Доклад Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на расширенном заседании Кабинета Министров

ОБЗОР ПРЕССЫ, 16 января. /УЗИНФОРМ/. Доклад Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на расширенном заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2016 году и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2017 год.

"Уважаемые участники заседания!



Завершился 2016 год. Это был сложный год для Узбекистана и его народа. Убедительным свидетельством тому стали события последних пяти месяцев.



Прошедшие президентские выборы и праздничные мероприятия, посвященные 24-й годовщине Конституции Узбекистана, еще раз продемонстрировали всему миру прочность нашей государственной системы, сплоченность всех ветвей власти, общества и всего нашего народа.



Сегодня рядом с нами нет дорогого для всех нас Ислама Абдуганиевича Каримова. Однако мы в своей деятельности всегда опираемся на разработанные нашим Первым Президентом стратегические принципы реализации собственной "узбекской модели" развития и создания современной государственности.



Эти принципы являются прочным фундаментом дальнейшего обеспечения политических, экономических и социальных преобразований в Узбекистане.



2017 год мы объявили Годом диалога с народом и интересов человека. Исходя из этого, я предлагаю определить основные направления обсуждения на нашем заседании. Считаю необходимым сосредоточить ваше внимание на следующих важнейших вопросах.



Во-первых, почему не достигнуты отдельные показатели развития отраслей экономики и территорий? Кто персонально несет за это ответственность?



Во-вторых, нам с вами следует определить важнейшие направления и приоритеты экономической программы на 2017 год.



В-третьих, какие стратегические задачи нам предстоит реализовать в ближайшие пять лет?



Считаю необходимым предупредить всех присутствующих: надо не увлекаться "победными" рапортами и отчетами о проделанной работе, а сосредоточить основное внимание на недостатках и их истинных причинах, а также конкретных предложениях и проблемных вопросах, требующих решения правительства и Президента страны.



Предлагаю провести заседание в большей степени в форме диалога. Ответы на поставленные вопросы должны быть предельно четкими и ясными. Это в равной степени касается не только каждого заместителя премьер-министра, члена правительства и других присутствующих в этом зале, но и всех руководителей городов и районов республики.



Анализируя сегодня поступательное продвижение нашей страны по пути стабильного развития, мы имеем все основания заявить, что в истекшем году сделаны решительные шаги в реализации принципиально важных реформ.



Основная цель этих реформ – обеспечить достойные уровень и качество жизни наших людей.



Этот курс динамичного и стабильного развития, безусловно, будет продолжен и дальше.



Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя – будь это премьер-министр или его заместитель, член правительства или хоким территории.



Сегодня задача каждого из нас, и прежде всего руководителей органов государственного управления, на основе критического анализа положения дел в соответствующих сферах и отраслях ответственно обеспечить реализацию возложенных на нас задач. Время для этого настало.



Исходя из этого, а также с учетом предложений, поступивших в ходе широкого обсуждения проекта Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 годы, вношу предложение определить на 2017 год одиннадцать важнейших приоритетов.



Эти важнейшие приоритеты указаны в протоколе нашего сегодняшнего заседания. Поручаю премьер-министру А.Арипову в месячный срок представить комплекс взаимоувязанных практических мер по их реализации.



Самый главный приоритет – реализация Государственной программы "Год диалога с народом и интересов человека", последовательное воплощение в жизнь благородной идеи "Интересы человека – превыше всего".



Именно эти ключевые задачи должны стать отправной точкой для внесения серьезных корректив в основные направления и приоритеты углубления экономических реформ. Для этого необходимо реализовать следующие задачи.



Первое – внедрить новые эффективные механизмы и методы налаживания открытого диалога с гражданами, в том числе отчетность перед населением хокимов всех уровней, руководителей органов прокуратуры и внутренних дел. Думаю, что активное участие в этой важной работе примут комитеты Законодательной палаты и Сената.



Представляется целесообразным, что начиная с 1 февраля текущего года Спикер Законодательной палаты Н.Исмаилов и Председатель Сената Н.Юлдашев, также выезжая на места, на основе личного изучения положения дел будут оказывать практическую помощь в решении насущных потребностей населения.



Второе – надо обеспечить эффективную организацию деятельности Народных приемных Президента Республики Узбекистан в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте, в каждом районе и городе, Виртуальной приемной Президента Республики Узбекистан.



Главная цель всей этой работы – обеспечить оперативное и тщательное рассмотрение обращений и решение вопросов, касающихся законных интересов граждан. Нельзя в очередной раз в погоне за цифрами и "гладкими" отчетами устраивать кампанейщину. Народ нам этого никогда не простит!



Впредь, если заявитель, получив письменный ответ, не будет удовлетворен решением своей проблемы в рамках закона, то его обращение с контроля сниматься не будет.



Третье – специально созданной комиссии во главе с премьер-министром необходимо в недельный срок доработать и внести на утверждение проект Государственной программы "Год диалога с народом и интересов человека".



Важнейшим приоритетом является дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности и сохранение высоких темпов роста экономики, в том числе сбалансированности Государственного бюджета на всех уровнях, устойчивости национальной валюты и уровня цен на внутреннем рынке.



Считаю необходимым еще раз предупредить всех заместителей премьер-министра, министра экономики Г.Саидову, министра финансов Б.Ходжаева, председателей налогового и таможенного комитетов Б.Парпиева и М.Тохирий об их персональной ответственности за достижение утвержденных основных показателей на 2017 год.



Особо отмечу, что нельзя согласиться с предложениями руководства Комплекса макроэкономики – Р.Азимова, министерств экономики – Г.Саидовой и финансов – Б.Ходжаева о прогнозировании дефицита госбюджета по итогам года.



Речь может и должна идти только о профиците бюджета. Это одна из стратегических задач, требующая не обсуждения, а безусловного выполнения.



С этой целью необходимо, чтобы для всего Комплекса макроэкономики стали нормой постоянные выезды на места, изучение возможностей каждой семьи заниматься предпринимательской деятельностью, решение проблем расширения финансирования и оказание практической помощи предпринимателям.



Только в этом случае мы добьемся нужных результатов. В этой связи также хокимы и их первые заместители обязаны в корне изменить свои методы работы и мировоззрение.



За счет разработки практических мер по расширению налогооблагаемой базы в каждом городе и районе, без учета вклада крупных предприятий, следует неукоснительно обеспечить вывод из субвенционности Республики Каракалпакстан и всех районов Ташкентской области.



Нынешний год и для других хокимиятов, а также соответствующих органов станет экзаменом по вопросам сокращения субвенционности.



Для этого необходимо, чтобы все министерства и ведомства, входящие в состав Комплекса макроэкономики, обеспечили ежедневную, еженедельную эффективную и напряженную работу, без этого невозможно достичь результата.



В связи с этим руководитель Комплекса макроэкономики (Р.Азимов) должен довести до нижестоящих звеньев управления суть новой системы и обеспечить гарантированные результаты.



Уважаемые друзья!



Сама жизнь и требования народа ставят перед нами новые и все более сложные задачи, требующие практического решения.



Главная проблема здесь, на мой взгляд, заключается в следующем.



Во-первых, это определенная оторванность отдельных ведомств и их руководителей от конкретных реалий жизни и потребностей народа.



Во-вторых, это поверхностный подход при разработке отраслевых и территориальных концепций и программ.



И, наконец, третий главный недостаток – это кабинетный стиль решения непростых проблем, без глубокого изучения положения дел в отраслях экономики, на конкретных предприятиях, в городах и районах, особенно в сельской местности.



Поэтому я требую сегодня от заместителей премьер-министра не занимать позицию адвокатов своих ведомств, а, руководствуясь интересами прежде всего государства, предельно ясно и четко ответить на эти вопросы. Более того, дать принципиальную и конструктивную оценку каждому из руководителей органов управления, входящих в состав комплекса.



Каково положение дел в базовых отраслях, являющихся фундаментом устойчивого развития экономики страны?



Почему при создании государством необходимых условий не обеспечиваются стабильность и устойчивая динамика? И наконец, почему опытным руководителем комплекса Г.Ибрагимовым выпущены из рук бразды эффективного управления?



Обратимся к конкретным фактам.



В системе компании "Узбекнефтегаз" – А.Султанов – несмотря на огромные капитальные вложения в 2010-2016 годах, которые составили почти 20 миллиардов долларов, снизилась добыча жидких углеводородов и природного газа.



При этом импорт данного сырья увеличился в 1,3 раза. Постоянно срываются сроки реализации крупных и жизненно важных проектов. В системе "Узтрансгаз", где работают 40 тысяч человек, просроченная дебиторская задолженность выросла на 14 процентов.



Почему вами, Гулям Иномович, проявляется инертность в отношении положения дел в системе АО "Узкимёсаноат", которую вы раньше возглавляли? Почему постоянно "лихорадит" эту отрасль? Кто персонально должен ответить за недопоставки и дефицит фосфорных удобрений для сельского хозяйства? Во сколько раз за последние 10 лет увеличилась цена минеральных удобрений?



Возникает естественный вопрос: а во сколько раз уменьшилась себестоимость минеральных удобрений? К сожалению, ответа на этот закономерный вопрос пока нет. Кто страдает от этого? Конечно же, наши дехкане и фермеры.



Почему при наличии у АО "Узбекэнерго" огромной армии работников – 67 тысяч человек, в том числе так называемых "сборщиков" платежей, невозможно разобраться в истинных причинах огромной дебиторской задолженности. Образно говоря, "на боку лежит" угольная отрасль.



Почему вы так и не выполнили до конца данное вам еще три года назад поручение тщательно разобраться с десятками созданных групп по реализации проектов с раздутым штатом работников, в том числе подобранных на основе родственных связей, и с огромной заработной платой?



Прошу вас и подчиненных вам руководителей ответить сегодня на эти вопросы. Наряду с этим в I полугодии текущего года надо сосредоточить основное внимание на реализации следующих задач:



первое – обеспечить персональную ответственность К.Санакулова и А.Фарманова за безусловную реализацию недавно утвержденной Программы по увеличению производства продукции на Навоийском и Алмалыкском горно-металлургических комбинатах. Нельзя довольствоваться темпами в 1-2 процента.



В этой связи Г.Ибрагимову необходимо ускорить внесение проекта документа по реализации поручения по строительству новых фабрик и увеличению производства драгметаллов;



второе – это своевременный ввод всех стратегически важных объектов не только в текущем году, но и в ближайшие 3-5 лет;



третье – проработать и представить комплекс конкретных мер по увеличению экспорта нефтегазовой продукции, резкому сокращению импорта и созданию совместных предприятий для увеличения объемов локализации производства оборудования.



Нет анализа импорта оборудования, ввозимого в последние 10 лет ведомствами комплексов Кабинета Министров.



Никто не заинтересован в локализации его производства, этим предметно никто не занимается. Закономерен вопрос: что лежит в основе такого подхода?



Поэтому впредь накануне заседания Кабинета Министров по итогам каждого квартала на отдельных совещаниях будут заслушиваться отчеты каждого заместителя премьер-министра о состоянии сокращения импорта и снижения себестоимости, расширения локализации. Будет дана объективная оценка их деятельности.



Особого внимания требует система Госкомгеологии, а также результативность работы ее председателя И.Турамуратова. Необходимо в ближайшее время доложить проект Программы развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы на 2017-2021 годы.



Положение дел, которое сложилось в Комплексе машиностроения, возглавляемом заместителем премьер-министра У.Розукуловым, вызывает серьезное беспокойство.



Прежде всего, в отрасли автомобильной промышленности, которую вы возглавляете, объемы производства за последние три года сократились в 2,8 раза. Это серьезно повлияло на темпы роста не только промышленности, но и валового внутреннего продукта республики. При этом импорт многократно превышает экспорт, а уровень локализации составляет менее 20 процентов от импорта.



Не обеспечен коренной пересмотр всей системы сельхозмашиностроения, которая по своей сути должна была стать не только прочным фундаментом механизации сельского хозяйства и облегчения труда наших фермеров, но и гарантированным источником пополнения валютного баланса страны.



За последние годы лично вы ослабили кадровую работу. По вашему предложению руководителем компании "Узэлтехсаноат" был назначен Э.Иминов. Каковы же результаты его работы и отрасли в целом?



Проработка многих инвестиционных проектов затягивается. Потребность внутреннего рынка во многих товарах удовлетворяется не более чем на 50 процентов. Провалены задания по экспорту.



Я не могу даже вспомнить в качестве примера, чтобы вы и руководитель компании, привлекая иностранные инвестиции и современное оборудование, создали отвечающие требованиям времени конкурентоспособные производства.



Вы удовлетворяетесь тем, что инициативу проявляют сами предприниматели. Отрасль же по-прежнему находится в аморфном состоянии.



Из-за рекомендованного вами на должность руководителя агентства "Узстандарт" А.Курбанова и отсутствия требовательности к нему в отрасли не достигнуты конкретные и конечные результаты. В республике внедрено всего лишь 13 процентов из 21 тысячи стандартов Международной организации стандартизации.



Поэтому требую от вас и руководителей отраслей доложить сегодня комплекс мер по реализации следующих задач:



первое – нужна принципиально новая система развития автомобильной промышленности, повышения конкурентоспособности ее продукции, прежде всего на рынках ближнего и дальнего зарубежья.



При этом я имею в виду не так называемую "отверточную сборку", а устойчивое развитие основной и вспомогательных отраслей, дальнейшее снижение излишних издержек и себестоимости, а также увеличение рентабельности, повышение уровня локализации и сокращение импорта;



второе – это производство разнообразной электробытовой техники по приемлемым для населения ценам;



третье – в прошлом году мы приняли пакет важных документов по реорганизации и созданию АО "Узагротехсаноатхолдинг". Вопрос: какие конкретные меры будут приняты вами для их успешной реализации и обеспечения стабильной работы этой важнейшей отрасли?



четвертое – необходима коренная перестройка всей системы стандартизации, чтобы отечественная продукция отвечала современным международным стандартам.



Ключевым направлением работы для вас, других заместителей премьер-министра в 2017 году, безусловно, должна стать реализация комплексных мер по дальнейшему развитию экспортного потенциала отраслей экономики и территорий республики.



Речь идет не только о показателях роста объемов экспорта продукции. На повестке дня стоят и гораздо более серьезные вопросы. Это – конкурентоспособность отечественных технологий, разработка ноу-хау, внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, то есть реализация системных мер по обеспечению производства высококачественной продукции.



Резервы у нас огромные. Несмотря на это, в прошлом году не обеспечены прогнозные показатели в объеме 1 миллиард 540 миллионов долларов.



Из них 570 миллионов долларов приходятся на предприятия комплексов, а 970 миллионов долларов не обеспечены хозяйствующими субъектами в регионах. Количество стран, куда экспортируется наша продукция, по сравнению с 2010 годом сократилось со 176 до 138.



В тоже время на предприятиях Комплекса машиностроения, концерна "Узфармсаноат" и АО "Узбекэнерго" импорт в десятки раз превышает экспорт.



В системах АО "Узстройматериалы" и компании "Узбекнефтегаз" объем локализованной продукции не превышает 25-30 процентов от объемов импорта.



Почему вами не вносятся конкретные предложения по определению персональный ответственности хокима города Ташкента Р.Усманова и хокимов районов, которые самоустранились от этой важной работы, в результате прогноз года выполнен всего на 42 процента?



Или чем объяснить тот факт, что в Андижанской, Кашкадарьинской и Ферганской областях, возглавляемых опытными хокимами Ш.Абдурахмановым, З.Рузиевым и Ш.Ганиевым, прогнозы выполнены всего на 65-85 процентов?



Теперь я хотел бы остановиться на задачах 2017 года.



Нам предстоит обеспечить экспорт продукции в объеме 10,8 миллиарда долларов. Какие в связи с этим неотложные задачи нам необходимо решить?



Первая – в 15-дневный срок следует обеспечить детальную разработку и утверждение на заседании специальной комиссии, возглавляемой У.Розукуловым, программу действий не по комплексам, так как это не оправдывает себя, а по всем без исключения предприятиям-экспортерам.



Вторая задача – реализация договоров, заключенных в 2016 году на международных промышленных ярмарках, прошедших в городе Ташкенте и за рубежом, по поставкам продукции на общую сумму 7,7 миллиарда долларов.



Нужно более активно продолжить начатую работу по поиску новых рынков сбыта продукции в России, Казахстане, Туркменистане, Украине и Беларуси, а также других странах. Вместе с тем следует отметить, что поручение по установлению подобного сотрудничества с Болгарией осталось без результата.



К этой работе обязаны более активно подключиться наши дипломатические представительства за рубежом. Первому заместителю Председателя Сената С.Сафаеву, министру иностранных дел А.Камилову следует установить за этим контроль.



Третья задача – экспорт продукции субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства по линии АО "Узтадбиркорэкспорт" и "Узсаноатэкспорт", а также Фонда при Национальном банке. Необходимо обеспечить экспорт в объеме не менее 1,5 миллиарда долларов.



Четвертая задача – это экспорт плодоовощной продукции. Поручаю заместителю премьер-министра З.Мирзаеву в 15-дневный срок тщательно разобраться с причинами недопоставок в прошлом году плодов и овощей на 650 миллионов долларов и внести конкретные предложения.



Надо непременно учесть потенциал и возможности 66-ти специализированных районов республики. Теперь за выполнение заданий прямую должностную ответственность несут хокимы этих районов и их первые заместители.



Заместителю премьер-министра – председателю специальной комиссии У.Розукулову и новому департаменту для решения этих практических задач надо обеспечить координацию действий органов государственного и хозяйственного управления, а также первых заместителей хокимов областей, городов и районов по вопросам экономических реформ и предпринимательства.



Я особо обратил ваше внимание на критический анализ положения дел в этих двух комплексах, а также на личную ответственность Г.Ибрагимова и У.Розукулова.



Причина в том, что мы возлагаем на них огромную надежду, так как от них в значительной степени зависит развитие не только промышленности, но и всей экономики республики. Хочу предупредить персонально их, а также руководителей организаций, входящих в состав этих комплексов: если по итогам I полугодия текущего года не будут обеспечены реальные результаты, я буду вынужден принять по отношению к ним более жесткие меры.



Уважаемые участники заседания!



Общеизвестно, что в социальной сфере особо приоритетное значение мы придаем вопросам укрепления здоровья людей, охраны материнства и детства, надежного обеспечения населения лекарственными средствами, воспитания физически здорового и духовно зрелого молодого поколения.



Какие проблемы существуют в этих важных сферах? Обращаясь к заместителю премьер-министра А.Икрамову, работавшему также ранее министром здравоохранения, хочу спросить:



Во-первых, почему за все эти годы не обеспечена эффективность реформирования первичного звена здравоохранения, и прежде всего сельских врачебных пунктов, в которых сегодня недостает 2500 врачей, и они крайне слабо оснащены оборудованием и медикаментами?



Во-вторых, разве вы не знаете о том, что из-за низкого уровня диагностики и недостаточной квалификации наших врачей ежегодно около 30 тысяч наших граждан вынуждены выезжать на лечение за границу и тратить на это огромные средства из семейного бюджета?



В-третьих, когда вы наведете порядок и обеспечите стабильную работу всех подразделений скорой медицинской помощи? Почему зачастую они не в состоянии оказать больным действительно неотложную помощь?



В-четвертых, когда прекратятся негативные явления среди медицинского персонала? Только в истекшем году в этой сфере возбуждено 174 уголовных дела. На состоявшейся недавно встрече с работниками здравоохранения я особо обратил на это, в частности, на случаи вымогательства в родильных комплексах, ваше внимание и внимание других руководителей системы.



В-пятых, почему серьезными проблемами экологии вы занимаетесь недостаточно? Разве они не влияют на здоровье людей и обеспечение благополучной эпидемиологической обстановки в республике?



В-шестых, почему лично вы и руководитель компании "Дори-дармон" А.Камилов смотрите "сквозь пальцы" и не принимаете действенные меры для устранения серьезных недостатков в работе аптечной сети, где 45 процентов дорогостоящих препаратов – импортные, причем по завышенным ценам?



Другой важнейший участок работы вашего комплекса – развитие физической культуры и спорта. Конечно, в последние годы в этой сфере, особенно в области высшего спортивного мастерства, у нас есть определенные успехи. И мы ими по праву гордимся.



Однако на последней Олимпиаде призовые места завоеваны только по тяжелой атлетике, боксу, борьбе и дзюдо. В чем причина этого?



За последние 5 лет на развитие физической культуры и спорта, а также укрепление их материально-технической базы из бюджета выделены 1 триллион 230 миллиардов сумов. И это не считая средств Национального олимпийского комитета.



В стране создана мощная база развития детского спорта, а также высшего спортивного мастерства и олимпийского резерва. Какая еще нужна база и какие дополнительные условия и средства?



Надо глубже вникать в данные проблемы.



С учетом всего вышесказанного необходимо обеспечить реализацию следующих задач:



первое – ускорить подготовку пакета документов и предложений по устранению этих недостатков и выполнению поручений по СВП, специализированным высокотехнологичным медицинским центрам и станциям скорой медицинской помощи;



второе – необходим комплекс мер по созданию действенной системы повышения квалификации врачей и других медицинских работников как у нас в стране, так и в ведущих зарубежных клиниках, а также, при необходимости, их материальному стимулированию;



третье – совместно с контролирующими органами следует жестко навести порядок в реализации 340 видов лекарственных препаратов и медицинских изделий по фиксированным ценам. Каждый гражданин страны должен ощутить реальную пользу от принятых нами решений.



Наряду с этим надо обеспечить эффективную реализацию утвержденной в сентябре прошлого года Программы по дальнейшему развитию фармацевтической промышленности на 2016-2020 годы;



четвертое – под особым контролем должна находиться реализация утвержденной Программы государственной поддержки престарелых и инвалидов. Каждая льгота и мера социальной поддержки должна обязательно дойти до конкретного адресата;



пятое – необходимо совместно с первым заместителем премьер-министра А.Раматовым в ближайшее время представить комплекс предложений по улучшению положения дел в сфере экологии, и прежде всего по усилению государственного контроля в области обращения отходов;



шестое – обращаю ваше внимание и персонально – министра Б.Ахмедова на необходимость более эффективного использования созданной мощной базы физической культуры и спорта.



Нельзя довольствоваться только соревнованиями "Умид нихоллари", "Баркамол авлод" и Универсиады. Нужна серьезная селекционная работа по отбору и воспитанию талантливых юношей и девушек.



Нужно также отметить, что подготовленный к нашему заседанию безликий отчет министра Б.Ахмедов не выдерживает никакой критики. Ни анализа, ни конкретных предложений. Видимо, поэтому положение дел в развитии культуры у вас ограничивается в основном проведением юбилейных праздников. Ни вы, ни ваши заместители даже не пытаетесь коренным образом изменить ситуацию к лучшему, придав этой сфере новое содержание.



Дорогие друзья!



Сама жизнь и опыт прошлых лет требуют от нас устранить серьезные проблемы в обеспечении комплексного развития территорий, создания и коренной перестройки инфраструктуры. Поэтому в структуре Кабинета Министров созданы новый комплекс, возглавляемый первым заместителем премьер-министра, а также департамент. Их главная задача – создать стабильно функционирующую систему по двум следующим направлениям:



первое – четкая координация действий хокимиятов и отраслевых органов управления по реализации неотложных и перспективных задач развития районов, городов, областей и Республики Каракалпакстан. Цель – устранить серьезные диспропорции в экономике и социальной сфере, а главное, в жизненном уровне людей;



второе – разработка, контроль за реализацией и достижение прогнозных параметров программ по развитию и модернизации дорожно-транспортной, инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры. Конечная цель – это создание надежной инфраструктуры для отраслей экономики и благоприятных условий для населения в городах и на селе.



Считаю необходимым обратить внимание А.Раматова, что лично от него и двух департаментов требуется:



первое – обеспечить эффективную работу всех ведомств, входящих в состав комплекса. Не надо выдвигать необоснованные предложения и принимать скоропалительные решения. На днях по этим причинам я был вынужден возвратить комплексную программу по решению проблем Приаралья. Прошу не повторять такие просчеты;



второе – необходимо завершить и представить в ближайшее время проекты постановлений по решению крупных проблемных вопросов, поднятых в ходе встреч с избирателями во всех 14 регионах;



третье – это практическая реализация 12 социальных и инфраструктурных программ, рассчитанных на 2017-2021 годы. Из них 8 программ уже утверждены. Необходимо в ближайшее время доработать и представить пакет документов по дальнейшему улучшению транспортного и торгового обслуживания, питьевого водоснабжения, реконструкции автодорог.



На повестке дня также стоит вопрос о создании Министерства жилищно-коммунального обслуживания. Утверждение этих проектов вами необоснованно затянуто;



четвертое – надо повернуться лицом к проблемам вложения значительных объемов инвестиций в развитие территорий республики. В связи с этим вношу предложение в качестве "пилотного" проекта на примере Национального банка внешнеэкономической деятельности, внедрить систему, когда его территориальные подразделения, наряду с выполнением основных задач, будут дополнительно обеспечивать комплекс мер по вовлечению в инвестиционную деятельность как собственных средств, так и внешних источников финансирования. Руководитель банка С.Рахимов должен представить свои предложения.



Кроме этого, есть ряд ключевых задач, которые не терпят отлагательства. В их числе – коренная реорганизация всей системы Госархитектстроя, устаревших методологий и нормативов в градостроительстве, устранение диспропорций и проблем в капитальном строительстве, а также пересмотр неэффективной деятельности проектных институтов.



Приведу некоторые факты. Принят целый пакет документов по совершенствованию градостроительства, однако многие из них остались без должного контроля. 18 генпланов городов и городских поселков, разработанных еще в 2012-2015 годах, до сих пор не утверждены.



Руководством комитета не обеспечен контроль за выполнением поручения, данного 3 года назад, о создании Советов по совершенствованию деятельности районных архитекторов, укреплению их материально-технической базы и выделению автомобилей "Дамас".



Из 850 проектно-изыскательских организаций, имеющих лицензию, только 147, или всего 17 процентов, привлечены к реализации республиканской Инвестиционной программы.



Надо откровенно признать, что одним из самых серьезных наших недостатков является отсутствие проектных институтов, отвечающих современным требованиям. Их материально-техническая база находится на уровне 80-х годов. Даже не стоит говорить об уровне использования ими информационно-коммуникационных технологий, достижений современной науки, архитектуры и дизайна.



Поэтому сама жизнь диктует необходимость создания в каждой области по одному-двум современным проектным институтам.



Следует отметить, что в сфере разбазариваются значительные государственные средства и ресурсы. В прошлом году инспекциями сняты объемы подрядных работ на сумму 4,7 миллиарда сумов. При экспертизе сметная стоимость 24 тысяч проектов была обоснованно снижена на 1,5 триллиона сумов.



Возникает вопрос: разве об этих серьезных недостатках не знают Б.Закиров и его первый заместитель А.Тохтаев? Почему вы оба занимаетесь только отдельными объектами, но не вникаете в указанные проблемы и не решаете их?



В 20-дневный срок надо внести конкретные предложения по коренной реорганизации всей системы.



Нас не удовлетворяет положение дел и в дорожном строительстве. По вине Министерства финансов и его Дорожного фонда постоянно ощущается острая нехватка финансирования. Не решены вопросы стабильной поставки битума, не прекращаются хищения, велика текучесть кадров.



В прошлом году мы заменили руководство агентства "Узкоммунхизмат" и АО "Узстройматериалы". Но и новые руководители этих организаций И.Махкамов и Б.Зарипов не проявляют необходимую инициативу.



Надеюсь, что сегодня в отчете А.Раматова и других руководителей будут даны конкретные ответы на эти вопросы. С остальными руководителями я непременно встречусь в ближайшее время в рамках отчетов Президенту членов правительства, которые уже внедрены в начале этого года. Прошу тщательно подготовиться всех без исключения руководителей и хокимов территорий.



Учитывая серьезность и тяжесть положения дел на местах, мы назначили А.Раматова первым заместителем премьер-министра и поручили ему этот трудный участок работы. Поэтому если все заместители премьер-министра, хокимы, руководители министерств и ведомств, объединив усилия, не станут ему помогать и не окажут активное содействие, то сложно будет рассчитывать на желаемый результат.



В связи с этим А.Раматову предоставляется право внести изменения в утвержденные адресные программы по строительству инфраструктуры и социальных объектов исходя из реального положения дел на местах.



Уважаемые участники заседания!



Безусловно, все мы понимаем, что успешная реализация экономических реформ и социальных преобразований, прежде всего, определяется эффективностью деятельности экономических и финансовых органов.



Они призваны не только разрабатывать, но и обеспечивать реализацию стратегических задач по укреплению экономической мощи нашей страны, рассчитанных на ближайшую и долгосрочную перспективу.



Несколько лет тому назад на заседании правительства была подвергнута жесткой критике деятельность Министерства экономики и ее бывшего руководителя Р.Гулямова. Было подчеркнуто, что Министерство экономики не обеспечивает в должной мере функции "локомотива" министерств и ведомств республики. К сожалению, надо открыто признать, что эта задача не решена до сих пор.



Предлагаю обратиться к конкретным фактам и проблемам.



Первое – это результаты реализации целевых программ, раскрывающие эффективность реформ. В их числе надо отметить следующие экономические и финансовые показатели развития промышленности и других отраслей: состояние производственных мощностей, снижение издержек и себестоимости, повышение уровня локализации, рентабельности и конкурентоспособности продукции.



При сокращении себестоимости по отраслям в среднем на 10 процентов отдельная продукция химической и легкой промышленности, автомобилестроения, строительной индустрии и ряда других отраслей из-за своей дороговизны не конкурентоспособна на внешних рынках. Отдельные предприятия вообще работают в убыток.



Изжили себя старые методы формирования Программы локализации. Чем объяснить тот факт, что наряду с прогнозом экспорта мы тщательно и скрупулезно не прогнозируем импорт?



Только в прошлом году импортировано продукции почти на 400 миллионов долларов, причем уже локализованной в республике. Особенно увлекаются этим АО "Узбекэнерго" и "Узстройматериалы", АГМК, концерн "Узфармсаноат".



Теперь, уважаемая Галина Каримовна, вы как министр экономики впредь по итогам каждого месяца и квартала, на основе анализа положения дел, будете лично вносить докладную записку Президенту страны о мерах по сокращению себестоимости и импорта, а также росту уровня локализации, принятых руководителями хозяйственных объединений и хокимиятов.



В докладной записке надо дать глубокий анализ, отразить принятые или не принимаемые меры, а также внести конкретные предложения. Хватит слепо следовать глубоко не продуманным указаниям отдельных руководителей. На этой основе ежемесячно под председательством Президента страны будут проводиться селекторные совещания и даваться персональная оценка.



В свое время лично вы, Галина Каримовна, министр внешних экономических связей, инвестиций и торговли Э.Ганиев предложили создать свободные экономические зоны. Инициатива хорошая, но она не была до конца подкреплена конкретными действиями.



В подтверждение приведу данные по свободной экономической зоне "Навои". За прошедшие 8 лет здесь реализовано лишь 24 проекта с крайне низкой долей прямых иностранных инвестиций. Трудоустроены всего 900 человек. В прошлом году объемы производства снизились на 24 процента.



Подписан Указ о создании на принципиально новой основе свободных экономических зон "Ургут", "Гиждуван", "Коканд" и "Хазарасп". Нельзя допустить, чтобы мы повторяли ошибки прошлых лет.



Почти 10 лет тому назад руководство Министерства экономики настойчиво предлагало не разрабатывать и не утверждать баланс по плодоовощной продукции. К чему это могло бы привести, прежде всего на внутреннем потребительском рынке, мы сегодня видим на примере других. Более того, мы бы лишились важной статьи пополнения валютного баланса.



Критического анализа требует состояние дел в привлечении иностранных инвестиций, в первую очередь прямых. Доля прямых инвестиций снизилась до 30 процентов.



Неэффективно используются кредиты международных финансовых институтов, особенно в системах Республиканского дорожного фонда и агентства "Узкоммунхизмат", выступающих заказчиками проектов. Потому что здесь нет ни системной работы, ни контроля, ни ответственности.



Одной из главных преград является бюрократизм процедур по экспертизе проектов и проведению тендеров. Нет заметных изменений и результатов даже после создания Агентства по экспертизе технико-экономических обоснований проектов, отсутствует инициатива у ее руководителя Ш.Хошимова.



Постановление правительства республики № 110 по этим вопросам "окаменело" и не пересматривалось уже 10 лет. Этим умело пользуются отдельные "нечистые на руку" руководители и специалисты экспертных органов. Прошу вас, Галина Каримовна, в 15-дневный срок представить предложения по внесению изменений в постановление.



По вине хокимов территорий крайне неудовлетворительно обстоит дело на местах с привлечением иностранных инвестиций.



Приведу лишь один пример. На реализацию 18 проектов в Кашкадарьинской, Наманганской и Сурхандарьинской областях в целом было привлечено лишь 55 миллионов долларов инвестиций, то есть в среднем по 3 миллиона долларов на проект.



Несомненно, этого недостаточно в условиях, когда реализуются утвержденные Президентом страны специальные программы по развитию промышленности и инфраструктуры данных регионов.



Поэтому хокимам всех территорий совместно с банками дается поручение по итогам каждого квартала вносить на имя Президента страны докладные записки о состоянии привлечения иностранных инвестиций. Государственному советнику У.Исмаилову поручается взять это под контроль.



Разве все вышеуказанные вопросы не входят в компетенцию Министерства экономики и его руководства? Нельзя опираться на тезис о том, что "... мы разработали и утвердили, а вы обязаны выполнять и отвечать за результаты". Нельзя необоснованно и постоянно руководствоваться ошибочным принципом: наше решение – это истина и закон в последней инстанции!



В этой связи прошу премьер-министра А.Арипова ускорить разработку и представление пакета документов, обеспечивающих реорганизацию всей системы министерства. При этом надо иметь в виду введение в ее структуру упраздненных сводных управлений и отделов экономики хокимиятов республики.



Но самое главное – надо обеспечить коренной пересмотр задач и функций Министерства экономики. При этом в качестве важнейшей задачи следует определить ответственность министерства, его руководства, в том числе персонально министра, за конечные результаты, а также экономические и социальные последствия реализации предлагаемых концепций, программ и принятых по ним решений. Правительству совместно с Законодательной палатой и Сенатом надо проработать правовые основы этого предложения.



Строгое соблюдение налогово-бюджетной политики, исполнение социальных обязательств государства, размеры заработной платы, пенсий и стипендий, финансирование крупных инвестиционных проектов и укрепления обороноспособности страны – реализация этих важнейших задач, в первую очередь, определяется эффективностью деятельности Министерства финансов и лично министра.



Обращаясь к участникам нашего заседания, считаю необходимым задать следующие вопросы:



Насколько эффективно решаются эти задачи?



Почему, несмотря на то, что Положение о Министерстве финансов было утверждено еще в 1992 году, уже 25 лет коренным образом не пересматривались основные задачи и функции министерства? Разве реформы не касаются министерства и его руководителей? Почему министерство, располагая почти 16 тысячами работников – а это раздутый центральный аппарат, территориальные органы, Казначейство, Контрольно-ревизионное управление, Пенсионный и 4 специализированных фонда, на содержание которых ежегодно тратится около 350 миллиардов сумов, – не обеспечивает эффективное выполнение возложенных на него важнейших задач, укрепление финансовой стабильности экономики и социальной сферы?



Отдельные принятые решения по важнейшим программам, проектам и ключевым задачам либо не подкреплены реальными источниками финансирования, либо профинансированы по остаточному принципу. Почему "страдает" платежная дисциплина?



Из 18 триллионов сумов дебиторской задолженности около 11 триллионов, или более 60 процентов, продолжают оставаться задолженностью на протяжении 3-х лет.



Почему этой проблемой не занимаются министр финансов и председатель Центрального банка, которые возглавляют Комиссию по сокращению просроченной задолженности?



Почему, вводя пластиковые карточки, вы тщательно не продумали все механизмы? Почему работники многих, прежде всего бюджетных организаций – учителя, врачи, служащие, – и даже пенсионеры должны страдать от "нововведений" отдельных должностных лиц?



Конечно, Государственный бюджет не безразмерный, и надо обеспечивать жесткую экономию, строго целевое и рациональное использование средств. Это очевидный и неоспоримый факт. Но тогда почему "раздуты" аппараты Казначейства и Контрольно-ревизионного управления?



В них работают 4 тысячи человек, на которых ежегодно расходуются 90 миллиардов сумов государственных средств. По глубокому убеждению руководителей и специалистов этих подразделений, "они призваны лишь контролировать и наказывать других".



Разве можно только "плетью и мечом" достичь желаемых результатов? Считаю, что это не просто ошибочное мнение, а глубокое заблуждение. А где же кропотливая профилактическая работа?



Только в прошлом году в 22 тысячах организаций выявлены хищения и нецелевые расходы почти на 200 миллиардов сумов. Основная их часть приходится на учреждения социальной сферы. Устранение этих проблем должно стать предметом для активной работы, наряду с руководителями министерств, назначенного первым заместителем министра финансов Ж.Кучкарова.



Прошу Счетную палату (К.Акмалов) в месячный срок не только всесторонне изучить эффективность и целевое использование средств Государственного бюджета, но и представить предложения, во-первых, по мерам персональной ответственности руководителей, во-вторых, практическим действиям по решению уже давно назревших вопросов.



Считаю необходимым особо обратить внимание на формы и методы работы руководства Министерства финансов, его структурных подразделений и аппарата.



Подавляющее большинство поручений правительства республики реализуется ими с грубым нарушением сроков, нередко страдает и качество работы. При этом их самоуверенность остается "на высоте".



Почему руководители других ведомств вместо получения компетентных рекомендаций по решению конкретных государственных проблем должны постоянно сталкиваться с фактами бюрократизма и волокиты, а также высокомерием и капризами отдельных заместителей министра?



Почему, наконец, порой унижается человеческое достоинство, и кто дал на это право?! Почему заместитель премьер-министра или член правительства должны нередко часами ждать в приемной? Почему заведующий отраслевым департаментом Кабинета Министров днями и неделями ждет проведения поверхностной "презентации" по серьезным проблемам, а затем документ возвращается на доработку?



И все это регулирует не штатный помощник, а безграмотный и бестактный инспектор приемной?



Думаю, что настало время найти четкие и ясные ответы на эти непростые и важные вопросы. В этой связи премьер-министру А.Арипову и новому министру Б.Ходжаеву поручается в месячный срок внести конкретные предложения по коренному пересмотру организационной структуры Министерства финансов, его задач и функций.



Требует критического анализа состояние кадровой работы. Думаю, что необходимо провести аттестацию руководителей и должностных лиц всей системы финансовых органов.



Безусловно, неоспоримый факт, что если бы Р.Азимов имел желание видеть эти серьезные недостатки и проблемы, а также проявлял должную инициативу по их решительному устранению, мы бы сегодня имели более весомые результаты в экономической и финансовой сферах.



Нельзя довольствоваться только "победными" рапортами и докладными записками, которые подготовлены лицами, не имеющими отношения к проблемам и выдающими желаемое за действительное.



А действительность заключается в следующих серьезных проблемах, за которые лично вы несете должностную ответственность.



Первое – несопряженность высоких темпов роста экономики и степени удовлетворения растущей потребности в инвестиционных ресурсах.



Второе – существование диспропорций в наличном и безналичном денежном обороте.



Третье – недостаточность средств местных бюджетов для финансирования устойчивого социально-экономического развития территорий. Не думаю, что вы будете оспаривать эти очевидные факты. Жду от вас реальных предложений.



Не обеспечивается должное руководство и эффективность работы органов управления, входящих в состав Комплекса макроэкономики. В этой связи поручаю лично вам:



первое – изучить, выполняют ли эффективно и в полном объеме свои задачи и функции Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли, а также его руководители Э.Ганиев и Ш.Туляганов? Это принципиальный вопрос. Чем конкретно сегодня занимаются центральный аппарат министерства и его территориальные подразделения с общей численностью работников 163 человека?



премьер-министру в течение 10 дней надо внести предложения по этим назревшим вопросам;



второе – необходимо коренным образом пересмотреть эффективность деятельности Министерства труда и его руководителя А.Абдухакимова.



Несмотря на имеющиеся потребности в трудоустройстве 1,5 миллиона человек, в прошлом году центрами содействия занятости обеспечено трудоустройство 248 тысяч человек, или 16,5 процента.



Главные причины – это устаревшие формы и методы работы, а также формализм в решении проблем занятости.



Не изжиты многочисленные факты приписок, особенно по реализации трехсторонних договоров о трудоустройстве выпускников профессиональных колледжей.



Устранение этих проблем должно стать одной из первостепенных задач всего Комплекса макроэкономики и лично министра труда.



Поручаю вам, Рустам Садыкович, в 15-дневный срок внести конкретные предложения по внедрению принципиально нового действенного механизма, который предусматривает подключение к этой работе сотрудников всех территориальных подразделений экономических и финансовых органов, банковских учреждений и Центра среднего специального, профессионального образования, а также первых заместителей хокимов всех уровней.



На конкретном примере могу подсказать реальный путь решения этой проблемы. В густонаселенном Алтынкульском районе Андижанской области действуют 7 профессиональных колледжей, которые в этом году заканчивают 2300 выпускников, имеющих различные специальности. На территории района функционируют 714 хозяйствующих субъектов, в том числе в промышленности – 371, в строительстве – 167, торговле и сфере обслуживания – 156 и других сферах деятельности. В среднем на каждый из них приходится по 3 выпускника.



Задачу можно вполне осилить, если 400 работников органов экономического комплекса, получающие зарплату из бюджета, будут оказывать практическое содействие этим предприятиям в осуществлении эффективной деятельности. Например, помочь какому-то предприятию в получении кредита, еще кому-то – в приобретении сырья или дать квалифицированный совет.



Необходимо уже сегодня обеспечить не только персональное закрепление каждого выпускника за конкретным предприятием, но и четко определить его будущее рабочее место, заработную плату и социальные условия.



Все это следует закрепить правовым документом, и главное, определить не только обязанности, но и персональную ответственность руководителя хозяйствующего субъекта.



Лишь в этом случае мы сможем выполнить обязательства государства перед учащимися и их родителями. Надо проработать и внедрить аналогичную практику и для выпускников вузов республики.



Следующая важная задача – это повышение персональной ответственности руководителей комплекса, хокимов и их первых заместителей за коренное изменение всей системы решения проблем занятости населения. По данному вопросу вношу предложение:



во-первых – при обеспечении хокимами выполнения параметров создания новых рабочих мест по итогам каждого месяца они поощряются 15-процентной надбавкой к заработной плате. При невыполнении, соответственно, с заработной платы удерживаются 15 процентов;



во-вторых – первые заместители хокимов, непосредственно отвечающие за этот участок работы, соответственно поощряются или же наказываются удержанием 20 процентов от заработной платы.



Поручаю премьер-министру А.Арипову и заместителю премьер-министра Р.Азимову в 15-дневный срок внести проект постановления Президента страны о внедрении с 1 марта текущего года предлагаемой системы материального стимулирования в вопросах занятости населения;



в-третьих – мы вправе сегодня также жестко потребовать от председателя Госкомконкуренции Д.Хидоятова ответа на вопросы: почему лично вы и подразделения комитета не контролируете или не обеспечиваете конечный результат?



Почему вы, вместо практического решения этих проблем, с огромной "радостью" докладываете мне о своих безрезультатных загранкомандировках и "презентациях"?



Мы сегодня имеем право спросить у руководителей и рабочих групп, которые регулярно ездят в загранкомандировки, тратя огромные суммы из бюджета:



где конкретные результаты, где инвесторы и инвестиции, о которых вы хвалились и писали "прекрасные" докладные?



Вы, господин Хидоятов, являясь руководителем уполномоченного государственного комитета, от кого требуете выполнение задач в вашей сфере? Только для реализации предприятий южнокорейским инвесторам и привлечения их инвестиций вы организовали несколько бизнес-форумов. И где обещанные результаты?



Если подсчитать все ваши расходы на загранкомандировки, на эти деньги можно было бы купить как минимум 2 крупных предприятия.



По "нулевой" выкупной стоимости реализовано 1027 объектов. Конечно, это хороший результат. Но почему большинство из них, если не считать некоторые, не эксплуатируется и лежит в руинах?



Что на их базе создано, какие мощности и производства организованы, сколько людей трудоустроено? Почему доля в размере 15 процентов капитала реализована иностранным инвесторам только в половине из 119 акционерных обществ?



Кто сегодня должен персонально ответить за разбазаривание государственной собственности? Безусловно, в первую очередь вы как председатель комитета.



Повторяя ошибки предыдущих руководителей, действуя инертно и занимаясь только статистикой, вы упускаете главное – бережное отношение к достоянию страны и народа.



Поручаю вам, в последний раз, совместно с руководителем комплекса (Р.Азимов) и Службой Государственного советника по взаимодействию с Олий Мажлисом (О.Мурадов) в 20-дневный срок представить комплекс конкретных мер, который предусматривает: во-первых, устранение этих проблемных вопросов; во-вторых, тщательную проработку правовых обязательств и ответственности руководителей и должностных лиц за бездействие, неэффективное использование или разбазаривание реализованной и приобретенной государственной собственности.



Не изжиты старые подходы в деятельности руководства Госкомстата. Применяемые ими методология, расчеты и данные не раскрывают в полной мере причины недостатков и проблем, требующих оперативных и практических мер.



В последние годы без должного внимания руководителя комплекса осталась такая важная сфера, как туризм. Надо безусловно и, главное, результативно исправлять эту ошибку. Пока мы приняли решение лишь по структуре, занимающейся развитием туризма.



Эти решения должны быть подкреплены конкретными мерами по увеличению вклада туризма в развитие экономики Узбекистана, пропаганду наших исторических и культурных ценностей, а также пополнение валютных ресурсов. Для выполнения данной задачи дается 1 месяц.



В значительной степени эти проблемы вызваны тем, что отсутствует системная работа с экономическими блоками министерств, хозяйственных объединений и хокимиятов республики.



Разве кто-нибудь и когда-нибудь выслушал их – какими проблемами они занимаются и с какими трудностями они сталкиваются, не говоря уже о конкретной профессиональной помощи?



В представленных отчетах я так и не смог найти ответа на важные вопросы. Первый – сколько людей трудятся? Второй – кто в этих структурах работает: менеджер, или же проблемами реформ на местах занимаются люди совершенно далекие от экономики? В очередной раз поручаю руководителю комплекса предметно заняться этой проблемой. Но теперь спрос будет более строгим.



Есть еще одно важное направление, которое требует пристального и ежедневного внимания руководителя комплекса Р.Азимова, соответствующих структур и хокимиятов республики. Это обеспечение дальнейшего развития и действенной защиты частной собственности и предпринимательства.



Что мешает вам лично встречаться с предпринимателями, которые, безусловно, зададут вам и неприятные вопросы?



В ходе личных встреч с ними я твердо убедился в том, что на такие вопросы они имеют полное и законное право. Это право они выстрадали в многодневных очередях за различными справками, разрешениями и сертификатами, получением кредитов, а также незаконными проверками, упущенной экономической и финансовой выгодой.



Притом многие из этих предпринимателей, имея подлинно гражданскую позицию, оказывают бескорыстную помощь детям-сиротам, нуждающимся семьям, в махаллях и учреждениях социальной сферы.



А что они получают взамен? Первое – это страх, что их опять начнут проверять, притеснять и не давать возможность свободно трудиться и содержать свою семью. Поэтому даже при отсутствии недостатков и нарушений в своей деятельности они вынуждены "договариваться" с должностными лицами различного уровня.



Думаю, что из всего сказанного вы, Рустам Садыкович, обязательно сделаете самокритичные выводы и по итогам года на заседании правительства республики доложите о реальных результатах.



Уважаемые друзья!



В 2016 году была продолжена системная работа по дальнейшему углублению экономических реформ и структурных преобразований в сельском хозяйстве.



Наряду с этим считаю необходимым сегодня на заседании правительства дать персональную оценку отдельным руководителям, которые не обеспечили выполнение прогнозных показателей и приоритетных задач, определенных на 2016 год.



Первое – это недостатки в оптимизации размеров земельных участков. В Ташкентской, Наманганской, Джизакской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях она проведена не на должном уровне.



Районными Кенгашами народных депутатов допущены серьезные просчеты при отборе претендентов на создание фермерских хозяйств.



Второе – отдельные фермерские хозяйства не располагают достаточными оборотными средствами, необходимой техникой и другими материально-техническими ресурсами, что негативно отразилось на урожайности сельхозкультур, выполнении договорных обязательств и рентабельности фермерских хозяйств в целом.



Третье – из-за недостаточной организации работ и личной безответственности отдельных руководителей, в том числе бывших хокимов Сурхандарьинской, Сырдарьинской, Джизакской и Бухарской областей, в ряде районов и фермерских хозяйств не получен ожидаемый урожай хлопка-сырца.



В Касансайском, Ангорском, Музрабадском, Кызырыкском, Шерабадском, Куйичирчикском и Куштепинском районах договорные обязательства выполнены лишь на 60-65 процентов. Не обеспечено выполнение задания по заготовке зерна в государственные ресурсы в Зарбдарском, Пахтакорском, Арнасайском, Мирзаабадском, Хавастском, Сардобском, Гулистанском, Чустском и Бекабадском районах.



Каждому из этих фактов в протоколе нашего заседания должна быть дана принципиальная и жесткая оценка.



В 2017 году Министерству сельского и водного хозяйства, компаниям и другим ведомствам, а также хокимиятам всех уровней предстоит реализовать следующие важнейшие приоритетные задачи:



первое – обеспечить дальнейшую оптимизацию структуры посевных площадей и культур, активное внедрение передовых агротехнологий и рост урожайности, увеличение объемов производства овощей, плодов и винограда;



второе – это укрепление финансово-экономического состояния фермерских хозяйств. В последние 10 лет недифференцированно росли цены на минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы, семена и закупочные цены на хлопок-сырец и зерно;



третье – это застывшая, "окаменевшая" и абсолютно несовершенная система финансирования агротехнических мероприятий, рожденная в прошлые годы руководством Министерства финансов и его Фонда.



Не первый год я задаю вопрос: каким образом можно выращивать продукцию для госзакупок при таком безответственном подходе к финансированию сельского хозяйства? Но четкого ответа нет до сих пор. Почему?



На 1 января текущего года по линии Фонда фермерским хозяйствам недоплачено около 300 миллиардов сумов. Возникает естественный вопрос: если фермер добросовестно выполняет свои обязательства перед государством, то почему государство и отдельные руководители так безразличны и невнимательны? Кто несет ответственность за это? Кто персонально должен и обязан ответить?



четвертое – нам предстоит принять решительные меры по устранению ряда проблем в деятельности созданных в последние годы новых органов управления в агропромышленном комплексе.



Прежде всего речь идет о компании "Узпахтасаноатэкспорт" (А.Камалов) и входящих в ее структуру акционерных обществ – "Узпахтасаноат" (Я.Хидиров), "Узпахтаэкспорт" (Ж.Кадыров) и "Узпахта-ёг" (В.Джураев).



Работа по модернизации этих отраслей и реализации инвестиционных проектов, в том числе по созданию центров по переработке хлопка-сырца, организована неудовлетворительно.



Накапливаются вопросы к руководителям компании "Узбекозиковкат-холдинг" О.Рустамову и А.Салимову. Доля переработки плодов и овощей не достигает даже 20 процентов. Крайне медленно внедряются новые технологии и стандарты.



На совместных предприятиях резко снизились объемы производства. Запас времени и доверия к этим руководителям скоро будет исчерпан. Им надо делать выводы.



Нет современных подходов и новизны в деятельности руководителей АО "Узбекенгилсаноат" – И.Хайдарова, "Узвинпром-холдинг" – Ш.Рахимова и ассоциации "Узбекчармпойабзали" – М.Мансурова.



Приведу конкретные факты. В структуре экспорта высоким остается удельный вес пряжи – 53 процента. Уровень удовлетворения потребностей населения в обуви составляет 41 процент. Неэффективно работают многие специализированные предприятия по выращиванию винограда и производству вино-водочных изделий.



Реализация всех этих приоритетных задач станет первым и серьезным экзаменом для нового заместителя премьер-министра – министра сельского и водного хозяйства З.Мирзаева. Прошу вас в ближайшее время определить и доложить комплекс системных мер по их выполнению.



Уважаемые участники заседания!



Сегодня от заместителя премьер-министра – председателя Комитета женщин Т.Нарбаевой мы ждем ответа и конкретных предложений по практическому решению следующих неотложных задач.



Первая – это укрепление священных для всех нас основ семьи, создание в семьях спокойной, дружной и благоприятной атмосферы, наполнение конкретным содержанием духовно-просветительской работы.



Вторая задача связана с несвойственными нашему народу такими горькими и болезненными вопросами, как увеличение количества преступлений среди женщин и семейных разводов, попадание их под влияние различных религиозных экстремистских течений и террористических организаций.



Третья – это вопросы рациональной занятости женщин. Хромает работа по созданию для женщин не только постоянных рабочих мест, но и новых рабочих мест за счет развития семейного бизнеса, надомного труда, ремесленничества, подсобных хозяйств.



В этой сфере наблюдается немало формализма, бюрократизма и даже очковтирательства. Можно привести множество горьких примеров. Возникает естественный вопрос – кого мы обманываем и зачем?



В этой связи необходимо образовать рабочие группы во главе с заместителем премьер-министра Т.Нарбаевой из числа руководителей и ответственных работников Комитета женщин Узбекистана, Совета федерации профсоюзов, фондов "Нуроний", "Махалла", ОДМ "Камолот", Комитета по делам религий, Торгово-промышленной палаты и коммерческих банков.



Эти рабочие группы начиная с 20 января текущего года в течение трех месяцев с выездом на места будут изучать положение дел в семьях в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях с посещением каждой улицы и каждого дома, проанализируют и обобщат предложения простых семей, наших уважаемых ветеранов.



Прошу премьер-министра А.Арипова совместно со Службой Государственного советника (О.Мурадов) в срок до 20 апреля на основе глубокого анализа результатов данного изучения на местах подготовить и внести проекты постановления Президента и комплекса конкретных мер, направленных на правовое, социально-экономическое и духовно-нравственное решение имеющихся проблем и вопросов.



Уважаемые участники заседания!



На предыдущих встречах был дан критический анализ состояния дел в сфере образования и науки, реализации государственной молодежной политики, внедрения современных методов обучения, в том числе информационно-коммуникационных технологий.



Учитывая стратегическое значение этой сферы для будущего нашей молодежи, общества и страны в целом, руководство этим участком работы возложено лично на премьер-министра. Обращаю ваше внимание на необходимость реализации следующих задач:



Первая задача касается сферы дошкольного образования. Надо откровенно признать, что мы упустили этот важнейший участок работы. Охват детей в этой сфере составляет всего 27 процентов.



Согласно утвержденной недавно программе будет укреплена материально-техническая база 2200 соответствующих учреждений.



Необходимо коренным образом пересмотреть учебные планы и программы, привлекая для этого опытных педагогов и специалистов. Перед нами стоит сложная задача подготовки и переподготовки кадров в области воспитания и психологии, а также по предметным дисциплинам.



Вторая задача связана с качеством системы обучения в общеобразовательных школах, лицеях и профессиональных колледжах, а также вузах республики. Внедрение современных учебных планов и методик находится не на должном уровне.



Обучение детей и молодежи специальным предметам, а также истории нашей страны и мировой цивилизации, иностранным языкам и современным компьютерным программам – все эти задачи пока не решены качественно и в полном объеме.



Крайне важно решить и другую проблему: это не всегда достаточный профессиональный уровень наших педагогов и профессорско-преподавательского состава, их специальных знаний. Необходимо сформировать такую среду, которая бы активно способствовала процессам обучения, духовно-нравственного обогащения и воспитания на основе истинных ценностей.



Третья задача – это критический анализ рационального размещения учебных заведений, прежде всего профессиональных колледжей, а также грамотное определение реальных потребностей экономики, социальной сферы и каждой территории в кадрах.



Пока этот механизм не работает: руководители отраслей представляют потребность своих сфер в кадрах в Минвуз и Минэкономики. Затем готовятся неглубоко продуманные предложения по квотам подготовки специалистов. В результате из года в год нарастает проблема их качества и трудоустройства.



И никто за это не несет ответственность. Почему, ведь речь о наших с вами детях и, без преувеличения, будущем нашей страны?



Я предупреждаю министра высшего и среднего специального образования Р.Касымова: обладая значительным опытом в этой сфере, вы несете личную ответственность не только за устранение этих проблем, но и за обеспечение коренных и качественных изменений. Не надо повторять ошибки прошлых лет.



Четвертая задача – это дальнейшее развитие не только академической, но и вузовской науки. В ее актуальности я еще раз твердо убедился на встрече и в ходе длительного диалога с членами Академии наук республики. В этой сфере, на мой взгляд, необходимо решить две основные задачи:



первая – значительно укрепить материально-техническую базу научных учреждений на уровне передовых зарубежных центров и требований самих ученых исходя, безусловно, из потребностей государства, а также его целевых задач;



вторая – эта разработка и реализация конкретных мер по всесторонней поддержке академиков, включая вопросы материального стимулирования.



Поручаю вам, Абдулла Нигматович, совместно с новым Президентом Академии наук Б.Юлдашевым, Минвузом и другими ведомствами в месячный срок представить подробный комплекс мер по реализации поручений, данных на встрече с учеными.



Пятая задача связана с устранением имеющихся проблем в издании и распространении книг. Речь идет, прежде всего, в создании необходимой атмосферы и условий для широкой пропаганды среди населения и молодежи богатой истории нашей страны, ее культуры и национальных ценностей, а также достижений мировой науки и литературы.



При этом необходимо учесть и использовать значительные преимущества современных компьютерных технологий и особенно сети Интернет.



Решение вопросов создания различных учебников, их издания и финансирования серьезно тормозят ведомственные разногласия.



В этой связи поручается премьер-министру в месячный срок представить комплекс мер по изучению реальных потребностей в учебниках, специальной и художественной литературе, вопросов их содержания и перевода на другие языки, пополнения ими фондов учебных заведений, библиотек и информационно-ресурсных центров. Особо тщательно надо изучить формирование реальных цен на книги.



При этом перед нами стоит важная задача поднять на новый уровень нашу работу по широкому распространению среди молодежи культуры чтения, привитию ей чувства любви к книге и укреплению иммунитета к чуждым нашему народу идеям. В целях решения этих вопросов на днях мы приняли специальное распоряжение.



Наша неотложная задача, актуальная сегодня и на перспективу – обеспечить эффективное функционирование всей системы "Электронное правительство". Пока она задействована не в полном объеме, а в отдельных ведомствах к ней либо не подключены, либо, откровенно говоря, даже не знают, что с ней делать.



Можете сами сделать вывод из следующих фактов за 2016 год. Из 534 тысяч обращений граждан и юридических лиц, поступивших в систему Единого портала государственных услуг, более 6 тысяч или не рассмотрены, или по ним своевременно не даны ответы.



В системе опубликовано всего около тысячи проектов нормативно-правовых актов из 4 тысяч зарегистрированных. В большинстве хокимиятов городов и районов эта система функционирует неэффективно.



Не проявляют должной инициативы по внедрению информационно-коммуникационных технологий даже остро нуждающиеся в совершенствовании технологических процессов и системы управления крупные предприятия, организации и хозяйственные объединения.



В их числе также есть компании "Узбекнефтегаз" и "Уздонмахсулот", концерн "Узфармсаноат", ассоциация "Узбекчармпойабзали", АО "Узстройматериалы".



Разве при таком поверхностном подходе мы сможем решить многие наши проблемы? Поэтому считаю необходимым в ближайшее время обсудить состояние данной работы и доложить о принятых мерах по эффективности реализации уже утвержденной Национальной программы, а также задачах в этой важнейшей сфере на перспективу.



Уважаемые участники заседания!



Вы хорошо знаете о принципиальном положении, закрепленном в нашей Конституции – статусе, роли и личной ответственности хокимов за реальное положение дел в районе, городе и области республики.



Мы всегда уделяли и впредь будем уделять особое внимание результатам их деятельности.



С учетом этого недавно были внесены принципиальные изменения в структуру хокимиятов всех уровней. Чем это вызвано?



Во-первых, необходимостью реализации важнейшего приоритета о комплексном развитии территорий, особенно отстающих городов и районов. Если сравнить показатели на душу населения отдельных территорий, то разница между ними – как между днем и ночью.



Во-вторых, сложностью объективной оценки эффективности территориального и отраслевого управления, уровня их развития. Например, если из статистической отчетности по области убрать показатели крупных отраслевых предприятий, то объем валового регионального продукта окажется крайне незначительным.



Поручается премьер-министру А.Арипову в месячный срок подготовить и принять решение о совершенствовании системы учета и отражения в статистике показателей территорий и отраслей экономики.



Например, результаты деятельности НГМК и АГМК, предприятий нефтегазовой и химической промышленности не имеют прямого отношения к территориям. В достижении показателей их развития хокимы не играют никакой роли, и в этом нет их заслуг.



Поэтому пришло время соотнести "белое с белым", а "черное с черным". Тогда и статистика будет отражать реальную действительность.



В-третьих, в ходе разработки структуры хокимиятов были учтены накопленный опыт и предложения хокимов ряда областей республики.



В структуру всех областных, городских и районных хокимиятов дополнительно введены должности первого заместителя хокима по вопросам экономических реформ и предпринимательства, заместителя хокима по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе.



Укреплены информационно-аналитические группы. В 80 хокимиятах пограничных районов введены специальные должности помощника хокима. Общая дополнительная численность составила 739 единиц.



Недавно принято решение о повышении зарплаты хокимам и работникам всех хокимиятов в зависимости от стажа их работы.



Думаю, что отныне у хокимов всех уровней нет объективного основания говорить о нехватке работников. Теперь стоит важная задача подбора на эти должности достойных кадров, способных обеспечить эффективную работу.



Обращаю внимание А.Арипова, А.Раматова и Р.Азимова на то, что представление достойных кандидатур на должности первых заместителей хокимов затянулось.



Но есть и другая приоритетная задача. Это обеспечение тесной взаимосвязи и координации действий всех заместителей премьер-министра, департаментов, руководителей отраслевых органов управления с хокимами и их соответствующими заместителями. Обеспечение результативности работы – это и долг, и обязанность каждого руководителя.



Дорогие друзья!



Реализация определенных на 2017 год и последующий период задач в решающей степени зависит от трех важнейших требований.



Первое – это персональная ответственность руководителей всех рангов, начиная от Президента страны, за конечные результаты работы.



Второе – повсеместное обеспечение четкого порядка и твердой дисциплины. Еще раз подчеркиваю, что работа – коллективная, а ответственность – персональная.



Третье требование – это обеспечение чистоты наших рядов и кадров, а также предупреждение и искоренение любых негативных проявлений в работе.



В прошлом году за серьезные недостатки в работе и личную безответственность мы были вынуждены освободить от занимаемых должностей министра высшего и среднего специального образования, руководителей агентства "Узстандарт", АО "Узбекэнерго", компании "Узагросаноатмаш-холдинг", банка "Асака" и ряда других органов управления и структур.



По этой же причине от должностей освобождены хокимы Бухарской, Джизакской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Ташкентской областей, а также ряда городов и районов.



Все это, безусловно, продиктовано требованием времени. Это требование исходит из необходимости решать насущные проблемы экономики и особенно социальной сферы, а также населения страныне через месяц или год, а именно сегодня, сейчас.



Прошу отчитывающихся заместителей премьер-министра, руководителей отраслей и хокимов, а также других присутствующих на заседании сосредоточить основное внимание на следующих вопросах.



Первый: какие конкретные меры каждый из вас примет для устранения недостатков и проблем?



Второй: что нужно делать для выполнения по итогам I квартала и I полугодия 2017 года конкретных важнейших показателей развития отраслей экономики и социальной сферы, а также территорий республики?



Хочу еще раз подчеркнуть, что на эти два вопроса мы ждем конкретных ответов, а не теоретических и общих рассуждений.



Дорогие друзья,

сегодня мы с вами определили наши основные цели и задачи на этот год. Для их успешной реализации каждый из нас на своем месте должен работать с еще большей ответственностью. Думаю, что высказанные сегодня аналитические и критические мысли послужат прочным фундаментом строительства нашего завтрашнего дня, достижения новых рубежей.



Все мы должны хорошо понимать: с существующими темпами развития мы не сможем достичь тех высоких целей, которые поставили перед собой.



Сегодня стремительно меняются сама жизнь и ее требования, она ставит перед нами все новые и новые задачи. Естественно, в такой непростой обстановке мы не можем работать по-старинке, ограничиваясь достигнутыми успехами. Пришло время кардинально изменить наше отношение к труду, ориентироваться на конечный результат.



Мы часто ссылаемся на различные сложные условия. Но давайте зададим себе вопрос: а кто должен изменить для нас эти обстоятельства? Не мы ли сами – своим самоотверженным трудом, интеллектуальным и духовным потенциалом? Разумеется, никто со стороны для нас этого не сделает.



Сегодня на нашем заседании мы, назвав вещи своими именами, открыто и объективно проанализировали положение дел в нашей экономике, определили приоритетные направления дальнейшего развития.



Главная задача – обеспечить мир и благополучие в стране, чтобы люди были довольны жизнью. Это во многом зависит от того, насколько добросовестно, с полной отдачей мы, руководители, выполняем свой долг перед народом.



Состоявшиеся в декабре прошлого года президентские выборы еще раз продемонстрировали уверенность наших соотечественников в завтрашнем дне, своем будущем. Теперь мы должны оправдать это высокое доверие народа практическими делами. Это потребует от всех нас упорного труда, новых инициатив, глубоко продуманных новаторских решений. Самое важное – результаты наших усилий должны позитивно отразиться на повседневной жизни людей.



У нашего народа есть такая пословица: "Правду, даже если она горькая, скажет только настоящий друг". Надеюсь, что высказанная сегодня критика будет воспринята правильно.



Как известно, прошедший год был для нас нелегким. Нам пришлось пережить немало тяжелых испытаний, но мы достойно преодолели все трудности.



Слава Всевышнему, 2017 год начинается для нас неплохо. Обилие в горах снега, на равнинах – дождей служит для наших дехкан и фермеров залогом хорошего урожая.



В полной мере используя имеющиеся у нас огромные ресурсы и возможности, мы должны работать с удвоенной энергией и энтузиазмом. Сегодня наш народ смотрит в завтрашний день с большими надеждами. И воплотить их призваны в первую очередь мы, руководители всех уровней, наша замечательная молодежь, которая становится решающей силой нашего общества.



У нас есть все необходимое для того, чтобы достичь наших благородных целей – силы и знания, воля и опыт, стремление и потенциал.



Желаю всем вам на этом пути здоровья, счастья и удачи, новых успехов".

УЗИНФОРМ