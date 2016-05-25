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Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

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Выступление Генерального секретаря ШОС Р.Алимова на пресс-брифинге по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС
25.05.2016 12:00

ОБЗОР ПРЕССЫ, 25 мая. /УЗИНФОРМ/. Добрый день, дорогие друзья!

Уважаемый Абдулазиз Хафизович подробно информировал вас об основных итогах заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества. Это значительно облегчает мою задачу. В дополнение к сказанному, позвольте привлечь ваше внимание лишь к некоторым, на мой взгляд, отличительным особенностям состоявшегося заседания.

Прежде всего, хотел бы отметить, что заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС является последним этапом на пути к юбилейному саммиту Организации, который ровно через месяц состоится в Ташкенте.

Можно сказать, что уважаемые министры окончательно "сверили часы", обсудили и одобрили документы, которые будут предложены ими для включения в повестку дня исторической встречи глав государств.

Особое внимание министры уделили проекту "Плана действий по реализации Стратегии развития ШОС до 2025 года". Документ представляет собой своеобразную "дорожную карту" на пути к достижению общей цели. Цель одна – обеспечение эффективного функционирования ШОС, реализация мер по расширению взаимодействия в борьбе против "трех зол" и современных вызовов и угроз, а также разработка конкретных шагов по дальнейшему развитию регионального экономического взаимодействия и партнерства, сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

Одним из практических шагов в этом направлении, на котором я хотел бы остановиться особо, является расширение сотрудничества в сфере туризма. Страны ШОС обладают неповторимым и уникальным разнообразием исторических и культурных достопримечательностей мирового уровня, признанных и охраняемых ЮНЕСКО, а также неповторимыми по своей красоте уголками живой природы, куда стремятся попасть любители экотуризма.

"Программа по развитию сотрудничества в сфере туризма" первый всеобъемлющий документ в истории Организации, фокусирующий внимание на сотрудничестве в сфере туризма. Программа призвана создать эффективную нормативно- правовую базу основных направлений туристской деятельности в регионе, определить принципы совместного сотрудничества, согласовать порядок рационального использования богатых туристских ресурсов. Конечная цель - эффективнее использовать туризм для углубления и укрепления отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества между народами "семьи ШОС".

Главный документ, который предложен уважаемыми министрами для рассмотрения главами государств - Ташкентская декларация пятнадцатилетия Шанхайской организации сотрудничества. В нем нашли отражение ключевые вопросы региональной и глобальной политики. Этот документ станет ориентиром Организации на ближайшую перспективу, выведет ее на новый вектор развития.

Дорогие друзья,

Каждый саммит ШОС – это не только исключительно важное событие в жизни Организации. Нет сомнений, что юбилейный саммит внесет свой особый вклад в поддержание мира и стабильности в регионе и в мире, в обеспечение устойчивого экономического развития и укрепления культурного-гуманитарного сотрудничества на обширном пространстве ШОС.

Пользуясь случаем, хотел бы еще раз выразить глубокую признательность руководству и Правительству Узбекистана, лично Министру иностранных дел Абдулазизу Хафизовичу Камилову за прекрасную организацию заседания Совета министров иностранных дел, за теплый прием и традиционное гостеприимство.

Благодарю за внимание.

г.Ташкент, 24 мая 2016 года

УЗИНФОРМ

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