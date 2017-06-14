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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Казахстаном?
Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017

28.1% (314)  - Положительно
 17.2% (192)  - Более положительно, чем отрицательно
 31.2% (348)  - Нейтрально
 9% (100)  - Более отрицательно, чем положительно
 8.1% (90)  - Отрицательно
 6.4% (71)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 1115     всего 100%

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Выступление Министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова на встрече Диалога высокого уровня "Центральная Азия - ООН"
14.06.2017 15:51

ОБЗОР ПРЕССЫ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. Уважаемый господин Генеральный секретарь!

Уважаемые главы делегаций!

Дамы и господа!

Прежде всего, позвольте выразить признательность Генеральному секретарю господину Антониу Гутерришу за приглашение на эту встречу, которая является своевременной и весьма востребованной.

Уважаемый Генеральный секретарь,

Мы высоко оцениваем координирующую роль ООН и деятельность Регионального центра по превентивной дипломатии в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Готовы и далее укреплять взаимовыгодные и всесторонние отношения с ООН.

Узбекистан поддержал принятие Глобальной контртеррористической стратегии и ратифицировал 14 международных конвенций и протоколов по противодействию терроризму и религиозному экстремизму.

Важным вкладом республики в общие усилия по борьбе с терроризмом явилась инициатива о создании в рамках ООН Международного центра по борьбе с терроризмом, озвученная на Саммите тысячелетия в Нью-Йорке в 2000г. Это предложение нашло свое отражение в учреждении Контртеррористического комитета Совета безопасности ООН.

Выступаем за скорейшее принятие Всеобъемлющей конвенции ООН по борьбе с международным терроризмом и поддерживаем озвученную Вами 22 февраля 2017г. инициативу по созданию в ООН нового Управления по борьбе с терроризмом.

Уважаемые участники встречи,

С первых лет независимости наша страна приступила к выработке и реализации политики противодействия религиозному экстремизму, который служит идейной основой терроризма.

Меры по борьбе с радикализацией закреплены в национальном законодательстве и международных соглашениях Узбекистана. В Конституции и нормативных актах религиозный экстремизм и терроризм признаны преступлениями против мира и человечества, а также общественной безопасности.

Говоря о проблеме усиливающейся радикализации, хотел бы отметить следующее.

Во-первых, одна из главных и важнейших причин радикализации молодежи – это отсутствие доступа к качественному образованию. Только просвещение, образование и духовно-нравственное воспитание молодежи, формирование у нее стремления к знаниям и самосовершенствованию являются ключом к процветанию, добру и терпимости. Именно об этом говорил Президент Ш.М.Мирзиёев на Саммите ШОС в г.Астане.

Наше председательство в Организации исламского сотрудничества проходит под лозунгом "Образование и просвещение – путь к миру и созиданию", который был предложен Президентом Ш.М.Мирзиёевым в его обращении к участникам 43-й сессии Совета министров иностранных дел стран-членов ОИС, состоявшейся в октябре 2016г. в Ташкенте.

В качестве практического вклада республики в раскрытие подлинно гуманистического духа Ислама, по инициативе Президента Узбекистана в г.Ташкенте будет создан Центр исламской культуры, девизом которого станет "Просвещение – против невежества".

Во-вторых, большое значение в последнее время приобретает масштабная и адресная разъяснительно-просветительская работа с использованием НПО, СМИ, телевидения, киноиндустрии, с привлечением деятелей культуры и искусства, цель которой состоит в создании атмосферы нетерпимости к любым формам проявления религиозного экстремизма.

В-третьих, искоренить идеологию религиозного экстремизма можно лишь вооружившись более сильной, аргументированной и научно-обоснованной идеологией, базирующейся на истинном толковании священных исламских писаний и знаний.

Президент Ш.М.Мирзиёев инициировал создание при мемориальном комплексе Имама Бухари в Самарканде международного научно-исследовательского центра по изучению многогранного религиозно-духовного наследия наших великих предков, внесших неизмеримый вклад не только в исламскую науку и культуру, но и в мирное развитие всей человеческой цивилизации.

Рассчитываем на активное участие представителей духовенства государств Центральной Азии в работе создаваемого центра.

В-четвертых, важными факторами в предотвращении радикализации населения являются обеспечение межэтнической толерантности, повышение благосостояния людей и системный диалог с народом.

В Узбекистане понятие религиозной терпимости переросло в атмосферу религиозной гармонии и открытости. Другими словами - наше единство в многообразии.

Особое внимание мы уделяем обеспечению занятости, прежде всего, трудоустройству выпускников профессиональных колледжей и вузов, а также реализации жилищных программ для подъема уровня и качества жизни людей, особенно в тех регионах, которые считаются особо уязвимыми к вербовке террористов.

2017г. объявлен в республике "Годом диалога с народом и интересов человека", созданы Народные приемные Президента во всех регионах страны. Господин Гутерриш ознакомился с деятельностью Народной приемной в Самарканде в ходе своего визита в Республику 10 июня с.г.

Уважаемый Генеральный секретарь,

В начале года по инициативе нашего Президента принята Стратегия действий по пяти направлениям развития на 2017-2021 гг. В ней главным приоритетом определен регион Центральной Азии со всеми имеющимися здесь вызовами.

Между нашими странами налажен механизм взаимодействия правоохранительных структур по противодействию терроризму и экстремизму. Вместе с тем, Региональный центр может внести свой вклад в эту деятельность.

В этой связи, мы внимательно изучим предложения главы Центра к третьей фазе "Совместного плана действий (СПД) по реализации Контртеррористической стратегии в Центральной Азии". При этом предлагаем поручить нашим экспертам поработать над механизмами ее реализации, чтобы учесть реальные интересы и потребности всех государств региона.

В качестве важного вклада в осуществление Контртеррористической стратегии планируем провести в Самарканде в ноябре совместно с ООН Международную конференцию высокого уровня по проблемам обеспечения безопасности и устойчивого развития в регионе. Надеемся на личное участие в ней руководства Организации и министров иностранных дел соседних государств.

Благодарю за внимание.

г.Ашхабад, 13 июня 2017 года

УЗИНФОРМ

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