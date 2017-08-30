Выступление заместителя спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, руководителя Экологического движения Узбекистана Борий Алиханова на Всемирной неделе воды

ОБЗОР ПРЕССЫ, 30 августа. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемые дамы и господа, коллеги!

Позвольте поприветствовать всех участников сегодняшней конференции и, прежде всего, поблагодарить организаторов данного мероприятия.

Дорогие участники встречи!

Вода лежит в основе всех аспектов развития, связывая различные отрасли экономики, страны и компоненты живой природы. Всеобщая зависимость от водных ресурсов не могла не сказаться на их количестве и качестве.

По данным ООН, водная проблематика уже сегодня затронула все континенты, ставя под удар устойчивость экосистем и социально-экономическое развитие. Под его воздействием находятся более 2 млрд. человек, проживающих в более чем 40 странах мира. К 2030 году глобальный дефицит водных ресурсов на планете может достичь 40%. Согласно прогнозам, глобальное изменение климата только усилит напряжённость водных проблем, а также станет причиной увеличения частоты и повышения суровости наводнений и засух.

Оценка будущего спроса на воду на основе моделирования показала, что уже в настоящее время потребность на воду для орошения и экологических нужд не удовлетворяется, а в условиях изменения климата дефицит водных ресурсов в Центральной Азии значительно возрастет. К примеру, к 2040-м годам даже при увеличении стока рек бассейнов Амударьи и Сырдарьи, общий дефицит воды для орошения в Узбекистане, согласно оценкам, может составить 8 %, при неизменном стоке – 15 %, при сокращении стока дефицит водных ресурсов может достигать 33 %.

Узбекистан, имея общую границу со всеми государствами Центральной Азии, как никто другой, объективно заинтересован в превращении региона в зону стабильности, устойчивого развития и добрососедства. Узбекская сторона была и остается твердым сторонником проведения открытой, доброжелательной и прагматичной политики в отношении своих ближайших соседей. Мы открыты к углублению всестороннего сотрудничества со странами Центральной Азии на основе принципов равноправия и учета интересов друг друга. Ташкент готов к конструктивному диалогу, поиску решений даже самых острых проблем на основе разумных компромиссов.

Хотел бы остановиться на нескольких моментах, являющихся ключевыми для обеспечения водной безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии.

Решение вопросов по использованию трансграничных водных ресурсов в Центральной Азии является общей задачей стран региона, и только совместными усилиями мы можем достичь конкретных результатов по сохранению водного баланса в регионе, а мировая общественность, как нам представляется, могла бы содействовать нам в достижении этих целей.

Узбекская сторона считает, что вопросы использования водных ресурсов трансграничных рек Центральной Азии должны решаться с учетом интересов более 60 млн. населения, проживающего во всех странах региона, любые действия, осуществляемые на трансграничных реках, не должны оказывать негативного воздействия на сложившийся экологический и водный баланс.

В целях укрепления взаимопонимания и доверия между всеми странами Центральной Азии и установления открытости и транспарентности во взаимоотношениях, узбекская сторона считает необходимым принятие совместных усилий по нахождению взаимоприемлемых и взаимовыгодных решений для урегулирования вопроса рационального и справедливого использования водных ресурсов региона.

На сегодняшний день нет другой альтернативы решения вопроса распределения трансграничных водных ресурсов региона, кроме как достижение общерегионального согласия путем принятия правовых инструментов, способствующих конструктивному и цивилизованному диалогу.

В этом контексте хочу подчеркнуть, что узбекская сторона поддерживает инициативу Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) по выработке взаимовыгодной формулы сотрудничества государств Центральной Азии в области управления трансграничными водными ресурсами в бассейне Аральского моря и намерена участвовать в региональных консультациях по обсуждению конвенций об использовании водных ресурсов бассейна рек Амударья и Сырдарья.

В целях обсуждения водных вопросов и нахождения взаимовыгодных решений по использованию водных ресурсов трансграничных рек региона, узбекской стороной ведется активная работа с соседними странами. В частности:

- до настоящего времени состоялись 3 заседания совместной Рабочей группы Республики Узбекистан и Республики Казахстан и 2 встречи рабочих групп Республики Узбекистан и Республики Таджикистан по вопросам рационального использования водных и энергетических ресурсов;

- в рамках Государственного визита Президента Республики Узбекистан в Туркменистан 9-10 марта т.г. было подписано "Соглашение между Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан и Министерством сельского и водного хозяйства Туркменистана о сотрудничестве по водохозяйственным вопросам";

- 12 апреля 2017 г. в Ташкенте состоялась международная научно-практическая конференция на тему "Проблемы и перспективы эффективного управления водным хозяйством в условиях глобализации", в которой участвовали руководители водохозяйственных ведомств стран Центральной Азии.

Вместе с тем, хотел бы отметить, что в настоящее время совместно с Региональным экологическим центром Центральной Азии ведется работа по проведению второго Центрально-Азиатского экологического форума в г.Ташкенте в 2018 году.

Нерациональное использование водных ресурсов без надлежащего учета требований экосистем уже привело к высыханию Аральского моря. Мы с вами являемся свидетелями тяжелых последствий экологической катастрофы Аральского моря, обозначающих потерю конкретных видов флоры и фауны, деградацию водных и земельных ресурсов, разрастающуюся угрозу опустынивания. В истории цивилизации не было такого случая, чтобы на глазах одного поколения исчезало целое море. Сегодня эта катастрофа переросла границы региона, превратившись в глобальную проблему, и требует пристального внимания международных организаций, политиков, ученых и экспертов со всего мира.

В течение 50-55 лет объем воды в море сократился более чем в 15 раз, уровень воды снизился на 29 м, береговая линия отступила на сотни километров. Минерализация воды достигла до 150-300 г/л.

На высохшем дне моря появились обширные территории белых солевых полей, засыпанных песком, превратившиеся в новую пустыню "Аралкум" площадью около 5,5 млн. га.

Все протекающие процессы и явления этого региона на фоне глобального изменения климата на всей планете высвечиваются в двойной степени, проявляясь гораздо жестче, быстрее и сложнее.

Аральская катастрофа усугубила климатические условия в регионе, усилив сухость и жару в летнее время, удлинив холодные и суровые зимы.

В Приаралье число дней с температурой выше 40°С увеличилось в 2 раза, тогда как по остальной территории Узбекистана – в среднем в полтора раза. С начала 1950-х годов средние темпы роста температур по территории Республики составили 0,29°С за десятилетие, что более чем в 2 раза превышает глобальные темпы потепления.

По прогнозам специалистов, к 2035-2050 годам температура воздуха в регионе может возрасти еще на 1,5-3°С. Наибольшее повышение температуры воздуха ожидается в Приаралье.

Важнейшая задача настоящего времени – сократить губительное воздействие Аральского кризиса на окружающую среду и жизнедеятельность проживающих в Приаралье миллионов людей.

В Государственную программу по реализации "Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах", утвержденную Президентом Республики Узбекистан в "Год диалога с народом и интересов человека", включен ряд мероприятий, предусматривающих повышение уровня плодородия почв и мелиоративное улучшение орошаемых земель, сохранение уникальной флоры и фауны, совершенствование системы обращения с отходами, реабилитацию экологической обстановки в Приаралье.

Успешное водное сотрудничество стран Центральной Азии должно быть одним из составляющих фундамента создания в Центральной Азии пояса безопасности, стабильности и добрососедства, что предусмотрено в упомянутой Стратегии действий.

В целях дальнейшей активизации и укрепления регионального сотрудничества в водно-экологической сфере, необходимо поднять на качественно новый уровень наше взаимодействие под эгидой Международного Фонда спасения Арала и двух его комиссий.

Международный Фонд спасения Арала и его действующие структуры - Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия, Бассейновые водохозяйственные объединения "Амударья" и "Сырдарья" и Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию – остаются сегодня единственной и важной региональной площадкой для многостороннего сотрудничества между странами Центральной Азии по обсуждению и решению существующих в регионе актуальных проблем в водно-экологической сфере и вопросов распределения водных ресурсов.

Необходимо эффективно использовать данную платформу для введения диалога и укрепления сотрудничества с целью выполнения поставленных перед Фондом задач.

Уважаемые участники конференции,

Мы хорошо осознаем, что эффективное решение вопросов по обеспечению продовольственной и водной безопасности в регионе невозможно достигнуть без плодотворного сотрудничества и активного взаимодействия со странами региона.

Желаю плодотворной работы всем участникам встречи.

Спасибо за внимание!".

30 августа 2017 г., г.Стокгольм

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