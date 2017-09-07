Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева

ОБЗОР ПРЕССЫ, 7 сентября. /УЗИНФОРМ/. По приглашению Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева 5-6 сентября 2017 года состоялся государственный визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Кыргызскую Республику.

В ходе переговоров и встреч на высшем уровне главы государств в атмосфере традиционного взаимопонимания и открытости обсудили ключевые вопросы развития узбекско-кыргызских отношений, перспективы дальнейшего расширения и углубления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях, ситуацию в Центральной Азии, а также актуальные региональные и международные проблемы, представляющие взаимный интерес.

Главы государств, с удовлетворением отметив поступательное и динамичное развитие сотрудничества между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой,

выражая убежденность в том, что придание двусторонним отношениям качественно нового уровня отвечает жизненно важным и долгосрочным интересам народов двух стран, а также будет служить важным фактором в обеспечении мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития в регионе Центральной Азии,

исходя из исторической и культурной общности народов двух стран, испытанных временем прочных уз дружбы и добрососедства,

подтверждая приверженность принципам взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной целостности, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга,

выражая стремление к наращиванию всестороннего взаимодействия, дальнейшему углублению мер доверия в районе границ и диалога,

руководствуясь положениями Договора о вечной дружбе между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой от 24 декабря 1996 года,

заявляют о следующем:

1. Узбекистан и Кыргызстан, глубоко осознавая свою высокую ответственность за сохранение и укрепление мира и стабильности, обеспечение развития и процветания всего региона, решили и далее всемерно углублять отношения традиционной дружбы и добрососедства.

Главы государств выразили убежденность, что этому послужит подписанный в ходе визита Договор между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой об узбекско-кыргызской Государственной границе.

2. Главы государств подчеркнули, что завершение правового оформления линии Государственной границы, которая станет границей дружбы и сотрудничества, отвечает коренным интересам двух братских народов.

Стороны, в соответствии с Протоколом Совместного заседания правительственных делегаций Республики Узбекистан и Кыргызской Республики от 16 августа 2017 года, подписали Договор на согласованную протяженность линии узбекско-кыргызской Государственной границы. По оставшейся части узбекско-кыргызской Государственной границы работа будет продолжена.

Президенты двух стран, придавая особую значимость укреплению доверия в районе границы, отмечают важность подготовки к подписанию Соглашения между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой по мерам доверия в районе узбекско-кыргызской Государственной границы после вступления в силу указанного Договора.

3. Стороны подтвердили совпадение позиций по большинству актуальных вопросов обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии. Подчеркнули, что решение всего комплекса внутрирегиональных проблем в Центральной Азии может и должно осуществляться только самими государствами региона путем открытого и конструктивного диалога на основе принципов равноправия, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга.

Президенты едины во мнении, что в международных делах разрешение любых противоречий и разногласий возможно только политическим путем, посредством переговоров и другими мирными средствами, при неукоснительном соблюдении общепризнанных норм международного права и принципов, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций (ООН).

4. Исходя из обоюдной заинтересованности в продолжении активного развития и укрепления многопланового сотрудничества во всех сферах, Стороны отметили важность обеспечения эффективной реализации уже действующих двусторонних соглашений и достигнутых договоренностей, а также дальнейшего совершенствования договорно-правовой базы.

5. Главы государств, отметив динамику роста объемов двусторонней торговли, констатировали наличие значительного неиспользованного потенциала для многократного увеличения товарооборота. Стороны поручили соответствующим государственным органам двух стран незамедлительно проработать вопросы дальнейшего наращивания объемов взаимной торговли и расширения ее номенклатуры путем вовлечения в товарооборот продукции с высокой добавленной стоимостью, формирования благоприятных условий для транзита внешнеторговых грузов, развития сотрудничества между субъектами предпринимательства и регионами двух стран.

6. Главы государств положительно оценили итоги состоявшегося 15-16 августа 2017 года в г. Бишкек заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой и подчеркнули необходимость дальнейшего повышения ее роли как эффективного механизма решения всего комплекса вопросов по развитию торгово-экономического, транспортно-транзитного и инвестиционного сотрудничества, а также определению приоритетных направлений взаимодействия двух стран в данных сферах.

7. Главы государств отметили важность поддержания межпарламентского сотрудничества путем обмена визитами, проведения совместных мероприятий и активизации деятельности групп дружбы.

8. Президенты двух стран отметили важность свободного перемещения граждан, товаров, услуг и капитала в целях создания условий для активизации торгово-экономического сотрудничества в рамках двусторонних договоров.

9. Главами государств подчеркнута готовность к активизации сотрудничества в сфере транспортного сообщения, обеспечения свободы транзита, а также важность взаимной поддержки в вопросах развития транзитного потенциала двух стран.

Констатирована обоюдная заинтересованность в скорейшей реализации проекта строительства железнодорожной магистрали "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", который, несомненно, будет способствовать росту внутрирегионального товарооборота и привлекательности Центральной Азии как выгодного транзитного звена по маршруту "Восток – Запад".

Отмечена важность формирования нового автомобильного коридора "Китай – Кыргызстан – Узбекистан", который позволит существенно расширить взаимовыгодные связи между государствами обширного региона и придаст дополнительный импульс их экономическому развитию.

10. Стороны, осознавая свою историческую ответственность за сохранение и укрепление многовековых уз дружбы, добрососедства, братства и сотрудничества между народами Узбекистана и Кыргызстана, подтвердили свою приверженность дальнейшему многоплановому углублению и упрочению двусторонних связей в области культуры, образования, науки, искусства, туризма, спорта и других сферах.

Стороны выразили намерение провести в течение 2017-2018 годов Дни культуры Республики Узбекистан в Кыргызской Республике и Дни культуры Кыргызской Республики в Республике Узбекистан.

Подчеркнуто, что строящаяся узбекской стороной в г.Ош общеобразовательная школа будет способствовать дальнейшему развитию культурно-гуманитарных связей и станет еще одним символом дружбы народов Узбекистана и Кыргызстана.

Главы государств с удовлетворением отметили открытие авиарейса "Ташкент-Иссык-Куль-Ташкент", которое способствует развитию туризма и укреплению людских контактов.

Главы государств высказались за дальнейшее углубление сотрудничества в области здравоохранения. Отмечена необходимость совместных действий по охране и улучшению здоровья населения, противодействию инфекционным заболеваниям, в том числе природно-очаговым и другим опасным инфекциям, развитию медицинской науки, обмену опытом в области подготовки кадров медицинского и фармацевтического профиля.

11. Президенты двух стран с глубоким удовлетворением констатировали беспрецедентную активизацию контактов между приграничными регионами, выражая обоюдную заинтересованность и далее всячески способствовать углублению сотрудничества по всем направлениям, уделив особое внимание развитию связей между гражданами двух стран.

Этой высокой цели способствует реализация Совместного плана мероприятий по дальнейшему углублению и расширению сотрудничества между приграничными регионами Республики Узбекистан и Кыргызской Республики на 2017-2019 годы.

12. Стороны будут и далее создавать благоприятные условия для проживающих на территории двух государств узбекской и кыргызской диаспор в деле сохранения и развития родного языка, национальной культуры, традиций и обычаев, принимать все необходимые меры по обеспечению прав и законных интересов граждан одного государства, находящихся на территории другого государства.

13. Главы государств отметили необходимость дальнейшего наращивания и активизации двустороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом, религиозным экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, распространением оружия массового уничтожения и другими вызовами и угрозами региональной и международной безопасности на основе двусторонних и международных договоров, участниками которых являются Республика Узбекистан и Кыргызская Республика.

В этих целях будут предприниматься все необходимые меры по совершенствованию взаимодействия путем проведения консультаций соответствующих структур Узбекистана и Кыргызстана.

14. Стороны отметили важность углубления сотрудничества в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Выразили готовность к продолжению сотрудничества в разработке и реализации конкретных практических мероприятий по защите населения и территорий от угроз возникновения чрезвычайных ситуаций трансграничного характера, а также в решении проблем урановых хвостохранилищ и радиационной безопасности Центральной Азии.

15. Президенты подчеркнули, что одним из ключевых факторов благополучия Центральной Азии является комплексное использование водно-энергетических ресурсов с учетом интересов всех государств региона. Отмечена важность открытого диалога, укрепления взаимопонимания и развития конструктивного сотрудничества, поиска взаимоприемлемых решений в этой сфере на основе взаимных разумных компромиссов.

Главы государств с удовлетворением отметили возобновление в 2017 году экспорта электроэнергии из Кыргызской Республики в Республику Узбекистан и подчеркнули заинтересованность двух стран в развитии такого сотрудничества на взаимовыгодной и долгосрочной основе.

16. Стороны отметили наличие существенного потенциала для продолжения и укрепления двустороннего взаимодействия на международной арене и выразили обоюдное стремление к дальнейшему развитию сотрудничества Узбекистана и Кыргызстана в рамках ООН, Содружества Независимых Государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также других международных организаций.

Главы государств подчеркнули важность повышения координации, взаимной поддержки и совместных усилий в ООН в целях привлечения внимания мирового сообщества к Центральной Азии и продвижения интересов государств региона. В этой связи, узбекская сторона приветствовала выдвижение кандидатуры Кыргызской Республики в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы.

Стороны выразили взаимную заинтересованность в укреплении взаимодействия в рамках СНГ и более эффективном использовании механизмов Содружества с целью его превращения в действенную площадку развития взаимовыгодного сотрудничества.

Главы государств подчеркнули близость или совпадение позиций по ключевым вопросам повестки дня ШОС как Организации, призванной содействовать укреплению взаимодействия между ее государствами-членами в целях противодействия современным вызовам и угрозам безопасности и стабильности, развития сотрудничества в экономической и других сферах.

Главы государств в целях финансового обеспечения совместных проектов в рамках ШОС считают важным ускорить выполнение Решения Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС от 2016 года о продолжении консультаций на экспертном уровне по обсуждению вопроса о создании Банка развития ШОС и Фонда развития (Специального счета) ШОС.

17. Кыргызская сторона приветствует инициативу узбекской стороны о проведении в ноябре этого года в г.Самарканде под эгидой ООН Международной конференции высокого уровня "Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и процветания", которая будет содействовать выработке совместных решений региональных вопросов на основе конструктивного диалога, принципов равноправия, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга.

18. Президенты двух стран приветствовали проведение в Кыргызской Республике Международного форума "Алтайская цивилизация и родственные народы Алтайской языковой семьи", выражая уверенность в том, что всемерное развитие связей между научно-образовательными и академическими кругами двух стран будут способствовать углублению взаимопонимания, укреплению и расширению сотрудничества между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой.

19. Кыргызская сторона высоко оценивает проводимый на регулярной основе в г.Самарканде Международный музыкальный фестиваль "Шарк тароналари" (Мелодии Востока), который содействует сохранению и пропаганде традиций национальной музыкальной культуры народов мира, их сближению и сплочению посредством искусства.

20. Главы государств отметили актуальность проведения Всемирного форума по защите снежного барса в г.Бишкек, который нашел широкую международную поддержку.

21. Главы государств отметили, что всемерное углубление сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном служит коренным интересам народов двух стран. Стороны выразили уверенность в том, что состоявшиеся переговоры и подписанные в ходе визита документы придадут новый мощный импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах, будут способствовать укреплению мира, стабильности в регионе, а также его устойчивому развитию и процветанию.

22. Стороны договорились провести в 2018 году комплекс совместных мероприятий, приуроченных 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой.

23. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил благодарность Президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву, всему кыргызскому народу за оказанное узбекской делегации гостеприимство, теплый и дружественный прием и пригласил Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева посетить Узбекистан с ответным государственным визитом. Конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев

Бишкек, 5 сентября 2017 года

УЗИНФОРМ