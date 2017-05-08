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Итоги деятельности Министерства иностранных дел Республики Узбекистан в I квартале 2017 года
08.05.2017 11:35

ОБЗОР ПРЕССЫ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. Министерство иностранных дел Республики Узбекистан в I квартале 2017 года в соответствии с возложенными задачами вело работу по продвижению интересов страны на международной арене, развитию сотрудничества с зарубежными государствами и влиятельными организациями, а также реализации положений Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017-2021 годах.

В текущем году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений Республики Узбекистан с рядом зарубежных стран, по случаю юбилейных дат состоялись обмены посланиями на уровне глав государств, а также министров иностранных дел.

Состоялись визиты главы государства в Туркменистан (6-7 марта 2017г.) и Казахстан (22-23 марта 2017г.), руководителей министерств и ведомств Узбекистана в страны ближнего и дальнего зарубежья.

МИД принял участие в организации визитов глав правительств и ведомств иностранных государств, международных и региональных организаций. Заместитель Премьер-министра Южной Кореи, министр образования Ли Джун Сик, министр сельского хозяйства и продовольственной безопасности Пакистана Х.Босан, заместитель государственного секретаря США Д.Розенблюм и другие руководители ведомств зарубежных стран посетили Узбекистан и провели встречи и переговоры.

Организованы визиты главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии П.Драганова, помощника генерального секретаря ООН по политическим вопросам М.Енча, вице-президента Всемирного банка С.Мюллера, главы Азиатского банка развития Т.Накао, президента Европейского банка реконструкции и развития С.Чакрабарти, директора Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ) М.Линка.

Кроме этого Узбекистан посетили парламентские делегации Чехии, Японии и ряда других стран.

Министром иностранных дел Республики Узбекистан и его заместителями проведены встречи и переговоры с руководителями министерств и ведомств зарубежных стран, аккредитованными в Узбекистане послами и представителями международных структур, в ходе которых обсуждены вопросы расширения взаимодействия в различных сферах, аспекты двусторонних контактов на различных уровнях, рассмотрены состояние и перспективы реализации достигнутых договоренностей.

Министр иностранных дел А.Камилов во главе правительственной делегаций посетил Афганистан (23-24 января 2017г.), Кувейт (7-11 февраля 2017г.) и Францию (27-28 марта 2017г.), в рамках которых подписаны ряд двусторонних документов, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной сферах.

Посол Египта Амани аль-Итр вручила копию верительных грамот министру иностранных дел.

Послы Австралии Питер Мартин Теш и ЮАР Пуле Исаак Малефане с резиденцией за пределами Узбекистана вручили верительные грамоты министру иностранных дел.

Проведены межмидовские политические консультации с внешнеполитическими ведомствами Афганистана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, России.

В I квартале 2017 года на веб-сайте МИД размещено 619 материалов на узбекском, русском и английском языках. За 3 месяца зафиксировано 389 844 просмотра из 154 стран со всех континентов (Узбекистан – 66,6%, Россия – 8%, Казахстан – 2,9%, США – 2%).

На 31 марта 2017 года страница МИД в Facebook нравилась 10727 пользователям ("лайки") из 45 стран, количество подписчиков канала МИД в YouTube достигло 790.

На конец первого квартала при МИД на постоянной основе аккредитованы 24 иностранных журналиста СМИ 9 стран, которые представляют 11 информагентств, 4 телеканала и радио, а также 3 печатных издания.

Для развития туризма загранпредставительствами Узбекистана проведено 332 мероприятия, в том числе семинары, презентации, "круглые столы", Дни культуры Узбекистана, выставки и фотовыставки и др., в рамках которых был представлен турпотенциал республики. В первом квартале с.г. загранучреждения нашей страны приняли участие в 40 международных выставках, в которых до участников мероприятия была доведена информация о туристическом потенциале Узбекистана.

В целях укрепления культурных связей Республики Узбекистан с Республикой Казахстан и Российской Федерацией проделана работа по организации и проведению выставок "Современное искусство Узбекистана" в Национальном музее Казахстана (18-25 марта 2017г., г.Астана) и "Сокровище Нукуса" из экспонатов Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан им. И.В.Савицкого в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина (5 апреля-10 мая 2017г., г.Москва).

За I квартал 2017 года Консульским управлением МИД и консульскими учреждениями Республики Узбекистан за рубежом было совершено всего 79139 консульских действий, связанных с выдачей иностранным гражданам виз для въезда в Узбекистан, обменом/выдачей биометрического паспорта, выдачей сертификата на возвращение на Родину, оформлением выхода из гражданства Республики Узбекистан, регистрацией актов гражданского состояния, выполнением нотариальных действий и др.

Наибольшее количество консульских действий было осуществлено в посольствах Республики Узбекистан в Таджикистане – 14191, России – 7561, Казахстане – 5633, Германии – 3714, Китае – 3542, Индии – 3435, Южной Корее - 3369 и Туркменистане - 3215.

За январь-март 2017 года были выданы въездные визы 52224 иностранным гражданам, в том числе 19197 туристам и 8613 бизнесменам. При этом рост общего количества выданных виз по сравнению с показателями аналогичного периода 2016 года (49409) составил 6%, в т.ч. количество выданных туристических виз (17077) увеличилось на 13%.

За I квартал 2017 года подписано 62 двусторонних и многосторонних документа в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и иных сферах, из них: межгосударственные - 11, межправительственные – 12, межведомственные - 16 и иные документы, не являющие международными договорами - 23.

Принято участие в проработке более 190 проектов двусторонних и многосторонних документов.

Завершены внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу, по 6 международным договорам.

В начале года МИД подготовлено и принято Президентом Постановление №ПП-2732 от 18.01.2017г. "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности дипломатических представительств Республики Узбекистан за рубежом и узбекских частей межправительственных комиссий по двустороннему сотрудничеству с зарубежными странами".

В настоящее время подготовлены 3 законопроекта: "О международных договорах Республики Узбекистан", "О дипломатической службе" и "Об утверждении Консульского устава", которые размещены в Системе обсуждения нормативно-правовых актов Республики Узбекистан, а также на интернет-ресурсах МИД.

Совместно с Мининфоком начата работа по внедрению интерактивной услуги подачи запроса о визе "E-visa" в Единый портал интерактивных государственных услуг.

С целью оказания оперативной помощи гражданам Узбекистана, находящимся за рубежом, с марта с.г. начал функционировать модуль "онлайн маслаҳат", куда поступило более 100 обращений.

УЗИНФОРМ

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