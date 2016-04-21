



Заявление государств-членов ШОС распространено в качестве официального документа Специальной сессии ГА ООН



ОБЗОР ПРЕССЫ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. Постоянное представительство Республики Узбекистан при Организации Объединенных Наций от имени государств-членов Шанхайской организации сотрудничества направило Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая начала свою работу 19 апреля 2016 года в г.Нью-Йорке, текст Заявления государств-членов ШОС по мировой проблеме наркотиков.



Указанный документ, распространенный в качестве официального документа Специальной сессии ГА ООН на шести официальных языках ООН - английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском, - выработан и согласован в соответствии с Заявлением глав государств-членов ШОС, принятым по итогам Уфимского саммита 10 июля 2015 года, и представлен Генеральной Ассамблее узбекской стороной как председательствующей в ШОС.



Ниже приводится полный текст документа.

Заявление государств-членов Шанхайской организации сотрудничества к Специальной сессии Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков



Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), следуя согласованной на саммите ШОС 10 июля 2015 года в Уфе общей позиции по проблеме наркоугрозы, заявляют о следующем:



1. Государства-члены ШОС выражают озабоченность в связи с обострением проблемы международной наркоугрозы, которая представляет серьезный вызов для международной безопасности и устойчивого экономического развития государств и требует консолидации усилий мирового сообщества.



2. Государства-члены выражают твердую приверженность линии на сохранение и укрепление действующей международной системы контроля над наркотиками, основанной на трех базовых конвенциях Организации Объединенных Наций, при центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций и последовательно выступают против попыток, направленных на подрыв существующей международной системы противодействия наркоугрозе.



3. Государства-члены полагают крайне важным объединить усилия на основе комплексного и сбалансированного подхода, принципа общей и совместной ответственности государств за решение мировой проблемы наркотиков, сосредоточившись на конкретных мерах с целью последующей ликвидации глобального производства наркотиков, включая уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений и производств по их переработке, создание эффективной системы правового реагирования на появление новых синтетических наркотиков и других психоактивных веществ, а также укрепление сотрудничества в сферах реабилитации от наркозависимости и эффективного сокращения спроса на наркотики.



4. Государства-члены ШОС выражают озабоченность высоким уровнем производства наркотиков в Афганистане, которое представляет собой угрозу социально-экономическому развитию и безопасности Афганистана и других государств. В этой связи они готовы взаимодействовать в борьбе с наркоугрозой как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, способствовать консолидации усилий международного сообщества и сотрудничеству для решения этой проблемы. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи