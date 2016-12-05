



Выступление председателя Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан М. Абдусаломова на брифинге для международных и иностранных наблюдателей, представителей отечественных и зарубежных СМИ 4 декабря 22.00



ОБЗОР ПРЕССЫ, 5 декабря. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемые участники брифинга!



Сегодня в 20:00 завершился процесс голосования на всех избирательных участках по выборам Президента Республики Узбекистан.



Продолжается лишь голосование на избирательных участках, образованных при представительствах Республики Узбекистан в некоторых странах Европы и США.



Необходимо отметить, что граждане страны проявили на выборах высокую политическую активность. По состоянию на 11 часов уже проголосовало более 33 процентов избирателей.



По предварительным данным, в выборах приняли участие 17941955 избирателей, что составляет 87,83 процента от общего числа избирателей, включенных в список.



При этом сюда не включены результаты голосования на избирательных участках, образованных при представительствах Республики Узбекистан в иностранных государствах.



Следует особо подчеркнуть, что выборы Президента Республики Узбекистан проведены открыто и гласно с соблюдением всех международных демократических норм и принципов, закрепленных в Конституции Республики Узбекистан, законах "О выборах Президента Республики Узбекистан" и "О гарантиях избирательных прав граждан".



В настоящее время на избирательных участках проводится подсчет голосов отдельно по каждому кандидату в Президенты Республики Узбекистан.



При подсчете голосов на избирательных участках участвуют более 37 тысяч наблюдателей от политических партий, международные наблюдатели, представители средств массовой информации.



В ходе выборов информация с мест о каких-либо нарушениях избирательного законодательства не поступала.



Завтра 5 декабря в 16.00 на брифинге будут объявлены предварительные итоги выборов Президента Республики Узбекистан.



Благодарю за внимание". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи