Межпартийная конкуренция и плюрализм мнений

ОБЗОР ПРЕССЫ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. Внешнеполитическое ведомство Узбекистана опубликовало документ "Межпартийная конкуренция и плюрализм мнений", распространенный в качестве официального документа 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Документ переведен на все 6 официальных языков Организации Объединенных Наций: английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский, и содержит основные принципы, в соответствии с которыми будут проводиться назначенные на 4 декабря выборы нового главы государства.

В частности, в документе говорится:

"В соответствии со статьями 96, 117 Конституции страны 4 декабря 2016 года состоятся выборы Президента Республики Узбекистан. Организация и проведение выборов осуществляются Центральной избирательной комиссией, окружными и участковыми избирательными комиссиями.



В нашей стране в годы независимости последовательно формируются правовое демократическое государство и гражданское общество. Огромную роль в этом играет создание необходимых условий для организации и регулярного проведения открытых и свободных выборов, являющихся основой современной демократии.



Участие в выборах политических сил на основе своих предвыборных платформ — это естественный процесс развития и прогресса. Эволюционное развитие многопартийной системы в Узбекистане показывает, что на каждом этапе реформ этот процесс опирался на создание и совершенствование правовых основ, способствующих повышению политической активности партий.



Конституция Узбекистана, принятые на ее основе законы "Об общественных объединениях", "О политических партиях", "О финансировании политических партий", ряд других законодательных актов заложили прочную правовую базу создания и свободного развития в стране партий и общественных объединений, выражающих интересы разных слоев населения.



Последовательно и поэтапно развивались организационно-правовые механизмы, обеспечивающие активное участие партий в политических, избирательных процессах. В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в 2003 и 2008 годах в Конституцию, законы "О выборах Президента Республики Узбекистан", "О гарантиях избирательных прав граждан", "О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан", "О выборах в областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов", выборы главы государства, депутатов парламента, представительных органов власти на местах осуществляются исключительно на многопартийной основе.



Национальное избирательное законодательство в Узбекистане характеризуется эволюционным характером развития. Если в соответствии с законодательством на парламентских выборах 1999 года право выдвижения кандидатов в депутаты имели политические партии, представительные органы власти и органы самоуправления граждан, на выборах 2004 года —политические партии и инициативные группы, то в 2009 и 2014 годах данное право было предоставлено только политическим партиям. Эти изменения в законодательстве показывают, что от выборов к выборам политическая борьба идет уже на качественно новой основе, партии расширяют поле своей деятельности, растет их авторитет в обществе, а следовательно, и их ответственность перед народом и страной.



Предоставление права выдвижения кандидатов в депутаты только политическим партиям стало очередным шагом в демократизации государства и общества, процессе формирования органов представительной и исполнительной власти, фактором развития многопартийной системы, усиления межпартийной конкуренции.



Принципиальное значение имело принятие Конституционного закона "Об усилении роли политических партий в обновлении и дальнейшей демократизации государственного управления и модернизации страны". В нем четко определены статус и гарантии деятельности парламентской оппозиции. Закон стал правовой основой для того, чтобы уже в 2015 году политические партии УзЛиДеП и "Миллий тикланиш" в целях эффективного продвижения законопроектов, связанных с реализацией своих программных целей, сформировали Демократический блок, который составил парламентское большинство. В свою очередь фракции Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) и Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" объявили себя партиями оппозиционного меньшинства в парламенте.



Новым мощным импульсом в развитии многопартийной системы стало принятие парламентом Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране, разработанной Первым Президентом Узбекистана Исламом Каримовым в 2010 году. На основании инициатив, изложенных в этом документе, в Конституцию были внесены поправки, в соответствии с которыми кандидатуру для назначения премьер-министром страны предлагает политическая партия, получившая по результатам выборов наибольшее количество депутатских мест в Законодательной палате, или несколько политических партий, получивших равное наибольшее количество депутатских мест. В Основной закон введен новый институт — выражение вотума недоверия премьер-министру. В соответствии с изменениями, внесенными в декабре 2013 года в Закон "О политических партиях", значительно расширились и полномочия партийных групп местных Кенгашей (Советов) народных депутатов.



Все это значительно усилило возможности политических партий осуществлять через своих представителей в парламенте, Кенгашах (Советах) народных депутатов контроль за деятельностью органов власти, принимать активное участие в решении важнейших задач социально-экономического развития регионов и страны в целом.



Особое значение для развития многопартийной системы имеет Закон "О внесении изменений и дополнений в отдельные статьи Конституции Республики Узбекистан (статьи 32, 78, 93, 98, 103 и 117)", который стал логическим продолжением демократических конституционных преобразований в стране последнего десятилетия.



Так, в конституционное законодательство введен институт общественного контроля над деятельностью государственных органов, который призван быть одним из важнейших механизмов участия граждан, а значит, и политических партий, в управлении делами общества и государства. Кроме того, в результате внесенных в Основной закон изменений значительно усилилась роль политических партий в определении конкретных приоритетов общественно-политического и экономического развития, активизировалось их участие в решении стратегических задач реформирования и модернизации страны.



Принципиально важное значение имеет то, что кандидат на должность премьер-министра при рассмотрении и утверждении его кандидатуры в Олий Мажлисе Республики Узбекистан обязан представлять программу действий Кабинета Министров на ближайшую и долгосрочную перспективу. Это позволяет политическим партиям, представленным в Законодательной палате, четко определять свои позиции относительно курса правительства в реализации важнейших задач развития страны, определять программу действий по активному участию в этих процессах.



Эти и другие поправки, внесенные в Конституцию, создали реальные условия для межпартийной борьбы, конкуренции идей и программ, развития многопартийной системы в целом. Сегодня каждая партия должна представить избирателям свою четкую, понятную программу действий по решению стоящих перед обществом проблем, через своих представителей в депутатском корпусе активно участвовать в формировании властных структур. Только та политическая партия, позиция, программа которой получит поддержку избирателей, может рассчитывать на достойное место в политической системе страны.



Таким образом, благодаря законам формируется такая партийная система, которая способствует созданию механизма перевода интересов граждан на уровень государственной политики.



Неукоснительное соблюдение в ходе избирательной кампании национального законодательства и проявление активной жизненной и политической позиции политическими партиями, всеми гражданами страны будет способствовать успешному проведению выборов Президента Республики Узбекистан в полном соответствии с демократическими принципами".

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