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Выступление министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова перед представителями СМИ по итогам встречи с министром иностранных дел КНР Ван И
12.11.2016 18:02

ОБЗОР ПРЕССЫ, 12 ноября. /УЗИНФОРМ/. 12 ноября министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов встретился с прибывшим в страну с официальным визитом министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

По итогам встрчеси состоялось традиционное выступление для прессы. В рчеи главы МИД Узбекистана говорилось:

"Уважаемые представители средств массовой информации!

Мне доставляет огромное удовольствие приветствовать министра иностранных дел Китайской Народной Республики господина Ван И и членов возглавляемой им делегации.

Мы рассматриваем официальный визит господина Ван И в Узбекистан, как последовательное продолжение активного политического диалога, еще одну возможность обстоятельно и объективно оценить ход реализации ранее достигнутых договоренностей, обменяться мнениями по актуальным проблемам региональной и международной политики, а также рассмотреть конкретные перспективные направления двустороннего и многостороннего узбекско-китайского сотрудничества.

В Узбекистане высоко ценят отношения стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества с Китаем на основе неизменных принципов равноправия, взаимного уважения, поддержки и невмешательства во внутренние дела.

Мы признательны руководству Китая за ту огромную поддержку и внимание, оказанные в связи с безвременной кончиной Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова. Сегодня господин Ван И также посетил Самарканд и отдал дань уважения памяти Президента Узбекистана, за что мы ему очень благодарны.

Состоявшиеся только что обстоятельные и плодотворные переговоры с господином Ван И, традиционно прошедшие в открытой и заинтересованной атмосфере, продемонстрировали схожесть и совпадение наших позиций по вопросам развития двустороннего сотрудничества, большинству злободневных региональных и международных проблем, а также укреплению взаимодействия в рамках ведущих многосторонних организаций и институтов, прежде всего, в формате ООН и ШОС.

Мы в очередной раз заверили наших китайский коллег в преемственности внешней политики Узбекистана в отношении Китая, нашу приверженность духу и принципам Договора о дружбе и сотрудничестве, а также Совместного заявления, подписанного в июне с.г. и выведшего отношения наших государств на уровень всестороннего стратегического партнерства.

Узбекистан еще раз подтвердил твердую и последовательную поддержку принципиальной политики руководства Китая по защите единства страны, по вопросам Тайваня и Тибета, а также борьбы с силами "трех зол" – терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.

Подтверждая общность наших взглядов по вопросам обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии и решению непростых долгосрочных задач устойчивого развития в этом геополитически важном регионе мира, мы вновь подтвердили необходимость продолжения регулярных политических консультаций по всему комплексу проблем региональной безопасности.

Нами выражена обоюдная заинтересованность и далее прилагать совместные усилия в целях продвижения и стимулирования реализации эффективных экономических, энергетических, транспортно-коммуникационных и других проектов и программ общерегионального значения.

Несомненно, интересам наших дружественных народов отвечает укрепление отношений в сфере культурного и гуманитарного сотрудничества, в том числе образования и туризма.

В заключение хотел бы еще раз выразить чувства моего высокого уважения министру иностранных дел Китайской Народной Республики господину Ван И, который вносит огромный личный вклад в развитие дружественных отношений между Узбекистаном и Китаем, проявляет искреннюю симпатию к нашей стране и ее народу.

Спасибо за внимание и я с удовольствием передаю слово нашему уважаемому гостю господину Ван И".

УЗИНФОРМ

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57.3% (66)  - Положительно
 6.1% (7)  - Более положительно, чем отрицательно
 6.1% (7)  - Нейтрально
 8.7% (10)  - Более отрицательно, чем положительно
 20.9% (24)  - Отрицательно
 0.9% (1)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 115     всего 100%

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