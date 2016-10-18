Краткое выступление министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова на церемонии открытия СМИД ОИС в Ташкенте после принятия председательства

Бисмиллахир рахманир рахим,
Благодарю Вас господин Халед ас-Сабах,
Уважаемый господин Генеральный секретарь,
Уважаемые коллеги, дамы и господа,
Ассаламу алайкум ва рахматуллахи ва баракатуху,
Прежде всего, позвольте приветствовать всех участников 43-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, которая проходит в столице Узбекистана - Ташкенте.
В Узбекистане рассматривают ОИС в качестве эффективного и авторитетного форума мусульманских государств, роль и значение которого незаменимо в деле укрепления толерантности, взаимоуважения культур, мира и согласия как внутри исламского мира, так и между представителями различных вероисповеданий и народов.
Для нас большая честь осуществлять функции председательствующей страны в СМИД ОИС. Мы рассматриваем данный факт как признание большого исторического вклада, который внес Узбекистан в развитие исламской цивилизации, доверие нашей стране в качестве уважаемого, ответственного и влиятельного государства в системе современных международных отношений. Со своей стороны, мы рассматриваем это в качестве возможности внести свою лепту в развитие организации и решение стоящих перед ней важных задач.
В качестве действующего председателя СМИД мы совместно со всеми нашими партнерами надеемся внести достойный вклад в дальнейшее расширение потенциала ОИС и открытие новых перспектив сотрудничества, а также содействовать реализации благородных целей, закрепленных в Уставе нашей Организации.
О приоритетах нашего председательства в ОИС вас уже подробно ознакомил Исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан господин Шавкат Мирзиёев.
Хотелось бы лишь выразить надежду, что в течение нашего председательства нам удастся достичь заметного прогресса по вопросам, входящим в текущую повестку дня организации и, тем самым, еще больше укрепить единство мусульманской уммы.
Благодарю за внимание.