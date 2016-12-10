



Доклад избранного Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественном собрании, посвященном 24-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан



ОБЗОР ПРЕССЫ, 10 декабря. /УЗИНФОРМ/. Дорогие соотечественники!



Уважаемые дамы и господа!



Я искренне рад встретиться с вами в этом прекрасном и величественном Дворце форумов "Узбекистон" в канун празднования знаменательной даты в жизни нашей Родины – Дня Конституции.



Позвольте выразить вам, всему нашему народу свое большое уважение и почтение, от всей души поздравить с 24-й годовщиной принятия Конституции Республики Узбекистан.



Принятие 8 декабря 1992 года Конституции независимого Узбекистана стало важным историческим событием в жизни нашей страны.



Всем нам хорошо известны неоценимые заслуги выдающегося государственного деятеля современности, нашего Первого Президента, уважаемого Ислама Абдуганиевича Каримова в создании и последовательном претворении в жизнь Конституции страны.



Имеющие концептуальный характер глубокие мысли и идеи Ислама Абдуганиевича послужили прочной основой для создания этого важного политического документа, в корне изменившего сознание и мышление нашего народа, его мировоззрение, всю жизнь в целом.



Я всегда с гордостью вспоминаю, как, будучи депутатом Верховного Совета, в составе Конституционной комиссии непосредственно участвовал в процессе разработки и принятия нашего Основного Закона. До сих пор помню бурные дискуссии и споры в сложном процессе создания нашей Конституции.



Действительно, в чрезвычайно трудные 90-е годы решающее значение имело то, что руководство по разработке проекта нашего Основного Закона взял на себя такой великий, дальновидный политический деятель, обладающий широким стратегическим мышлением, как Ислам Абдуганиевич Каримов.



В напряженной и тревожной ситуации, когда происходило становление нашего молодого государства, нельзя было допустить такие крайне негативные явления, как узкие интересы, местничество, сепаратизм и национализм.



В нашей Конституции наряду с общепризнанными демократическими принципами важно было также отразить национальные ценности и богатый опыт государственности нашего народа.



Именно благодаря Первому Президенту Узбекистана в нашей Конституции центральное место заняло такое важнейшее понятие, как “Человек и его достоинство”.



Президент Ислам Каримов в своей речи на исторической сессии Верховного Совета 8 декабря 1992 года по проекту Конституции особо отмечал:



“На протяжении последних семидесяти лет мы жили в обстановке подчинения и преклонения перед государством. Хозяином страны, всех ее богатств и собственности мы считали государство, и в этом вопросе в новой Конституции сделан коренной поворот.



То есть государство, его институты, должностные лица ответственны перед обществом и гражданами.



Теперь человек, его жизнь, свобода, достоинство, честь и другие неотъемлемые права и свободы считаются священными и их защита гарантируется государством”.



Эти мысли нашего Первого Президента свидетельствуют о том, насколько глубоко он подходил к каждому вопросу, касающемуся жизни государства, общества и человека, и благодаря этому в Конституции страны сегодня можно найти ответы на самые сложные вопросы.



Одним словом, мы имеем все основания сказать, что Ислам Каримов по праву является автором нашей Конституции.



Дорогие друзья!



В годы независимого развития наша Конституция служит прочным фундаментом построения в стране правового демократического государства, сильного гражданского общества, экономики, основанной на свободных рыночных отношениях и приоритете частной собственности, создания для нашего народа мирной и благополучной жизни, обретения Узбекистаном достойного места на международной арене.



Наш Основной Закон создал широкие возможности для формирования и свободной деятельности в стране различных негосударственных некоммерческих организаций и политических партий, являющихся неотъемлемой частью гражданского общества, закрепил основные принципы и положения нашей избирательной системы.



Наша Конституция в полном соответствии с требованиями Всеобщей декларации прав человека и других основных международных документов гарантирует личные права и свободы, политические, экономические и социальные права человека и гражданина, а также создает необходимые условия для его духовного роста и всестороннего гармоничного развития.



За прошедший период на основе принципов и положений нашей Конституции создана национальная система законодательства. Она стала правовой базой социально-экономического, политического развития страны и укрепления ее обороноспособности, эффективных реформ, проводимых во всех сферах нашей жизни.



Следует особо отметить неоценимую роль и значение Конституции в повышении правового сознания и правовой культуры, политической активности граждан.



Ярким подтверждением этого является активное участие нашего народа в состоявшемся на днях важном политическом событии ― выборах Президента Республики Узбекистан.



Дорогие друзья, эти выборы мы провели достойно, в соответствии с политическим наследием Первого Президента Ислама Абдуганиевича Каримова и ценностями нашего народа, к которому он относился с огромной любовью и заботой.



С удовлетворением хочу подчеркнуть, что выборы прошли в атмосфере здоровой межпартийной конкуренции и борьбы, в условиях свободного обсуждения предвыборных программ кандидатов в президенты, в духе открытости и гласности, что полностью отвечает демократическим принципам.



Позвольте выразить искреннюю благодарность Центральной избирательной комиссии, организовавшей выборы на таком высоком уровне, членам окружных и участковых избирательных комиссий, всем оказавшим им содействие институтам гражданского общества, активистам политических партий.



Необходимо особо отметить, что в процессе выборов приняли участие около 600 наблюдателей от 5 международных организаций и 46 государств. В частности, впервые участвовала полномасштабная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в состав которой вошло около 200 наблюдателей из 32 стран.



Международные наблюдатели дали высокую оценку работе по подготовке и проведению выборов Президента Республики Узбекистан. Они отметили наличие благоприятных условий для избирателей на всех избирательных участках, особенно высокий уровень организации условий для осуществления своего избирательного права гражданами с ограниченными физическими возможностями, представителями разных национальностей.



Нас радует единодушное признание всеми иностранными наблюдателями того факта, что выборы прошли на основе принципов равенства и справедливости, в духе открытости и гласности.



Пользуясь случаем, мы выражаем признательность всем иностранным наблюдателям, уделившим большое внимание демократическим преобразованиям в Узбекистане и участвовавшим в процессе выборов, работникам отечественных и зарубежных средств массовой информации.



Уважаемые соотечественники!



С этой высокой трибуны хочу выразить огромную благодарность всем проголосовавшим за меня избирателям, нашим почтенным ветеранам, молодежи, всем оказавшим мне на прошедших выборах высокое доверие и низко поклониться нашему многонациональному народу.



Для меня огромная честь, что наш народ своим волеизъявлением посчитал меня достойным такой высокой должности. Чтобы оправдать столь высокое доверие, я приложу все свои силы, потенциал, знания и опыт, чтобы посвятив всю свою жизнь благородному делу служения народу.



Дорогие друзья!



Принцип верховенства закона, закрепленный в нашей Конституции, является важной гарантией обеспечения прав и свобод человека в обществе, эффективной реализации всех проводимых реформ.



Принятые за прошедший период около 400 целостных законов наряду с правовым регулированием всех сфер нашей жизни служат обеспечению прав и интересов граждан.



Вместе с тем, когда речь идет о полноте, жизненности и механизмах прямого действия законов, необходимо отметить, что нам предстоит еще многое сделать в этом направлении.



К сожалению, сегодня не в достаточной мере ощущается влияние законов на результативность реформ, остается низкой их роль в непосредственном регулировании общественных отношений.



Мы не должны забывать, что такое положение дел может стать причиной недоверия граждан, предпринимателей, иностранных инвесторов к законодательной системе страны.



Уверен, что уважаемые депутаты Законодательной палаты и члены Сената уделят серьезное внимание этому вопросу.



При организации работы в этом направлении считаю необходимыми, прежде всего, тщательную разработку законопроектов, напрямую регулирующих общественные отношения, а также, что особенно важно, резкое сокращение ведомственных актов.



В этой связи в целях более эффективной организации взаимодействия правительства и парламента в законотворческой и контрольно-аналитической сферах было бы целесообразно учредить должность действующего на постоянной основе представителя Кабинета Министров в Олий Мажлисе.



Все мы хорошо понимаем, что принятие законов – это лишь часть работы.



Основной вопрос заключается в своевременном доведении до народа и ответственных исполнителей сути и значения законов, организации их правильного исполнения и обеспечении неукоснительного соблюдения их требований.



К сожалению, состояние работы в этом направлении находится не на должном уровне. Вследствие этого за последние три года 157 решений государственных органов были приняты на основе законов, утративших силу.



Подумайте, если вносимые в законодательство новшества своевременно не доводятся до мест, особенно до исполнителей, что тогда можно говорить об их исполнении?



Единственный путь эффективного решения этой проблемы – создание работающего слаженно, как часы, механизма по организации исполнения законов.



В доведении до народа сути и значения законов нельзя ограничиваться лишь одной-двумя передачами или статьями Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национального информационного агентства и других средств массовой информации. К сожалению, очень мало аналитических материалов, теле- и радиопередач, посвященных всестороннему обсуждению принятых законов, отражающих отношение к ним наших граждан.



Прежде всего, необходимо создать эффективный механизм для разъяснения населению сути принятых новых законов, указов и постановлений.



Нельзя сказать, что в настоящее время деятельность Министерства юстиции в этом направлении отвечает требуемому уровню. В связи с этим необходимо с критической точки зрения рассмотреть деятельность министерства и его подразделений на местах.



Министерству юстиции совместно с уполномоченными органами следует в месячный срок разработать конкретные предложения, направленные на доведение до широкой общественности на местах сути и значения законов.



Во-вторых, в обеспечении верховенства закона важное значение имеет повышение правовой культуры в обществе, воспитание граждан в духе уважения закона.



С этой точки зрения требованием времени является пересмотр и обновление Национальной программы в этой сфере, принятой 20 лет назад.



Считаю целесообразным, чтобы работу по созданию новой Национальной программы по повышению правовой культуры в обществе возглавил парламент нашей страны.



Уважаемые участники заседания!



Вопрос обеспечения прав человека, закрепленных в нашей Конституции в качестве высшей ценности, и впредь будет находиться в центре нашего внимания. Все мы хорошо понимаем, что для этого чрезвычайно важное значение имеет достижение подлинной независимости судебной власти.



В этой связи нашей первостепенной задачей является обеспечение исполнения недавно принятого Указа Президента.



В частности, мы должны увеличить срок полномочий судей, сформировать корпус высококвалифицированных судебных работников, способных принимать справедливые судебные решения.



Обеспечение неотвратимости ответственности за несоблюдение конституционных норм о независимости судебной власти и вмешательство в деятельность по отправлению правосудия будет служить важной гарантией достижения наших целей в этом направлении.



Сегодня время требует повысить качество рассмотрения дел в судах, особенно предотвращать волокиту в гражданских делах, прекратить практику многократного рассмотрения дел и принятия различных решений одной и той же судебной инстанцией.



Законодательством нашей страны созданы база и все условия для эффективной деятельности адвокатов. Однако, к сожалению, практика показывает, что адвокатура до сих пор не превратилась в институт надежной защиты прав граждан.



Поэтому мы должны принять дополнительные меры по дальнейшему повышению роли и значения адвокатуры и расширению полномочий адвокатов в судебно-правовой сфере.



Опираясь на принцип "Справедливость ― в верховенстве закона", мы активно продолжим работу по усилению в обществе уважения к закону, нетерпимости к правонарушениям.



Особое внимание при этом будет уделено предупреждению правонарушений. Для этого, прежде всего, мы примем меры по широкому использованию возможностей махалли, повышению эффективности деятельности и ответственности инспекторов по профилактике, созданию для них достойных условий службы и жизни.



В целях обеспечения открытости и гласности в работе правоохранительных органов мы наладим эффективное взаимодействие институтов гражданского общества, средств массовой информации и населения.



В первую очередь, будет дана принципиальная оценка и приняты строгие меры в отношении каждого случая, связанного с нарушением закона сотрудниками самих правоохранительных органов. В этом ни у кого не должно быть никаких сомнений.



Еще одним пороком, препятствующим развитию общества, является коррупция. Мы должны ускорить процесс внедрения в практику недавно принятого Законодательной палатой и направленного в Сенат Закона "О противодействии коррупции".



Эти меры послужат совершенствованию системы надежной защиты прав и интересов человека, дальнейшему укреплению доверия нашего народа к государственной власти.



Дорогие соотечественники!



Всем вам хорошо известно, что по инициативе Первого Президента Узбекистана 2016 год был объявлен в стране Годом здоровой матери и ребенка.



Была утверждена соответствующая Государственная программа, осуществлено множество практических дел. Все это способствует последовательному продолжению на более высоком уровне нашей работы по формированию всесторонне здорового поколения.



В первую очередь, в целях охраны материнства и детства, укрепления института семьи как основы устойчиво развивающегося общества была усилена законодательная и нормативно-правовая база.



В частности, в принятом в нынешнем году Законе “О государственной молодежной политике” определены конкретные социальные, экономические, правовые и организационные меры по основным направлениям в этой сфере.



Проведена системная работа по укреплению репродуктивного здоровья населения как важного фактора рождения здоровых детей, предотвращения появления на свет детей с недостатками развития и врожденными заболеваниями, дальнейшему укреплению материально-технической базы и кадрового состава медицинских учреждений.



Об этом можно говорить еще много, но я хотел бы остановиться лишь на некоторых примерах.



В этом году на оснащение медицинских учреждений страны современным диагностическим и лечебным оборудованием были направлены кредитные и грантовые средства в размере 80 миллионов долларов.



В ходе мероприятий, проведенных в рамках реализации программы, осуществлен медицинский осмотр около 9 миллионов женщин фертильного возраста и почти 10 миллионов детей, приняты меры по их оздоровлению.



В частности, в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре педиатрии более чем 350 слабослышащим детям были проведены операции по кохлеарной имплантации. На это были затрачены средства в 21 миллиард сумов. Но для нас важно не то, сколько израсходовано средств, а то, что восстановлено здоровье сотен наших детей.



Наряду с этим проведена вакцинация 700 тысяч детей от пневмококковой инфекции и других инфекционных заболеваний.



В рамках программы также осуществлена значительная работа по созданию необходимых социально-бытовых условий для женщин, возведению в сельской местности современных жилых домов по типовым проектам, объектов социальной инфраструктуры.



Вместе с тем с участием иностранных инвесторов привлечены 100 миллионов долларов с целью обеспечения сельских жителей питьевой водой, модернизации водопроводных сетей в районах и городах.



Как продолжение работы по развитию детского спорта в стране, особенно популяризации его среди девочек, построено более 220 спортивных залов в общеобразовательных школах.



Для поддержки молодых семей, женщин-предпринимателей, выпускников колледжей, представителей семейного бизнеса и ремесленничества коммерческими банками в течение года выделены кредиты в целом более чем на 2 триллиона сумов.



Безусловно, можно долго говорить о работе, проделанной нами в ходе выполнения Государственной программы "Год здоровой матери и ребенка". Обобщая, следует сказать, что на эти цели за счет всех источников финансирования было израсходовано 7 триллионов 480 миллиардов сумов и более 190 миллионов долларов.



Думаю, сам этот факт свидетельствует о том, насколько масштабна и значима осуществленная нами работа.



Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную благодарность самоотверженным медицинским работникам, всем нашим соотечественникам, внесшим вклад в реализацию этих благородных задач.



Мы все искренне благодарим и выражаем свои добрые пожелания присутствующим в этом зале представителям международных организаций, послам зарубежных государств, которые оказали нам всемерную помощь и поддержку в этом вопросе.



Уважаемые друзья!



Сегодня сама жизнь требует от нас достижения важнейшей цели, определенной в нашей Конституции, – всестороннего обеспечения интересов человека.



Для того чтобы обеспечивать интересы человека, прежде всего необходимо говорить с людьми, общаться с народом, хорошо знать его заботы, чаяния и устремления, жизненные проблемы и потребности.



На проведенных недавно предвыборных встречах я убедился: в последнее время мы как-то забыли о том, что надо разговаривать с людьми. Быть среди народа, общаться с ним открыто и искренне, слушать его заботы — все это, к сожалению, отошло на задний план.



Что сегодня люди больше всего хотят от государственных органов?



Как вам известно, 25 сентября в сети Интернет открылась виртуальная приемная Премьер-министра страны. За минувший период в эту приемную поступило более 218 тысяч обращений от наших граждан. Почти по 59 процентам обращений найдено решение, а 41 процент из них еще рассматривается.



Нужно откровенно сказать, что анализ этих обращений позволил нам понять многое. Говоря проще, они открыли нам глаза на острые проблемы в нашей жизни.



Вот, например, о чем пишут граждане. Прежде всего, они обращаются по поводу устранения бюрократических преград в различных сферах, отмены множества противоречащих законам ведомственных инструкций, необходимости выделения банковских кредитов по оптимальной ставке, устранения незаконных проверок субъектов предпринимательства, по вопросам деятельности органов правопорядка.



Также много обращений касается жилищного строительства, улучшения качества коммунальных, транспортных и торговых услуг, обеспечения электроэнергией, состояния дорог.



Как видите, дорогие друзья, все эти требования законны и справедливы. Думаю, нет необходимости лишний раз говорить об этом.



Возникает вопрос: неужели органы власти и ведомства, соответствующие руководители на местах не могли своевременно решить поднятые в этих обращениях проблемы? Ведь у нас в стране принят отдельный Закон "Об обращениях физических и юридических лиц". Но, к большому сожалению, контроль за исполнением закона пущен на самотек.



В связи с этим считаю, что руководителей и должностных лиц, не выполняющих требования данного закона, следует привлекать не только к административной, но и к уголовной ответственности.



Руководители всех уровней должны глубоко осознать одну истину: не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу.



В соответствии с этим необходимо обеспечить безусловное исполнение недавно принятого Указа Президента, направленного на защиту предпринимательской деятельности и частной собственности. Естественно, если народ богат, то и государство будет богатым и сильным.



С этой точки зрения изучение социальных настроений, общение с людьми и обеспечение интересов человека тесно взаимосвязаны.



Учитывая вышесказанное, предлагаю объявить 2017 год в нашей стране Годом диалога с народом и интересов человека.



Теперь, с вашего позволения, хотел бы подробно остановиться на самых актуальных и приоритетных задачах, связанных с названием следующего года.



Прежде всего, исходя из основных целей и задач Года диалога с народом и интересов человека необходимо кардинально пересмотреть подход к взаимоотношениям государственных органов и граждан. Мы должны внедрить новые механизмы и эффективные методы для налаживания постоянной обратной связи с населением, решения волнующих людей проблем.



Сегодня мы думаем над переходом на совершенно новую в качественном отношении систему работы с гражданами государственных органов, в которые поступает наибольшее количество обращений. В частности, начиная с 2017 года будет внедрена система отчетности перед населением хокимов всех уровней, руководителей органов прокуратуры и внутренних дел.



Вместе с тем в каждом районе и городе необходимо открыть "Народные приемные", обеспечить их полноценную деятельность.



Целесообразно, чтобы такие приемные действовали в системе политических партий, в том числе Либерально-демократической партии Узбекистана. Ведь политическая партия как сила, защищающая интересы и реализующая устремления граждан, всегда должна быть в курсе проблем людей.



Также следовало бы четко определить правовой статус, полномочия и обязанности таких приемных.



Наша главная цель — создать такую систему, при которой ни одно обращение, поступившее в "Народную приемную", не останется без рассмотрения.



Говоря коротко, выслушивать людей, вести с ними открытый диалог, облегчать заботы народа – все это будет способствовать укреплению доверия населения к государству и обществу.



С этой целью необходимо усовершенствовать систему оказания населению самых востребованных государственных услуг через одно ведомство по принципу "одно окно".



Кроме того, требуется сформировать систему по постоянному изучению ситуации в каждом отдельном регионе, прежде всего по исполнению указов и постановлений, эффективности их реализации, выработке предложений по повышению ответственности государственных органов в этой сфере.



Пользуясь случаем, хочу обратиться к руководству Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса, депутатам и сенаторам с одним предложением.



В целях формирования действенных механизмов парламентского и общественного контроля считаю необходимым провести изучение реальной ситуации на местах и внедрить порядок внесения на обсуждение сессий Кенгашей народных депутатов вопроса о заслушивании отчетов соответствующих руководителей.



Целесообразно, чтобы депутаты и сенаторы Олий Мажлиса, избранные, скажем, от Сурхандарьинской области, ежемесячно в течение 10-12 дней посещали один район, например, Музрабатский, изучали, анализировали деятельность органов исполнительной власти, прокуратуры и внутренних дел в этом районе и делали соответствующие заключения.



Как известно, в настоящее время Сенат Олий Мажлиса ежегодно заслушивает отчет Генерального прокурора. Это, конечно, важно, однако кто будет заслушивать отчеты органов власти, прокуратуры и отделов внутренних дел на местах, например, в отдаленном Алатском районе?



С этой точки зрения Спикер Законодательной палаты и Председатель Сената, выезжая на места, должны обращать особое внимание на то, в какой мере руководители местных хокимиятов, прокуратуры и органов внутренних дел выполняют возложенные на них задачи, как реагируют на обращения граждан и решают волнующие население проблемы.



В этой связи, думаю, будет уместным, если с 2017 года Олий Мажлис станет разрабатывать свои годовые планы работы по каждой области.



В перспективе мы должны обдумать и обсудить вопрос избрания местных хокимов непосредственно народом. Если каждый регион будет сам избирать своего хокима, то это позволит резко повысить ответственность руководителей перед народом и обществом.



Изложенные выше приоритетные задачи требуют дальнейшего совершенствования системы государственного управления исходя из требований сегодняшнего и завтрашнего дня.



В этом направлении мы предусматриваем принять рассчитанную на 2017-2021 годы Концепцию административных реформ в Республике Узбекистан.



В соответствии с этой концепцией будут приняты конкретные меры по оптимизации структуры, задач и полномочий органов государственного управления, сокращению не свойственных им, дублирующих функций и общего количества работников, а также резкому снижению роли государства в управлении экономикой.



Мы уделим особое внимание совершенствованию деятельности аппарата Президента и исполнительного аппарата Кабинета Министров, обеспечению эффективной реализации принимаемых законов, указов и постановлений.



Будет создана эффективная система реформирования института государственной службы, кардинального совершенствования материального и социального обеспечения государственных служащих, их профессиональной подготовки, привлечения на государственную службу мыслящих по-новому, ответственных, инициативных кадров, преданных своей Родине и народу.



Все эти вопросы будут отражены в Законе "О государственной службе", который будет разработан в ближайшее время.



Уважаемые друзья!



Все мы хорошо понимаем, насколько важное значение для обеспечения интересов человека имеет развитие нашей экономики устойчиво высокими темпами.



Создание необходимых условий для эффективного труда, обеспечение достойной заработной платы и современного жилья, качественного образования и медицинской помощи, широких возможностей для отдыха — все это определяет конечную цель наших реформ в экономической сфере.



В центре нашего внимания будут находиться вопросы поэтапного увеличения не только минимального размера заработной платы, но и средней заработной платы как в бюджетных организациях, так и в хозяйствующих субъектах, пенсий, стипендий и социальных пособий.



Обеспечение занятости населения имеет для нас не только экономическое, но и огромное социальное значение. Помимо хокимиятов, министерств и ведомств, организаций-работодателей в этот процесс следует вовлечь и банковские учреждения.



Нам необходимо задействовать широкие возможности сферы туризма для решения вопроса занятости населения.



Недавно организованный с этой целью Государственный комитет по развитию туризма должен направить свои средства и иностранные инвестиции на развитие соответствующей инфраструктуры, отвечающей международным стандартам.



Мы будем придавать приоритетное значение вопросу усиления инвестиционной политики нашей страны.



Нашим дипломатическим представительствам за рубежом нужно серьезно работать над привлечением иностранных инвестиций и передовых технологий в экономику страны.



Для этого необходимо улучшить деятельность Министерства иностранных дел, наши послы в иностранных государствах должны активно заниматься не только политическими вопросами, но и привлечением инвестиций в нашу страну. Считаю, что для контроля за их деятельностью в этом направлении необходимо расширить полномочия соответствующего комитета Сената Олий Мажлиса.



Этот комитет призван стать важным звеном парламентского контроля в вопросах международного экономического сотрудничества, активного привлечения иностранных инвестиций, повышения ответственности профильных ведомств, предотвращения проблем и устранения преград в этой сфере, улучшения инвестиционного климата в целом.



Обеспечение интересов человека непосредственно связано с еще одним важным вопросом, то есть повышением уровня и качества жизни в сельской местности, где проживает более половины населения страны. Поэтому мы и впредь будем уделять особое внимание углублению реформ в сельском хозяйстве, эффективному использованию земельных и водных ресурсов, внедрению передовых технологий. Вместе с тем предусмотрены конкретные меры по глубокой переработке сырья, прежде всего хлопка-сырца.



В целях решения еще одной нашей приоритетной задачи мы с нового, 2017 года приступим к реализации программы по строительству в сельской местности доступного и удобного жилья по обновленным типовым проектам.



Дорогие соотечественники!



Все мы хорошо понимаем, что самые благие мечты и устремления, жизненные интересы каждого человека, каждой семьи в нашей стране прежде всего связаны с подрастающим поколением. Как известно, в целях гармоничного развития наших детей проводится широкомасштабная работа, которая дает весомые практические результаты.



Говоря об этом, хочу привести пример, вселяющий в нас чувство огромной гордости. На прошедших в Бразилии Олимпийских и Паралимпийских играх наши спортсмены завоевали 44 медали, в том числе 12 золотых, что является ярким достижением нашей страны.



Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую благодарность нашим спортсменам, высоко поднимающим флаг Родины на международной арене, их родителям, тренерам и наставникам.



Естественно, в программе Года диалога с народом и интересов человека особое место займет вопрос воспитания молодежи здоровыми, всесторонне развитыми личностями.



Мы поднимем на новый, более высокий уровень начатую ранее работу по созданию необходимых условий для наших детей, строительству новых учебных заведений, учреждений культуры и искусства, спортивных сооружений, возведению жилья для молодых семей, трудоустройству молодежи, широкому вовлечению ее в предпринимательскую деятельность.



Мы считаем своей первостепенной задачей совершенствование работы всех звеньев системы образования и воспитания на основе современных требований.



Говоря о воспитании молодого поколения, мне бы очень хотелось, чтобы каждый из нас, особенно юноши и девушки, вступающие в самостоятельную жизнь, всегда помнил мудрые наставления нашего великого просветителя Абдурауфа Фитрата:



"Будет ли народ продвигаться к достижению конкретной цели, процветать, будет ли счастливым, уважаемым и сильным, или же будет слабым, жить в нужде, несчастии, забвении и в подчинении у других – все это зависит от того, какое воспитание дети получат от своих родителей, в семье".



Какие бесценные, поистине золотые слова!



Учитывая, что сегодня все больше возрастают угрозы таких чрезвычайно опасных явлений, как религиозный экстремизм, терроризм, наркомания, торговля людьми, незаконная миграция, "массовая культура", мы еще глубже понимаем истинный смысл и значение этих слов.



Действительно, воспитание молодежи в духе национальных и общечеловеческих ценностей остается для нас вопросом, никогда не теряющим свою актуальность и значимость.



Нынешнее стремительно меняющееся время, расширяющаяся глобализация открывают перед человечеством, особенно молодежью, все новые и новые, огромные возможности. Вместе с тем появляются различные угрозы и вызовы, с которыми ранее мы не сталкивались. Деструктивные силы, настраивая еще не сформировавшихся духовно, не имеющих твердых жизненных убеждений, доверчивых юношей и девушек против своих родителей, своей страны, фактически ведут их к гибели.



В таких непростых условиях все мы – родители, учителя и наставники, общественность, активисты махалли – должны усилить бдительность и внимательность в этом вопросе. Мы не вправе допустить, чтобы наши дети оказались орудием в чужих руках.



Для этого мы должны больше разговаривать с молодежью, прислушиваться к ее мнению, знать, что ее волнует, и оказывать практическую помощь в решении проблем. При этом особое внимание мы должны уделить работе с неорганизованной молодежью.



В реализации этих задач мы будем опираться на наши многовековые традиции, богатое духовное наследие предков. Мы мобилизуем все силы и возможности для того, чтобы наши дети, особенно девочки, овладевали современными знаниями и профессиями, изучали иностранные языки, вырастали здоровыми и гармонично развитыми личностями, обрели достойное место в жизни.



Наша деятельность по обеспечению интересов подрастающего поколения будет продолжена на основе недавно принятого Закона "О государственной молодежной политике".



Мы примем все необходимые меры, чтобы общественное движение молодежи "Камолот" стало организацией, в ряды которой стремились бы все наши юноши и девушки, содействующей реализации их способностей и потенциала и надежно защищающей интересы молодого поколения.



Дорогие друзья!



Очевидно, что интересы человека можно обеспечить только в условиях сохраняющихся в стране мира, атмосферы взаимного уважения, доброты и милосердия, сплоченности общества. Это наше бесценное богатство, и беречь его как зеницу ока – священный долг каждого из нас.



В связи с этим в центре нашего внимания и впредь будет находиться дальнейшее усиление роли и значения института махалли, женских, молодежных организаций, объединений ветеранов.



В нынешнее непростое время все более актуальным становится вопрос сохранения и укрепления нашей мирной и спокойной жизни, обеспечения безопасности народа. С этой целью мы принимаем меры по кардинальному изменению системы Министерства внутренних дел в этом направлении.



В свое время в самом нижнем звене системы органов внутренних дел была создана структура инспекторов по профилактике. Однако сегодня эти инспекторы занимаются не профилактикой, то есть предотвращением преступлений, а регистрацией уже совершенных преступлений, подготовкой отчетов в вышестоящие органы.



Поэтому мы в корне изменим свое отношение к данному вопросу, создадим все необходимые служебные и социально-бытовые условия для эффективной деятельности участковых инспекторов в махалле.



Также в каждом районе будут введены должности заместителя хокима и руководителя районного отдела внутренних дел по работе с молодежью. Основная задача этих руководителей будет заключаться в организации работы участковых инспекторов в махалле.



Уважаемые участники собрания!



В решении вопросов, связанных с обеспечением интересов человека в нашей стране, важное место занимают изложенные в нашей предвыборной программе и разрабатываемые сегодня целевые программы. Суть этих программ — обеспечение дальнейшего повышения уровня и качества жизни людей.



В связи с этим правительством нашей страны совместно с Законодательной палатой и Сенатом Олий Мажлиса при участии общественных и негосударственных организаций разрабатывается Стратегия действий по дальнейшему развитию Узбекистана в 2017-2021 годах.



В этой стратегии будут четко определены самые актуальные задачи по совершенствованию государственного строительства и судебно-правовой системы, либерализации экономики и развитию социальной сферы, укреплению межнациональной дружбы и согласия.



Дорогие друзья!



Мы будем осуществлять нашу внешнеполитическую деятельность, прежде всего, на основе всесторонних интересов нашего народа и страны.



Основу нашей внешней политики и впредь будут составлять такие принципы, как невмешательство во внутренние дела других государств, урегулирование возникающих конфликтов и противостояний только мирным, политическим путем.



Мы продолжим наше эффективное сотрудничество со всеми странами как ближнего, так и дальнего зарубежья, всем мировым сообществом. Мы останемся приверженными проведению миролюбивой, открытой и прагматичной политики.



Национальным интересам Узбекистана отвечает активное сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, Шанхайской организацией сотрудничества, Содружеством Независимых Государств, Организацией исламского сотрудничества и другими международными структурами.



Мы и дальше будем развивать практическое сотрудничество со Всемирным банком, Азиатским банком развития, Исламским банком развития, Международным валютным фондом, другими международными финансовыми и экономическими организациями.



Уважаемые соотечественники!



Мы вступаем в новый – 2017 год с добрыми и благородными намерениями.



Об этом ярко свидетельствуют наши планы и цели, отвечающие духу только что объявленного Года диалога с народом и интересов человека, а также чаяниям и устремлениям всего нашего народа.



Уверен, что в выполнении этих благородных задач самое активное участие примут государственные и негосударственные организации, махалля, женщины и молодежь, широкая общественность, весь наш народ.



Приближающийся новый год станет очередным важным шагом на пути к достижению главной цели нашей политики – последовательное воплощение в жизнь благородной идеи "Интересы человека — превыше всего", дальнейшее повышение благосостояния нашего населения.



От всего сердца поздравляю вас с Днем Конституции, желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и успехов, благополучия вашим семьям.



Спасибо за внимание.

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