Выступление Министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова на 23-й встрече СМИД ОБСЕ

ОБЗОР ПРЕССЫ, 9 декабря. /УЗИНФОРМ/.

"Позвольте от имени делегации Узбекистана приветствовать участников сегодняшней встречи и выразить слова признательности Действующему председателю ОБСЕ, министру иностранных дел Германии господину Франку-Вальтеру Штайнмайеру за оказываемое гостеприимство.

Хотел бы информировать вас о том, что 4 декабря с.г. в Узбекистане состоялись досрочные президентские выборы. Согласно предварительным итогам, в результате свободного волеизъявления народа страны новым Президентом Республики Узбекистан был избран Шавкат Миромонович Мирзиёев, который набрал 88,6% голосов избирателей.

Мониторинг за подготовкой и проведением президентских выборов осуществлялся свыше 600 независимыми зарубежными наблюдателями из 47 государств, ряда международных и региональных организаций. В частности, такими авторитетными структурами, как ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ОИС, ВАИО и др.

Особую роль в мониторинге за избирательным процессом сыграло Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. На основе приглашения Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан и решения БДИПЧ впервые в нашей стране была развернута полномасштабная Миссия по наблюдению за выборами с участием 20 долгосрочных и 150 краткосрочных наблюдателей. Необходимо отметить, что данной Миссии были созданы все условия и открыты двери всех государственных органов, институтов гражданского общества и избирательных участков для полноценного наблюдения за электоральным процессом.

Позвольте выразить особую благодарность БДИПЧ, его руководителю господину Г.Линку и главе Миссии по наблюдателю за выборами послу И.Тэйлеру за их содействие в проведении мониторинга президентских выборов в нашей стране.

Узбекистан готов к дальнейшему продолжению конструктивного сотрудничества с ОБСЕ в совершенствовании и укреплении избирательной системы в республике.

Уважаемые коллеги,

Хотел бы очень коротко остановиться на следующих вопросах.

Узбекистан сохранит преемственность и последовательность в своей внешней политике, нацеленной на защиту и продвижение коренных интересов страны. Незыблемость внешнеполитической линии Узбекистана обусловлена твердой приверженностью основополагающим принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН, Хельсинкском заключительном акте СБСЕ и Конституции Республики Узбекистан, всем ранее взятым международно-правовым обязательствам.

Узбекистан является твердым сторонником невмешательства во внутренние дела других государств и решения возникающих противоречий и конфликтов только мирным, политическим путем. Республика сделала принципиальный и однозначный выбор - не присоединяться ни к каким военно-политическим блокам и альянсам, не допускать размещение на своей территории иностранных военных баз, не направлять наших военнослужащих за пределы страны.

Главным приоритетом внешнеполитической деятельности Узбекистана остается регион Центральной Азии. А именно, проведение открытой, доброжелательной и прагматичной политики в отношении своих ближайших соседей.

На фоне серьезных вызовов и угроз в регионе, в условиях жесточайшего столкновения различных идеологий и течений, среди основных задач внешней политики Республики Узбекистан является сохранение и укрепление мира и стабильности в Центральной Азии, превращение ее в зону безопасности и устойчивого развития.

Серьезную угрозу обширному региону несет сохраняющаяся нестабильность в Афганистане. В этих условиях важным является продолжение содействия достижению мира и стабильности в этой стране, мирным политическим переговорам, а также достижение общенационального примирения между центральным правительством и основными политическими силами, включая движение Талибан.

Огромное значение для Центральной Азии приобретает защита экологии и сохранение окружающей среды, особенно с учетом последствий трагедии Аральского моря.

Узбекистан рассматривает ОБСЕ в качестве форума для равноправного диалога государств, в котором вопросы безопасности, экономики и человеческого измерения должны иметь сбалансированный и равнозначный характер.

Выступаем за дальнейшее укрепление ее потенциала в экономическом и экологическом измерениях.

Поддерживаем такие аспекты деятельности Организации, как борьба с транснациональными угрозами, в т.ч. терроризмом и радикализмом, трансграничным оборотом наркотиков и киберпреступностью.

В заключение позвольте еще раз выразить благодарность председательству Германии в Организации и лично господину Франку-Вальтеру Штайнмайеру за достойное выполнение своих обязанностей и пожелать успехов Австрии, как будущей председательствующей стране, в решении непростых задач, стоящих перед ОБСЕ".

УЗИНФОРМ