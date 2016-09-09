Выступление Премьер-министра Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса

ОБЗОР ПРЕССЫ, 9 сентября. /УЗИНФОРМ/.

Уважаемый Спикер!



Уважаемый Председатель Сената!



Уважаемые депутаты и сенаторы!



Дорогие участники совместного заседания!



В эти дни мы все вместе с глубокой болью в сердцах переживаем огромную и невосполнимую утрату. Наши аксакалы, матери и сестры, юноши и девушки, весь 32-миллионный народ Узбекистана, а также наши многочисленные друзья из зарубежных стран с безграничной горечью в душе проводили в последний путь выдающегося государственного и политического деятеля, Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова.



Позвольте, пользуясь этой возможностью, еще раз выразить глубокие соболезнования супруге Ислама Абдуганиевича – Татьяне Акбаровне и его дочери Лоле Исламовне, всем его родным и близким.



Время и сама жизнь убедительно подтвердили, что Ислам Абдуганиевич Каримов был величайшим политиком современности, дальновидным и стратегически мыслящим руководителем, обладающим государственным видением сути чрезвычайно сложных событий в мире и регионе, особым чувством личной ответственности за свою Родину и народ, за судьбу каждого соотечественника.



Поистине бесценным даром Всевышнего было избрание Ислама Абдуганиевича Каримова руководителем Узбекистана в очень напряженный и сложный период нашей истории, когда до предела были накалены межнациональные конфликты и другие противоречия, возникла угроза гражданской войны, в экономике наблюдался глубокий кризис, одним словом, когда отмирала старая система, а новая эпоха только зарождалась.



Ярким примером для всех нас стали присущие ему благородные качества, несгибаемая воля и самоотверженность, мужество и патриотизм, гуманность и справедливость, сердечность и доброта.



История современного Узбекистана – это период чрезвычайно сложной и тяжелой борьбы за обретение нашей страной подлинной независимости под руководством Ислама Абдуганиевича Каримова. Он по праву является главным автором Конституции Республики Узбекистан, полностью отвечающей демократическим требованиям и международным критериям. За исторически короткий срок, отказавшись от тоталитарной системы, избрав независимый путь развития, преодолев многие трудности и испытания, наша страна заняла достойное место в мировом сообществе.



Конституция и созданное на ее базе прочное законодательство, а также Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране обеспечили формирование и полноценное функционирование институтов власти, защиту прав и свобод граждан, всех форм собственности, активное участие граждан в управлении государством.



"Политическая независимость не может быть обеспечена без достижения экономической независимости" – реализацию этого важнейшего принципа и приоритета Ислам Абдуганиевич считал стратегической задачей. Реализация разработанных главой государства экономических программ обеспечила динамичное и стабильное развитие нашей страны.



За годы независимости экономика Узбекистана выросла почти в 6 раз. Доля промышленности в ней увеличилась с 14 до 34 процентов. За последние 11 лет темпы роста валового внутреннего продукта сохраняются на уровне в среднем не ниже 8 процентов. Проводится активная инвестиционная политика. Развиваются абсолютно новые высокотехнологичные отрасли промышленности, такие, как нефтехимическая, химическая, автомобильная промышленность, сельскохозяйственное и железнодорожное машиностроение, фармацевтическая, электротехническая, текстильная промышленность, производство современных строительных материалов.



Сегодня Узбекистан входит в пятерку стран с самой быстро развивающейся экономикой в мире.Свидетельством тому являются построенные такие крупные и уникальные по мировым меркам промышленные объекты, как Устюртский и Шуртанский газохимические комплексы, Бухарский нефтеперерабатывающий завод, Кунградский содовый завод, Дехканабадский завод калийных удобрений, автомобильные заводы в Андижанской, Самаркандской, Ташкентской и Хорезмской областях.



В республике быстрыми темпами создается современная дорожно-транспортная и инженерно-коммуникационная инфраструктура, в том числе построены железнодорожные линии Ангрен-Пап с уникальным тоннелем через горный перевал Камчик, Ташгузар-Байсун-Кумкурган. Открыто высокоскоростное железнодорожное сообщение по маршрутам от Ташкента до Самарканда, Бухары и Карши. Модернизированы международные аэропорты, созданы международный центр логистики на базе аэропорта "Навои" и Узбекская национальная автомагистраль.



Коренные структурные преобразования реализованы в сельском хозяйстве. Все мы хорошо помним, что Узбекистан в недавнем прошлом называли аграрной страной с монополией хлопчатника. В 1990 году потребность населения в продовольственных товарах покрывалась в основном за счет импорта. По инициативе Ислама Абдуганиевича Каримова разработан и реализован широкий комплекс мер по эффективному и рациональному использованию земельных и водных ресурсов, оптимизации структуры посевных площадей и внедрению новых передовых агротехнологий, созданию современных предприятий в перерабатывающей промышленности. Сформирован новый класс реальных собственников – фермерское движение.



Среднедушевое потребление основных продуктов питания увеличилось: мяса, молока и их производных – в 1,5 раза, овощей – в 2,6 раза, фруктов – в 6,3 раза.



В стране созданы широкие возможности и благоприятные условия для развития частной собственности, предпринимательства и малого бизнеса. Их доля в валовом внутреннем продукте достигла 56,5 процента. В этой сфере трудятся 78 процентов занятого населения, которые вносят достойный вклад в процветание нашей страны.



"Реформы – не ради реформ, а для человека" – реализация этой благородной идеи, выдвинутой главой государства, принятые меры по формированию социально ориентированной рыночной экономики позволили обеспечить значительное повышение уровня и качества жизни населения. Сегодня почти 60 процентов средств Государственного бюджета направляется на развитие социальной сферы. По сравнению с 1991 годом реальные доходы на душу населения возросли более чем в 12 раз, значительно выросли заработная плата, пенсии и социальные пособия. Обеспечиваются динамичный рост производства и удовлетворение запросов населения в потребительских товарах.



Глава государства, наряду с решением стратегических политических, экономических и социальных задач, уделял постоянное внимание многоплановой работе, кардинально изменившей жизнь нашего общества, мышление и мировоззрение граждан.



"Наши дети должны быть лучше, умнее, мудрее и, конечно, счастливее нас" – эта глубокая мысль Первого Президента Узбекистана прочно утвердилась в сердце каждого из нас. Он непосредственно руководил работой по созданию и воплощению в жизнь принципиально новой системы образования и воспитания, в корне изменившей мировоззрение нашей молодежи, которая становится решающей силой сегодняшнего и завтрашнего дня страны.



В Узбекистане активно развиваются такие важные сферы, как наука, здравоохранение, культура и искусство, спорт.



Руководитель страны поднял на уровень государственной политики уважительное отношение к духовным ценностям нашего народа, сохранение и развитие нашей священной религии, традиций и обычаев, бесценного исторического наследия. Он стал инициатором формирования институтов гражданского общества, в первую очередь, повышения авторитета махалли в государственном и общественном управлении, расширения ее прав и полномочий.



Глава государства чрезвычайно важной задачей считал внимание и заботу о старшем поколении.



Бесценны заслуги Ислама Абдуганиевича Каримова, являвшегося Верховным Главнокомандующим, в коренном реформировании, повышении боевой мощи и потенциала Вооруженных Сил, способных надежно защитить независимость, территориальную целостность Республики Узбекистан, неприкосновенность ее границ, мирную и спокойную жизнь нашего народа.



По его инициативе разработана и реализуется Концепция внешней политики Республики Узбекистан, краеугольным камнем которой является миролюбие, невмешательство во внутренние дела других государств и решение возникающих противоречий и конфликтов только мирным, политическим путем.



Уважаемые депутаты и сенаторы!



За последние 25 лет мы провели много важных заседаний и собраний, и, как вы хорошо знаете, все эти мероприятия проходили под руководством нашего Президента Ислама Абдуганиевича Каримова. Сегодня впервые в новейшей истории страны мы проводим это заседание без нашего руководителя. И всем нам кажется, как будто сейчас он войдет в этот зал.



Думаю, каждый, кто сегодня участвует в нашем заседании, ощущает, что наш великий лидер незримо находится с нами. Бессмертные идеи и мысли Первого Президента Республики Узбекистан настолько проникли в наши души и сознание, что всегда будут нашей прочной опорой в неуклонном продвижении к намеченным целям.



Исходя из этого и всесторонне учитывая нынешние сложные условия мирового развития, мы обязаны совместно определить наши первоочередные задачи. Сегодня мы должны во весь голос сказать и уверить народ, что неукоснительное, в полном объеме, воплощение в жизнь политического наследия нашего национального лидера – разработанные им основные принципы развития, приоритеты, цели и задачи – является нашим священным долгом.



Во-первых, мы обязаны всегда помнить наполненные глубоким смыслом слова Ислама Абдуганиевича Каримова "Нашему народу прежде всего нужны мир и спокойствие!". В нынешнее быстро меняющееся время, в условиях усиливающихся различных угроз и вызовов нам необходимо беречь как зеницу ока наше бесценное богатство – мир и спокойствие, еще больше укреплять межнациональное и межконфессиональное согласие, атмосферу взаимного уважения и доброты в обществе.



Наряду с этим необходимо обеспечить укрепление законности, правопорядка, неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан.



Как всем нам известно, Ислам Абдуганиевич Каримов всегда подчеркивал, что "наш народ может терпеть любые трудности, но терпеть несправедливости не будет". Мы не должны позволить, чтобы несправедливость в любой ее форме могла доминировать в правовом государстве, которое мы строим. Это первостепенная задача всех ветвей власти, прежде всего органов государственного управления и, особенно, правоохранительной системы. Мы обязаны обеспечить безусловное выполнение этого важного требования нашего народа и времени.



Во-вторых, мы должны всемерно укреплять безопасность государства, обеспечивать мир и спокойствие для каждого гражданина. Не секрет, что есть силы, которые хотели бы дестабилизировать ситуацию, посеять рознь, вражду, конфликты и даже пролить кровь.



Надо прямо и откровенно признать, что мы живем в неспокойное время и в неспокойном регионе. В этой связи нам необходимо решительно продолжить реализацию комплекса системных мер, обеспечивающих и гарантирующих надежную защиту нашей Родины, укрепление ее обороноспособности и неприкосновенность государственной границы.



Мы будем и дальше всемерно укреплять наши Вооруженные Силы и органы правопорядка. Ни у кого не должно быть ни малейшего сомнения в том, что любые попытки внутренних и внешних сил посягнуть на суверенитет и независимость нашей страны будут жестко пресекаться.



Одним из важнейших приоритетов является продолжение структурных преобразований в экономике и обеспечение ее конкурентоспособности на основе реализации пяти известных принципов Ислама Абдуганиевича Каримова, являющихся фундаментом "узбекской модели" развития. От этого зависит дальнейшее развитие нашей страны, повышение благосостояния, уровня и качества жизни всего населения.



В условиях существенного замедления темпов роста мировой экономики и сокращения внешнего спроса, снижения мировых цен на важнейшие экспортные товары нам необходимо усилить работу по углублению реформирования нашей экономики, реализации тех приоритетных задач, которые были определены Исламом Абдуганиевичем Каримовым.



Наряду с этим необходимо продолжить практическую реализацию Программы действий Кабинета Министров, предложенную на совместном заседании палат Олий Мажлиса в январе 2015 года. Ее основой является системная работа по продолжению углубления экономических реформ, ускорению развития частной собственности, сокращению уровня присутствия государства в экономике и интенсификации структурных преобразований.



Исходя из этого считаем необходимым сосредоточить основное внимание на реализации следующих приоритетных задач.



Первое – обеспечить дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности и сохранение достигнутых за последние годы высоких темпов экономического роста. Реализовать комплекс дополнительных мер по обеспечению устойчивости национальной валюты, дальнейшему укреплению банковской системы и сбалансированности бюджета на республиканском и региональном уровнях. При этом важное значение имеет дальнейшее продолжение политики консервативного и рационального подхода к внешним заимствованиям, недопущение чрезмерной долговой нагрузки на государство, что является практической реализацией дальновидной стратегии Ислама Абдуганиевича Каримова, суть которой заключается в необходимости опираться на собственные силы и возможности.



Второе – реализация утвержденных программ по углубленной переработке редких и цветных металлов, развитию пищевой и химической промышленности.



Третье – в условиях ужесточения конкуренции и нестабильности на мировых рынках особое значение приобретают вопросы расширения производства конкурентоспособной продукции и повышения экспортного потенциала как отраслей реального сектора экономики, так и регионов республики.



В этих целях следует обеспечить комплекс дополнительных мер по дальнейшему стимулированию участия в экспорте субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, а также фермерских хозяйств. Это должно стать главным локомотивом экономического роста, развития отраслей и регионов, обеспечения занятости и повышения материального благосостояния населения.



Четвертое – активно продолжить реализацию установок и требований Ислама Абдуганиевича Каримова по обеспечению надежной защиты интересов частного предпринимательства и субъектов малого бизнеса. Надо и дальше решительно искоренять различные бюрократические преграды и необоснованные проверки.



Пятое – важнейшей социально-экономической задачей для нас является выполнение утвержденной обеими палатами Олий Мажлиса Программы повышения трудозанятости населения. До конца года предстоит обеспечить создание более 1 миллиона новых рабочих мест. Особого контроля требуют вопросы трудоустройства 480 тысяч выпускников профессиональных колледжей. Мы, безусловно, продолжим политику Ислама Абдуганиевича по снижению уровня социального расслоения общества, не допустим его расслоения на очень богатых и крайне бедных.



Шестое – это продолжение реализации глубоко продуманной и разработанной Президентом Республики Узбекистан стратегии по созданию современной интегрированной в международные коммуникационные сети дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры, а также развитию национальных информационно-коммуникационных систем.



В современных условиях приоритетное значение приобретают вопросы широкого внедрения передовых информационно-коммуникационных технологий. В соответствии с утвержденной Национальной программой необходимо обеспечить дальнейшее развитие телекоммуникационных технологий, сетей и инфраструктуры связи, создать надежные комплексы информационных систем и базы данных "электронного правительства".



В сфере комплексного развития регионов республики необходимо обеспечить реализацию принятых Президентом страны решений по благоустройству городов Ташкента, Карши, Шахрисабза, Термеза, Намангана и Ургенча.



Первоочередная задача в рамках дальнейшего реформирования и развития сельского хозяйства – обеспечение развития фермерства, причем на многопрофильной основе, повышение экономической эффективности и финансовой стабильности каждого фермерского хозяйства. Мы считаем это основой обеспечения нашей продовольственной безопасности.



Мы будем активно продолжать реализацию программы, инициатором которой стал Ислам Абдуганиевич Каримов, по кардинальному преображению облика села, строительству сельских жилых домов и соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей качество и стандарты жизни сельского населения на уровне городских.



Приоритетными для нас остаются задачи развития сферы образования и воспитания, науки, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, создания всех условий для активного овладения молодежью глубокими знаниями, иностранными языками и современными информационно-коммуникационными технологиями.



Дорогие друзья!



Мы и впредь будем продолжать конструктивное сотрудничество со всеми зарубежными странами и мировым сообществом.



В этой связи в целях дальнейшего укрепления позиций и авторитета Узбекистана на международной арене и дальше будет активно осуществляться Концепция внешней политики Республики Узбекистан. Твердой позицией нашей страны, как и прежде, является неприсоединение к любым военно-политическим блокам, недопущение размещения военных баз и объектов других государств на территории Узбекистана, а также пребывания наших военнослужащих за пределами страны.



Главным приоритетом внешнеполитической деятельности Узбекистана является регион Центральной Азии, с которым связаны национальные интересы нашей страны. Мы неизменно остаемся приверженными проведению открытой, доброжелательной и прагматичной политики в отношении своих ближайших соседей – Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.



Приоритетным направлением внешней политики Узбекистана является развитие отношений со странами СНГ, и в первую очередь последовательное развитие и всестороннее укрепление дружественных связей с Российской Федерацией на основе Договора о стратегическом партнерстве, Договора о союзнических отношениях и других важных соглашений, которые отвечают интересам обеих стран и служат укреплению стабильности и безопасности в регионе.



Приоритетное значение в нашей внешней политике сохраняет развитие всестороннего взаимовыгодного и конструктивного сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.



Узбекистан заинтересован в дальнейшем укреплении всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой как с близким региональным соседом и государством, играющим важную роль в решении региональных и глобальных проблем.



В Азиатско-Тихоокеанском регионе мы отдаем приоритет развитию партнерских отношений с Японией, Республикой Корея и другими странами в сферах экономики, инвестиций, науки и технологий, образования, здравоохранения и туризма.



Узбекистан придает важное значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с ведущими государствами Европы, прежде всего Германией, Францией и Великобританией, а также со странами Центральной и Восточной Европы.



Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с Индией, Пакистаном и другими странами Южной Азии в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах. Узбекистан традиционно будет проводить добрососедскую и дружественную политику в отношении Афганистана.



Мы продолжим развивать и укреплять взаимовыгодные и всесторонние отношения с государствами Ближнего и Среднего Востока.



Интересам Узбекистана отвечает расширение и укрепление связей с ведущими государствами Латинской Америки и Карибского региона, а также странами Африканского континента.



Национальным интересам Узбекистана отвечают контакты, активное участие и сотрудничество с ООН, Шанхайской организацией сотрудничества, СНГ, Организацией Исламского Сотрудничества и другими международными организациями.



Мы будем всемерно развивать сотрудничество со Всемирным банком, Азиатским банком развития, Исламским банком развития, Международным валютным фондом и другими международными финансовыми и экономическими институтами, направленное на поддержку осуществляемых структурных реформ в нашей экономике.



Уважаемые участники совместного заседания!



Все мы хорошо понимаем, что успешное выполнение приоритетных задач экономических и социальных реформ в первую очередь зависит от объединения усилий палат Олий Мажлиса, Кабинета Министров, хокимиятов всех уровней, органов государственного и хозяйственного управления, всего нашего народа, мобилизации всех наших сил и возможностей на основе идей Первого Президента страны Ислама Абдуганиевича Каримова.



Уверен, что в достижении таких благородных целей, как всестороннее укрепление независимости Родины, обеспечение стабильного экономического и социального развития страны, повышение благосостояния народа, всех нас вдохновляют и придают нам сил и энергии слова нашего великого Президента Ислама Абдуганиевича Каримова: "Преданно служить своей Родине и народу – это великое счастье".



Благодарю за внимание.



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После принятия совместного постановления Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан выступил Премьер-министр Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.



Уважаемый Спикер!



Уважаемый Председатель Сената!



Уважаемые депутаты и сенаторы!



Прежде всего, позвольте искренне поблагодарить вас за оказанные мне высокую честь и доверие.



Я глубоко осознаю всю степень неизмеримо огромной личной ответственности, возложенной на меня до выборов Президента Республики Узбекистан.



Своей главной задачей в этот ответственный период считаю продолжение разработанного и эффективно реализованного в течение 25 лет Первым Президентом Республики Узбекистан Исламом Абдуганиевичем Каримовым курса на углубление демократических реформ и преобразований в политической, экономической и социальной сферах.



Выдающийся политик современности, дальновидный руководитель, человек высоких духовных и нравственных качеств, он является для меня ярким примером и идеалом беззаветного служения Родине и своему народу.



Я заверяю вас, что буду неустанно и последовательно руководствоваться принципами, которые завещал нам Ислам Абдуганиевич Каримов, буду твердо и неукоснительно следовать его установке, что руководитель обязан, не жалея сил и энергии, жить заботами и интересами страны и людей, во имя реализации их устремлений и чаяний.



В этой связи считаю для себя важнейшими задачами обеспечение прав и свобод граждан, реализацию требований Конституции и законов Республики Узбекистан, защиту суверенитета, безопасности и территориальной целостности страны.



Важнейшие приоритеты – обеспечение координации деятельности республиканских органов управления и органов государственной власти на местах, укрепление взаимовыгодного сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья.



Считаю, что фундаментом и залогом успешной реализации стоящих перед нами важнейших и приоритетных задач является организация тесного взаимодействия с Законодательной палатой и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан, политическими партиями и институтами гражданского общества.



Заверяю вас, что мобилизую все свои знания и опыт, силы и энергию, чтобы практическими делами оправдать оказанное высокое доверие, укреплять независимость нашей страны и способствовать ее процветанию.



Уверен, что бесценное наследие, идеи и программы Первого Президента нашей Родины станут для всех нас руководством к достижению поставленных высоких целей.

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