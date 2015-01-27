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Программа действий Кабинета Министров Республики Узбекистан на ближайшую и долгосрочную перспективу
27.01.2015 13:34

ОБЗОР ПРЕССЫ, 27 января. /УЗИНФОРМ/. 23 января на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан была представлена Программа действий Кабинета Министров Республики Узбекистан на ближайшую и долгосрочную перспективу.

16 января текущего года на заседании Кабинета Министров об итогах социально-экономического развития республики в 2014 году и важнейших приоритетах экономической программы на 2015 год Президент Республики Узбекистан Ислам Абдуганиевич Каримов в докладе предельно четко и ясно определил стратегические задачи экономического развития на 2015 и последующие годы. При этом всесторонне были раскрыты суть, содержание и механизм реализации указанных задач, на выполнении которых должна быть сосредоточена работа нового состава Правительства Республики.

Во-первых, это дальнейшее повышение конкурентоспособности экономики за счет расширения и углубления структурных преобразований, модернизации и активной диверсификации ведущих отраслей промышленности, широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий, укрепление макроэкономической стабильности.

Во-вторых, устранение всех преград и ограничений, предоставление полной свободы на пути развития частной собственности и частного предпринимательства.

В-третьих, критическая оценка уровня государственного присутствия в экономике, сокращение его до стратегически и экономически обоснованных размеров.

В-четвертых, коренное изменение принципов и подходов в системе корпоративного управления, внедрение современных международных стандартов корпоративного менеджмента производственными, внешнеэкономическими и инвестиционными процессами.

В-пятых, углубление локализации производства, расширение межотраслевой промышленной кооперации.

В-шестых, создание развитой инфраструктуры, в первую очередь информационно-коммуникационных систем, развитие дорожно-транспортного и инженерно-коммуникационного строительства.

В-седьмых, создание необходимых условий для обеспечения занятости населения, прежде всего трудоустройства выпускников профессиональных колледжей и высших учебных заведений.

Поэтому основой и фундаментом Программы действий Правительства являются стратегические задачи, определенные главой нашего государства. Важнейшая задача Правительства, опираясь на принятые законодательные акты, обеспечить безусловную, свое­временную и полноценную практиче­скую реализацию стратегических приоритетов социально-экономического развития республики на 2015 и по­следующие годы.

В целях реализации вышеуказанных важнейших приоритетов, учитывая их тесную и неразрывную связь, Правительство обеспечивает разработку и представление в ближайшее время на утверждение пакета программных документов, каждый из которых содержит целевые показатели развития соответствующих секторов экономики и инфраструктуры, а также механизмы их достижения.

В рамках реализации первого приоритета - дальнейшего расширения структурных преобразований в экономике, модернизации и активной диверсификации ведущих отраслей промышленности - осуществляется разработка программ, обеспечивающих дальнейшее развитие и повышение конкурентоспособности промышленности.

В частности, в рамках подготовки Программы мер по обеспечению структурных преобразований, модернизации и диверсификации производства на 2015-2019 годы сформирован перечень из 870 крупных инвестиционных проектов на сумму 38 миллиардов долларов. Проекты предусматривают создание 415 новых предприятий, а также модернизацию, техническое и технологическое обновление 455 действующих промышленных производств.

Принципиальным отличием Программы является определение видов продукции и ускоренное развитие высокотехнологичных производств, обеспечивающих выпуск экспортоориентированной, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках продукции. В их числе готовые текстильные изделия и полуфабрикаты, полимеры и другая продукция глубокой переработки углеводородного сырья, электронная и электробытовая техника, товары бытовой химии, современные строительные и отделочные материалы, продукция кожевенно-обувной, пищевой и фармацевтической промышленности.

Для реализации такой масштабной программы Узбекистан располагает необходимыми опытом, ресурсами и возможностями. По инициативе Президента страны в республике за последние годы осуществлено строительство целого ряда уникальных, основанных на передовых технологиях и оснащенных самым современным оборудованием промышленных предприятий. В их числе Дехканабадский завод калийных удобрений, совместное предприятие "Дженерал Моторс Пауэртрейн - Узбекистан", Устюртский газохимический комплекс, завод по производству больше грузных автомобилей в Самаркандской области, современные парогазовые энергоблоки и теплоэлектростанции, а также другие проекты.

Научно-технический, инженерно-производственный и интеллектуальный потенциал, накопленный республикой при реализации таких сложнейших проектов, обеспечивает надежный фундамент для реализации новых, еще более технически сложных проектов с внедрением передовых технологий. Это является гарантией конкурентоспособности отечественной продукции на годы вперед. Предстоит широко использовать этот опыт не только в базовых отраслях промышленности, но и в других, прежде всего перерабатывающих отраслях. Привлекать в этих целях профессиональных и стратегических иностранных инвесторов, а также компании - мировых технологических лидеров.

По предварительным расчетам, реализация программы обеспечит:

  • опережающее развитие отраслей, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью, таких как машиностроение, нефтегазохимическая, химическая, текстильная и пищевая промышленность, с освоением около 1 000 новых видов промышленной продукции;
  • рост промышленного производства за 5 лет в 1,5 раза и увеличение доли промышленности в ВВП с 24 процентов до 27 процентов к 2020 году;
  • дальнейший рост высокотехнологичного экспорта и создание более 52 тысяч новых рабочих мест.

Еще одним важнейшим приоритетом для развития промышленности является углубление локализации производства и расширение межотраслевой промышленной кооперации.

С целью оптимизации импорта за счет расширения отечественных производств по углубленной переработке местного сырья и материалов разрабатывается Программа локализации и производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на 2015-2019 годы. Программа включает 600 проектов, обеспечивающих глубокую переработку местного минерального сырья, производство 1 225 наиболее востребованных видов продукции с расчетным ежегодным эффектом импортозамещения на 3,5 миллиарда долларов и созданием 13,3 тысячи новых рабочих мест.

Правительство республики придает особое значение реализации приоритета по дальнейшему развитию частной собственности и частного предпринимательства как важнейшей основе динамичного развития экономики, создания новых рабочих мест, роста благосостояния и повышения качества жизни населения.

В этих целях осуществляется разработка Программы мер по дальнейшему развитию частной собственности и частного предпринимательства. Программа предусматривает: ускорение реализации мер по дальнейшей либерализации условий ведения бизнеса; полное искоренение фактов незаконного вмешательства государственных органов в частный бизнес; снятие всех преград и необоснованных ограничений; расширение доступа малого бизнеса к кредитам, а также материальным и сырьевым ресурсам через открытые биржевые и ярмарочные торги.

Особое внимание будет уделено дальнейшему совершенствованию законодательства в части усиления ответственности органов государственного управления и контролирующих структур, в том числе их должностных лиц за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность и создание препонов для частных предпринимателей, нарушение их законных прав и гарантий. Предстоит также разработать предложения по усилению механизмов судебной защиты интересов предпринимателей.

В центре внимания будут находиться вопросы дальнейшего упрощения механизмов прохождения регистраций и получения разрешений по принципу "одно окно". Для этого предлагается создать в каждом районе Единый центр для предпринимателей. Его основная функция - упростить и удешевить процедуры, связанные с оформлением прав на собственность, предоставлением субъектам бизнеса земельных уча­стков, выдачей разрешений на строительство и подключение объектов к инфраструктурным сетям.

В рамках реализации приоритета по сокращению уровня присутствия государства в экономике завершается подготовка Программы по приватизации государственной собственности на 2015-2016 годы, предусматривающей:

  • ликвидацию более 660 неза­груженных государственных предприятий с последующей их реализацией на открытых торгах новым частным собственникам;
  • полную продажу государственной доли в 360 нестратегических предприятиях;
  • реализацию по "нулевой" стоимости более 400 неиспользуемых объектов госсобственности, что позволит в короткие сроки привлечь стратегических иностранных инвесторов и современные технологии;
  • сокращение в 203 действующих предприятиях государственной доли до 51,0 процента за счет выпуска на фондовом рынке дополнительных акций на сумму 450 миллиардов сумов, реализуемых на биржевых торгах частным инвесторам.

В результате реализации вышеуказанной программы около 1 000 объектов государственной собст­венности будут реализованы на открытых прозрачных торгах, а число предприятий, имеющих государственную долю в уставном капитале, сократится с 534 до 147, то есть в 3,6 раза.

В целях реализации важнейшего приоритета по коренному изменению принципов и подходов в системе корпоративного управления предлагается на основе критической оценки эффективности деятельности более 1 100 акционерных компаний и других хозяйственных объединений с государственной долей, а также с учетом систем менеджмента, применяемых в Японии, Корее, Германии и других странах, разработать новые инструменты и подходы в этой сфере.

В рамках подготовки Программы мер по коренному изменению принципов и подходов в системе корпоративного управления будут утверждены новая типовая организационная структура и требования к персоналу акционерных компаний с государственной долей. Основная цель - не просто поменять только названия должностей и функциональные обязанности управленческого персонала и специалистов, а коренным образом изменить принципы работы, чтобы взаимодействие и инициатива приобрели новый импульс для развития.

Следующая важная задача - полностью избавиться от неэффективного директорского корпуса, осуществляющего сегодня управление предприятиями на основе старого административно-командного стиля. Цель - добиться, чтобы управление предприятиями возглавили новые менеджеры, обладающие глубокими знаниями рыночной экономики и современными методами корпоративного управления.

Важнейшим направлением работы Правительства будет реализация задач по осуществлению нового этапа развития сельскохозяйственного производства.

В настоящее время осуществляется разработка пакета документов, направленных на продолжение структурных преобразований в сельскохозяйственном производстве, внедрение передовых агротехнологий, комплексную механизацию сельского хозяйства, а также углубление переработки сырьевых ресурсов.

В соответствии с задачами, определенными Президентом страны на встречах с фермерами республики и международной конференции по вопросам реализации Продовольственной программы в Узбекистане, разрабатывается Программа развития сельского хозяйства на 2015-2019 годы. Она предусматривает поэтапную оптимизацию площадей под хлопчатник за счет вывода низкоурожайных земель с последующим размещением на высвобождаемой площади посевов плодоовощных, картофеля и других культур, а также организацию интенсивных садов. Будут приняты меры, направленные на дальнейшее развитие селекции и семеноводства, в том числе выведение новых высокоэффективных соле- и засухоустойчивых сортов хлопчатника, а также зерноколосовых культур.

В целях дальнейшего улучшения технического оснащения сельскохозяйственных производителей современной отечественной техникой на предприятиях компании "Узагропроммашхолдинг" в сотрудничестве с "Клаас", "Лемкен" и другими ведущими мировыми компаниями будет организовано производство современных высокоэффективных тракторов, модернизированных хлопкоуборочных машин, зерноуборочных комбайнов и другой техники.

Правительство республики будет уделять особое внимание повышению плодородия поливных земель как важнейшей основе и гарантии повышения эффективности сельскохозяйственного производства. В этих целях будет продолжена реализация Программы мер по мелиоративному улучшению орошаемых земель на 2013-2017 годы. Она предусматривает строительство и реконструкцию комплекса ирригационных сооружений и установку более современного энергосберегающего оборудования. Цель - обеспечить за 5 лет улучшение мелиоративного состояния 1,4 миллиона гектаров орошаемых земель и повышение урожайности сельскохозяйственных культур.

Важнейшая задача - продолжить работу по внедрению современных технологий водосбережения, в том числе путем расширения систем капельного орошения садов и виноградников. Это позволит ежегодно экономить до 1 миллиарда кубометров поливной воды.

Следующее направление работы - обеспечение увеличения объемов переработки сельхозпродукции. В этих целях предусматривается реализация 391 инвестиционного проекта в пищевой промышленности, строительство более 2 тысяч современных холодильных камер объемом хранения не менее 1,3 миллиона тонн плодоовощной продукции с доведением общего объема хранилищ до 2 миллионов тонн. Одновременно будет обеспечено развитие сопряженных сетей логистики.

Реализация указанных и других мер в аграрной сфере позволит в 2015-2019 годах обеспечить дальнейшее укрепление продовольственной безопасности и самообеспеченности республики основными видами продуктов питания, а также значительный рост экспорта этой востребованной на внешних рынках продукции.

В рамках реализации приоритетного направления по развитию информационно-коммуникационных систем, дорожно-транспорт­ного и инженерно-коммуникационного строительства важнейшей задачей является дальнейшее развитие и модернизация всей инфраструктуры, направленной на снижение издержек по продвижению и доставке продукции отечественных экспортеров на мировые рынки.

Сегодня одной из серьезных проблем для Узбекистана является отдаленность транспортных коммуникаций и отсутствие прямого выхода к морским портам. В этой связи внешний товарооборот осуществляется транзитом через территории 2-3 государств. В результате растут затраты по доставке грузов, что отрицательно влияет на конкуренто­способность экспорта предприятий республики.

В этой связи в разработанной Программе развития и модернизации производственной инфраструктуры на 2015-2019 годы предусмотрены конкретные меры по дальнейшему развитию прежде всего автомобильных и железных дорог, центров логистики и коммуникаций. Предстоит реализовать свыше 150 проектов на сумму порядка 10 миллиардов долларов.

Под особым контролем будет находиться реализация 13 инвестпроектов по развитию и электрификации железнодорожных коммуникаций, в том числе в направлениях Ангрен - Пап, Мароканд - Карши, Карши - Термез, Мароканд - Бухара. Предстоит также обеспечить строительство и реконструкцию 1,8 тысячи километров участков Узбекской национальной автомаги­страли, новых объездных дорог городов Карши, Коканд, Ташкент, Бухара, Гулистан, последовательно модернизировать дороги местного значения.

В рамках развития инфраструктуры Правительство усилит контроль за безусловной и полноценной реализацией Комплексной программы развития национальной информационно-коммуникационной системы на 2013-2020 годы. Это позволит завершить полный переход всех регионов, в том числе труднодоступных, на цифровое телевидение, повысить охват территории республики мобильной связью с 80 процентов до 95 процентов, а также обеспечить надежную техническую базу для функционирования систем "Электронное правительство" и "Интернет".

Особое внимание Правительства при осуществлении указанных программных мер будет сосредоточено на реализации приоритетного направления - создание необходимых условий для обеспечения занятости населения, прежде всего трудоустройства выпускников профессиональных колледжей и высших учебных заведений.

В первую очередь это разработка ежегодных программ создания новых рабочих мест, взаимоувязанных с потребностями отраслей экономики и территорий. В 2015 году предстоит создать около 1 миллиона новых рабочих мест, в том числе в сельской местности - 604,0 тысячи. Главная цель - на основе программ подготовки специалистов под конкретные заказы предприятий обеспечить, чтобы каждый выпускник профессионального колледжа и вуза был трудоустроен в соответствии с избранной специальностью.

Принимая во внимание неопределенность и нестабильность на глобальных товарных рынках, замедление темпов экономического роста во многих странах и другие серьезные вызовы, Правительство ясно осознает, в каких сложных условиях ему предстоит осуществлять свою деятельность. Поэтому наряду с практической реализацией важнейших приоритетов 2015 года в центре внимания Правительства республики постоянно находится выполнение ряда целевых задач.

Разработанная Президентом нашей страны и реализованная в 2008 году, в самый разгар глобального финансово-экономического кризиса, адресная и своевременная Антикризисная программа доказала свою эффективность. Поэтому приоритетной задачей по-прежнему будут важнейшие вопросы использования уже оправдавших себя мер и механизмов по обеспечению макроэкономической стабильности.

Важнейшей частью деятельности Кабинета Министров и органов государственной власти на местах будет проведение сильной социальной политики.

В их числе - ускорение завершения полного оснащения общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведений современным компьютерным и лабораторным оборудованием, расширение практики преподавания востребованных и, можно сказать, необходимых для сегодняшней молодежи знаний и предметов, включая информационные технологии, владение иностранными языками, основы предпринимательского дела.

Одновременно с этим предстоит обеспечить практическое выполнение решений Попечительского Совета Фонда развития детского спорта по строительству и оснащению 1,7 тысячи современных спортивных залов в общеобразовательных школах, а также полному укомплектованию оборудованием 153 детско-юношеских спортивных школ и специализированных школ олимпийского резерва.

Предстоит также продолжить реализацию программы внедрения Национальной модели охраны здоровья матери и ребенка, перехода преимущественно к профилактическому здравоохранению и внедрению принципов здорового образа жизни. Особое значение будет уделено повышению эффективности работы сельских врачебных пунктов, ускорению оснащения медицинских учреждений современным высокотехнологичным лечебным и диагностиче­ским оборудованием, а также подготовке кадров высокой квалификации.

В повестке дня Правительства также будут постоянно стоять важнейшие вопросы, связанные с улучшением социально-бытовых условий людей, в том числе обеспечения природным и сжиженным газом, качественной питьевой водой, современной системой санитарной очист­ки и коммунального обслуживания. Комплекс мер предстоит реализовать в сфере благоустройства населенных пунктов. Будет завершена и представленаКомплексная программа мер по повышению культуры быта населения Республики.

Предстоит продолжить и расширить масштабы оправдавшей себя Программы строительства сельского жилья нового уровня комфортности по типовым проектам с необходимой социальной и рыночной инфраструктурой. В течение 2015-2016 годов необходимо обеспечить качественное строительство 25 тысяч типовых домов и благоустроенных сельских массивов со всей современной инфраструктурой.

Большой комплекс мер предстоит реализовать в рамках разрабатываемой Государственной программы "Год внимания и заботы о старшем поколении".

В центре внимания Правительства, безусловно, будут важнейшие задачи, определенные Президентом страны, по обеспечению стабильности, безопасности, законности, правопорядка и соблюдению принципов социальной справедливости.

Результативность выполнения приоритетных задач экономических и социальных преобразований в решающей степени будет определяться эффективностью деятельности Кабинета Министров, министерств и ведомств, хокимиятов всех уровней. Поэтому ставится задача - решительно искоренять остатки административно-командной системы и устаревшие методы управления, обеспечить дальнейшее углубление осуществляемых экономических реформ.

В этой связи Правительство подготовит и внесет в парламент соответствующие предложения по совершенствованию законодательства в сфере административных процедур, предусматривающих внедрение современных методов в работе органов исполнительной власти, усиление механизма внутриведомственного контроля, повышение ответственности должностных лиц за результативность принимаемых ими решений.

Реализация этих важнейших задач и Программы действий потребует новых эффективных и современных подходов в деятельности каждого члена Правительства республики, а также руководителей всех рангов. При этом значительно возрастает их персональная ответственность за конечные результаты труда.

Кабинет Министров ставит перед собой цель - объединить совместные усилия органов государственного и хозяйственного управления, а также хокимиятов всех уровней для успешной реализации стратегиче­ских задач, определенных Президентом страны Исламом Абдуганиевичем Каримовым, по дальнейшему устойчивому развитию и процветанию Республики Узбекистан.

УЗИНФОРМ

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