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Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017

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 31.2% (348)  - Нейтрально
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 8.1% (90)  - Отрицательно
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Выступление главы делегации Министерства иностранных дел Республики Узбекистан на 44-й сессии СМИД ОИС в г.Абиджане
12.07.2017 09:07

ОБЗОР ПРЕССЫ, 12 июля. /УЗИНФОРМ/. Ваши превосходительства,

Дамы и господа,

Уважаемые участники,

Прежде всего, хотел бы передать уважаемым участникам Совета министров иностранных дел ОИС слова приветствия и уважения от имени Президента Республики Узбекистан господина Шавката Мирзиёева и министра иностранных дел Республики Узбекистан господина Абдулазиза Камилова.

Сегодня, когда председательство Узбекистана в Совете министров иностранных дел ОИС подошло к концу, я хотел бы поделиться с вами тем, что было сделано за этот период с точки зрения задач, которые мы поставили перед собой, и приоритетов, на которых мы сосредоточили наши усилия, а также результатов, которых нам удалось достигнуть вместе.

Как было подчеркнуто в заявлении Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на церемонии открытия 43-й сессии СМИД ОИС, состоявшейся в Ташкенте в октябре 2016 года, лозунгом нашего председательства было определено "Образование и просвещение - путь к миру и созиданию".

Как было неоднократно заявлено, наше председательство под этим лозунгом было направлено на укрепление ведущей роли ОИС в содействии взаимовыгодному сотрудничеству между государствами-членами в политической, экономической, социальной, культурной, образовательной, научной и других областях.

Развитие событий на международной арене, усиление угроз терроризма и экстремизма, расширение зон конфликтов и конфронтации, как никогда ранее, вновь подтверждают актуальность и значение вопросов духовности и просвещения, воспитания молодежи в духе таких истинных ценностей нашей священной религии ислам как терпимость, щедрость, человечность, взаимное уважение и согласие.

Сегодня особенно важно укреплять совместные усилия, направленные на то, чтобы исламские нации не стали жертвой пропаганды экстремистов и радикальных групп, которые пытаются ввести в заблуждение людей, ликвидировать прошлые достижения и разрушить социальный, этнический и религиозный баланс.

Основываясь на этих взглядах и подходах, Узбекистан принял участие в недавнем саммите арабо-исламских стран и США, состоявшемся в Эр-Рияде, и полностью поддержал создание Глобального центра по борьбе с экстремистской идеологией.

Как организация мы должны продолжать выполнять свою часть работы, чтобы способствовать диалогу, стабильности и поддерживать ценности, которые объединяют нас.

Дамы и господа!

Во время нашего председательства было организовано 22 исламских и международных мероприятия, которые существенно обогатили как повестку дня, так и деятельность ОИС. В частности, состоялись 4 поездки на уровне министров, 3 сессии Исполнительного совета, 15 заседаний в Джидде, Нью-Йорке, Женеве и Брюсселе, а также конференции и совещания.

Одной из стратегических целей нашего председательства была поддержка братского народа Палестины в его устремлениях создать свое независимое государство на палестинской территории в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве его столицы. Мы активно продвигали палестинский вопрос на многих международных форумах. В частности, во время нашего председательства 19 января 2017 года в Куала-Лумпуре (Малайзия) состоялось внеочередное заседание Совета министров иностранных дел ОИС. Оно подтвердило центральное значение вопроса Палестины для ОИС и напомнило о всех соответствующих резолюциях, принятых ОИС, Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности ООН.

Мы также обратили особое внимание на вопрос о меньшинстве Рохинья в Мьянме и приняли участие в ряде встреч высокого уровня ОИС в Куала-Лумпуре, Нью-Йорке, Женеве и Брюсселе. На встречах была выражена серьезная обеспокоенность в связи с недавними насильственными действиями в северных районах штата Ракхайн, которые привели к гибели невинных жизней и вытеснению десятков тысяч людей народности рохинья, а правительство Мьянмы было призвано принять решительные меры для восстановления спокойствия в пострадавших районах.

Уважаемые коллеги,

Как вы видите, проблема исламофобии стала еще более актуальна с момента проведения 43-й сессии СМИД. За прошедший период мир стал свидетелем ряда нападений на мусульман как отдельных лиц, так и общин, в разных областях. Более того, эти негативные явления стали институционализироваться в секторах права, политики, образования и занятости некоторых стран.

Эти тенденции вновь продемонстрировали необходимость поощрения истинных ценностей ислама и укрепления солидарности между странами ОИС.

Мы поддержали 11-ю сессию Исламской конференции министров информации государств-членов ОИС, которая состоялась в Джидде 21 декабря 2016 года. Она подтвердила важность борьбы с жестокой кампанией в отношении ислама и мусульманских общин, подчеркнув, что решение проблемы исламофобии начинается с того, чтобы представить правду о великодушной религии ислам мировому сообществу продуманным и эффективным образом, подчеркивая важность сотрудничества между государствами-членами в разработке механизмов использования средств массовой информации для борьбы с терроризмом, осуждения всех проявлений насилия, экстремизма, фанатизма и терроризма, которые искажают благородные послания гуманистической культуры.

Мы также приветствовали предложение Королевства Саудовская Аравия о созыве 1-й сессии Конференции на уровне министров по вопросам расширения прав и возможностей женщин и семейных учреждений в государствах-членах 8-9 февраля 2017 года в Джидде. Этот форум, безусловно, помог в разработке общих рамок сотрудничества и координации между органами ОИС, действующими в области расширения прав и возможностей женщин и создания потенциала, специальных структур и департаментов в рамках этих органов, которые будут посвящены семейным проблемам.

В ходе Конференции также подчеркивалась необходимость того, чтобы государства-члены настоятельно призвали семью взять на себя ответственность за детей и молодежь за счет закрепления принципов умеренности и защиты их от неправильной и террористической идеологии, пропаганды духа любви, мира и борьбы с ненавистью. Они становятся полезными для себя, своих обществ и всего мира.

Мы участвовали в семинаре, организованном Генеральным секретариатом ОИС в Джидде 8-10 ноября 2016 года. Этот семинар был направлен на подготовку всеобъемлющей стратегии СМИ ОИС до 2025 года на основе концептуального документа, подготовленного Информационным отделом для современной медиа-стратегии, которая включает четкие программы и интенсивные кампании по предоставлению истинной, справедливой и объективной картины ислама, а также вопросов, касающихся мусульман в разных частях мира.

Создание мостов и поощрение консультаций между последователями различных школ мысли и укрепление инициатив, связанных с ОИС и странами, не входящими в организацию, проекты межцивилизационного диалога являются одними из основных элементов "Концепции ОИС-2025". Поэтому продвижение межкультурного и межконфессионального диалога остается приоритетом для ОИС, поскольку в Программе действий Организации на период 2016-2025 годов по-прежнему признается межкультурный диалог как эффективный инструмент борьбы с экстремизмом и нетерпимостью, которые препятствуют развитию культуры мира и взаимопонимания.

Мы поддержали продолжение нашего сотрудничества в рамках Группы реагирования на чрезвычайные ситуации ОИС и Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций в целях развития деятельности и программ ОИС в этом отношении.

Дамы и господа!

В целях укрепления сотрудничества и объединения усилий по борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях в государствах-членах ОИС и в мире в целом, соблюдая принципы прав человека и обеспечения справедливости, мы провели следующие важные мероприятия:

- собрание Исполнительного комитета ОИС по поводу запуска баллистической ракеты в направлении Мекки отрядами хуситов и Салеха, вопиющим пренебрежением к святости Мекки для всех мусульман 5 ноября 2016 года в Джидде;

- 2-е чрезвычайное совещание министерств по рекомендации Исполнительного комитета, в котором все мусульманские страны выразили свое недовольство, сожаление и беспокойство по поводу безрассудного поведения хуситов и Салеха, в частности, запуск баллистической ракеты в направлении Мекки, что считается актом против всей исламской уммы. Встреча состоялась 17 ноября 2016 года в Мекке;

- 2-е совещание юридических экспертов для пересмотра Конвенции ОИС о борьбе с международным терроризмом 13 февраля 2017 года в Джидде;

- совещание межправительственной группы экспертов по рассмотрению и обновлению правил и процедур СМИД ОИС 4-15 марта 2017 года в Джидде;

- совещание Межправительственной группы экспертов, которому поручено рассмотреть Хартию, регулирующую сотрудничество между Генеральным секретариатом и институтами гражданского общества 28 марта 2017 года в Джидде;

- совещание Межправительственной группы экспертов для рассмотрения проекта устава "Фонда пожертвований Международной академии исламского фикха" 12-13 апреля 2017 года в Джидде;

- совещание по вопросу создания Контактной группы ОИС по вопросам мира и разрешения конфликтов 17 апреля 2017 года в Джидде.

Исполнительный комитет ОИС провел чрезвычайное совещание на уровне министров 22 декабря 2016 года по просьбе Государства Кувейт для обсуждения ситуации в Сирии в свете трагических событий в Алеппо. Встреча проходила в рамках продолжающихся усилий ОИС с момента начала сирийского кризиса, с тем чтобы положить конец убийству и геноциду и найти мирное политическое урегулирование кризиса в Сирии на основе Женевского коммюнике.

Узбекистан участвовал в совещании Старших должностных лиц, которое было организовано в рамках сотрудничества с Управлением Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) 18 декабря 2016 года в Джидде. На этом совещании собрались высокопоставленные должностные лица, крупные доноры и представители основных гуманитарных организаций в Йемене.

Мы высоко ценим визит наблюдателей ОИС в Узбекистан для мониторинга президентских выборов, а также их участие в различных выборах в Кыргызстане, Гамбии, Иордании, Габоне, Туркменистане, Алжире и Палестине.

Во время своего председательства Узбекистан участвовал в 10-й и 11-й очередных сессиях Независимой постоянной комиссии по правам человека (IPHRC) ОИС в Джидде 27 ноября - 1 декабря 2016 года и 7-11 мая 2017 года. Мы благодарны Комиссии за принятие мер для обеспечения уважения прав человека для всех и верховенства права на национальном и международном уровнях. Республика Узбекистан сосредоточена на защите прав уязвимых групп - женщин, детей, престарелых, инвалидов и т.д. В этом отношении Узбекистан продвигает председателя Национального центра Республики Узбекистан по правам человека профессора Акмаля Саидова в качестве кандидата от Азиатской группы в НПКПЧ ОИС (IPHRC) на трехлетний срок, начиная с февраля 2018 года.

Мы надеемся, что государства-члены поддержат нашу кандидатуру.

Как было сказано во многих случаях, нашей главной целью в ходе председательства было укрепление просвещения и образования среди мусульманской уммы. Мы считаем, что наше будущее требует продолжения значительного объема работы и колоссальных усилий в этом направлении.

Исследование и изучение духовного наследия выдающегося мыслителя исламского мира и великого мухаддиса Имама Мухаммада ибн Исмаила аль-Бухари, широкое распространение, особенно среди молодежи, идей, которые требуют доброты и нравственного совершенства, развития и координации научной деятельности ученых из государств-членов ОИС, а также установление и развитие научно-практических связей между государственными, общественными и благотворительными организациями сегодня приобретают большое значение.

Учреждение Международного научно-исследовательского центра Имама Бухари в Самарканде крайне необходимо для активизации изучения и распространения многогранного религиозного и духовного наследия великих предков мусульманских народов, а также для тщательного изучения и сохранения универсального исламского наследия, распространения знаний об исламе как религии, которая исповедует мир, стабильность, конфессиональное и межэтническое согласие, дружбу и добрососедство, взаимное уважение и сотрудничество.

Выражая признательность Государству Кувейт, Турецкой Республике, группе Исламского банка развития, Исследовательскому центру исламской истории, искусства и культуры (IRCICA) и Центра по статистическим, экономическим и социальным исследованиям и тренинга для исламских стран (SESRIC), мы просим государства-члены поддержать этот Центр.

Хорошо известно, что Ташкентский исламский университет становится одним из ведущих учебных заведений Центральной Азии по обучению квалифицированных теологов и ученых. Это способствует знанию истинных ценностей ислама, что имеет большое значение для противодействия радикализации, экстремизму и исламофобии.

В этой связи мы любезно просим государства-члены ОИС поддержать создание Специальной кафедры ISESCO при Ташкентском исламском университете, которая будет изучать историю и современное состояние образования, науки и культуры в мусульманском мире и обучать этому студентов на специальных курсах.

Дамы и господа,

Еще раз благодарю вас за тесное сотрудничество, в частности Саудовскую Аравию, Турцию, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны ОИС в течение этого периода.

Я хотел бы поблагодарить Генерального секретаря ОИС доктора Юсуфа бин Ахмада аль-Усаймина за его тесное сотрудничество с Узбекистаном на протяжении всего нашего председательства. Мы стали свидетелями его беспрецедентной самоотверженности и личной приверженности ценностям и целям организации. Его усилия по повышению авторитета и эффективности этой организации являются образцовыми.

Мы считаем, что председательство Узбекистана не достигло бы этих результатов без прямого участия и поддержки Генерального секретариата ОИС и делегаций наших братских государств-членов. Поэтому я хотел бы выразить нашу искреннюю благодарность всем вам за ваше внимание и партнерство.

Я рад передать поздравления народа и правительства Узбекистана Кот-д'Ивуару в связи с этим значительным политическим событием, и я передаю свои наилучшие пожелания для успешного председательства.

В духе лозунга этой сессии "Молодежь, мир и развитие в мире солидарности" я, безусловно, убежден, что Кот-д'Ивуар будет продвигать наши общие ценности в этом направлении.

Я желаю успехов министру иностранных дел господину Марселю Амону Таноху и его команде.

Большое вам спасибо за ваше внимание.

УЗИНФОРМ

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