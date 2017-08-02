Об итогах деятельности Министерства иностранных дел Республики Узбекистан в I полугодии 2017 года

ОБЗОР ПРЕССЫ, 2 августа. /УЗИНФОРМ/. Министерство иностранных дел Республики Узбекистан в I полугодии 2017 года в соответствии с возложенными задачами вело работу по продвижению интересов страны на международной арене, развитию сотрудничества с зарубежными государствами и влиятельными организациями, реализации положений Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017-2021 годах.

14 апреля принято участие в организации сессии Международного пресс-клуба на тему "Актуальные вопросы внешней политики Узбекистана на современном этапе", на которой выступили первый заместитель Председателя Сената Олий Мажлиса Содик Сафаев и Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов.

В целях налаживания открытого диалога с населением, своевременного решения волнующих граждан жизненных проблем, а также в связи с провозглашением в Республике Узбекистан 2017 года "Годом диалога с народом и интересов человека" 8 июня было объявлено о проведении 5 июля Прямого диалога Министра иностранных дел Республики Узбекистан с согражданами.

В текущем году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений Республики Узбекистан с рядом зарубежных стран. По случаю юбилейных дат состоялись обмены посланиями на уровне глав государств и правительств, а также руководителей внешнеполитических ведомств.

Состоялись государственные и рабочие визиты Президента Республики Узбекистан в Туркменистан (6-7 марта, 19-20 мая), Казахстан (22-23 марта, 29 апреля и 8-9 июня), Россию (4-5 апреля), Китай (12-15 мая) и Саудовскую Аравию (21 мая).

14-15 мая Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев принял участие в международном форуме “Один пояс, один путь” в г.Пекине.

8-9 июня Президент Узбекистана Ш.М.Мирзиёев побывал в г.Астане для участия в Саммите ШОС. В рамках мероприятия состоялись встречи с Президентом Афганистана Ашрафом Гани, Президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, Премьер-министром Индии Нарендра Моди, Премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом, Королем Испании Филиппом VI.

Президент Шавкат Мирзиёев 21 мая принял участие в Саммите арабо-мусульманских стран и США в г.Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Президент нашей страны в рамках саммита встретился с Президентом США Дональдом Трампом, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, Президентом Афганистана Ашрафом Гани, Премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом, министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, президентом Исламского банка развития Бандаром Хаджаром.

МИД принял участие в организации визитов в Узбекистан министра сельского хозяйства и продовольственной безопасности Пакистана Х.Босана (13-18 марта), заместителя Премьер-министра, министра образования Южной Кореи Ли Джун Сика (29 марта), Министра иностранных дел и международного развития Франции Ж.-М.Эро (15 апреля), заместителя Министра иностранных дел Палестины М.Шамия (24-30 апреля), Министра иностранных дел Турции М.Чавушоглу (25-26 апреля), вице-премьера Турции Т.Туркеша в сопровождении более чем 200 представителей деловых кругов (24-26 мая), Министра экономики Турции Н.Зейбекчи, Министра культуры и туризма Турции Н.Авджи (24-26 мая), Министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейха Абдуллы бин Заида Аль Нахаяна (24-25 мая), младшего заместителя министра иностранных дел Чехии И.Янчарека (31 мая - 1 июня 2017г.), Министра внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии П.Сийарто (26-27 июня) и других.

Организованы визиты главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии П.Драганова (21-26 января), помощника генерального секретаря ООН по политическим вопросам М.Енча (2-3 марта), директора Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ) М.Линка (16-17 марта), Специального представителя ЕС по Центральной Азии П.Буриана (26-29 апреля), председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ К.Муттонен (8-10 мая), Верховного комиссара ООН по правам человека З.Р.аль Хусейна (10-11 мая), заместителя генсека, директора Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов М.Пешко (11 мая) и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша (9-10 июня).

По линии международных финансовых и экономических организаций в 1-м полугодии состоялись визиты в Узбекистан вице-президента Всемирного банка С.Мюллера (19-21 января), передовой группы экспертов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с Управляющим директором по Центральной Азии и России Н.Ханженковой (6-8 февраля), Президента Азиатского банка развития (АБР) Т.Накао (28 февраля-3 марта), Президента ЕБРР С.Чакрабарти (15-17 марта), вице-президента Европейского инвестиционного банка В.Худака (29-30 мая), Движения французских предприятий "МЕДЕФ" с представителями около 20 компаний (31 мая-2 июня) и др.

Организовано участие делегаций Узбекистана в весенних совещаниях МВФ и Группы Всемирного банка 21-22 апреля в г.Вашингтоне (США), 50-м Ежегодном заседании Совета управляющих АБР 4-7 мая 2017г. в г.Йокогаме (Япония), 26-м Ежегодном заседании Совета управляющих ЕБРР в г.Никосия (Кипр) 9-11 мая.

Совместно с международными организациями проведены мероприятия (семинары, "круглые столы"), направленные на стимулирование притока иностранных инвестиций и повышение экспорта отечественной продукции, в частности:

- конференция "Приоритетные направления реформирования государственных финансов в углублении структурных реформ в экономике" (12 апреля 2017г., г.Ташкент);

- семинар по вопросам совершенствования цепочки стоимости продукции сельского хозяйства в Центральной Азии (25-26 мая 2017г., г.Ташкент);

- консультативное совещание по проекту новой стратегии Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) (12 июня 2017г., г.Ташкент).

Узбекистан также посетили делегации Европейского парламента, Подкомитета Европарламента по правам человека, парламентские делегации Чехии, Японии и ряда других стран.

Министром иностранных дел Республики Узбекистан и его заместителями проведены встречи и переговоры с руководителями министерств и ведомств зарубежных стран, аккредитованными в Узбекистане послами и представителями международных структур, в ходе которых обсуждены вопросы расширения взаимодействия в различных сферах, аспекты двусторонних контактов на различных уровнях, рассмотрены состояние и перспективы реализации достигнутых договоренностей.

Министр иностранных дел А.Камилов во главе правительственной делегации посетил Афганистан (23-24 января), Кувейт (7-11 февраля) и Францию (27-28 марта), принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ШОС в г.Астане (20-21 апреля), Совещании министров иностранных дел Диалога "Центральная Азия + Япония" в г.Ашхабаде (1 мая) и Диалоге высокого уровня "Центральная Азия – ООН" в г.Ашхабаде (13 июня).

2 мая Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты главы делегации Европейского Союза в нашей стране Эдуардса Стипрайса, Чрезвычайных и Полномочных Послов Кыргызстана Данияра Сыдыкова, Франции – Виолен де Вильмор, Италии – Андреа Бертоцци, Чехии – Ярослава Сиро, Японии – Нобуаки Ито, Египта – Амани ал-Итр, Турции – Ахмета Башара Шена и Саудовской Аравии – Хишама бин Мишала ал-Сувейлима.

Послы Египта Амани аль-Итр, Саудовской Аравии – Хишам бин Мишал бин Сувайлим аль-Сувайлим вручили ранее копии верительных грамот Министру иностранных дел Узбекистана.

Послы Австралии Питер Мартин Теш, ЮАР – Пуле Исаак Малефане, Ирландии – Э.Макдэйди, Нидерландов – Р.Мария Джонс-Бос, Ватикана – Ч.Мильоре, Новой Зеландии – Иэн Александр Хилл с резиденциями за пределами Узбекистана вручили верительные грамоты Министру иностранных дел.

Проведены межмидовские политические консультации с внешнеполитическими ведомствами Австралии, Афганистана, Венгрии, Германии, Индии, Ирана, Китая, Кувейта, Кыргызстана, Омана, России, Турции, Франции и Чехии.

В I полугодии 2017 года на веб-сайте МИД размещено 1465 материалов на узбекском, русском и английском языках. За 6 месяцев зафиксировано 817 338 просмотров из 174 стран со всех континентов (Узбекистан – 67,1%, Россия – 7,6%, Казахстан – 2,7%, США – 1,9%).

На 30 июня 2017 года количество подписчиков страницы МИД в Facebook достигло – 11755 пользователей ("лайки") из 45 стран, канала МИД в YouTube – 921.

На конец первого полугодия при МИД на постоянной основе аккредитованы 30 иностранных журналистов СМИ 10 стран, которые представляют 11 информагентств, 6 телеканалов и радио, а также 3 печатных издания.

Во исполнение поручений главы государства в сфере развития туризма МИД (включая загранпредставительства Узбекистана) проводится системная и последовательная работа в данном направлении. В частности, в первом полугодии 2017г.:

- проведено 894 мероприятия, в том числе семинары, презентации, "круглые столы", Дни культуры Узбекистана, выставки и фотовыставки и др., в рамках которых был представлен турпотенциал республики;

- принято участие в 78 международных туристских ярмарках, в ходе которых до участников мероприятий доведена информация о туристическом потенциале Узбекистана.

В 1-м полугодии 2017г. Консульским управлением МИД и консульскими учреждениями Республики Узбекистан за рубежом было совершено 173.941 консульское действие, связанное с выдачей иностранным гражданам виз для въезда в Узбекистан, обменом/выдачей биометрических паспортов, выдачей сертификатов на возвращение, оформлением выхода из гражданства Республики Узбекистан, регистрацией актов гражданского состояния, выполнением нотариальных действий и др.

Наибольшее количество консульских действий было осуществлено в посольствах Республики Узбекистан в Таджикистане - 32.621, России – 16.189, Казахстане – 12.137, Германии – 7.827, Туркменистане - 8.561, Республике Корея - 8.063, Индии – 7.054.

За отчетный период были выданы въездные визы 123.360 иностранным гражданам, в том числе 51.179 – туристам и 17.041 – бизнесменам. При этом наблюдается рост общего количества выданных туристических виз – по сравнению с 2016г. (45.344) увеличилось на 12%.

Также за 1-е полугодие 2017г. Консульским управлением МИД и консульскими учреждениями Республики Узбекистан были приняты меры по оказанию помощи пострадавшим гражданам Республики Узбекистан за рубежом. В частности, 3 апреля 2017 года произошёл теракт в Петербургском метрополитене. Сотрудники Посольства Узбекистана в г.Москве были командированы на место происшествия для оказания содействия в расследовании и установления личностей погибших, предположительно являвшихся гражданами Узбекистана и для дальнейшей транспортировки их тел на родину.

Сотрудниками Посольства в Республике Казахстан была оказана помощь пострадавшим в результате ДТП пассажирского автобуса 22 июня 2017 года в Актюбинской области. В указанную область был направлен специальный самолёт Министерства обороны республики для транспортировки тел 9 погибших и 38 пострадавших в Ташкент.

Для оказания содействия в выяснении всех обстоятельств произошедшего 13 июля в металлическом ангаре в г.Колпино пожара и установления личностей погибших из г.Москвы в г.Санкт-Петербург вылетели сотрудники Посольства Узбекистана в России. Сотрудниками Посольства совместно с властями Санкт-Петербурга, а также НАК "Узбекистон хаво йуллари" тела погибших были транспортированы гражданским авиарейсом в Ургенч.

За I полугодие 2017 года подписан 101 двусторонний и многосторонний документ в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и иных сферах, из них: межгосударственные – 12, межправительственные – 23, межведомственные – 29 и 37 иных документов, не являющихся международными договорами.

Принято участие в проработке более 320 проектов двусторонних и многосторонних документов.

Завершены внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу, по 22 международным договорам.

В начале года МИД подготовлен проект и принято Президентом Республики Узбекистан Постановление №ПП-2732 от 18.01.2017г. "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности дипломатических представительств Республики Узбекистан за рубежом и узбекских частей межправительственных комиссий по двустороннему сотрудничеству с зарубежными странами".

Подготовлены и внесены в Правительство 3 законопроекта: "О международных договорах Республики Узбекистан" (в новой редакции), "О дипломатической службе" и "Об утверждении Консульского устава" (в новой редакции), а также проект Плана работы по совершенствованию международной договорно-правовой деятельности Республики Узбекистан на 2017-2020 годы.

Обеспечено общественное обсуждение вышеперечисленных проектов путем их размещения в Системе обсуждения нормативно-правовых актов Республики Узбекистан (regulation.gov.uz), а также на интернет-ресурсах МИД.

В январе 2017 года запущен в новой редакции портал интерактивных консульских услуг (consul.mfa.uz), где имеется возможность получать более 10 видов консульских услуг интерактивного и информационного характера. В частности, через портал в электронном виде оказываются госуслуги "Подтверждение личности и оформление Сертификата на возвращение в Республику Узбекистан", "Постановка на постоянный и временный консульский учет".

В настоящее время МИД совместно с партнерами завершает работу над запуском системы электронной очереди "E-Navbat", которая после апробации в Посольстве Узбекистана в Казахстане будет внедрена на интернет-ресурсах дипмиссий за рубежом. С помощью данной системы граждане смогут заранее записаться на прием к узбекским дипломатам в удобное для них время.

Начиная с марта текущего года на портале consul.mfa.uz действует сервис онлайн-консультаций (“онлайн маслаҳат”) для соотечественников. На актуальные вопросы оперативно отвечают компетентные сотрудники специально созданной в Консульском управлении группы. Через данный сервис в онлайн-режиме ответы получили более чем 250 обратившихся.

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