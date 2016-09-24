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Выступление министра иностранных дел Республики Узбекистан А.Камилова на общих дебатах 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
24.09.2016 11:11

ОБЗОР ПРЕССЫ, 24 сентября. /УЗИНФОРМ/.

Уважаемый господин Председатель!

Уважаемые главы делегаций!

Дамы и господа!

Свое выступление хотел бы начать со слов глубокой признательности Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций господину Пан Ги Муну, всем главам государств и правительств, которые направили свои соболезнования в адрес узбекского народа по случаю безвременной кончины Первого Президента независимого Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова.

Под руководством Ислама Каримова Узбекистан встал на путь уверенного независимого развития, был признан в качестве суверенного государства и полноправного члена ООН.

Президент Узбекистана неоднократно выступал с этой высокой трибуны. Именно здесь им был озвучен ряд важных международно-политических инициатив, направленных на создание зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, продвижение мирного процесса в Афганистане, преодоление последствий экологической катастрофы Аральского моря, повышение эффективности международного сотрудничества в области борьбы с международным терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком. Все выдвинутые главой Узбекистана предложения нашли полную поддержку со стороны мирового сообщества и сегодня вносят весомый практический вклад в обеспечение всеобщего мира, стабильности и устойчивого развития.

За 25 лет Узбекистан под руководством Ислама Каримова превратился всовременное, динамично развивающееся государство. Как подчеркнул на недавнем совместном заседании палат нашего Парламента исполняющий обязанности Президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев, за годы независимости экономика республики выросла почти в 6 раз. Реальные доходы на душу населения увеличились более чем в 9 раз. Последние 11 лет темпы роста валового внутреннего продукта устойчиво сохраняются на уровне не ниже 8%. По расчетам специалистов, и в нынешнем году темпы роста сохранятся на таком же уровне.

Как признал Генеральный секретарь ООН в своей поздравительной телеграмме по случаю 25-летнего юбилея независимости нашей республики, Узбекистан также добился твердого прогресса в реализации Целей развития тысячелетия. Материнская смертность в стране уменьшилась в 3,2 раза, детская – в 3,4 раза, средняя продолжительность жизни увеличилась с 66 до 73,5 лет, а среди женщин – до 76 лет. Это ярко свидетельствует о неуклонном повышении качества жизни и благосостояния нашего народа.

Уважаемые участники сессии,

Хотел бы очень коротко заострить Ваше внимание на следующих, на наш взгляд, принципиально важных вопросах.

Первое. Узбекистан сохранит преемственность и последовательность в своей внешней политике, нацеленной на защиту и продвижение коренных интересов страны. Незыблемость внешнеполитической линии Узбекистана обусловлена твердой приверженностью основополагающим принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН и Конституции Республики Узбекистан, всем ранее взятым международно-правовым обязательствам. Как заявил исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Узбекистан и впредь будет следовать курсу, направленному на укрепление дружбы и конструктивного сотрудничества со всеми зарубежными странами на основе принципов взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга.

Узбекистан является твердым сторонником невмешательства во внутренние дела других государств и решения возникающих противоречий и конфликтов только мирным, политическим путем. Наша страна сделала принципиальный и однозначный выбор - не присоединяться ни к каким военно-политическим блокам и альянсам, не допускать размещение на своей территории иностранных военных баз, не направлять наших военнослужащих за пределы страны. Такой подход мы считаем единственно правильным для себя.

Второе. Одной из ключевых проблем международной безопасности и стабильности был и остается Афганистан. Внутренняя динамика афганского конфликта не только не затухает, а разгорается, и во многом усложняется. Перспектива разрешения накопившихся в этой стране противоречий, к сожалению, не просматривается.

Урегулирование афганского конфликта возможно исключительно на основе внутриафганского национального согласия, через мирные политические переговоры между основными противоборствующими сторонами под эгидой ООН, без каких-либо предварительных условий.

Крайне важно, чтобы страны-доноры и международные институты подтвердили свои обязательства по предоставлению помощи Афганистану, направленные на реальное улучшение социально-экономического положения в стране и уровня жизни населения и, прежде всего – в сферу образования и просвещения.

Мир в Афганистане принесет всем странам Евразийского континента колоссальную и ощутимую выгоду. Устойчивый мир и стабильность в Афганистане будут стимулировать строительство автомобильных и железных дорог, развитие региональной и трансрегиональной торговли, прокладку трубопроводов во всех направлениях.

В этой связи международному сообществу следует начать смотреть на Афганистан не как на источник региональных проблем, угроз и вызовов, а уникальную стратегическую возможность, способную раз и навсегда в корне переломить устоявшийся «статус-кво», сформировать фундаментальные и прочные основы для всестороннего взаимодействия, которое будет служить целям нашего общего процветания и благополучия.

Третье. Огромное значение для достижения Целей устойчивого развития на 2016-2030гг., одобренных Генеральной Ассамблеей ООН в прошлом году, особенно в условиях современных аномальных природных изменений, приобретает защита экологии и сохранение окружающей среды.

Наглядным примером является трагедия Аральского моря, которая по своим эколого-климатическим, социально-экономическим и гуманитарным последствиям представляет прямую угрозу устойчивому развитию региона, здоровью, генофонду и будущему проживающих в нем людей. Крайне неблагоприятная экологическая среда, продолжающееся высыхание Арала и происходящая гуманитарная катастрофа вокруг него, недостаток и снижение качества питьевой воды, рост опасных заболеваний – это лишь краткий перечень последствий Аральской трагедии.

Важнейшая задача сегодня – сохранить природный биологический фонд Приаралья, сократить губительное воздействие аральского кризиса на окружающую среду и, самое главное, на жизнедеятельность проживающих здесь миллионов людей.

Узбекистан твердо придерживается принципиальной позиции по вопросу управления водно-энергетическими ресурсами в Центральной Азии. Эти вопросы должны решаться в соответствии с общепризнанными нормами международного права, гарантирующими рациональное и справедливое распределение водных ресурсов, и обеспечивающими учет интересов всех государств региона.

Четвертое. Республика Узбекистан выступает за укрепление всей системы ООН, усиление роли ее структур в решении проблем региональной и международной безопасности и обеспечения устойчивого развития.

Узбекистан неоднократно выступал за институциональную реформу ООН, которая должна обеспечить эффективность работы и взаимодействия ее основных органов – Генеральной ассамблеи и Совета Безопасности. При этом, Генассамблея должна сохранить свое центральное место в качестве главного совещательного, директивного и представительного органа, а Совет Безопасности должен быть поэтапно реформирован, в том числе за счет его расширения.

Благодарю за внимание.

УЗИНФОРМ

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