Выступление Председателя СМИД ОИС, Министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова на итоговом брифинге для представителей СМИ

ОБЗОР ПРЕССЫ, 19 октября. /УЗИНФОРМ/.

Бисмиллахир рахманир рахим,

Уважаемые представители средств массовой информации,

На завершившейся только что 43-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества приняли участие главы и высокопоставленные делегации внешнеполитических ведомств стран-членов и наблюдателей ОИС, уважаемый Генеральный секретарь господин Ияд Амин Мадани, руководители и представители различных структур и комиссий нашей Организации, а также приглашенные гости из различных региональных и международных организаций.

С удовлетворением хочу проинформировать, что в очередной раз страны-члены продемонстрировали прочное единство, схожесть и совпадение взглядов и позиций по большинству актуальных вопросов международной повестки дня, политическую волю находить компромисс и, тем самым, содействовать эффективному разрешению имеющихся проблем и укреплению авторитета нашей организации в мире.

По итогам нашей работы принята Ташкентская декларация, которая подчеркивает достойное место ОИС в ряду авторитетных и влиятельных международных организаций, а также призывает активизировать усилия по совершенствованию деятельности организации в целях обеспечения единства мусульманской Уммы, установления прочного мира и безопасности, оказания содействия устойчивому социально-экономическому развитию в странах-членах.

СМИД вновь подтвердил полную поддержку Палестины и Аль-Кудс Аш-Шариф, законных и неотъемлемых прав палестинского народа, мирным инициативам по ближневосточному урегулированию, а также справедливому и согласованному решению проблемы палестинских беженцев согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН и нормам международного права.

Страны-члены ОИС едины во мнении о необходимости скорейшей стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке путем политического урегулирования кризисов в соответствии с принципами Устава ООН и общепризнанными международными нормами.

Вновь привлекая внимание международного сообщества к ситуации в Афганистане, мы в очередной раз заявили об отсутствии военного решения афганской проблемы, высказали поддержку урегулированию внутриафганского конфликта через продвижение инклюзивного процесса национального примирения, исходя из того, что эти усилия должны предприниматься под руководством афганцев и самими афганцами.

Страны-члены организации подчеркнули приоритетность противодействия терроризму и экстремизму во всех их проявлениях, незаконному производству и обороту наркотиков, нелегальной торговле оружием, распространению оружия массового уничтожения и средств его доставки. Отмечено, что победить и устранить эти опасные явления возможно только путем наращивания совместной борьбы, выработки мер воздействия как на симптомы, так и корни этих проблем.

Все участники 43-й сессии поддержали необходимость распространения знаний о просвещенном Исламе как важном инструменте борьбы с идеологией терроризма, насильственного экстремизма и религиозного фанатизма.

Учитывая, что председательство Узбекистана в СМИД ОИС проходит под девизом "Образование и просвещение – путь к миру и созиданию", особое внимание уделено таким вопросам, как глубокое осмысление исторического научного наследия выдающихся ученых и мыслителей исламского мира, обеспечение роста инвестиций и вложений в человеческий капитал, развитие и усовершенствование системы образования, воспитание подрастающего поколения в духе стремления к освоению общечеловеческих и исламских ценностей и вершин современной науки.

ОИС готова и далее продолжать и расширять программы и мероприятия в области высшего образования, в частности, в рамках Программы образовательного обмена, активизировать связи между высшими учебными заведениями, продвигать совместные научно-исследовательские проекты, учреждать стипендии и программы профессиональной подготовки.

В этом контексте дана высокая оценка принятию новой "Десятилетней программы действий: ОИС – 2025 год", имплементация которой будет способствовать дальнейшему развитию торговли и инвестиций, трансферу высоких технологий, продвижению частного сектора, индустриализации, научных сфер и образования в мусульманских странах в XXI веке.

Отдельное внимание было уделено таким вопросам, как обмен опытом по решению вопросов замедления роста экономики, внедрение инновационных технологий, формирование благоприятного инвестиционного и делового климата, реализация долгосрочных взаимовыгодных проектов в приоритетных направлениях сотрудничества и развития инфраструктуры.

Единогласно поддержаны усилия государств-членов ОИС по реализации национальных программ использования возобновляемых источников энергии и создания инновационной экономики.

Касательно области здравоохранения Совет подчеркнул ее ключевое значение в деле обеспечения высокого уровня жизни и в целом процветания общества и призвал к эффективной и полноценной реализации "Стратегического плана действий ОИС в сфере здравоохранения 2014-2023".

В ходе сессии высказана полная поддержка усилиям Генерального секретаря по дальнейшему углублению сотрудничества и взаимодействия ОИС с региональными и международными организациями, особенно ООН и ее институтами.

Узбекистан приветствует все эти приоритеты Организации исламского сотрудничества и в период своего председательства в СМИД организации намерен приложить усилия для практической реализации намеченных планов.

В рамках сессии также проведено специальное заседание на тему "Расширение возможностей и стимулирование созидательного потенциала молодежи", в рамках которого состоялся обстоятельный и продуктивный обмен мнениями по вопросам молодежной политики стран-членов и перспективам взаимодействия в данной области.

Пользуясь предоставленной возможностью, хотел бы в качестве председателя СМИД ОИС выразить благодарность Его Превосходительству Генеральному секретарю господину Ияду Амину Мадани за его роль в продвижении интересов мусульманской Уммы и объединение усилий и стремлений государств-членов ОИС в достижении поставленных целей в политической, социально-экономической и гуманитарной сферах.

По итогам нашей двухдневной работы также утверждены 118 резолюций, с текстами которых мы сможете ознакомиться позднее на сайте ОИС, а также на страничке председательства Узбекистана в СМИД на сайте МИД Республики Узбекистан.

Совет министров иностранных дел ОИС с признательностью воспринял предложение Кот-д’Ивуара и принял о решение о проведении в 2017 году 44-й сессии СМИД ОИС в городе Ямусукре.

В заключение, уважаемые представители СМИ, позвольте выразить вам слова признательности за участие в этой встрече.

Благодарю за внимание и с удовольствием передаю слово господину генеральному секретарю.