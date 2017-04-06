Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева и Президента Российской Федерации В.Путина

ОБЗОР ПРЕССЫ, 6 апреля. /УЗИНФОРМ/. По приглашению Президента Российской Федерации В.В.Путина Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев 4-5 апреля 2017 года посетил Российскую Федерацию с государственным визитом.

В ходе переговоров, прошедших в традиционно дружественной, доверительной и конструктивной атмосфере, президенты обсудили состояние и перспективы развития многопланового сотрудничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, подтвердили высокий уровень межгосударственного диалога, основанного на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга.

Ш.М.Мирзиёев и В.В.Путин подтвердили актуальность реализации Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией от 16 июня 2004 года, Договора о союзнических отношениях между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией от 14 ноября 2005 года и Декларации об углублении стратегического партнерства между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией от 4 июня 2012 года, что будет способствовать развитию двусторонних отношений на качественно новом уровне.

Президенты подчеркнули, что важнейшей составной частью таких отношений является взаимовыгодное торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Республики Узбекистан и Российской Федерации. Главы государств высоко оценили работу Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, деятельность которой направлена в том числе на обеспечение значительного увеличения объемов двустороннего товарооборота, прежде всего за счет расширения взаимных поставок продукции с высокой степенью переработки и других товаров, представляющих интерес для обеих Сторон.

Президенты с удовлетворением отметили успешное развитие сотрудничества в целях создания благоприятных условий для расширения поставок узбекской плодоовощной продукции на российский рынок, в том числе, путем внедрения системы "зеленого коридора".

Президенты подчеркнули значимость подписания Соглашения о содействии межрегиональному сотрудничеству для активизации торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между регионами двух стран.

Отмечены перспективы расширения туристских обменов между двумя странами. Ш.М.Мирзиёев и В.В.Путин согласились, что подписание Соглашения о развитии сотрудничества в области туризма послужит более полной реализации туристского потенциала двух стран, установлению долгосрочных партнерских связей между субъектами туристской индустрии, а также дальнейшему укреплению дружбы и взаимного уважения между народами Республики Узбекистан и Российской Федерации. Признано, что дальнейшее укрепление сотрудничества в сфере воздушного транспорта будет способствовать развитию туризма и гуманитарных обменов между двумя странами.

Президенты подчеркнули приоритетный характер двустороннего сотрудничества в сфере транспорта и развития транзитных коридоров, обеспечивающих кратчайший и эффективный выход на внешние рынки. Отмечено, что дальнейшее сотрудничество по вопросам формирования конкурентоспособных тарифов на перевозки внешнеторговых грузов с участием железных дорог Республики Узбекистан и Российской Федерации позволит обеспечить эффективную загрузку действующих транспортных коридоров.

Ш.М.Мирзиёев и В.В.Путин выразили стремление к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в нефтегазовой сфере.

Главы государств высоко оценили значение подписания Соглашения об организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации, а также Соглашения о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции и заявили о готовности содействовать дальнейшему развитию международно признанных форм сотрудничества в сфере миграции.

Президенты подчеркнули готовность к более тесному взаимодействию в области здравоохранения и медицинского образования, важными элементами которого являются расширение сотрудничества между ведущими медицинскими и научно-исследовательскими центрами двух стран, реализация программ подготовки и переподготовки специалистов, обмен опытом, а также создание в Узбекистане филиалов и представительств ведущих медицинских центров России. В связи с этим Ш.М.Мирзиёев и В.В.Путин приветствовали подписание Соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки и выразили уверенность, что такое сотрудничество внесет весомый вклад в укрепление дружеских отношений между народами двух государств.

Главы государств отметили поступательный характер развития двусторонних культурно-гуманитарных связей и подтвердили взаимную заинтересованность в активизации контактов в области образования, науки, спорта, культуры, искусства и туризма. Президенты оценили как важное культурное событие первую выездную выставку произведений из собрания Государственного музея искусств имени И.В.Савицкого (г.Нукус), организованную в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, и договорились о проведении в 2017 году Дней культуры Узбекистана в России.

Особое внимание в этом году будет уделено проведению концертов, фото- и художественных выставок, организации других культурных и общественных мероприятий в рамках празднования 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией.

Президенты отметили важную роль государственных средств массовой информации Узбекистана и России в укреплении двусторонних отношений, а также в ознакомлении широкой общественности с историей, культурой и традициями народов Узбекистана и России.

Ш.М.Мирзиёев и В.В.Путин высказались за развитие двустороннего сотрудничества в области связи и информационных технологий. При этом было отмечено, что значительный опыт России в сфере разработки и внедрения технологий электронного правительства может быть использован для повышения эффективности оказания государственных, муниципальных и иных услуг гражданам Узбекистана.

Президент Российской Федерации высоко оценил проводимую в Республике Узбекистан политику по укреплению межнационального согласия, сохранению, развитию и передаче будущим поколениям языка, обычаев и традиций разных этносов. В связи с этим подчеркнуто значение сохранения и поддержки русского языка и русскоязычного образовательного пространства в Республике Узбекистан. Главы государств приветствовали дальнейшие шаги по обеспечению программ подготовки и переподготовки специалистов-русистов, а также по расширению сети филиалов ведущих учреждений высшего образования Российской Федерации в Республике Узбекистан. Стороны будут и впредь расширять студенческие обмены между двумя государствами.

Президенты высказались за дальнейшее развитие сотрудничества в военной и военно-технической сферах, за практическую реализацию Договора между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества от 29 ноября 2016 года, а также Плана двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Республики Узбекистан и Министерством обороны Российской Федерации на 2017 год.

Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес.

Подчеркнуто, что противодействие терроризму, сепаратизму, экстремизму во всех их проявлениях, транснациональной организованной преступности, незаконному производству и обороту наркотических средств, незаконной торговле оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, незаконной миграции будет оставаться одной из приоритетных задач взаимодействия правоохранительных органов двух стран.

Главы государств, исходя из того, что Организация Объединенных Наций остается ведущей универсальной международной структурой, способствующей поддержанию глобальной безопасности, главной площадкой для решения межгосударственных и международных проблем, подтвердили свою приверженность укреплению ее центральной координирующей роли в международных отношениях. Республика Узбекистан и Российская Федерация намерены и далее придерживаться общепризнанных принципов и норм международного права, а также целей и принципов Устава ООН, в первую очередь касающихся поддержания международного мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами, независимости, равенства, взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ, ненападения, невмешательства во внутренние дела, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой. Президенты осудили действия по поддержке неконституционной смены власти в суверенных государствах как неприемлемые в международных делах.

Республика Узбекистан и Российская Федерация подтвердили стремление к развитию взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества и других международных и региональных структур, а также к реализации в полном объеме преимуществ этих многосторонних механизмов.

Отмечено, что взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств является востребованным инструментом поддержания прямого межгосударственного диалога, обмена мнениями и обсуждения насущных вопросов с учетом взаимных интересов и созданной договорно-правовой базы. Узбекистан и Россия будут активно содействовать повышению эффективности Содружества и раскрытию потенциала СНГ для решения актуальных задач, стоящих перед всеми его участниками.

Узбекистан и Россия продолжат осуществлять конструктивное взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества для достижения целей и выполнения задач, определенных в Хартии Шанхайской организации сотрудничества от 7 июня 2002 года, Договоре о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов Шанхайской организации сотрудничества от 16 августа 2007 года, Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года и других основополагающих документах Организации.

Отмечено, что предоставление Республике Индии и Исламской Республике Пакистан полноправного членства в Шанхайской организации сотрудничества расширит потенциал Организации и будет способствовать дальнейшему повышению ее роли на международной арене в качестве многостороннего механизма, способствующего решению актуальных проблем современности, обеспечению безопасности, стабильности и устойчивого развития в регионе. Важными этапами данного процесса являются принятие на саммите ШОС в Уфе в июле 2015 года главами государств-членов ШОС решений о начале процедуры приема Индии и Пакистана в члены Организации и подписание по итогам саммита ШОС в Ташкенте в июне 2016 года меморандумов об обязательствах Индии и Пакистана в целях получения статуса государства-члена ШОС.

Президенты единодушны в том, что скорейшее достижение мира и стабильности в Афганистане является важным фактором сохранения и укрепления безопасности в Центральной Азии и соседних регионах и подчеркнули свою готовность продолжать оказывать в этом необходимое содействие. Поддержана необходимость урегулирования внутриафганского конфликта путем осуществления процесса национального примирения, политического урегулирования и достижения согласия между противоборствующими силами. Эти усилия должны предприниматься под руководством афганцев и самими афганцами. Центральную координирующую роль в международном сотрудничестве в связи с ситуацией в Афганистане, в том числе по вопросам восстановления экономики этого государства и улучшения благосостояния его населения должна играть Организация Объединенных Наций.

Республика Узбекистан и Российская Федерация продолжат выступать за развитие взаимовыгодной и справедливой системы водопользования в Центральной Азии на основе общепризнанных норм международного права и с учетом интересов всех стран региона.

Главы государств уверены в том, что состоявшиеся плодотворные переговоры, а также подписанные в ходе визита двусторонние документы будут способствовать дальнейшему укреплению традиционно дружественных отношений между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией на основе равноправия и взаимного учета интересов.

Узбекская Сторона выразила искреннюю признательность Российской Стороне в связи с решением об увековечении памяти первого Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова в г. Москве – присвоением его имени скверу, расположенному в историческом центре города рядом с Посольством Республики Узбекистан в Российской Федерации, а также установлением на территории сквера памятника И.А.Каримову.

Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев выразил благодарность Президенту Российской Федерации В.В.Путину, всему российскому народу за теплый прием и гостеприимство, оказанные узбекской делегации, и пригласил Президента Российской Федерации посетить с государственным визитом Узбекистан. Предложение было с удовлетворением принято. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев

Президент Российской Федерации В.В.Путин

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