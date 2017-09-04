Заявление МИД Республики Узбекистан

ОБЗОР ПРЕССЫ, 4 сентября. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане с озабоченностью восприняли произведенные КНДР 3 сентября 2017 года очередные ядерные испытания, которые являются грубым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Рассматривая эти действия северокорейской стороны, как идущие вразрез с усилиями по установлению мира и доверия на Корейском полуострове, Узбекистан решительно призывает Пхеньян прислушаться к мнению мирового сообщества, воздерживаться от провокационных действий, ведущих к эскалации напряженности и являющихся прямой угрозой безопасности в регионе и мире в целом.

Как инициатор создания в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, Узбекистан решительно выступает за строгое соблюдение положений Договора о нераспространении ядерного оружия и придает большое значение вопросам снижения угрозы его применения.

Республика Узбекистан поддерживает предпринимаемые мировым сообществом меры, направленные на урегулирование ситуации на Корейском полуострове, и выражает надежду, что ее удастся разрешить исключительно политико-дипломатическим путем.

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