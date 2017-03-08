Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Туркменистана Г.М.Бердымухаммедова

ОБЗОР ПРЕССЫ, 8 марта. /УЗИНФОРМ/. По приглашению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова 6-7 марта 2017 года состоялся Государственный визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Туркменистан.

В ходе переговоров, прошедших в традиционно дружественной и доверительной атмосфере, главы государств обменялись мнениями по всему комплексу двустороннего многопланового сотрудничества, а также сферам взаимодействия на международной арене. Стороны констатировали схожесть позиций по всем рассмотренным вопросам.

Узбекская сторона выразила искреннюю признательность Президенту Туркменистана Г.М.Бердымухаммедову за предпринятые меры по увековечению светлой памяти Первого Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова в Туркменистане. Главы государств приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника Первому Президенту Республики Узбекистан И.А.Каримову в г.Туркменабаде.

Президенты, обсудив ход выполнения достигнутых ранее договоренностей и подписанных двусторонних документов, подчеркнули высокую динамику развития межгосударственных связей в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах. Стремясь вывести узбекско-туркменские отношения на новый уровень, Главы государств подписали Договор о стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Туркменистаном, который послужит дальнейшему укреплению исторически традиционно дружественных и добрососедских отношений между братскими народами.

Исходя из обоюдной заинтересованности в продолжении активного развития и укрепления многопланового сотрудничества на основе принципов равноправия, добрососедства, взаимной выгоды, взаимного уважения и учета интересов друг друга, Стороны отметили важность дальнейшего совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений, практики проведения политических консультаций и взаимодействия на различных уровнях.

Признавая, что сотрудничество на международной арене отвечает интересам обеих стран, Стороны выразили заинтересованность в укреплении взаимодействия и взаимной поддержки в рамках международных организаций, прежде всего, Организации Объединенных Наций.

Стороны подтвердили важность повышения роли ООН и ее институтов в обеспечении устойчивого развития, безопасности и стабильности в мире, решении глобальных и региональных проблем на основе соблюдения целей и принципов Устава данной организации и общепризнанных норм международного права.

Республика Узбекистан и Туркменистан выразили готовность осуществлять сотрудничество в рамках Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии с целью содействия международным усилиям ООН по обеспечению режима нераспространения ядерного оружия во всех его аспектах.

Главы государств обсудили вопросы восстановления экосистемы бассейна Аральского моря, улучшения социально- экономической и экологической обстановки в Приаралье, рационального использования водных ресурсов и обеспечения высокого уровня охраны окружающей среды в регионе и выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества в этом направлении в рамках председательства Туркменистана в Международном фонде спасения Арала (МФСА).

Стороны рассматривают МФСА в качестве универсальной платформы для взаимодействия стран региона по реализации экологических и научно-технических проектов и программ, направленных на экологическое оздоровление районов, подвергшихся влиянию Аральской катастрофы, а также решение социально-экономических проблем региона.

Главы государств отметили, что водные ресурсы трансграничных рек Центральной Азии являются общим благом народов региона, и что от справедливого и рационального использования этих ресурсов зависят судьбы десятков миллионов людей, стабильность и благополучие всего региона.

Президенты Узбекистана и Туркменистана поддерживают мнение о том, что строительство новых гидротехнических сооружений на трансграничных реках Центральной Азии должно осуществляться на основе конструктивного подхода и компромисса, при котором не ущемляются интересы других заинтересованных государств, а также в соответствии с общепризнанными нормами международного водного права, закрепленными в конвенциях ООН, предусматривающими проведение соответствующей независимой международной экспертизы и согласование со странами низовья всех проектов, несущих трансграничное воздействие.

Констатирована необходимость дальнейшего развития сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, транснациональной организованной преступностью и другими вызовами и угрозами международной безопасности, как на двустороннем уровне, так и в рамках международных структур.

Главы государств подтвердили свою готовность продолжать оказывать содействие достижению мира и стабильности в Афганистане, его превращению в мирную и процветающую страну, уважая при этом избранный афганским народом путь политического и социально-экономического развития своей страны.

Президенты подчеркнули стратегический характер дальнейшего расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Республикой Узбекистан и Туркменистаном.

В этой связи, Стороны подтвердили важность дальнейшего наращивания объемов взаимной торговли и расширения ее номенклатуры путем вовлечения в товарооборот продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе путем реализации Соглашения о взаимных поставках от 2 октября 2012 года.

Президенты с удовлетворением отметили продолжающееся успешное сотрудничество в сфере поставок в Туркменистан широкой номенклатуры современной сельскохозяйственной техники.

В этом контексте, Стороны приветствовали договоренности по созданию на территории Туркменистана специализированных сервисных центров по обслуживанию данной техники и обеспечению запасными частями.

Стороны, в рамках подписанного в ходе визита Договора между Республикой Узбекистан и Туркменистаном об экономическом сотрудничестве на 2018-2020 годы, будут оказывать поддержку дальнейшему углублению торгово-экономического сотрудничества, развитию взаимовыгодных партнерских связей между хозяйствующими субъектами и регионами двух стран, содействовать их участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых в Республике Узбекистан и Туркменистане.

Главы государств положительно оценили итоги состоявшегося в январе 2017 года в г.Ашхабаде тринадцатого заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Подчеркнута необходимость дальнейшего усиления роли Комиссии как эффективного механизма обеспечения своевременной и безусловной реализации договоренностей на высшем уровне, а также выработки согласованных мер по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и транспортно-коммуникационной сферах.

Отмечены большие перспективы в расширении сотрудничества в области туризма. Стороны согласились, что принятие «Дорожной карты» в сфере туризма, послужит увеличению взаимного притока туристов, а также установлению долгосрочных партнерских связей между ведущими туристическими операторами двух стран.

Президенты подчеркнули приоритетный характер двустороннего сотрудничества в сфере транспорта и развития транзитных коридоров, обеспечивающих кратчайший и эффективный выход на внешние рынки.

Главы государств высоко оценили открытие автомобильного и железнодорожного мостов «Туркменабад-Фараб», использование которых позволит повысить транзитный потенциал двух стран и создаст благоприятные условия для кратного увеличения объемов перевозки грузов транзитом через Туркменистан и далее Транскавказский транспортный коридор в страны Южной и Центральной Европы, Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии.

Особо отмечена важность практической реализации договоренностей по развитию международного транспортного коридора «Узбекистан - Туркменистан - Иран - Оман», который в равной степени отвечает экономическим интересам всех государств-участников.

Стороны подчеркнули значимость проведенного 1-2 марта 2017 года в г. Ташкенте первого заседания Рабочего комитета по реализации Соглашения о создании данного транспортного и транзитного коридора.

Подчеркнуто, что созданные благоприятные условия и предоставленные взаимные преференции на транзит внешнеторговых грузов по территориям двух стран в 2017 году позволят обеспечить эффективную загрузку транспортных коммуникаций и инфраструктуры, а также придадут возможность формировать ясные и четкие перспективы для предприятий в обеспечении дальнейшего наращивания перевозок и привлечения дополнительных объемов грузов.

С целью повышения конкурентоспособности и привлекательности международных транспортных маршрутов, пролегающих через территории двух стран, Стороны согласились продолжить системное взаимовыгодное сотрудничество, направленное на дальнейшую оптимизацию тарифов и предоставление преференциальных условий при транзитных перевозках внешнеторговых грузов.

Республика Узбекистан и Туркменистан, осознавая свою историческую ответственность за сохранение и укрепление многовековых уз дружбы, братства и сотрудничества между народами двух стран, подтвердили свою приверженность дальнейшему углублению и упрочению двусторонних связей в области культуры, науки, искусства, спорта и других сферах.

В этом плане положительно оценены результаты реализации Программы сотрудничества между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Туркменистана в культурно-гуманитарной сфере на 2014-2016 годы, а также поручено подписать соответствующую программу на 2017-2019 годы.

Стороны будут и далее создавать благоприятные условия для проживающих на территории двух государств узбекской и туркменской диаспор в вопросах сохранения и развития родного языка, национальной культуры, традиций и обычаев, принимать все необходимые меры по обеспечению прав и законных интересов граждан другой Стороны, находящихся на территории своего государства.

Главы государств выражают уверенность в том, что состоявшиеся плодотворные переговоры, а также подписанные в ходе визита двусторонние документы, будут способствовать дальнейшему укреплению традиционно дружественных и добрососедских отношений между Республикой Узбекистан и Туркменистаном на основе равноправия и взаимной выгоды.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил благодарность Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедову и всему туркменскому народу за теплый прием и гостеприимство, оказанные узбекской делегации, и пригласил Президента Туркменистана посетить с Государственным визитом Республику Узбекистан в удобное для него время. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов

Ашхабад, 6 марта 2017 года

УЗИНФОРМ