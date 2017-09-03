Выступление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии открытия памятника Первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову в городе Самарканде

ОБЗОР ПРЕССЫ, 3 сентября. /УЗИНФОРМ/.

Дорогие соотечественники!

Уважаемая Татьяна Акбаровна!

Уважаемые жители Самарканда!

Сегодня, 2 сентября, исполнился год, как ушел из жизни Первый Президент Республики Узбекистан, великий государственный и политический деятель Ислам Абдуганиевич Каримов.

Представители широкой общественности Самарканда собрались здесь на сегодняшнее мероприятие, чтобы отдать дань уважения и увековечить светлую память Ислама Абдуганиевича.

Всем нам хорошо известно, что за прошедшее время весь наш народ, а также руководители многих зарубежных государств, авторитетных международных организаций и иностранные граждане выразили глубокое уважение и почтение немеркнущей памяти нашего Первого Президента.

На днях, в преддверии празднования Дня независимости, Исламу Абдуганиевичу был открыт памятник в столице – городе Ташкенте, на площади перед резиденцией Оксарой, в которой он долгие годы работал на благо своего народа.

Сегодня в Самарканде, где родился, вырос и обрел вечный покой наш Первый Президент, мы открываем еще один величественный памятник, в котором воплощен светлый образ этого выдающегося сына нашей земли.

В этом памятнике ярко отражены свойственные Исламу Абдуганиевичу прекрасные качества, он будто смотрит на нас мудрым, полным заботы взглядом, поздравляет жителей дорогого его сердцу Самарканда, всех соотечественников с сегодняшними светлыми праздниками, выражает нам самые добрые пожелания.

Убежден, что это место, где сегодня открывается памятник Исламу Абдуганиевичу, станет священным для всех соотечественников и наших зарубежных друзей.

Таким же духом света и добра будет пронизан создаваемый в настоящее время мемориальный комплекс в память об основателе нашего независимого государства, всю свою жизнь следовавшем девизу "Добрые дела должен совершать каждый человек, добрые дела нужно совершать каждый день".

Уважаемые участники церемонии!

Думаю, нет необходимости напоминать об огромных исторических заслугах Ислама Абдуганиевича Каримова перед нашим народом и Родиной.

Они, словно в зеркале, отражены в современном облике прекрасного и благоустроенного Самарканда и Узбекистана в целом, во всех достигаемых нами успехах.

Первый Президент благодаря своей несгибаемой воле, уникальному таланту руководителя, отваге и мужеству смог уберечь от страшных трагедий нашу республику, оказавшуюся в 90-х годах прошлого века в пучине чрезвычайно острых проблем, межнациональных конфликтов, и вывел страну на путь динамичного развития. Ради процветания родного Узбекистана он не жалел своих сил и энергии, глубоких знаний и богатейшего опыта. Несомненно, его благие дела будут навечно вписаны в нашу историю как ярчайший пример беззаветного служения Родине.

Все мы, весь наш народ по праву гордимся нашим Первым Президентом, считаем высокой честью и ответственностью продолжать начатое им дело в новых масштабах и на основе новых требований.

Дорогие друзья!

Первый Президент любил весь Узбекистан и его чудесную жемчужину – Самарканд по-настоящему сыновней любовью.

Превратить Самарканд в один из прекраснейших городов мира, истинное "украшение лика Земли" было заветной мечтой Ислама Абдуганиевича.

Всем нам, конечно, хорошо известно, какую огромную работу он осуществил за короткое время во имя этой благородной цели.

Как настоящий сын древнего и вечно молодого Самарканда, признанного во всем мире "ровесником Рима", он приложил огромные усилия для того, чтобы приумножить славу своего родного края.

Безграничная любовь нашего уважаемого Ислама Абдуганиевича к родному городу нашла воплощение в его великих делах, ставших для всех нас образцом подлинного патриотизма.

Мы все учились у нашего национального лидера любить и ценить наш прекрасный Узбекистан, нашу независимость, мирную и благополучную жизнь.

В течение четверти века Первый Президент непосредственно руководил работой, направленной на благоустройство Самарканда, гармонизацию его исторического и современного облика.

Уверен, что жители Самарканда никогда не забудут его неоценимый вклад в работу по возведению мемориальных комплексов Имама Бухари, Имама Мотуриди, реставрацию и благоустройство комплекса Шахи-Зинда, площади Регистан, мавзолея Амира Темура, мечети Хазрати Хизр, строительству новых жилых кварталов, объектов социальной сферы и культуры.

Ярким событием в нашей истории останется широкое празднование в 2007 году по инициативе Ислама Абдуганиевича 2750-летнего юбилея города Самарканда под эгидой ЮНЕСКО.

На днях на этой величественной площади Регистан с большим успехом завершился международный музыкальный фестиваль "Шарк тароналари".

Известные политические и общественные деятели, представители культуры, приехавшие на фестиваль почти из 60 стран разных регионов мира, с благодарностью отметили заслуги Первого Президента нашей страны, который стал инициатором и главным организатором проведения этого уникального форума искусства.

Дорогие соотечественники!

Ровно год назад международное сообщество разделило с нами постигшее нас горе невосполнимой утраты, и это помогло нам пережить дни глубокой скорби.

В январе следующего года мы широко отметим 80-летие со дня рождения Ислама Абдуганиевича. В связи с этой знаменательной датой в Самарканде откроется мемориальный комплекс – мавзолей Первого Президента, а также в городе Карши будет установлен его памятник.

Уважаемый Ислам Абдуганиевич часто повторял мудрые слова: "Жизнь человека быстротечна, словно воды реки, но его добрые дела и память о нем вечны".

Вспоминая сегодня благие дела и свершения первого руководителя Узбекистана, мы вновь и вновь убеждаемся в том, насколько эти слова пронизаны жизненной философией.

Действительно, самым достойным памятником основателю Республики Узбекистан, уважаемому Исламу Абдуганиевичу является, прежде всего, наше независимое и суверенное, свободное и динамично развивающееся государство.

Несомненно, наш самоотверженный труд во имя укрепления независимости, дальнейшего благоустройства и процветания Родины станет самым лучшим выражением огромного уважения и почитания памяти Первого Президента Узбекистана.

Сегодня, открывая памятник Исламу Абдуганиевичу Каримову в этом величественном древнем городе, хочу подчеркнуть: все мы, независимо от занимаемой должности и профессии, каждый на своем месте, должны работать так, чтобы быть достойными своей Родины и народа, своего Первого Президента.

И я уверен, что вы, дорогие самаркандцы, в таком важном деле всегда будете для всех ярким примером.

Пусть всем нам сопутствуют успех и удача на этом пути.

Благодарю за внимание.