеркивал, что нет военного пути решения афганского конфликта.

Хочу еще раз подчеркнуть, что наша позиция в данном вопросе четкая и ясная: считаем, что оптимальным для нас является невмешательство во внутренние дела соседнего государства Афганистан, дальнейшее укрепление связей на принципах взаимного уважения и сотрудничества с правительством, которому афганский народ выразил свое доверие и избрал его, жить с соседней страной в мире и согласии.

Сегодня большой праздник не только для жителей Термеза и Сурхандарьи, но и для всего Узбекистана. Этот знаменательный день в жизни древнего и вечно молодого Термеза станет незабываемым событием.

Наряду со всеми молодыми людьми нашей страны хочу обратиться к юношам и девушкам Сурхандарьи – моим детям: никогда не забывайте о том, что живете в таком славном городе, как Термез, удостоенном ордена Амира Темура, имеющем богатую историю и великое будущее, будьте достойны своих предков. Хочу заявить с большой уверенностью и гордостью, что наши дети никогда и никому не уступят, станут продолжателями начатых нами великих дел, достигнут самых высоких рубежей во всех сферах".

УЗИНФОРМ

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