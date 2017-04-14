Ответ Министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова на вопрос корреспондента ИА «Reuters» о теракте в г.Стокгольме

ОБЗОР ПРЕССЫ, 14 апреля. /УЗИНФОРМ/.

Вопрос: Господин министр, недавний теракт в столице Швеции, который совершил, как сообщается, узбекский гражданин, продолжает оставаться в фокусе международной прессы. Хотели бы узнать Ваш комментарий по этому поводу.

Ответ: Задержанный правоохранительными органами Швеции за совершение теракта 7 апреля 2017 года в г.Стокгольме Рахмат Акилов является гражданином Узбекистана, 1978 года рождения, уроженцем Самаркандской области.

В 2014 году Рахмат Акилов выехал в г.Стокгольм, где работал на строительных объектах. В период пребывания за границей по сети интернет был завербован эмиссарами международной террористической организации «Исламское государство». По имеющимся данным, активно призывал соотечественников к выезду в Сирию для участия в боевых действиях на стороне «Исламского государства». Многократно направлял через интернет-мессенджеры пропагандистские видеоролики террористического содержания своим близким и другим связям в Узбекистане, пытаясь склонить их к совершению насильственных действий против сотрудников органов власти, управления и правоохранительных структур Узбекистана.

В отношении Рахмата Акилова Управлением внутренних дел Самаркандской области возбуждено и расследуется уголовное дело за совершение преступлений, предусмотренных статьями 127, 244 и 244¬1 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Он, в частности, обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в антисоциальное поведение, изготовлении или распространении материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, создании, руководстве, участии в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях.

Ранее сведения о противоправных деяниях Рахмата Акилова были переданы по линии спецслужб одному из наших западных партнеров для последующего информирования шведской стороны.

Данный факт свидетельствует о том, что угроза терроризма и экстремизма носит глобальный характер и, соответственно, противостояние этим вызовам требует принятия широких международных, скоординированных усилий.