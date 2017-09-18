Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева

ОБЗОР ПРЕССЫ, 18 сентября. /УЗИНФОРМ/.

По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 16-17 сентября 2017 года состоялся государственный визит Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в Узбекистан.

В ходе переговоров главы государств в атмосфере полного взаимопонимания и открытости всесторонне обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития узбекско-казахстанских отношений, перспективы расширения и углубления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и других областях, а также актуальные региональные и международные проблемы, представляющие взаимный интерес.

Главы государств, с удовлетворением отметив динамичное и поступательное развитие добрососедских, дружественных и взаимовыгодных отношений между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан,

выражая убежденность в том, что выведение двустороннего многопланового сотрудничества на качественно новый уровень отвечает долгосрочным интересам двух братских народов, а также будет служить важным фактором в обеспечении мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии,

в преддверии 25-летия установления дипломатических отношений, опираясь на прочные исторические связи между Узбекистаном и Казахстаном, многовековые узы дружбы и добрососедства народов двух стран,

руководствуясь положениями Договора о вечной дружбе между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан от 31 октября 1998 года и Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан от 14 июня 2013 года,

заявляют следующее:

Лидеры двух стран с удовлетворением отметили позитивные тенденции развития торгово-экономических связей между двумя странами и выразили взаимное стремление к обеспечению постоянного роста объемов двусторонней торговли, диверсификации ее структуры путем вовлечения в товарооборот востребованной на рынках двух стран продукции с высокой добавленной стоимостью, развитию долгосрочных форм экономического и инвестиционного сотрудничества.

Главы государств подчеркнули, что последовательное выполнение Стратегии экономического сотрудничества на 2017-2019 годы, послужит наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, способствуя укреплению взаимодействия в различных отраслях экономики и увеличению взаимного товарооборота.

Президенты положительно оценили итоги состоявшихся 23 марта 2017 года в г.Астане и 16 сентября 2017 года в г.Ташкенте узбекско-казахстанских бизнес-форумов и национальных промышленных выставок.

Лидеры двух стран подчеркнули приоритетный характер двустороннего сотрудничества в сфере транспорта и развития транзитных коридоров, обеспечивающих кратчайший и эффективный выход на внешние рынки.

В этом плане, отмечено, что установление железнодорожными администрациями двух стран взаимных преференций и дополнительных скидок на осуществление транзитных перевозок внешнеторговых грузов по территориям Республики Узбекистан и Республики Казахстан позволит кардинально расширить сотрудничество в данной сфере и привлечь значительные объемы транзитных грузов не только узбекских и казахстанских перевозчиков, но и третьих стран.

Главы государств дали положительную оценку деятельности Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан, шестнадцатое заседание которой успешно проведено 23 февраля 2017 года в г.Ташкенте. Указано на определяющую роль Комиссии как эффективного механизма координации и интенсификации практического взаимодействия в приоритетных сферах двустороннего партнерства.

Президенты констатировали близость или совпадение позиций по ключевым вопросам международной политики, подчеркнули обоюдное стремление содействовать укреплению мира, безопасности и стабильности в глобальном и региональном масштабах, подтвердили намерение активизировать взаимовыгодное сотрудничество в рамках ООН, ШОС и СНГ, а также других международных и региональных организаций.

Руководители стран отметили работу Республики Казахстан в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2017-2018 годы и продвижение Казахстаном общих интересов стран Центральной Азии.

Главы государств вновь подтвердили, что решение любых споров, противоречий и разногласий в международных делах возможно исключительно политическим путем, посредством переговоров и другими мирными средствами при неукоснительном соблюдении основополагающих международных норм и принципов, закрепленных в Уставе ООН.

Президенты отметили необходимость дальнейшего развития сотрудничества по борьбе с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью и другими вызовами и угрозами международной безопасности, как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур.

Главы государств подтвердили свою приверженность скорейшему восстановлению мира и стабильности в Исламской Республике Афганистан (ИРА). Подчеркнута значимость вклада Узбекистана и Казахстана в дело восстановления экономики ИРА. Лидеры двух государств, вновь подтвердив приверженность развитию долгосрочного сотрудничества с Афганистаном, одобрили позитивные усилия двух стран по реализации инфраструктурных проектов, способствующих включению Афганистана в региональное торгово-экономическое сотрудничество на основе принципа неразрывной связи между безопасностью и развитием.

Главы государств подтвердили намерение и далее развивать сотрудничество в сфере обороны, в том числе по линии оборонной промышленности, и космической деятельности.

Президенты отметили, что водные ресурсы трансграничных рек Центральной Азии являются общим достоянием и благом народов и от их разумного и справедливого использования зависят судьбы десятков миллионов людей, стабильность и благополучие всего региона.

Лидеры Узбекистана и Казахстана поддерживают мнение о том, что строительство новых гидротехнических сооружений на трансграничных реках Центральной Азии должно осуществляться на основе конструктивного подхода, при котором учитываются интересы всех заинтересованных государств региона.

Президенты подчеркнули, что Международный фонд спасения Арала (МФСА) продолжает оставаться единственной многосторонней организацией, дающей позитивный динамизм региональному сотрудничеству в решении водно-экологических проблем в бассейне Аральского моря. Главы государств выразили поддержку совершенствованию организационной структуры

и договорно-правовой базы МФСА, расширению взаимодействия стран региона с международными организациями, донорами, экологическими фондами по реализации конкретных программ и проектов в бассейне Аральского моря в рамках МФСА.

Президенты выразили готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в рамках председательства Туркменистана в МФСА.

Руководители государств, отмечая культурно-историческую и языковую общность двух народов, подтвердили приверженность дальнейшему развитию сотрудничества в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, искусства, туризма, спорта и других областях.

Главы государств договорились о проведении в 2018 году Года Узбекистана в Казахстане и в 2019 году Года Казахстана в Узбекистане.

Учитывая особую роль узбекской и казахской диаспор в сближении двух братских народов, сторонами подтверждена готовность и далее создавать благоприятные условия для обеих общин в деле сохранения и развития родного языка, национальной культуры, традиций и обычаев, принимать все необходимые меры по обеспечению неотъемлемых прав и законных интересов граждан другой страны, находящихся на территории своего государства.

Лидеры Республики Узбекистан и Республики Казахстан подчеркнули важность надлежащей реализации подписанных двусторонних и многосторонних договоров, а также дальнейшего расширения договорно-правовой базы между двумя странами, являющейся фундаментальной основой для укрепления межгосударственных отношений.

Лидеры двух стран в целях празднования 25-летия установления дипломатических отношений поручили соответствующим ведомствам провести на высоком уровне мероприятия, посвященные этой знаменательной дате.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев выразил благодарность Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву, всему узбекскому народу за теплый прием и гостеприимство и пригласил Президента Республики Узбекистан посетить Республику Казахстан с визитом в удобное для него время. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев

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