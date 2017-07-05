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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

29.3% (12)  - Положительно
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 29.3% (12)  - Нейтрально
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Выступление Министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова на Прямом диалоге с согражданами 5 июля 2017 года
05.07.2017 17:41

ОБЗОР ПРЕССЫ, 5 июля. /УЗИНФОРМ/. Дорогие граждане,

Уважаемые участники видео-конференции, представители средств массовой информации,

Позвольте выразить признательность организаторам сегодняшнего мероприятия – Международному пресс-клубу, Национальному телевидению, Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций, за предоставленную возможность выступить перед широкой аудиторией наших соотечественников.

1. В "Год диалога с народом и интересов человека", объявленного Президентом Узбекистана, уважаемым Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым, Министерство иностранных дел определило обеспечение защиты прав и законных интересов граждан Узбекистана за рубежом одним из своих главных приоритетов.

С запуском Виртуальной приемной Президента мы создали Специальную рабочую группу по работе с обращениями граждан из числа консульских работников и юристов-международников, имеющих большой опыт дипломатической службы за рубежом. Утвердили дни приема граждан руководством МИД.

В период с октября прошлого года по настоящее время в наш адрес поступило свыше 6,5 тыс. заявлений физических и юридических лиц. Из них порядка 3 тыс. – через Виртуальную приемную Президента, около 3,5 тыс. – виртуальную приемную министра, Единый портал интерактивных услуг, официальную страничку в фэйсбук и по электронной почте.

Основной массив заявлений поступает от граждан, нуждающихся в нашем содействии в решении таких вопросов, как:

- оформление свидетельства на возвращение на Родину в случае потери документов, удостоверяющих личность;

- обмен паспортов старых образцов или просроченных на новые, биометрические;

- выяснение причин смерти родных и близких за рубежом;

- оказание помощи в обеспечении объективного расследования уголовных дел, возбужденных на территории иностранных государств в отношении граждан Узбекистана;

- содействие в получении алиментов и пособий, выполнении контрактных обязательств и др.

По всем обращениям граждан нами даются конкретные ответы с обоснованными разъяснениями и комментариями.

2. В целях создания благоприятных условий для граждан Узбекистана, находящихся за рубежом, а также дальнейшего совершенствования условий и порядка их консульско-правового обслуживания Министерством предпринимаются конкретные практические меры.

Во-первых, по ряду консульских действий упрощаются механизм и сроки рассмотрения обращений наших сограждан. Так, временной период подтверждения личности заявителя, утратившего за границей свои проездные документы и обратившегося с просьбой выдать свидетельство на возвращение на Родину, сокращен от 3 месяцев до 7 рабочих дней.

По инициативе МИД, для граждан, проживающих за рубежом и не успевших своевременно обменять свои паспорта на биометрические документы, срок действия паспортов старого образца продлен до 1 июля 2018 года. Теперь наши граждане могут беспрепятственно вернуться на Родину, используя старые паспорта в качестве проездных документов, в т.ч. транзитом через территории третьих государств.

Во-вторых, в консульско-правовую деятельность Министерства и наших загранучреждений активно внедряются интерактивные формы оказания услуг. На сегодняшний день нашим гражданам через веб-портал "Интерактивные консульские услуги" предоставляются услуги по 12 видам консульских действий.

Для оформления въездной визы в Узбекистан иностранным гражданам на 5 языках создан интернет портал "Е-Visa".

В-третьих, в Стратегии действий на 2017-2021гг. мы предусмотрели разработку и утверждение до конца года Консульского устава в новой редакции. Этот документ уже прошел всенародное обсуждение. Он подробно регламентирует механизмы защиты за границей прав и законных интересов граждан и юридических лиц Узбекистана.

В-четвертых, ни для кого не секрет, что в век глобализации массовое перемещение людей по всему миру уже давно стало обычной практикой для многих стран, в том числе и для Узбекистана. Наши соотечественники регулярно выезжают за рубеж для осуществления трудовой деятельности, по линии академических обменов, для продолжения послевузовского обучения, налаживания бизнес контактов с иностранными партнерами, а также в туристических целях. Только по России, по имеющимся у нас данным, в 2016г. значились въехавшими порядка 1,7 млн. граждан Узбекистана.

На основе анализа поступающих в наш адрес жалоб со стороны граждан, а также в целях обеспечения эффективной защиты их прав и интересов нами прорабатывается вопрос открытия консульских учреждений Узбекистана в таких городах России, как Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Владивосток.

В плане защиты интересов наших граждан, находящихся на территории России, исключительно важное значение имеет подписание в ходе Государственного визита Президента Узбекистана Ш.М.Мирзиёева в Российскую Федерацию двух межправительственных соглашений – (1) об организованном наборе и привлечении наших граждан для осуществления временной трудовой деятельности в России и (2) о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции.

По завершению строительства нового здания для Посольства Узбекистана в Астане мы планируем преобразовать наше дипломатическое представительство в г.Алма-Аты в Генеральное консульство.

Кроме того, мы намерены увеличить штатную численность в ряде консульств за рубежом.

В целом, все эти нововведения в национальное законодательство, намеченные мероприятия по расширению нашего дипломатического присутствия за рубежом должны на деле обеспечить реализацию главного приоритета Президента Ш.М.Мирзиёева: "защита интересов и прав граждан нашей Родины, где бы они не находились".

Уважаемые участники видео-конференции,

Сегодня мы намерены не ограничиваться ответами на вопросы, касающиеся исключительно консульско-правовой деятельности Министерства иностранных дел и наших дипломатических миссий за рубежом.

Мы готовы также ответить на вопросы относительно позиции Узбекистана по самым актуальным проблемам международной и региональной политики.

Благодарю за внимание".

УЗИНФОРМ

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