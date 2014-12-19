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С международной конференции "Обеспечение надежной защиты прав и интересов человека – важнейшее направление законотворческой и правоприменительной практики"
19.12.2014 15:23

ОБЗОР ПРЕССЫ, 19 декабря. /УЗИНФОРМ/. 10 декабря в Ташкенте состоялась международная конференция на тему "Обеспечение надежной защиты прав и интересов человека – важнейшее направление законотворческой и правоприменительной практики", организованная Академией Министерства внутренних дел Республики Узбекистан в сотрудничестве с Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане.

В работе конференции приняли участие сенаторы и депутаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, представители судебных и правоохранительных органов, национальных институтов по правам человека, неправительственных организаций, высших учебных заведений, научной общественности республики, а также международные эксперты в области прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Узбекистане.

Конференцию отрыли Уполномоченный по правам человека (Омбудсман) Олий Мажлиса Республики Узбекистан С.Ш. Рашидова, начальник Управления защиты прав человека и юридического обеспечения МВД Республики Узбекистан И.Т. Тургунов, первый заместитель начальника Академии МВД Республики Узбекистан У.Х. Мухамедов, Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане посол Дьердь Сабо. Они подчеркнули, что за годы независимости в Узбекистане проведены широкомасштабные реформы по демократизации, либерализации и модернизации во всех сферах социально-экономической и общественно-политической жизни, в результате целенаправленной деятельности на сегодняшний день в стране создана действенная система защиты и обеспечения прав и интересов человека, являющаяся важнейшим фактором достижения намеченных целей по углублению демократических преобразований в обществе.

В ходе конференции были заслушаны и обсуждены доклады, посвященные анализу современного состояния и перспектив обеспечения защиты прав и интересов человека как важнейшего направления законотворческой и правоприменительной практики с точки зрения основных идей и положений, выдвинутых Президентом Узбекистана в Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране. В докладах был сделан акцент на выполнении Узбекистаном международных обязательств по правам человека в законотворческой и правоприменительной практике, а также периодической отчетности Узбекистана по основным международным договорам по правам человека. Кроме того, участники обсудили вопросы дальнейшего совершенствования системы образования и просвещения в области прав человека, проанализировали национальный и зарубежный опыт в данной сфере.

Выступления международных экспертов – начальника отдела стратегических вопросов полицейской деятельности Секретариата ОБСЕ в Вене Ги Винет (Франция), Марьион Косонед Консультат по проектам Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане, судьи апелляционного суда Парижа Оливье Башелэ, начальника департамента по этике национальной полиции Франции Валери Мулеро (Франция) были посвящены международным стандартам по правам человека и практике их обеспечения правоохранительными и судебными органами европейских стран.

Эксперты особо подчеркнули символичность проведения данной конференции в день принятия Всеобщей Декларации прав человека – Международный день прав человека, объявленный Организацией Объединенных Наций, а также отметили, что проводимые в нашей стране последовательные и поэтапные реформы по демократизации судебно-правовой сферы, формированию независимого суда, приведению национального законодательства и правоприменительной практики в соответствие с международными стандартами в области прав человека вызывают интерес у зарубежных специалистов.

Международная научно-практическая конференция проходила в духе конструктивного диалога. По ее результатам были выработаны соответствующие предложения и рекомендации, направленные на дальнейшие совершенствование механизма надежной защиты прав и интересов человека как важнейшее направление законотворческой и правоприменительной деятельности. Было выражено общее мнение о том, что подобные мероприятия способствуют более глубокому пониманию сути и значения международных стандартов и национального законодательства по обеспечению прав человека.

УЗИНФОРМ

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