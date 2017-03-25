



Совместная декларация о дальнейшем углублении стратегического партнерства и укреплении добрососедства между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан



ОБЗОР ПРЕССЫ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев по результатам двусторонних переговоров в рамках Государственного визита Президента Шавката Мирзиёева в Республику Казахстан 22-23 марта 2017 года,



руководствуясь положениями Договора о вечной дружбе между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан от 31 октября 1998 года и Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан от 14 июня 2013 года,



опираясь на прочные исторические связи между Узбекистаном и Казахстаном, многовековые узы братства и взаимодействия народов двух стран, основанные на принципах взаимоуважения, доверия и открытости,



с удовлетворением отметив динамичное и поступательное развитие добрососедских, дружественных и взаимовыгодных отношений между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан на основе стратегического партнерства и взаимной поддержки,



выражая убежденность в том, что выведение двустороннего многопланового сотрудничества на качественно новый уровень отвечает долгосрочным интересам двух братских народов, а также будет служить важным фактором в обеспечении мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии,



подтверждая обоюдное стремление к дальнейшему тесному сотрудничеству и координации действий на международной арене,



оставаясь приверженными поддержке регулярных двусторонних визитов и политических консультаций на высшем и высоком уровнях, расширению взаимодействия между правительствами, парламентами и местными органами власти для дальнейшего развития двусторонних отношений,



заявляют о нижеследующем:



1. Президент Республики Узбекистан и Президент Республики Казахстан высоко оценивают значительные результаты, достигнутые в различных сферах сотрудничества за четверть века с момента установления дипломатических отношений, и подчеркивают вступление стратегических отношений партнерства двух государств в новый исторический период.



2. Стороны, подтверждая совпадение позиций по вопросам обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии, подчеркивают, что согласование и принятие взаимоприемлемых решений по всему комплексу внутрирегиональных проблем должно осуществляться, прежде всего, самими государствами региона на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и уважения интересов друг друга.



3. Стороны констатировали близость или совпадение позиций по ключевым вопросам международной политики, подчеркнули обоюдное стремление содействовать укреплению мира, безопасности и стабильности в регионе, подтвердили намерение активизировать взаимовыгодное сотрудничество на международной арене, в частности, в рамках ООН, ШОС, СНГ, ОИС, а также других международных и региональных организаций.



4. Узбекистан приветствует предпринимаемые Казахстаном усилия по выдвижению общих для стран Центральной Азии приоритетов в рамках непостоянного членства Республики Казахстан в Совете Безопасности ООН в 2017-2018 годах и заинтересован в тесном взаимодействии с казахстанской стороной по вопросам обеспечения стабильности, безопасности и устойчивого развития в регионе, в том числе по актуальным вопросам международной политики, представляющим взаимный интерес.



Стороны выступают за дальнейшее повышение статуса Зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии.



5. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в укреплении взаимодействия в рамках СНГ и более эффективном использовании механизмов Содружества с целью обеспечения развития взаимовыгодного и равноправного сотрудничества по всем вопросам, представляющим взаимный интерес для государств-участников СНГ.



6. Президенты подчеркнули близость или совпадение позиций по ключевым вопросам повестки дня ШОС как Организации, призванной содействовать укреплению взаимодействия между государствами-членами в целях противодействия современным вызовам и угрозам безопасности и стабильности, развития сотрудничества в экономической и других сферах. Стороны подтверждают, что ШОС, в соответствии с Хартией Организации, и в дальнейшем будет придерживаться линии, исключающей блоковые, идеологизированные и конфронтационные подходы к решению актуальных международных и региональных проблем.



Республика Узбекистан поддерживает усилия Республики Казахстан в рамках ее председательства в ШОС и по подготовке к успешному проведению заседания Совета глав государств-членов в городе Астане 8-9 июня 2017 года.



7. Главы государств отметили необходимость наращивания и активизации двустороннего сотрудничества путем проведения консультаций в борьбе с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотиков и оружия, транснациональной организованной преступностью и другими вызовами и угрозами безопасности на основе международных договоров, участниками которых являются Республика Узбекистан и Республика Казахстан.



В этих целях будут предприниматься все необходимые меры по совершенствованию взаимодействия соответствующих структур Узбекистана и Казахстана в деле предупреждения и противодействия проявлениям радикализма и ползучей экспансии экстремизма в регионе Центральной Азии.



8. Президенты поддерживают усилия афганского народа по национальному примирению, мирному восстановлению и возрождению страны, выступают за укрепление центральной координирующей роли ООН в международных усилиях по афганскому урегулированию посредством широкого использования политико-дипломатических методов.



Стороны отметили, что скорейшая стабилизация Афганистана и достижение мира в этой стране имеют решающее значение для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.



9. Главы государств отметили, что водные ресурсы трансграничных рек Центральной Азии являются общим достоянием и благом народов и от их разумного и справедливого использования зависят судьбы десятков миллионов людей, стабильность и благополучие всего региона.



Стороны поддерживают мнение о том, что строительство новых гидротехнических сооружений на трансграничных реках Центральной Азии должно осуществляться на основе конструктивного подхода и компромисса, при котором не ущемляются интересы других заинтересованных государств, а также в соответствии с общепризнанными нормами международного водного права, закрепленными в конвенциях ООН, предусматривающими проведение соответствующей независимой международной экспертизы и согласование со странами низовья всех проектов, несущих трансграничное воздействие.



10. Стороны придают приоритетное значение обеспечению экологической и водной безопасности, а также вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, содействуют разработке и осуществлению совместных специальных программ и проектов, организации рабочих групп, принимают необходимые меры для охраны окружающей среды и водных ресурсов, рационального природопользования и будут оказывать взаимную помощь при экологических катастрофах и чрезвычайных ситуациях, создающих угрозу для жизнедеятельности населения и территорий.



Стороны рассматривают Международный фонд спасения Арала в качестве универсальной платформы для взаимодействия стран региона по реализации экологических и научно-практических проектов и программ, направленных на экологическое оздоровление районов, подвергшихся влиянию аральской катастрофы, а также решение социально-экономических проблем.



11. Стороны подчеркнули важность партнерства в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС) с целью укрепления ее роли в качестве авторитетного форума мусульманских государств, способствующего их более активному взаимодействию, в первую очередь, в научно-образовательной, культурно-гуманитарной и социально-экономической сферах, внося таким образом вклад в продвижение международной кооперации и безопасности.



Республика Казахстан всецело поддерживает усилия Республики Узбекистан в рамках ее председательства в Совете министров иностранных дел ОИС, 43-я сессия которого успешно прошла 18-19 октября 2016 года в городе Ташкенте под лозунгом «Образование и просвещение – путь к миру и созиданию».



Узбекская сторона приветствует проведение 10-11 сентября 2017 года в городе Астане первого Саммита ОИС по науке и технологиям и выражает готовность принять участие в данном мероприятии.



12. Президент Республики Казахстан выразил благодарность Президенту Республики Узбекистан за заинтересованность в участии узбекской стороны в Международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017" на высоком уровне.



Стороны с удовлетворением отмечают совпадение приоритетов двух стран по защите окружающей среды и внедрению экологически чистых технологий, реализации совместных проектов на принципах Целей устойчивого развития и расширению высокотехнологичных отраслей и экологически чистых производств.



13. Стороны с удовлетворением отмечают активизацию межпарламентских связей. Конкретизированы имеющиеся в этой области резервы, в частности в деле налаживания более активного и многопланового практического сотрудничества между палатами законодательных органов двух стран.



14. Президенты с удовлетворением отметили позитивные тенденции развития торгово-экономических связей между двумя странами и выразили взаимное стремление к обеспечению постоянного роста объемов двусторонней торговли, диверсификации ее структуры путем вовлечения в товарооборот востребованной на рынках двух стран продукции с высокой добавленной стоимостью, развитию долгосрочных форм экономического и инвестиционного сотрудничества.



Стороны отметили, что последовательное выполнение Стратегии экономического сотрудничества на 2017-2019 годы, подписанной в ходе визита, послужит наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, способствуя укреплению взаимодействия в различных отраслях экономики и увеличению взаимного товарооборота до 5 миллиардов долларов США к 2020 году.



15. Лидеры двух государств положительно оценили итоги состоявшегося 22-23 февраля с.г. в городе Ташкенте шестнадцатого заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан и подчеркнули необходимость дальнейшего усиления ее роли с целью достижения конкретных результатов в торгово-экономической области, прежде всего, путем реализации масштабных совместных проектов.



Стороны намерены активизировать взаимовыгодное сотрудничество по таким приоритетным направлениям, как транспорт и коммуникации, добывающая и обрабатывающая промышленности, строительство, сельское хозяйство, автомобильная, химическая и легкая промышленности, здравоохранение и туризм.



16. Стороны отметили подписание межправительственного Соглашения о межрегиональном сотрудничестве, которое будет способствовать активизации торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между регионами двух стран.



Стороны изучат возможность создания механизма реализации новой формы взаимодействия регионов двух стран.



17. Президенты, учитывая огромный транзитно-транспортный потенциал двух государств, подчеркнули приоритетный характер двустороннего сотрудничества в сфере транспорта и развития транзитных коридоров, обеспечивающих кратчайший и эффективный выход на внешние рынки.



В этом плане, Стороны отметили, что установление железнодорожными администрациями двух стран взаимных преференций и дополнительных скидок на осуществление транзитных перевозок внешнеторговых грузов по своим территориям позволит кардинально расширить сотрудничество в данной сфере и привлечь значительные объемы транзитных грузов.



Стороны выразили взаимную заинтересованность в скорейшей реализации проекта реконструкции автомобильной дороги «Бейнеу-Акжигит-граница Узбекистана», а также других совместных проектов, обеспечивающих альтернативный доступ стран региона к международным морским коммуникациям и перспективным рынкам.



18. Стороны, осознавая свою историческую ответственность за сохранение и укрепление многовековых уз дружбы, братства и сотрудничества между народами двух стран, подтвердили свою приверженность развитию сотрудничества в области образования и науки, культуры и искусства, туризма и спорта.



Стороны будут и далее создавать благоприятные условия для проживающих на территории двух государств узбекской и казахской диаспор в деле сохранения и развития родного языка, национальной культуры, традиций и обычаев.



19. Президенты выражают удовлетворение итогами переговоров, прошедших в атмосфере доверия и взаимопонимания. Условлено продолжать на регулярной основе проведение двусторонних встреч на высшем уровне, которые служат важным фактором развития многогранного сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном, способствуют углублению взаимопонимания между братскими народами двух стран.



20. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил благодарность Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву, всему народу Казахстана за теплый прием и гостеприимство, оказанные узбекской делегации, и пригласил Президента Республики Казахстан посетить с визитом Республику Узбекистан в удобное для него время. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам. Президент Республики Узбекистан Шавкат МИРЗИЁЕВ

Президент Республики Казахстан Нурсултан НАЗАРБАЕВ УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи