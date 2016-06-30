



Выступления Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина перед членами Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан



ОБЗОР ПРЕССЫ, 30 июня. /УЗИНФОРМ/. 22 июня Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов и находившийся в нашей стране с государственным визитом Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетили Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и выступили перед членами Сената и Законодательной палаты парламента.



Текст выступления главы нашего государства публикуется в изложении.



В начале своего выступления Ислам Каримов тепло приветствовал руководителя Китайской Народной Республики и членов китайской делегации.



В этом зале собрались члены Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса – люди, которые сегодня являются лицом Узбекистана, отражают интересы всех слоев населения нашей страны. И самое главное, это люди, которые сами непосредственно участвуют в достижении высоких рубежей во всех сферах и обеспечении устойчивого развития Узбекистана, сказал Президент.



Обращаясь к членам Олий Мажлиса, руководитель нашей страны подчеркнул: после вашего избрания парламент начал работать с новой силой, по-новому. Вы представляете не только тот наш слой населения, то молодое поколение, которое я называю "мои дети", но и весь народ Узбекистана. Обещания, которые мы давали народу, людям, голосовавшим за нас на выборах, обязательно будут исполнены, и залог этого в том, что за последние годы, особенно за последние два года, когда вас избрали депутатами, мы не подвели никого. Узбекистан в течение 10 лет – среди немногих стран мира – динамично развивается темпами, составляющими более 8 процентов. Ярким примером в достижении таких успехов для нас были наши самые близкие друзья – китайский народ. Мы все восхищались темпами роста Китая, составлявшими в свое время 10-12 процентов.



Я еще раз хочу повторить, что в этом зале находятся люди, которые прекрасно понимают, кто друг Узбекистану, а кто, прикрываясь красивыми фразами, выражениями, заверениями, просто имитирует дружбу, хуже всего, кто открыто не хочет, чтобы мы продвигались вперед такими темпами. Мы же хотим только одного – мы хотим жить так же достойно, как живет все человечество, живут самые передовые, самые развитые страны в мире, отметил Ислам Каримов.



Одна из таких стран – это Китай. Сегодня наши депутаты аплодисментами встретили Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, и, поверьте, они не просто аплодируют, они аплодируют человеку, которого давно знают, который олицетворяет сегодняшний Китай, взял на себя огромную ношу – реформировать свою страну. Как сказал сегодня господин Председатель: я взял на себя ответственность сделать Китай еще более развитым государством, чем то, как мы развивались до сих пор. С этой целью в Китае осуществляется борьба с коррупцией, борьба за высокие темпы роста, за инновации и, в конце концов,все то, что мы у них перенимаем.



Глава нашего государства коротко остановился на истоках и перспективах развития дружественных, партнерских отношений между нашими странами.



Когда мы только начали свой путь независимого развития, мы практически не видели реальной помощи извне. После обретения независимости мы получили в "наследство" односторонне гипертрофированную экономику с полной монополией производства хлопка. Сегодня трудно поверить, но в то время мы вообще не знали, сколько в действительности стоит хлопок. Мы хлопок знали только как сырец, а переработанный, он шел в бывший Центр, и уже тот продавал его по своему усмотрению. Более того, я как министр финансов республики не до конца знал, сколько стоит золото, по добыче которого Узбекистан занимал второе место вбывшем Союзе. Мы не знали стоимость редких металлов, урана и прочих стратегических ресурсов, которые отсюда вывозились. Мы ничего не знали. Мы были республикой на уровне полуколонии. У нас не было ни одного органа управления, ни одного органа планирования. Мы даже не знали, как собирать налоги, как наполнять казну, как кормить людей. Был период, когда мы не имели муки, чтобы накормить более чем 20-миллионное население республики – запаса муки и зерна было всего на одну-две недели. Вот в каком положении мы находились.



Узбеки, народ Узбекистана в целом – никогда не забывает, кто ему помог. И китайские, и узбекские пословицы говорят о том, что только в трудную минуту познается человек, кто подставляет плечо другу, а кто только критикует или говорит одно, думает другое, делает третье.



Так вот, мы понимаем ответственность, которую сегодня принимаем на себя, когда становимся всесторонним стратегическим партнером для такой страны, как Китай – с населением в 1 миллиард 300 миллионов человек, обладающей огромным потенциалом, за годы жизни одного поколения ставшей, вы представьте себе, второй страной в мире, сегодня она решает, повторяю, не участвует, а решает многие важнейшие политические и экономические вопросы. И для нас большая честь быть стратегическим партнером такой страны, подчеркнул руководитель нашего государства.



В ходе своего нынешнего государственного визита в Узбекистан Председатель Китайской Народной Республики не сразу приехал в нашу столицу, сказал Ислам Каримов. Он решил увидеть еще один наш старинный город – Бухару. Это огромное уважение к нашей древней истории, которая несет в себе тысячелетнюю, если можно сказать, память. Я еще раз благодарю его за то, что по его инициативе город Сиань стал побратимом нашего Самарканда, и не исключаю, что Бухара тоже найдет город-побратим в Китайской Народной Республике.



Сегодня было подписано много документов, которые определяют перспективы и приоритеты нашего взаимовыгодного сотрудничества, отметил Президент Узбекистана. Мы в том числе подписали документы о выделении Узбекистану со стороны Китая 2,7 миллиарда долларов в качестве кредита, а в общей сложности предусматривается строительство объектов на 6,2 миллиарда долларов.



Поэтому нужно ли еще кому-то объяснять, что значит для нас Китай? В связи с этим я хочу от вашего имени выразить благодарность господину Си Цзиньпину за такое огромное содействие. И повторить его слова, сказанные с гордостью: мы с Президентом Узбекистана очень хорошо понимаем друг друга. Для меня это большая честь.



Я хотел бы, чтобы все мы осознали глубину той интеграции, того взаимодействия и сотрудничества, которые мы имеем сегодня с Китаем. Этим сотрудничеством нужно дорожить. И находить все новые пути для того, чтобы оно давало результаты. О многих из таких путей сказал сегодня Председатель Китайской Народной Республики, и я призываю всех вас, в первую очередь наших депутатов, приложить все усилия для реализации этих наших совместных планов.



В заключение своего выступления Президент Ислам Каримов сказал: благополучие китайского народа – это благополучие Узбекистана, благополучие Узбекистана – это благополучие китайского народа.



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Текст выступления Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина перед членами Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан публикуется в изложении.



В ходе состоявшихся переговоров мы с Президентом Узбекистана господином Исламом Каримовым условились, что в интересах всестороннего стратегического партнерства между нашими странами Китай и Узбекистан будут укреплять взаимную политическую поддержку и отстаивать ключевые интересы друг друга в вопросах территории, суверенитета и безопасности. Будем твердо поддерживать друг друга в выборе пути развития, совместно обеспечивать политическую безопасность. Будем всесторонне углублять практическое сотрудничество во имя развития, укреплять сопряжение стратегий развития, выявлять потенциал торгово-экономических связей, активизировать сотрудничество в области производственных мощностей, инфраструктуры, энергетики и сельского хозяйства. Будем наращивать финансовую поддержку приоритетных проектов сотрудничества, расширять гуманитарные связи, укреплять сотрудничество по безопасности и координацию в международных делах, подчеркнул Си Цзиньпин.



В Китае говорят – чем больше друзей, тем шире дорога. А вы, уважаемые депутаты Олий Мажлиса, – друзья китайского народа. И я рассчитываю, что вы с дальновидностью будете и впредь продвигать китайско-узбекские отношения, поддерживать наше сотрудничество и развивать нашу дружбу, сказал Председатель Китайской Народной Республики.



В Узбекистане у меня есть еще важное событие по повестке дня – это Ташкентский саммит Шанхайской организации сотрудничества. В этом году исполняется 15 лет со времени образования организации. За минувшие годы ШОС, развивая "Шанхайский дух", а это – взаимное доверие, взаимная выгода, равноправие, консультации, уважение к многообразию культур и стремление к совместному развитию, - и активно продвигая новый тип международных отношений, базирующихся на принципах открытости, инклюзивности, сотрудничества и общей выгоды, внесла важный вклад в стабильность и процветание региона. По мере расширения в семье ШОС уже 18 участников из Центральной, Южной, Западной и Юго-Восточной Азии. Потенциал сотрудничества в рамках организации существенно увеличивается. Ее статус и влияние на международной арене постоянно растут.



Узбекистан - страна, председательствующая в ШОС, внес крупный вклад в достижение практических результатов многопланового сотрудничества в рамках организации, отметил Си Цзиньпин. Я хотел бы искренне поблагодарить за это господина Президента Ислама Каримова, правительство и народ Узбекистана. Китайская сторона готова вместе с узбекскими партнерами и другими государствами-членами, беря Ташкентский саммит за новую стартовую точку, полномасштабно повысить уровень сотрудничества в рамках ШОС на благо стран и народов региона.



Как говорил великий узбекский поэт Алишер Навои в своем стихотворении: "Я хочу, чтобы был счастливым и благополучным мой народ". Считаю это нашей общей целью и вечным стремлением, подчеркнул Председатель Китайской Народной Республики. Также хотел бы добавить в заключение, что Китай и китайский народ вместе с народами Узбекистана и стран всего мира готов неустанно прилагать усилия в целях обеспечения мира и прогресса. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи