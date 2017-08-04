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Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017

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Выступление заместителя министра иностранных дел Республики Узбекистан Гайрата Фазилова на брифинге по итогам председательства Узбекистана в Совете министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества
04.08.2017 10:17

ОБЗОР ПРЕССЫ, 4 августа. /УЗИНФОРМ/. Как Вам известно, с октября 2016 года по июль 2017 года Республика Узбекистан осуществляла функции председателя в Совете министров иностранных дел (СМИД) Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Сегодня хотел бы вкратце ознакомить представителей средств массовой информации и широкую общественность Узбекистана с результатами деятельности нашей республики в качестве председателя СМИД в этой престижной Организации.

Узбекистан принял председательство на 43-сессии СМИД ОИС, состоявшейся в Ташкенте 18-19 октября 2016 года.

Эта сессия стала важным событием в деятельности ОИС. На ней приняли участие главы внешнеполитических ведомств стран-членов ОИС, Генеральный секретарь Организации, президент группы Исламского банка развития, генеральные директоры ряда вспомогательных и специализированных учреждений ОИС, спецпосланники США, Франции, Италии, Великобритании, Швейцарии при ОИС, а также представители ООН, ОБСЕ, Лиги арабских государств, Организации экономического сотрудничества, Совещания по взаимодействию по мерам доверия в Азии и многих других структур.

По ее итогам приняты 118 резолюций, а также Ташкентская декларация, в которых отражены основные политические, правовые, социально-экономические и культурно-гуманитарные вопросы, находящиеся в повестке дня ОИС.

Но, самым важным моментом этой сессии стало участие в ней Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиеева. Руководитель нашего государства выступил на сессии с речью, в которой обозначил приоритеты узбекского председательства в СМИД ОИС.

В частности, в качестве основных направлений деятельности Республики как председателя были определены:

  • укрепление и дальнейшее развитие интеллектуального, научно-технического и технологического потенциала государств-членов ОИС;
  • изучение и популяризация многогранного религиозно-духовного наследия, а также достижений наших великих предков – мыслителей исламского мира, их неоценимого вклада в развитие мировой цивилизации;
  • развитие научно-технической кооперации, внедрение в практику новых инновационных технологий и других достижений в областях науки и техники;
  • обеспечение единства государств-членов ОИС, искоренение имеющихся между ними разногласий, объединение их усилий в борьбе с идеологией терроризма и экстремизма;
  • совершенствование механизмов сотрудничества и расширение взаимовыгодных торговых и инвестиционных связей в рамках ОИС.

Кроме этого, Президентом Республики Узбекистан были выдвинуты инициативы о создании Международного научно-исследовательского центра Имама Бухари (МНИЦИБ) в Самарканде и Специальной кафедры Исламской организации по образованию, науке и культуре (ISESCO) при Ташкентском исламском университете.

В соответствии с этими обозначенными Руководством республики приоритетами, а также в целях реализации содержащихся в Уставе ОИС принципов и задач, Узбекистаном в ходе председательства проделана работа и достигнуты следующие результаты:

1. Организованы 23 исламских и международных мероприятий, которые существенно обогатили как повестку дня, так и деятельность ОИС. В частности, проведены 4 мероприятия на уровне министров, 3 сессии Исполнительного комитета, 16 экспертных заседаний в Джидде, Нью-Йорке, Женеве и Брюсселе, а также целый ряд конференций и совещаний.

2. Обеспечена поддержка инициативы о создании Международного научно-исследовательского центра Имама Бухари в Самарканде всеми мусульманскими странами на 43-й и 44-й сессиях СМИД ОИС и по ним приняты специальные резолюции.

В этом направлении ведется активная работа со специальными учреждениями ОИС, в т.ч. Исламским банком развития (ИБР). В частности, в мае с.г. подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания МНИЦИБ между Правительством Республики Узбекистан и ИБР. Свою поддержку данному проекту и готовность участвовать в его реализации выразили Турция, Кувейт, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, а также ряд структурных подразделений ОИС.

Несмотря на то, что председательство Узбекистана в СМИД ОИС завершилось, мы продолжим активную работу с упомянутыми выше странами и ОИС в плане создания МНИЦИБ.

3. Как было отмечено Президентом Республики Узбекистан, совершенствование механизмов сотрудничества и расширения взаимовыгодных торговых и инвестиционных связей в рамках ОИС имеет особую значимость. Практической реализацией этой задачи стало принятие на ташкентской сессии Специальной программы для Центральной Азии (СПЦА) на 2016-2020 годы, которая предусматривает финансово-техническую поддержку со стороны ИБР на сумму в $6 млрд. для развития транспортной и энергетической систем, сельского хозяйства, а также торговли.

4. Сегодня Республика Узбекистан все больше проявляет активность в рамках международных организаций. При этом наблюдается последовательный рост авторитета на международной арене, признание ее достижений, проводимых ею социально-экономических преобразований.

Генеральный секретариат ОИС, а также представители других международных организаций, ознакомившись с принятой в республике Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годы и Госпрограммой "Год диалога с народом и интересов человека", высоко оценивают шаги Узбекистана, проводимые под руководством Президента реформы и преобразования.

Исламский мир также признает прогресс, достигнутый нашей Республикой в области прав человека. Показателем этого является то, что по итогам проделанной узбекским председательством работы директор Национального центра Республики Узбекистан по правам человека А.Саидов был избран в члены Постоянного комитета по правам человека ОИС и, начиная с февраля 2018 года начнет выполнять свои функции в данном Комитете до 2021 года.

5. Во исполнение обозначенных в Уставе ОИС принципов и отмеченных Президентом Республики Узбекистан приоритетов председательства Узбекистана в борьбе с экстремизмом и терроризмом, проделаны определенные шаги по повышению эффективности мер в противодействии угрозам и вызовам, стоящим перед мусульманским миром.

Делегация Узбекистана во главе с Президентом Ш.М.Мирзиеевым приняла участие в саммите арабо-мусульманских стран и США, состоявшемся 21 мая 2017 года в Эр-Рияде. Саммит подтвердил единство мусульман мира перед лицом экстремизма и терроризма и, Республика Узбекистан полностью поддержала создание Глобального центра по борьбе с экстремистской идеологией в столице Саудовской Аравии.

Под председательством Республики Узбекистан также были проведены следующие важные мероприятия:

- 2-е чрезвычайное совещание министров иностранных дел и собрание Исполнительного комитета ОИС по поводу запуска баллистической ракеты в направлении Мекки отрядами хуситов и Салеха, 17 ноября в Мекке и 5 ноября 2016 года в Джидде;

- 2-е совещание юридических экспертов для пересмотра Конвенции ОИС о борьбе с международным терроризмом 13 февраля 2017 года в Джидде.

В целях укрепления научно-технического сотрудничества между государствами-членами ОИС, проведена 11-я сессия Исламской конференции министров информации государств-членов ОИС в Джидде 21 декабря 2016 года.

Кроме того, в центре внимания председательства Республика Узбекистан были такие приоритетные вопросы, как палестинская проблематика, конфликт в Сирии, Йемене, положение мусульман в Мьянме, а также проблема исламофобии в мире.

Рассмотрение этих вопросов не были ограничены только мероприятиями в штаб-квартире ОИС в Джидде, но и проведены ряд мероприятий в Брюсселе, Женеве и Нью-Йорке. От имени ОИС Постпред Узбекистана при ООН неоднократно выступал в СБ ООН для информирования о позиции ОИС по ситуации на Ближнем Востоке.

Отдельного внимания заслуживает проделанная работа в культурно-гуманитарной сфере:

Мы приветствовали предложение Саудовской Аравии о созыве 1-й сессии Конференции на уровне министров по вопросам расширения прав и возможностей женщин и семейных учреждений в государствах-членах.

В период председательства Узбекистана проведены совещание Межправительственной группы экспертов для рассмотрения проекта устава "Фонда пожертвований Международной академии исламского фикха", а также совещание Межправительственной группы экспертов, которому поручено рассмотреть Хартию, регулирующую сотрудничество между Генеральным секретариатом и институтами гражданского общества.

Таким образом, несмотря на короткий период председательства Узбекистана в СМИД ОИС, Республикой была проведена значительная и целенаправленная работа по практической реализации, как обозначенных Президентом Республики Узбекистан приоритетов, так и принципов и задач Устава ОИС.

10-11 июля 2017 года в городе Абиджане в рамках очередного 44-го заседания СМИД, Узбекистан официально передал председательство Кот-д’Ивуару. Все выступившие на сессии дали высокую оценку работе Узбекистана в процессе председательства, а также подчеркнули вклад Республики Узбекистан в развитие исламского сотрудничества.

В целом, можно с уверенностью заявить, что председательство нашей Республики в ОИС вновь продемонстрировало высокий авторитет страны в исламском мире и на международной арене, укрепило имидж Узбекистана как активного и ответственного субъекта международного права, проводящего миролюбивую, разумную и взвешенную внешнюю политику и вносящего важный вклад в решение актуальных и насущных проблем и вызовов современности.

УЗИНФОРМ

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