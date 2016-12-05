



Выступление председателя Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан М.Абдусаломова на брифинге для международных и иностранных наблюдателей, представителей отечественных и зарубежных СМИ 4 декабря в 13.00



ОБЗОР ПРЕССЫ, 5 декабря. /УЗИНФОРМ/. "Здравствуйте уважаемые дамы и господа!



Участники брифинга!



Сегодня в 6 часов утра на 9939 избирательных участках 14 избирательных округов по выборам Президента Республики Узбекистан начался процесс голосования.



Кроме того, открылось большинство из 44 избирательных участков, образованных при представительствах нашей страны в иностранных государствах, где началось голосование.



Первыми открылись избирательные участки, образованные при представительствах Республики Узбекистан в Японии, Республике Корея, Малайзии, Сингапуре, Китае, Индонезии, Таиланде и в городе Новосибирске Российской Федерации.



В настоящее время установлена постоянная связь Центральной избирательной комиссии со всеми окружными и участковыми избирательными комиссиями. В Центральную избирательную комиссию в режиме онлайн поступают данные о ходе голосования.



Уважаемые участники брифинга!



На сегодняшний день в список избирателей включено 20 миллионов 428 тысяч 891 избиратель.



Необходимо особо подчеркнуть, что граждане Республики Узбекистан демонстрируют высокую политическую активность. До настоящего времени в голосовании приняли участие более 11 миллионов 418 тысяч избирателей, что составляет 55,89 процентов.



Таким образом, учитывая то, что в голосовании приняло более 33 процентов включенных в списки избирателей, то согласно статье 35 Закона «О выборах Президента Республики Узбекистан» выборы Президента Республики Узбекистан считаются состоявшимися.



Необходимо особо отметить, что выборы проходят в полном соответствии с национальным избирательным законодательством и закрепленными в нем демократическими принципами гласности, открытости и справедливости.



В выборах Президента Республики Узбекистан участвуют около 600 наблюдателей от пяти международных организаций – Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Всемирной ассоциации избирательных органов и Организации исламского сотрудничества, а также 46 государств.



Кроме того, в наблюдении за ходом голосования участвуют более 37 тысяч наблюдателей от политических партий, выдвинувших кандидатов в Президенты Республики Узбекистан, представители средств массовой информации.



На данный момент не поступала информация с мест о каких-либо нарушениях избирательного законодательства в процессе выборов.



Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к избирателям страны.



Уважаемые избиратели! Сегодняшние выборы – важнейшее событие, определяющее перспективу развития нашей страны и будущее наших детей.



Уважаемые избиратели! Дорогие соотечественники!



Голосуйте во имя мира, благополучия народа и процветания нашей Родины!



Блгодарю за внимание.



Призываю всех вас принять активное участие в голосовании по выборам Президента Республики Узбекистан.



Благодарю за внимание!".



Республиканский пресс-центр по освещению выборов Президента Республики Узбекистан УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи