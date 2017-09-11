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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Казахстаном?
Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017

28.1% (314)  - Положительно
 17.2% (192)  - Более положительно, чем отрицательно
 31.2% (348)  - Нейтрально
 9% (100)  - Более отрицательно, чем положительно
 8.1% (90)  - Отрицательно
 6.4% (71)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 1115     всего 100%

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Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на первом саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям
11.09.2017 11:13

ОБЗОР ПРЕССЫ, 11 сентября. /УЗИНФОРМ/. Уважаемый господин Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев!

Уважаемый господин Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества доктор Ахмад аль-Усаймин!

Уважаемые главы государств и правительств!

Дамы и господа!

Тема нашего авторитетного саммита Организации исламского сотрудничества "Наука, технологии, инновации и модернизация в исламском мире» актуальна сегодня больше, чем когда-либо.

Необходимо подчеркнуть, что исламский мир может по праву гордиться своим бесценным вкладом в мировую науку и цивилизацию.

В частности, территория Центральной Азии была известна во всем мире как крупнейший центр Восточного Ренессанса.

Когда мы говорим об этом, в первую очередь с большим уважением и гордостью называем имена великого ученого, создателя алгоритма Аль-Хорезми, ученого-энциклопедиста Аль-Фергани, Абу Райхана Беруни, внесшего значительный вклад в развитие многих наук, в том числе геодезии и минералогии, Ибн Сино, известного на Западе как Авиценна, Мирзо Улугбека – государственного деятеля и великого астронома.

В нынешнее неспокойное время особенно возрастают ценность и значение этого богатейшего научного и духовного наследия, являющегося достоянием всего человечества, в достижении прогресса и стабильности во всем мире.

Именно в этих целях на состоявшейся в прошлом году в Ташкенте 43-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС нами была выдвинута идея о создании в Самарканде Международного научно-исследовательского центра Имама Бухари, и сегодня ведется масштабная работа по ее реализации.

Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность главам государств-членов ОИС и президенту Исламского банка развития господину Бандару Хаджару за поддержку нашей инициативы.

Сегодня в специализированных научных фондах Узбекистана хранится более 100 тысяч рукописей, большинство из которых включено в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Мы начали работу по созданию Центра исламской цивилизации в столице Узбекистана Ташкенте, девиз которого "Просвещение против невежества" полностью отвечает требованиям времени, и призываем государства-члены Организации к активному сотрудничеству в этом благородном деле.


Уважаемые участники саммита!

Узбекистан в период своего председательства в Совете министров иностранных дел ОИС выдвинул лозунг "Образование и просвещение – путь к миру и созиданию". И это не случайно.

В Узбекистане сегодня действует более 300 научно-исследовательских учреждений, научно-производственных предприятий и инновационных центров.

В последнее время в нашей стране были образованы новые научно-инновационные структуры – Центр геномики и биоинформатики, Международный институт солнечной энергии, Центр высоких технологий, Узбекско-японский молодежный центр инноваций.

Мы высоко оцениваем деятельность Постоянного комитета ОИС по сотрудничеству в сферах науки и технологий и намерены активно участвовать в его работе.

Результаты реализации рассчитанной на 2005-2015 годы Десятилетней программы действий ОИС свидетельствуют о достигнутом прогрессе в данной области.

Вместе с тем следует признать, что в настоящее время многие государства мусульманского мира существенно отстают от развитых стран в сфере науки и технологий. Например, в рейтинг 500 лучших университетов мира входят только 11 вузов стран-участниц организации. В 2015 году доля заявок на получение патентов в мире от стран ОИС составила всего лишь 1,9 процента. При этом в 2016 году в странах ОИС около 80 процентов научных публикаций приходилось только на 7 государств-членов организации.

Необходимо с сожалением отметить, что, несмотря на богатые природные ресурсы и значительные финансовые возможности, большинство мусульманских стран не проявляет активность во внедрении инновационных идей и технологий в экономику.

Надеюсь, что налаживание сотрудничества, нацеленного на развитие фундаментальной науки, поиск научных решений важнейших проблем современности, создаст прочную основу для повышения научно-технологического потенциала исламского мира.

Мы с благодарностью принимаем предложение нашей Организации об установке в городе Самарканде суперсовременного телескопа как знак признания огромного вклада Мирзо Улугбека в развитие астрономии.

Хотел бы отметить, что мы полностью поддерживаем Десятилетнюю программу действий Организации исламского сотрудничества на 2016-2025 годы в этой сфере и ее приоритетные направления, а также считаем важным обратить особое внимание на следующие задачи.

Во-первых, это вопросы, связанные с глобальным изменением климата. В большинстве регионов мира в серьезную проблему превратились процессы деградации почвы, сокращения обрабатываемых земель, опустынивания, учащение засух, дефицит воды, необходимой для сельского хозяйства и населения.

Эти вызовы приобретают особую актуальность для нашего региона в связи с экологической катастрофой в Приаралье. Мы предлагаем сотрудничество в разработке концепции "персонализированного сельского хозяйства". Эта концепция подразумевает выбор конкретного генотипа сельхозкультур с учетом его реакции на конкретную среду, почву, удобрения, воду и биостимуляторы.

Во-вторых, считаем необходимым наладить интеграционное сотрудничество между наукой, образованием и производством.

В этой связи мы выражаем поддержку инициативы Президента Казахстана уважаемого Нурсултана Абишевича Назарбаева об инфраструктурной интеграции мусульманских стран в целях обеспечения устойчивого и инклюзивного экономического роста, укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

Третье. В соответствии с рекомендацией вышеназванного Постоянного комитета ОИС об учреждении шести высокопроизводительных компьютерных центров на территории стран-участниц ОИС хотим подтвердить нашу готовность разместить один из таких центров в Узбекистане.

Мы предлагаем создать Международный исламский центр молодых ученых, который станет площадкой для обмена опытом и знаниями, проведения совместных исследований.

Четвертое. Мы предлагаем организовать в Узбекистане при содействии Постоянного комитета ОИС международную олимпиаду молодых математиков, посвященную великому Аль-Хорезми.

Пятое. Было бы целесообразным учредить специальную награду Организации исламского сотрудничества за научные достижения в странах исламского мира, а также их популяризацию на международной арене.

Шестое. Особую актуальность для всех нас имеет широкое использование альтернативных источников энергии. В этой связи выражаем нашу готовность к осуществлению соответствующих научно-исследовательских работ и опытно-инновационных проектов, в том числе на основе совместного вложения инвестиций.

Седьмое. С учетом важности научно-технического прогресса для устойчивого экономического развития и обеспечения достойного уровня жизни населения наших стран предлагаю проводить Саммит ОИС по науке и технологиям раз в три года, и в случае поддержки данного предложения мы готовы провести следующий саммит в 2020 году в Узбекистане.

Уважаемые участники саммита!

Сегодняшний саммит является поистине историческим шагом в укреплении единства мусульманского мира во имя прогресса и процветания наших стран и народов.

Уверен, что данный форум будет способствовать воплощению в жизнь священного хадиса "Обретение знаний является обязанностью для каждого мусульманина и мусульманки", написанного на портале медресе в городе Бухаре, возведенного великим ученым Мирзо Улугбеком.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Генерального секретаря ОИС, Его Превосходительство доктора Юсуфа Бин Ахмада аль-Усаймина и председателя Постоянного комитета по сотрудничеству в сферах науки и технологий, Президента Исламской Республики Пакистан, Его Превосходительство Мамнуна Хусейна за практические усилия по расширению взаимодействия наших стран в вопросах развития науки.

Искренне поздравляю Президента Республики Казахстан уважаемого Нурсултана Абишевича Назарбаева с успешным проведением в прекрасном городе Астане международной выставки "ЭКСПО-2017" и выражаю глубокую признательность за организацию сегодняшнего саммита на самом высоком уровне.

Благодарю за внимание.

УЗИНФОРМ

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