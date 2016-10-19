



Выступление Исполняющего обязанности Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на церемонии открытия 43-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества



ОБЗОР ПРЕССЫ, 19 октября. /УЗИНФОРМ/. Уважаемый господин Председатель!



Ваши Превосходительства, уважаемые министры и главы делегаций!



Дамы и господа!



Позвольте от всего сердца приветствовать вас, наших дорогих гостей, глав делегаций государств-членов Организации исламского сотрудничества и государств, имеющих статус наблюдателя, представителей международных организаций, всех участников 43-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС на узбекской земле и выразить вам свое глубокое уважение.



Мы искренне признательны за то, что столица нашей Родины – Ташкент был выбран местом проведения этого важного форума Организации исламского сотрудничества, которая является одним из крупнейших и наиболее влиятельных институтов многостороннего сотрудничества в современном мире.



Уверены, что нынешняя сессия станет значимым шагом на пути к достижению таких благородных целей, как сохранение и продвижение священных исламских ценностей, укрепление солидарности между мусульманскими народами, обеспечение устойчивого развития, содействие прогрессу и процветанию народов государств-членов ОИС.



Мы также выражаем глубокое удовлетворение характером и уровнем взаимодействия, достигнутым в рамках подготовки данного форума, высоко ценим проведенную Генеральным секретариатом организации и лично его главой, господином Иядом Мадани, всеми государствами-членами плодотворную работу, проявленные при этом взаимопонимание и готовность к сотрудничеству.



Глубоко символично то, что главным лейтмотивом повестки дня 43-й сессии Совета была определена тема "Образование и просвещение – путь к миру и созиданию". Эта идея естественным образом гармонирует со знаменитым хадисом, который гласит: "Стремись к знаниям от рождения до смерти". Данная тематика сессии была предложена Первым Президентом Республики Узбекистан Исламом Каримовым, обладавшим огромным жизненным опытом великим государственным деятелем, как результат его глубоких размышлений о судьбах мира, своего народа, роли нашей священной религии в нынешнее непростое время.



Сегодня, когда мир стремительно меняется, возникают все новые вызовы и угрозы стабильности и устойчивому развитию народов, как никогда раньше важно внимание к просвещению, к духовному, нравственному началу, привитие молодежи стремления к знаниям, потребности в самосовершенствовании.



Именно просвещение и образование являются ключом к процветанию народов. Именно просвещение и образование ведут людей к благодеяниям, добру, терпимости. И именно этому нас учит наша вера – священный Ислам.



Такой подход – веление времени.



Уважаемые участники сессии!



Далеко не случайно, что девизом сегодняшнего ташкентского форума Организации исламского сотрудничества была определена тема "Образование и просвещение – путь к миру и созиданию".



Ведь эта встреча проходит на земле Узбекистана, где жили и творили наши великие предки.



Имена Имама Бухари, Бурханиддина Маргинани, Исо Термези, Хакима Термези, Махмуда Замахшари, Мухаммада Каффал Шаши, Бахауддина Накшбанда, Хаджи Ахрара Вали, Мухаммада Хорезми, Ахмада Фергани, Абу Райхана Беруни, Абу Али ибн Сины, Мирзо Улугбека, Алишера Навои и многих, многих других гениев человечества золотыми буквами вписаны в историю не только исламской, но и всей мировой цивилизации.



Признанный во всем исламском мире самым достоверным сборником хадисов нашего Пророка Мухаммада труд "Ал-Джамиъ ас-сахих" является результатом самоотверженных многолетних изысканий Имама Бухари, получившего известность как "предводитель всех мухаддисов". Вот уже более двенадцати веков он служит вторым по значимости после священного Корана письменным первоисточником Ислама. Миллионы мусульман не только нашей страны, но других государств стремятся побывать на родине Имама Бухари в священной Бухаре и почтить его могилу в Самарканде.



Созданное еще в X веке самаркандским мыслителем Абу Мансуром Матуриди, завоевавшим славу как Имам аль-Худа ("имам правильного пути"), учение матуридия получило широкое распространение во всем исламском мире. Оно уделяет огромное внимание роли и значению человеческого разума и толерантности в процессе познания. Это имело важное значение в широком распространении исламских ценностей, и в таких идеях остро нуждается современное человечество.



Великая история не исчезает бесследно. Она хранится и воспроизводится в генетическом коде народа, в его исторической памяти и в его деяниях. Именно в этом и заключается ее могучая сила. Сохранение и изучение, передача из поколения в поколение исторического наследия является одним из главных приоритетов нашего государства.



Это имеет чрезвычайно важное значение потому, что в условиях нынешней глобализации возникают новые вызовы, в том числе такие, как угроза все большего распространения "массовой культуры", культа потребительства, опасность разрушения морали, ценностных ориентиров.



Вот почему, мне кажется, сохранение и преумножение всего того, что определяет духовный мир человека, культуру народа, сегодня необходимо как никогда прежде.



Мы чтим нашу священную религию как средоточие наших исконных ценностей и моральных императивов. Ислам – это постижение Истины, воспитание в себе потребности в благодеянии, он призывает нас к добру и миру, сохранению подлинного человеческого начала.



Мы решительно осуждаем и никогда не примиримся с теми, кто отождествляет Ислам с насилием и кровопролитием, будем всегда защищать нашу великую веру.



За годы независимости, после того как наш народ освободился от воинствующего атеизма, в Узбекистане проведена огромная работа по восстановлению роли и места в обществе нашей священной религии – Ислама.



В 1999 году в Ташкенте был основан первый в Центральной Азии Исламский университет. В стране сегодня функционируют 10 исламских образовательных учреждений, в том числе Ташкентский исламский институт, 9 средних специальных учебных заведений, из них 2 – женских.



Среди этих учебных заведений – знаменитые медресе Мир Араб в Бухаре и Кукельдаш в Ташкенте, построенные в XVI веке.



Если за 70 лет пребывания в составе коммунистического государства всего 130 человек из Узбекистана смогли совершить хадж, то сегодня каждый год свыше 5 тысяч наших соотечественников исполняют эту свою заветную мечту и долг мусульманина. Если тогда на всю нашу многомиллионную республику приходилось всего 30 мечетей, то сегодня их уже тысячи. По всей стране воссозданы исламские исторические памятники, святые места паломничества, ряд из которых вы, дорогие гости, будете иметь возможность посетить в ходе пребывания в Узбекистане.



Нет сомнения в том, что наша священная религия и впредь будет служить нравственной опорой народа, незаменимым средством духовного очищения, призывать людей к таким вечным ценностям, как стремление к миру, благодеянию, терпимости, взаимному уважению и согласию независимо от этнических, языковых, религиозных различий.



Уважаемые участники сессии!



Важнейшей целью построения в Узбекистане независимого и сильного государства мы видим создание справедливого общества, где главной ценностью является человек, его интересы, уважаются его права и свободы. Мы хотим занять достойное место как в мусульманском мире, так и в мировом сообществе.



Мы хорошо понимаем, что это в первую очередь связано с совершенствованием системы образования и просвещения, приобщением нашей молодежи – будущего страны – к самым современным знаниям, воспитанием всесторонне и гармонично развитой личности. В результате реализации принятой в 1997 году Национальной программы по подготовке кадров и других государственных программ осуществлено коренное реформирование этой сферы, создана современная целостная система непрерывного образования и воспитания.



Сегодня двенадцатилетним обязательным бесплатным средним образованием охвачены все наши дети. Они обучаются в 10 тысячах просторных, светлых, реконструированных или заново построенных школ, 1,5 тысячи академических лицеев и профессиональных колледжей. В распоряжении детей около 300 школ музыки и искусства, более 2200 объектов спорта.



В годы независимости число высших учебных заведений в нашей стране выросло в 2,5 раза. Сегодня в них обучаются более 230 тысяч студентов. В Узбекистане функционируют филиалы семи ведущих зарубежных вузов, тысячи представителей нашей талантливой молодежи получают образование за рубежом – в престижных университетах мира.



В нашей стране 7 процентов государственного бюджета относительно валового внутреннего продукта направляется в сферу образования.



С первых лет независимости в нашей стране молодежная политика рассматривается как одно из важнейших, приоритетных направлений государственной политики. В целях еще большего углубления проводимой нами работы в этой области недавно был принят Закон Республики Узбекистан "О государственной молодежной политике" в новой редакции.



Все это уже приносит свои плоды. Наша молодежь добивается впечатляющих успехов в сферах бизнеса, науки, культуры, искусства, литературы и спорта. И это дает нам веское основание с уверенностью смотреть в будущее, верить в то, что деяния наших великих предков будут достойно продолжены следующими поколениями.



Дамы и господа!



Сегодня мы живем на том историческом этапе развития человечества, который, безусловно, можно назвать переломным.



В последние годы произошли глубокая геополитическая трансформация мира и разрушение прежних систем безопасности и стабильности. Все более ускоряется процесс глобализации, который приводит не только к росту возможностей человечества, но и к усилению противоречий, углублению разрыва между богатыми и бедными странами. Как следствие совокупности всех этих процессов возникли беспрецедентные угрозы миру и стабильности, носящие и по своей сути, и по масштабам действия транснациональный характер.



Мы видим горе и страдания людей, потерявших кров и скитающихся на чужбине, мы видим, как вследствие вооруженных конфликтов и террористических актов гибнут невинные дети, старики и женщины. Мы видим трагедию разрушения целых государств, войны, которым, кажется, нет конца.



В этих условиях возрастает роль и ответственность Организации исламского сотрудничества, которая призвана объединять усилия государств-членов во имя укрепления мира, безопасности, стабильности и устойчивого развития в мусульманском мире, способствовать созданию надежных механизмов взаимодействия, создавать уникальную платформу для диалога государств-членов по самым актуальным вопросам.



Мы высоко ценим тот факт, что организация в своей деятельности исходит из понимания того, что прочная стабильность и безопасность невозможны без экономического развития, решения проблем социального характера. Все в большей мере проявляется необходимость расширения спектра деятельности Организации исламского сотрудничества.



И здесь важную роль может и должно сыграть углубление диалога между странами и народами на различных уровнях, придание систематического характера контактам не только между правительствами, но и парламентами, деятелями науки и культуры, представителями общественности. Именно эти цели могут и должны придать должную глубину многостороннему сотрудничеству в рамках ОИС.



В качестве действующего председателя Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества Республика Узбекистан приложит все усилия для того, чтобы внести свой вклад в дальнейшее повышение ее потенциала и достижение ее благородных целей.



Узбекистан в период своего председательствования в Совете будет выступать за укрепление роли ОИС как эффективного и авторитетного форума мусульманских государств. При этом лозунг "Образование и просвещение – путь к миру и созиданию" ясно и четко отражает наше видение приоритетов. К важнейшим из них относятся:



Первое. В современных условиях, когда главным показателем конкурентоспособности страны все в большей мере становятся уровень и качество жизни населения, возрастает роль образования – важнейшего фактора прогресса. Сегодня общества и цивилизации конкурируют прежде всего системами общественных ценностей и образования.



В этом контексте особое значение имеет глубокое изучение, осмысление и широкая популяризация наследия наших великих предков – мыслителей исламского мира, их неоценимого вклада в развитие мировой цивилизации.



Этот вопрос важен для воспитания у молодежи стремления к знаниям, к получению образования. Это необходимо и для правильного понимания и восприятия исламских ценностей и культуры во всех обществах, донесения до всех народов мира истинной сути Ислама. И это сегодня имеет исключительное значение также для достижения на международном уровне межконфессионального, межнационального и межкультурного диалога, обеспечения мира и согласия.



Второе. Устойчивый социально-экономический прогресс невозможно представить без инновационного развития, широкой научно-технической кооперации и внедрения новых технологий, достижений науки и техники.



Именно поэтому мы считаем, что вопросы дальнейшего развития науки и техники, укрепления интеллектуального потенциала государств-членов ОИС должны занять приоритетное место в деятельности нашей организации.



Узбекистан предлагает активизировать научно-технологический обмен и проведение совместных исследований в различных областях науки со странами-партнерами в рамках ОИС.



Безусловно, сотрудничество государств-членов организации трудно представить без деятельности Исламского банка развития.



Пользуясь случаем, я рад поздравить господина Бандара Хаджара в связи с избранием его с 1 октября 2016 года президентом Исламского банка развития.



Третье. Мы с озабоченностью отмечаем, что проблемы безопасности приобретают все более острый, трагический характер.



Важное значение в урегулировании незатухающих конфликтов, противодействии угрозам миру и стабильности имеет обеспечение единства государств-членов ОИС, преодоление имеющихся между ними разногласий, объединение усилий в борьбе с войнами, терроризмом и экстремизмом. Особенно важно добиваться урегулирования существующих или возникающих противоречий и конфликтов путем мирных переговоров, с использованием политико-дипломатических и международно-правовых механизмов на основе общепризнанных принципов и норм международного права.



Четвертое. Исламский мир располагает огромным экономическим и инвестиционным потенциалом, энергетическими ресурсами. Их рациональное использование, расширение международного торгово-экономического, финансового, инвестиционного сотрудничества государств-членов ОИС, создание транспортных коридоров, связывающих наши страны, позволит добиться высоких темпов экономического развития, что в конечном итоге является основой прогресса во всех других сферах.



В этой связи особую важность приобретает совершенствование механизмов сотрудничества в этой сфере в рамках ОИС, а также между государствами зоны ОИС с другими ведущими странами мира.



Пятое. Пользуясь возможностью и в контексте достижения одной из предлагаемых приоритетных целей на период председательствования нашей страны в Организации исламского сотрудничества хочу изложить некоторые инициативы Узбекистана.



Суть первой инициативы заключается в создании международного научно-исследовательского центра по изучению многогранного религиозно-духовного наследия наших великих предков, внесших неизмеримый вклад не только в исламскую культуру, но и в развитие всей человеческой цивилизации.



Было бы логичным организовать такой центр при мемориальном комплексе Имама Бухари в Самарканде. Это обусловлено рядом благоприятных факторов:



во-первых, исторической ролью Самарканда в мировой цивилизации как одной из жемчужин мусульманской культуры;



во-вторых, особой духовно-нравственной атмосферой этого региона, где расположено священное место упокоения одного из великих мыслителей мусульманского мира Имама Бухари.



Можно было бы присвоить исследовательскому центру, который предлагается создать под эгидой Организации исламского сотрудничества, название “Международный исследовательский центр Имама Бухари в Самарканде”.



Надеемся, что эту нашу инициативу поддержит Генеральный секретарь ОИС, Его Превосходительство Ияд Мадани и окажет необходимое содействие в реализации данного проекта.



Еще одна инициатива Узбекистана – это создание в составе Ташкентского исламского университета специальной кафедры Исламской организации по образованию, науке и культуре (ISESCO).



Основным направлением деятельности новой кафедры станет изучение истории и нынешнего состояния образования, науки и культуры в мусульманском мире, организация преподавания их студентам на углубленных специальных курсах.



Уважаемые друзья!



Надеемся, что данный форум и ознакомление с богатым историческим и культурным наследием нашей Родины в ходе вашего пребывания в Узбекистане послужат дальнейшему укреплению взаимосвязей в области туризма, гуманитарной, научной и других сферах.



Мы, со своей стороны, примем меры, направленные на упрощение процедур, связанных с въездом и выездом туристов и представителей государств-членов ОИС.



Шестое. Проблема нераспространения оружия массового уничтожения продолжает оставаться одной из самых острых проблем современности. Узбекистан еще в 1993 году инициировал создание в Центральной Азии безъядерной зоны. Данная инициатива нашла свое практическое воплощение в Договоре о Центральноазиатской зоне, свободной от ядерного оружия, подписанном Узбекистаном и соседними государствами в 2006 году, а также Протоколе о гарантиях, который подписали пять постоянных членов Совета Безопасности ООН в 2014 году.



Узбекистан выступает за последовательное расширение географии зон, свободных от ядерного оружия, и поддерживает идею создания безъядерной зоны на Ближнем Востоке.



Мы в Узбекистане убеждены, что, действуя вместе, государства-члены смогут сделать свои страны и мусульманский мир в целом более безопасными и процветающими.



Уважаемые участники сессии!



Убежден, что нынешняя 43-я сессия Совета министров иностранных дел ОИС послужит дальнейшему укреплению потенциала, повышению авторитета нашей организации на международной арене и будет способствовать эффективному решению стоящих перед нами общих задач.



Завершая свое выступление, рад пригласить вас посетить прекрасный, неповторимый город Востока – древний Самарканд. Там вы сможете не только прикоснуться к вечности и величию бесценных исторических и культурных памятников, но и непосредственно ознакомиться с тем, как сегодня живет наш народ, наша молодежь, с деятельностью наших школ, лицеев и колледжей, вузов.



Желаю успехов в работе 43-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества.



Благодарю за внимание. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи