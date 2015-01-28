Выступление председателя Госкомитета по охране природы Республики Узбекистан Б.Абдусаматова на первой подготовительной встрече к 23-му экономическому и экологическому форуму ОБСЕ в городе Вене 26 января 2015 года

ОБЗОР ПРЕССЫ, 28 января. /УЗИНФОРМ/. С 26 по 27 января в Вене (Австрия) была проведена первая подготовительная встреча к 23-му экономическому и экологическому форуму Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на тему "Управление водными ресурсами в регионе ОБСЕ – повышение безопасности и стабильности посредством сотрудничества", в которой приняли участие представители 46 стран, а также 16 международных структур (ВТО, ВМО, ВОЗ, ФАО, ЕЭК ООН, МАГАТЭ, ПРООН, ЮНЕП, ЭСКАТО, ЮНИСЕФ, ОЭСР, Всемирный Банк, ОПЕК и другие), ряда неправительственных организаций.

Узбекистан на встрече представляла делегация во главе с председателем Государственного комитета по охране природы Бахтиером Абдусаматовым, который озвучил на встрече основные положения природоохранной политики страны и рассказал о предпринимаемых мерах по улучшению экологического состояния в регионе бассейна Аральского моря.

В частности, как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, в выступлении главы Госкомприроды говорилось:

"Уважаемый председатель,

Дамы и господа, участники совещания!

Вопросы управления водными ресурсами являются наиболее актуальными и насущными и напрямую влияют на социальный и экономический уровень развития и экологическую безопасность.

Рассматривая данный вопрос в разрезе региона Центральной Азии, необходимо отметить, что растущий дефицит водных ресурсов, подтверждает необходимость рационального использования водных ресурсов, что является также неотъемлемой составляющей политики продовольственной безопасности. По своей сути и значимости вопросы продовольственной безопасности все больше становятся наиболее острой проблемой в мировой повестке дня.

Сегодня рост объемов производства продуктов питания не успевает за увеличением численности и потребностей населения, что особо усугубляется на фоне продолжающейся экологической деградации окружающей среды и непредсказуемых последствиях изменения климата, часто повторяющихся засухах и дефиците водных ресурсов, в том числе истощении подземных вод для орошения, недостаточности инвестиций, направляемых для ирригации, мелиорации и восстановления плодородия земель.

В результате проведения кардинальных реформ в сельском хозяйстве за годы независимости Узбекистаном были достигнуты значительные результаты в обеспечении продовольственной безопасности. В частности, производство зерновых увеличилось с 1 миллиона тонн до 8 миллионов тонн, объем производства сельскохозяйственной продукции возрос в целом более чем в 2 раза. При этом численность населения выросла на 10,3 млн. человек и в настоящий момент составляет 31 миллион.

Принятыми мерами вдвое сокращены посевные площади под хлопчатник и его производство, что сегодня составляет 3,4 миллиона тонн в год, широко внедряются принципы интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР), современные водосберегающие технологии, системы автоматизированного контроля и управления водораспределением, предпринимаются меры по улучшению технического состояния водохозяйственных объектов и мелиоративного состояния орошаемых земель, диверсификации производства и многое другое.

В регионе Приаралья реализуются масштабные проекты, направленные на решение проблем дефицита водных ресурсов и опустынивания, экономию водопотребления, борьбу с засолением и деградацией культурных земель, улучшение доступа населения к питьевой воде, формирование необходимой инфраструктуры для лечения заболеваний, связанных с растущим негативным влиянием изменения экологии и климата.

Вместе с этим высыхание Аральского моря и его последствия все еще остаются одним из ключевых и острых проблем, создавая все больше экологических, социально-экономических и демографических нагрузок в регионе. За последние 50 лет суммарный сток рек Амударья и Сырдарья в Арал сократился почти в 5 раз, объем водной массы Аральского моря уменьшился более чем в 14 раз, а уровень его засоленности увеличился почти в 25 раз, что привело к почти полному исчезновению рыб и морских организмов, ранее обитавших в аральских водах.

Аральский кризис повлек за собой драматические изменения в климате всей Центральной Азии, вызвав обострение дефицита водных ресурсов, усиление сезонных засух и продолжительности жесточайших зим, ускоренное таяние горных ледников Памира и Тянь-Шаня и ухудшение условий ведения сельского хозяйства в странах Центральной Азии.

В период председательствования в Международном фонде спасения Арала Узбекистан намерен усилить действия в области смягчению экологических и социально-экономических последствий сохранения. Эти вопросы нашли свое отражение в официальном документе 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН "Программа мер по ликвидации последствий высыхания Арала и предотвращению катастрофы экосистем в Приаралье".

По итогам проведенной в конце октября месяца прошлого года в г.Ургенче (Республике Узбекистан) международной конференции, посвящённой вопросам смягчения последствий Арельской катастрофы, были подписаны договоренности и соглашения на реализацию национальных и региональных проектов на общую сумму 3 млрд. долл. США, из которых 200 млн. долл. являются грантами.

В завершение считаем целесообразным еще раз подчеркнуть, что водные ресурсы центральноазиатского региона являются источником благосостояния более 60 млн. населения и управление ими должно осуществляться в соответствии с общепризнанными нормами международного права. Вмешательство в естественный сток трансграничных рек может создать угрозу водной, продовольственной и экологической безопасности, что, в свою очередь, будет иметь отрицательное воздействие на благосостояние проживающего здесь населения, в первую очередь в низовьях основных крупных рек региона.

Благодарю за внимание!".

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