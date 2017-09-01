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Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017

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 17.2% (192)  - Более положительно, чем отрицательно
 31.2% (348)  - Нейтрально
 9% (100)  - Более отрицательно, чем положительно
 8.1% (90)  - Отрицательно
 6.4% (71)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 1115     всего 100%

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Выступление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии открытия памятника Первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову в городе Ташкенте
01.09.2017 10:15

ОБЗОР ПРЕССЫ, 1 сентября. /УЗИНФОРМ/.

Дорогие соотечественники!

Уважаемая Татьяна Акбаровна!

Уважаемые гости!

Сегодня мы собрались с вами перед резиденцией Оксарой в Ташкенте в связи с событием, имеющим большое историческое значение.

Мы участвуем в церемонии открытия памятника великому государственному и политическому деятелю, основателю нашего независимого государства, Первому Президенту Республики Узбекистан уважаемому Исламу Абдуганиевичу Каримову.

Всю свою жизнь Ислам Абдуганиевич посвятил родному Узбекистану, его свободе и великому будущему.

В самый сложный период нашей истории – когда обострились межнациональные конфликты, республика оказалась фактически на краю пропасти, ее экономика находилась в глубоком кризисе, – он, взяв на себя ответственность, возглавил страну.

В день, когда в истории нашей Родины началась новая эпоха – 31 августа 1991 года, – Ислам Абдуганиевич Каримов провозгласил государственную независимость Узбекистана и в течение четверти века руководил нашим государством.

За исторически короткий период в стране были проведены широкомасштабные структурные реформы, созданы новые современные высокотехнологичные отрасли промышленности, дорожно-транспортная и инженерно-коммуникационная инфраструктура. Глубокие преобразования осуществлены и в сельском хозяйстве.

Под руководством Первого Президента создана современная национальная армия, способная надежно защитить независимость нашей Родины, неприкосновенность ее границ, мирную и спокойную жизнь нашего народа.

По его инициативе на уровень государственной политики были подняты вопросы возрождения духовных ценностей нашего народа, нашей священной религии, сохранения и развития бесценного исторического наследия, обычаев и традиций.

Смыслом всей жизни и деятельности Ислама Абдуганиевича была реализация благородной задачи – "Построим свободную и процветающую страну!", которая нашла отклик в сердце каждого нашего соотечественника.

Он всегда следовал выдвинутому им принципу "Жить во имя народа, во имя Родины", и вся его многогранная деятельность стала высоким примером для нынешнего и будущих поколений.

Первый Президент как истинный лидер нации превыше всего любил свою прекрасную Родину и главной целью для себя считал защиту прав, свобод и интересов своего народа.

И наш народ также безгранично любил и уважал Ислама Абдуганиевича, по праву гордился своим выдающимся лидером.

Уважаемые соотечественники!

Думаю, всем вам хорошо известна большая практическая работа по увековечению памяти Первого Президента Узбекистана, проводимая нами с учетом пожеланий и предложений народа, широкой общественности.

Сегодня светлым именем Ислама Абдуганиевича Каримова названы международный аэропорт в Ташкенте, Ташкентский государственный технический университет, Асакинский автомобильный завод, Дворец искусств в Фергане, центральные улицы в столице и регионах, Научно-просветительский мемориальный комплекс, начавший свою работу в резиденции Оксарой, специальный благотворительный общественный фонд.

В продолжение этой благородной работы 2 сентября состоится церемония открытия памятника Исламу Абдуганиевичу в древнем Самарканде – городе, где он родился и обрел вечный покой.

Мы также завершим начатую работу по установке памятника в Карши, строительству мемориального комплекса в Самарканде и проведем торжественные церемонии их открытия 30 января 2018 года – в день 80-летия нашего Первого Президента.

Дорогие друзья!

Самый активный и плодотворный период своей жизни – от студенческих лет до последних своих дней – Первый Президент нашей страны провел в Ташкенте. Все его глубокие знания и огромный потенциал, силы и энергия были направлены на то, чтобы наша столица, наряду с другими регионами родного Узбекистана, стала еще более благоустроенной и процветающей.

Ислам Абдуганиевич называл Ташкент золотыми воротами нашей Родины.

В этот исторический день, думаю, будет уместно еще раз вспомнить его слова, наполненные глубоким смыслом: "В облике Ташкента мы видим Узбекистан, в облике Узбекистана – Ташкент".

В резиденции Оксарой, возведенной на основе идей и предложений нашего Первого Президента, прошли самые насыщенные годы его деятельности на посту главы государства.

Всем нам хорошо известно, что именно здесь было принято множество важнейших указов и постановлений, касающихся судьбы и будущего нашего народа и страны.

Резиденция Оксарой, словно осиротевшая из-за постигшей нас год назад тяжелой утраты, ныне благодаря воплощенному образу Ислама Абдуганиевича вновь привлекает внимание всего нашего народа.

Сегодня, собравшись перед резиденцией и от имени государства отдавая дань памяти нашему глубоко уважаемому Первому Президенту, все мы убеждаемся в том, что воздвигнутый ему памятник создает на этой площади особую атмосферу величия и достоинства.

Уверен, с этого дня данный мемориальный комплекс всегда будет самым почитаемым и священным местом для нашего народа.

Жители Ташкента, наши соотечественники из всех городов и сел страны, иностранные гости, государственные и общественные деятели, посетив этот комплекс, почтят память Первого Президента Узбекистана.

Каждый, кто побывает в этом месте, пройдясь по дорожкам и аллеям, где ходил Ислам Абдуганиевич, ознакомившись с музеем, словно мысленно встретится и побеседует с основателем нашего независимого государства.

Ислам Абдуганиевич приложил немало усилий для того, чтобы Узбекистан занял достойное место в мировом сообществе.

Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю признательность участвующим в этой церемонии послам зарубежных государств и представителям международных организаций в нашей стране за уважение и почтение к памяти Первого Президента Узбекистана.

Уважаемые друзья!

Убежден, что это священное место, где воздвигнут величественный памятник Исламу Абдуганиевичу, станет для нашего народа, всей молодежи символом безграничной любви и преданного служения Родине.

Пройдут годы, века, но имя Первого Президента Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова, его благие дела и свершения навечно останутся в истории нашей страны.

Спасибо за внимание".

УЗИНФОРМ

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