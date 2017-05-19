



Совместное заявление Республики Узбекистан и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всестороннего стратегического партнерства



ОБЗОР ПРЕССЫ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. По приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 11-13 мая 2017 года совершил государственный визит в Китайскую Народную Республику.



Главы двух государств провели переговоры в теплой, дружественной атмосфере, дали высокую оценку значительным успехам, достигнутым в сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой (далее – «Стороны») во всех сферах за 25 лет после установления дипломатических отношений, провели глубокий обмен мнениями по двусторонним отношениям и международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, достигли по ним широкого консенсуса.



Стороны вновь заявляют о своей обоюдной приверженности Договору о дружбе и сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой от 9 сентября 2013 года и Совместному заявлению Республики Узбекистан и Китайской Народной Республики от 22 июня 2016 года, а также другим двусторонним договорам и соглашениям, укреплению политического взаимного доверия и взаимовыгодного сотрудничества, последовательным совместным усилиям для достижения общего развития, процветания и национального возрождения, и заявляют о следующем:



Раздел I



Стороны единодушно заявили о намерении углублять отношения всестороннего стратегического партнерства, основанного на искреннем взаимном доверии, сотрудничестве и обоюдном выигрыше. Стороны подчеркнули, что политическое взаимное доверие является важной основой узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства. Стороны продолжат оказывать взаимную поддержку по таким вопросам, связанным с коренными интересами народов двух стран, как государственный суверенитет, безопасность и территориальная целостность.



Стороны не допустят проведения третьими странами или любыми организациями или группами на своей территории деятельности, наносящей ущерб государственному суверенитету, безопасности и территориальной целостности другой Стороны.



Стороны заявляют, что в международных делах и двусторонних отношениях строго придерживаются Устава Организации Объединенных Наций и общепризнанных норм международного права, будут поддерживать и развивать сотрудничество на основе принципов равноправия, взаимопонимания и обоюдного учета интересов.



Китайская сторона высоко оценивает значительные успехи в развитии Республики Узбекистан за 26 лет после обретения независимости, твердо поддерживает путь развития, самостоятельно избранный Узбекистаном в соответствии с его внутренними условиями, а также все усилия, предпринимаемые правительством Узбекистана для обеспечения внутренней стабильности и продвижения устойчивого социально-экономического развития.



Узбекская сторона твердо поддерживает политику «одного Китая», вновь заявляет, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, Тайвань и Тибет являются неотъемлемой частью территории Китая. Узбекская сторона выступает против «независимости Тайваня» в любой форме, поддерживает мирное развитие отношений между двумя сторонами Тайваньского пролива и все усилия, предпринимаемые правительством Китая для достижения мирного объединения страны.



Раздел II



Стороны единодушно считают, что практическое сотрудничество является важной составной частью узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства.



Стороны продолжат всестороннюю полномасштабную реализацию действующих двусторонних документов, совместно согласованных проектов, углублять сотрудничество в рамках «Одного пояса, одного пути» в таких направлениях, как торгово-экономическое, инвестиционное, финансово-техническое, транспортно-коммуникационное и сельскохозяйственное взаимодействие, а также в создании промышленных парков и других приоритетных направлениях.



Стороны отметили необходимость полного использования имеющихся широких возможностей и потенциала взаимной торговли и высказались за дальнейшее увеличение объемов взаимной торговли. Узбекская сторона на основе взаимной выгоды, а также в рамках реализации Соглашения о долгосрочной торговле от 14 октября 2009 года выразила готовность осуществлять поставки в Китайскую Народную Республику таких товаров, как сельхозпродукция, природные ресурсы и энергоносители.



Стороны продолжат активную реализацию договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Республику Узбекистан в июне 2016 года.



Стороны поддерживают участие Экспортно-импортного банка Китая и Государственного банка развития Китая в финансировании перспективных инвестиционных проектов в энергетической, гидроэнергетической, химической отраслях, в сфере ирригации и мелиорации, промышленности строительных материалов, по развитию транспортной инфраструктуры в рамках Меморандума о взаимопонимании между Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан и Министерством коммерции Китайской Народной Республики об инвестиционном сотрудничестве.



Стороны согласились продолжить укрепление технико-экономического сотрудничества, осуществлять реализацию в Узбекистане проектов в сферах здравоохранения, образования, улучшения мелиоративного состояния земель, охраны окружающей среды, развития культуры и туризма и в других областях.



Стороны будут углублять сотрудничество в сферах строительства инфраструктуры, малых и средних гидроэлектростанций.



Китайская сторона выразила поддержку реализуемой Узбекской стороной активной политике по технологической модернизации и диверсификации промышленности.



Узбекская сторона заявила о готовности создать все необходимые условия и оказывать содействие в реализации совместных инвестиционных проектов с участием ведущих китайских компаний в Республике Узбекистан.



Стороны, в рамках практической реализации положений Программы сотрудничества в несырьевой и высокотехнологичных сферах, договорились развивать инвестиционное сотрудничество путем создания совместных высокотехнологичных предприятий по производству готовой продукции на территории Республики Узбекистан, прежде всего в свободной экономической зоне «Джизак».



Стороны будут прикладывать усилия для совершенствования инвестиционного климата, защиты прав и законных интересов иностранных инвесторов в соответствии с законодательством государства-реципиента инвестиций.



Стороны отметили важность развития сотрудничества по современным высокотехнологичным и экологически чистым производствам и оборудованию с целью совместного осуществления трансформации и модернизации производственной структуры.



Китайская сторона поддерживает создание свободных экономических и малых промышленных зон в Узбекистане и будет стимулировать китайские предприятия к организации в них совместных производств, прежде всего по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью на основе глубокой переработки местных минеральных и сырьевых ресурсов.



Стороны подчеркнули важное значение укрепления регионального сотрудничества в сфере транспорта и продолжения усилий по продвижению соединяющих обе страны железнодорожных, автодорожных и авиационных транспортных коридоров.



Стороны приветствовали подписание в рамках настоящего визита Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики о международном автомобильном сообщении. Реализация указанного Соглашения и создание благоприятных условий для деятельности национальных перевозчиков и эффективного использования имеющегося транзитного потенциала будет способствовать расширению и укреплению внешнеторговых связей между двумя государствами.



Стороны отметили необходимость создания эффективного железнодорожного коридора, соединяющего Республику Узбекистан и Китайскую Народную Республику, и ускорения консультаций по проекту строительства железной дороги «Узбекистан-Кыргызстан-Китай».



Стороны высоко оценивают координирующую и стимулирующую роль Узбекско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству и его подкомитетов в углублении двустороннего практического сотрудничества и договорились продолжить регулярное проведение их заседаний.



Раздел III



Стороны единодушно считают, что «три силы зла», наркотрафик, киберпреступность и трансграничная организованная преступность являются значительной угрозой безопасности и стабильности двух стран и региона. Для противодействия вышеуказанным угрозам Стороны будут углублять сотрудничество в правоохранительной сфере и в области безопасности, обмен между профильными ведомствами, а также совместное использование оперативной информации.



Стороны продолжат проведение совместных антитеррористических тренингов правоохранительных органов и служб безопасности двух стран, будут повышать потенциал совместных действий в целях поддержания стабильности и реагирования на чрезвычайные ситуации.



Стороны будут развивать сотрудничество в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера, а также содействовать внедрению новых информационно-коммуникационных технологий в данную сферу.



Стороны позитивно оценивают итоги сотрудничества оборонных ведомств двух стран, продолжат укрепление контактов на всех уровнях, будут поддерживать тесное военное и военно-техническое сотрудничество.



Раздел IV



Узбекистан и Китай, являясь странами с древними цивилизациями на Шелковом пути, будут сообща прикладывать усилия для развития его духа, углублять гуманитарный обмен, укреплять сотрудничество по защите культурного наследия, поддерживать и сохранять культурные традиции и инновации, чтобы плоды цивилизаций Узбекистана и Китая приносили еще большие блага народам двух стран.



Стороны продолжат расширение сотрудничества в таких сферах, как культура, образование, наука, спорт, туризм, а также будут укреплять дружественный обмен между средствами массовой информации, научными учреждениями, обществами дружбы, художественными коллективами, совместно руководить деятельностью филиалов Института Конфуция в Узбекистане.



Стороны высоко оценили работу по реставрации и восстановлению архитектурных памятников в древнем городе Хива и продолжат продвижение сотрудничества в области археологии, защиты культурных ценностей и реставрации, а также профессиональной подготовки специалистов.



Стороны намерены в полной мере реализовывать потенциал двустороннего сотрудничества в сфере туризма, поддерживать обмен и взаимодействие между Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма и Государственным управлением по делам туризма Китайской Народной Республики, поощрять туристические предприятия Сторон к увеличению взаимного туристического обмена.



Раздел V



Стороны будут продвигать обмен и сотрудничество между регионами и городами-побратимами двух стран, приветствуют установление и развитие побратимских связей между городом Бухара Бухарской области Республики Узбекистан и городом Лоян провинции Хэнань Китайской Народной Республики.



Раздел VI



Стороны отметили, что взаимная поддержка и координация по международным вопросам является важным проявлением высокого уровня стратегического взаимного доверия между двумя странами.



Стороны продолжат укрепление взаимной поддержки и сотрудничества в рамках таких многосторонних структур, как ООН и ШОС, своевременный обмен мнениями по международным и региональным вопросам, координацию позиций, совместное противодействие глобальным и региональным вызовам.



Стороны единодушно считают, что поддержание мира, стабильности и развития региона Центральной Азии имеет важное значение для стран региона и мира в целом. Международное сообщество должно в полной мере уважать культурно-исторические традиции региона Центральной Азии, сообща вносить вклад в развитие и процветание региона. Стороны готовы поддерживать тесную координацию по вопросам Центральной Азии, сообща защищать интересы Узбекистана и Китая в регионе.



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил благодарность Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину за оказанный узбекской делегации теплый дружественный прием, а также пригласил Председателя КНР Си Цзиньпина совершить государственный визит в Узбекистан в удобное для обеих Сторон время. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи