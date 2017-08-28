Опыт узбекской махалли как выразителя интересов человека представлен другим странам

ОБЗОР ПРЕССЫ, 28 августа. /УЗИНФОРМ/.

Аналитический материал "Махалля — уникальный институт гражданского общества в Узбекистане" представлен Постоянным представительством Республики Узбекистан при ООН (г.Нью-Йорк) и распространен в качестве официального документа по пункту 68 ("Поощрение и защита прав человека") повестки дня 71-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.



Документ переведен на все официальные языки организации – английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский – и размещен в Системе официальной документации ООН.



Ниже приводится полный текст документа.



МАХАЛЛЯ — УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ



В Узбекистане махалля издревле является мощным очагом культуры, действенным органом самоуправления граждан, самой близкой к народу структурой, уникальным институтом гражданского общества. Роль и значение махалли всегда были неоценимы в бережном сохранении передающихся из поколения в поколение национальных и общечеловеческих ценностей, культуры, образа жизни, мышления и духовности многонационального узбекского народа.



Именно в годы независимости впервые в истории национальной государственности сходы граждан закреплены в статье 105 Конституции Республики Узбекистан как территориальные единицы самоуправления. В рамках реализации концепции "От сильного государства — к сильному гражданскому обществу" в более чем ста нормативно-правовых актах упорядочено участие органов самоуправления в конкретных сферах жизни общества.



Только за последние пять лет были приняты и внедрены в общественную жизнь законы Республики Узбекистан "Об органах самоуправления граждан" и "О выборах председателя (аксакала) схода граждан и его советников" в новой редакции, около 20 положений, касающихся деятельности махаллей, их общественных структур. Организованы учебные курсы по повышению квалификации работников сферы, действует популярный просветительский телерадиоканал "Mahalla", выходит в свет популярная многотиражная газета "Mahalla".



С целью формирования организационно-правовых основ деятельности махалли, повышения правовой культуры и профессиональных знаний работников органов самоуправления граждан, в 1992 году создан благотворительный общественный фонд "Махалла", имеющий разветвленную сеть структурных подразделений, функционирующих в каждом районе и городе страны. На протяжении 25 лет фонд выполняет комплекс задач, нацеленных на интегрирование института махалли в современное демократическое общество, целенаправленно способствуя совершенствованию организационных основ махалли, расширению ее функций и обеспечению тесного взаимодействия с органами государственной власти и управления.



Сегодня около 10 тысяч действующих в нашей стране сходов граждан успешно выполняют более 30 социально и экономически значимых задач, ранее осуществлявшихся органами государственной власти на местах.



Государство, как отмечает Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, придает особое внимание эффективному использованию возможностей махалли, повышению правовой культуры в обществе, усилению у граждан уважения к закону. Махалля должна превратиться в еще более действенную структуру, реального помощника народа, в "зеркало справедливости", место, где люди могут выразить свое мнение, изложить предложения и свои проблемы, что, несомненно, еще больше укрепит доверие людей к государству.



Указ Президента Узбекистана "О мерах по дальнейшему совершенствованию института махалли" от 3 февраля 2017 года ознаменовал начало нового этапа в развитии деятельности данной системы, институт махалли успешно совершенствуется в соответствии с требованиями времени.



В соответствии с Указом признаны приоритетными пять направлений дальнейшего совершенствования института махалли:

усиление места и роли органов самоуправления граждан в обществе, превращение их в структуру на местах, оказывающую реальную помощь и содействие народу;

дальнейшее повышение значимости и авторитета махаллей в формировании атмосферы взаимного уважения, доброты и милосердия, сплоченности общества, сохранении и развитии национальных и общечеловеческих ценностей;

укрепление взаимодействия органов самоуправления граждан с государственными и негосударственными организациями в воспитании молодежи духовно развитыми и физически здоровыми личностями;

расширение непосредственного участия махаллей в обеспечении общественного порядка и безопасности, раннем предупреждении правонарушений, усилении у граждан чувства уважения к закону;

внедрение эффективных механизмов защиты прав и законных интересов, координации деятельности органов самоуправления граждан, обеспечение единой правоприменительной практики в системе махалли.

В соответствии с упомянутым Указом действовавшему Республиканскому совету по координации деятельности органов самоуправления граждан придан статус юридического лица, в качестве его структурных подразделений образованы советы Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, районов и городов.



Для реализации указанных основных задач и новых норм упомянутым Указом утверждена и реализуется программа комплексных мер, предусматривающая осуществление конкретных мероприятий по дальнейшему совершенствованию деятельности советов и поддержке органов самоуправления граждан.



В целях укрепления материально-технической базы органов самоуправления граждан, создания в махаллях детских спортивных площадок, объектов бытового обслуживания разработаны территориальные программы на 2017–2021 годы. До 1 декабря 2018 года будут приняты меры по строительству на основе типовых проектов зданий комплексов "Центр махалли" в районах и городах.



В современном комплексе "Центр махалли" для председателя махалли, секретаря, консультантов, советников, инспектора профилактики выделены отдельные кабинеты с мебелью, компьютером, соответствующей литературой. Проектами махаллинских центров предусмотрено также строительство чайханы, пекарни, салонов красоты, магазинов, спортивных и детских площадок — того, что формирует быт современного гражданина.



Кенгаш схода граждан сегодня — это четко отлаженный механизм, куда входят председатель, консультанты председателя по делам престарелых и ветеранов и по вопросам молодежи, советники, ответственный секретарь, консультант схода граждан по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания, руководитель общественного формирования "Махалла посбони", инспекторы профилактики на местах, а также руководители образовательных учреждений и сельских врачебных пунктов (семейных поликлиник), расположенных на территории сходов граждан.



В органах самоуправления граждан успешно работают комиссии по основным направлениям деятельности схода граждан: примирительная; по вопросам просвещения и духовности; по социальной поддержке; по работе с женщинами; по вопросам несовершеннолетних, молодежи и спорта; по вопросам развития предпринимательской деятельности и семейного бизнеса; по экологии и охране природы, благоустройству и озеленению; по общественному контролю и защите прав потребителей. В зависимости от актуальности проблем на соответствующей территории сходом граждан могут создаваться и другие комиссии по основным направлениям деятельности схода граждан.



В объявленный по инициативе Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева Год диалога с народом и интересов человека лидеры и активисты махалли активно участвуют в законотворчестве, работе по профилактике правонарушений, повышению правовой грамотности населения, особенно молодежи и женщин, помощи социально уязвимым слоям населения, пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни, организации досуга юношей и девушек, охране окружающей среды. Предмет особой заботы — обучение навыкам предпринимательства, пользования электронными государственными услугами.



Значимое место в налаживании обратной связи между обществом и государством, дальнейшем улучшении социально-духовной атмосферы в семьях и махаллях отводится осуществляемому органами самоуправления граждан общественному контролю за исполнением законодательства, эффективным выполнением государственными органами своих обязанностей по решению насущных вопросов населения.



Во всей этой работе органы самоуправления граждан, благотворительный общественный фонд "Махалла" активно сотрудничают с Союзом молодежи Узбекистана, Комитетом женщин, Фондом по поддержке общественной деятельности ветеранов "Нуроний", другими общественными организациями.



В Узбекистане выдвинут и реализуется принцип "За каждого ребенка в ответе вся махалля". Государство и общество мобилизуют все свои силы и возможности для воспитания молодежи в духе национальных и общечеловеческих ценностей. В осуществлении этой задачи органы государственного управления опираются на активистов махаллей, ветеранов, обладающих большим жизненным опытом матерей, женщин, их знания и духовный потенциал. Проводимые в махаллях многочисленные спортивные соревнования активно способствуют росту мальчиков и девочек физически крепкими и здоровыми.



В июле 2017 года учрежден нагрудный знак "Махалла ифтихори", которым будут награждаться инициативные граждане и представители общественных структур, внесшие достойный вклад в осуществление задач, возложенных на органы самоуправления граждан.



Нынешняя узбекская махалля — это настоящий очаг просвещения. Так, в зданиях сходов граждан поэтапно организуются библиотеки, на местах проводятся недели "Книголюбы махалли". В центрах махалли есть библиотека с богатым книжным фондом, компьютерами, доступом в Интернет, электронной литературой, что имеет важное значение в организации содержательного досуга населения, повышении культуры чтения молодежи.



Общественные советы "Семья — махалля — учебные заведения", "Родительские университеты" в соответствии с призывом "Наш ребенок — нам его беречь!" помогают педагогам в обучении и воспитании детей, повышают роль родителей в процессе формирования личности детей, объединения усилий школы и семьи в профилактике вредных привычек у школьников. На системной основе родители, работники систем здравоохранения и образования обсуждают проблемы молодежи, вопросы, волнующие юношей и девушек, молодые семьи, по ним вырабатываются коллективные решения.



Современная узбекская махалля работает как настоящая школа демократии, живет как единая семья. Лидеры и активисты махалли осведомлены о состоянии, успехах и проблемах каждой семьи, пропагандируют идеи сплоченности и согласия. Вот почему люди приходят в сход граждан, делятся своими мнениями, предложениями, говорят о волнующих их вопросах, находят их решение.



Древняя и вечно молодая узбекская махалля — общий дом, где проживают представители различных национальностей. Межнациональное согласие в сходах граждан, дальнейшее усиление дружбы, сплоченности и взаимоуважения имеют важное значение для укрепления независимости, обеспечения развития страны и благосостояния народа.



Принятой в феврале 2017 года стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годы поставлена задача повышения роли негосударственных, общественных организаций и местных органов самоуправления, значения и эффективности деятельности института махалли в общественном управлении. И это задача успешно решается.



Современный опыт Узбекистана подтверждает действенность уникального института самостоятельной деятельности граждан по решению вопросов местного значения, исходя из своих интересов, исторических особенностей развития, а также национальных и духовных ценностей, местных обычаев и традиций. Законность, приоритет прав, свобод и законных интересов человека, демократизм, гласность, социальная справедливость, самостоятельность в решении вопросов местного значения, общественная взаимопомощь, социальное партнерство, учет местных обычаев и традиций — это те принципы, на основе которых махалля успешно участвует в масштабных демократических преобразованиях.



Благодаря махалле в Узбекистане веками формировались и сохранились особые принципы мотивации социального и экономического поведения населения, уважения общественных ценностей, этики взаимоотношений, гарантирующей безусловное выполнение принятых на себя обязательств и ответственности перед обществом. Все это вкупе с высоким уровнем доверия между гражданами, который наблюдается в махаллях, является необходимым условием формирования гражданского общества.



Сегодня опыт махалли в качестве уникального института для построения демократического государства и формирования сильного гражданского общества может быть эффективно использован в других странах, продвигающихся по пути демократии.

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